Спецслужби РФ намагалися перешкодити евакуації українців з Афганістану, - ГУР Міноборони

Спецслужби Російської Федерації намагалися перешкодити евакуації українців з Афганістану.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України в соціальній мережі Facebook, про це повідомив один з безпосередніх учасників операції з порятунку українців з Афганістану, співробітник військової розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

"Нашим громадянам, яких ми забирали, неодноразово надходили пропозиції виїхати в Росію в обмін на заяви, що Україна кинула їх на вірну загибель", - розповів розвідник.

У повідомленні наголошується, що за наказом спецслужб російські ЗМІ провели спеціальну інформаційну операцію.

Так, вони повідомляли про те, що евакуації українців не буде, і що держава залишила своїх громадян напризволяще.

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Разом з тим, незважаючи на небезпеку, яка чекала воїнів ще і з боку спецслужб країни-агресора, українські розвідники провели блискучу операцію.

Також сказано, що відео героїчної і високопрофесійної роботи українських розвідників транслювалося в ефірі провідних світових телеканалів і в черговий раз підтвердило фейки російської пропаганди.