Спецслужби РФ намагалися перешкодити евакуації українців з Афганістану, - ГУР Міноборони
Спецслужби Російської Федерації намагалися перешкодити евакуації українців з Афганістану.
Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України в соціальній мережі Facebook, про це повідомив один з безпосередніх учасників операції з порятунку українців з Афганістану, співробітник військової розвідки України, передає Цензор.НЕТ.
"Нашим громадянам, яких ми забирали, неодноразово надходили пропозиції виїхати в Росію в обмін на заяви, що Україна кинула їх на вірну загибель", - розповів розвідник.
У повідомленні наголошується, що за наказом спецслужб російські ЗМІ провели спеціальну інформаційну операцію.
Так, вони повідомляли про те, що евакуації українців не буде, і що держава залишила своїх громадян напризволяще.
Разом з тим, незважаючи на небезпеку, яка чекала воїнів ще і з боку спецслужб країни-агресора, українські розвідники провели блискучу операцію.
Також сказано, що відео героїчної і високопрофесійної роботи українських розвідників транслювалося в ефірі провідних світових телеканалів і в черговий раз підтвердило фейки російської пропаганди.
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Невже це правда?
Наши спецназовцы при полном обмундировании с оружием в руках, сопровождали автобусы с людьми, на дальнем плане гремели взрывы, итд.
Спецназовцы сильно рисковали. Ибо они были единственными военными на тот момент, в Афганистане (за пределами кабульского аэропорта), да ещё и проводили спецоперацию.
Уже не было на тот момент никаких солдат из НАТОвских стран в Афганистане.
Все британские, французские, немецкие, австралийские военные, итд.. покинули Афганистан.
Были только американские военые (и то внутри кабулького аэропорта) и наши военные (вне аэропорта - то есть в самом Кабуле)
Одним словом - похвалитись в даному випадку нам нічим.
Про Украину просто мерзотсь писали, хотя Украина справилась на очень приличном уровне.
Как узнать что москаль врет - он открывает рот.
В Китае мешок риса упал, кто виноват?
Сотрудник спецслужб РФ опрокинул!
Тут кто-то писал, что эвакуировалась пацанва, государственные бандиты, бывшие мусора, полиция, судьи, которые смогли быстро купить паспорт Украины, ибо было за шо.
Так и есть.
98% наджибулл доллар не видели.
А по Киеву ходят фраерами.
А потом удивляемся очередному витку преступности.