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Спецслужби РФ намагалися перешкодити евакуації українців з Афганістану, - ГУР Міноборони

Спецслужби РФ намагалися перешкодити евакуації українців з Афганістану, - ГУР Міноборони

Спецслужби Російської Федерації намагалися перешкодити евакуації українців з Афганістану.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України в соціальній мережі Facebook, про це повідомив один з безпосередніх учасників операції з порятунку українців з Афганістану, співробітник військової розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

"Нашим громадянам, яких ми забирали, неодноразово надходили пропозиції виїхати в Росію в обмін на заяви, що Україна кинула їх на вірну загибель", - розповів розвідник.

У повідомленні наголошується, що за наказом спецслужб російські ЗМІ провели спеціальну інформаційну операцію.

Так, вони повідомляли про те, що евакуації українців не буде, і що держава залишила своїх громадян напризволяще.

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Разом з тим, незважаючи на небезпеку, яка чекала воїнів ще і з боку спецслужб країни-агресора, українські розвідники провели блискучу операцію.

Також сказано, що відео героїчної і високопрофесійної роботи українських розвідників транслювалося в ефірі провідних світових телеканалів і в черговий раз підтвердило фейки російської пропаганди.

Спецслужби РФ намагалися перешкодити евакуації українців з Афганістану, - ГУР Міноборони 01

Автор: 

Афганістан (491) пропаганда (2802) розвідка (3862) росія (65191) евакуація (2312)


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Топ коментарі
+9
Правда в том, что весь мир увидел видеоряд с нашими военными, которые за пределами аэропорта Кабула проводили спецоперацию по эвакуации граждан Украины и других стран.
Наши спецназовцы при полном обмундировании с оружием в руках, сопровождали автобусы с людьми, на дальнем плане гремели взрывы, итд.
Спецназовцы сильно рисковали. Ибо они были единственными военными на тот момент, в Афганистане (за пределами кабульского аэропорта), да ещё и проводили спецоперацию.
Уже не было на тот момент никаких солдат из НАТОвских стран в Афганистане.
Все британские, французские, немецкие, австралийские военные, итд.. покинули Афганистан.
Были только американские военые (и то внутри кабулького аэропорта) и наши военные (вне аэропорта - то есть в самом Кабуле)
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07.10.2021 13:01
+8
Ольга ********* тогда вопила...Украина бросила своих в Афгане,но РАБссия пришла на помощь...,в Крыму помогали или на Донбассе строить концлагерь? бараны Мавзолейные...
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07.10.2021 12:51
+8
У этой бл@доты ни чести ни совести. Расказывали как они в отличии от союзников организовано вывезли 500 человек, не упомянув что союзники вывезли больше 100,000. Причем удивительно что вывозили с Баграма, военного аэропорта под контролем талибов.
Про Украину просто мерзотсь писали, хотя Украина справилась на очень приличном уровне.
Как узнать что москаль врет - он открывает рот.
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07.10.2021 13:06
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Та ви шо!!!

Невже це правда?
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07.10.2021 12:51 Відповісти
Правда в том, что весь мир увидел видеоряд с нашими военными, которые за пределами аэропорта Кабула проводили спецоперацию по эвакуации граждан Украины и других стран.
Наши спецназовцы при полном обмундировании с оружием в руках, сопровождали автобусы с людьми, на дальнем плане гремели взрывы, итд.
Спецназовцы сильно рисковали. Ибо они были единственными военными на тот момент, в Афганистане (за пределами кабульского аэропорта), да ещё и проводили спецоперацию.
Уже не было на тот момент никаких солдат из НАТОвских стран в Афганистане.
Все британские, французские, немецкие, австралийские военные, итд.. покинули Афганистан.
Были только американские военые (и то внутри кабулького аэропорта) и наши военные (вне аэропорта - то есть в самом Кабуле)
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07.10.2021 13:01 Відповісти
Правда в тому, що спочатку Україна заявила про завершення евакуації своїх громадян. А потім виявилось що їх там ще багато. До того ж випливла правда про участь українських громадян в охороні тюрем на території Афганістану. І також ситуація з "викраденням" українського літака якась "мутна".
Одним словом - похвалитись в даному випадку нам нічим.
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07.10.2021 13:26 Відповісти
Вам казламордые, действительно похвалиться нечем, в говне сидите по уши)
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07.10.2021 13:49 Відповісти
Ольга ********* тогда вопила...Украина бросила своих в Афгане,но РАБссия пришла на помощь...,в Крыму помогали или на Донбассе строить концлагерь? бараны Мавзолейные...
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07.10.2021 12:51 Відповісти
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07.10.2021 13:08 Відповісти
На фото перед самолётом такие характерные "украинцы" в тряпках по самую макушку Много денег на перевозке афганцев заработали? А по поводу росинформоперации, так все прекрасно видели эти наспех слепленные фейки, сразу раскидываемые по всем профильным каналам в телеге. Кто же нам виноват, что не сопроводили свою "спецоперацию" по вывозу непонятно кого, соответствующим информационным обеспечением? И если бы всякие Енины не мололи языком, об "угнанных в Иран" самолётах, так вообще было бы замечательно. Урок на будущее : чтобы где не начинается, всегда роспропагандоны будут искать в этом Украину
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07.10.2021 12:53 Відповісти
И не говори. Ну, заработали пацаны денег на переброске комерцев в Иран, ну так сидите и не отсвечивайте! Забудется. Нет же! Надо устроить голимый самопиар, что бы об этом опять вспомнили. Понимаю, что ГУРу особо хвастать нечем. Ну так и мы понимаем, что с таким "говнокомандующим" ... какая нахер разведка.
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07.10.2021 13:00 Відповісти
никогда такого не было и вот опять
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07.10.2021 12:55 Відповісти
Талибанцы Афганцы еще до ухода американцев 8 июля смотались в Москву для координаций действий... кого вы лечите,идиоты ФСБшные?
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07.10.2021 12:56 Відповісти
на фото адекватные пацаны)) лавров не даст скиздеть))
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07.10.2021 15:15 Відповісти
Кто б сомневался. Мордор
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07.10.2021 12:57 Відповісти
Помешали тем что хотели сами их вывезти?))
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07.10.2021 13:01 Відповісти
https://youtu.be/DZfSmA-1eKw https://youtu.be/DZfSmA-1eKw путиномике трындец
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07.10.2021 13:02 Відповісти
Мавзолейные бараны...,цена на газ вышла на 2 000 долляров за килограмм говна сколько быдлошариковы получат из этой суммы? Ноль целых Ни Х...десятых....,денег нет,но вы дрочите....Димон Ведмедев знал шо гутарил...
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07.10.2021 13:05 Відповісти
У этой бл@доты ни чести ни совести. Расказывали как они в отличии от союзников организовано вывезли 500 человек, не упомянув что союзники вывезли больше 100,000. Причем удивительно что вывозили с Баграма, военного аэропорта под контролем талибов.
Про Украину просто мерзотсь писали, хотя Украина справилась на очень приличном уровне.
Как узнать что москаль врет - он открывает рот.
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07.10.2021 13:06 Відповісти
Правительственная телеграмма из Канады...украинский спецназ вывез из Афгана женщин и детей нескольких стран Мира,в то время как остальные страны отказались от этой эвакуации...слишком рискованно... Мавзолейные хрюкните ченить...
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07.10.2021 13:10 Відповісти
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07.10.2021 13:10 Відповісти
Быдло Путлерскае... вы стадо баранов ЛЖИВЫЕ трусливые...
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07.10.2021 13:13 Відповісти
Уже до маразма доходит.
В Китае мешок риса упал, кто виноват?
Сотрудник спецслужб РФ опрокинул!
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07.10.2021 13:14 Відповісти
рукожопая русня. яб на месте китайцев, за мешок риса кацапоида на кол садил
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07.10.2021 13:45 Відповісти
Тупое вонючее лаптеногое, вы твари за убийство 15000 Украинцев ещё не ответили!)
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07.10.2021 13:58 Відповісти
РАБссия добрый Концлагерь особено в Чечне 2 раза...были...вояки сраные
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07.10.2021 13:14 Відповісти
ПаРаша будет говорить на белое черное ,кто бы что не делал ! И биомасса смотрящая теледебильник хоть и с недоверием но в принципе с мнением ***** полностью согласна !
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07.10.2021 13:14 Відповісти
Давно стоит Скабеевой присвоить звание Мисс Павловка
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07.10.2021 13:20 Відповісти
https://youtu.be/3sDNKR1TJW4 https://youtu.be/3sDNKR1TJW4 одичалых РАБссиян гонят отовсюду...
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07.10.2021 13:20 Відповісти
Талибы в Москве март 2021 годаhttps://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/1767E/production/_117607859_whatsubject.jpg https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/1767E/production/_117607859_whatsubject.jpg координируют действия с мацковским быдлом
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07.10.2021 13:24 Відповісти
Желательно посмотреть на наших граждан Украины, эвакуированных с Афгана.
Тут кто-то писал, что эвакуировалась пацанва, государственные бандиты, бывшие мусора, полиция, судьи, которые смогли быстро купить паспорт Украины, ибо было за шо.
Так и есть.
98% наджибулл доллар не видели.
А по Киеву ходят фраерами.
А потом удивляемся очередному витку преступности.
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07.10.2021 16:05 Відповісти
 
 