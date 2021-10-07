Илларионов возглавил программу "Триллион долларов для Украины" в Украинском институте будущего

Украинский институт будущего (UIF) привлек к одной из своих программ российского экономиста, президента Института экономического анализа Андрея Илларионова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте "Украинского института будущего".

"Трудно спорить с тем, что Украина - богатая страна. Она изобилует недрами, плодородными землями и имеет трудолюбивый народ. Но качество нашего государственного управления оставляет желать лучшего. И именно поэтому мы занимаем далеко не "почетные", а последние места по доходам граждан в Европе.

Однако мы знаем, как преодолеть эти препятствия! Сегодня мы представляем вам нового эксперта UIF Андрея Илларионова, который возглавит программу "Триллион долларов для Украины". Ведь ВВП в 1000000000000 - это не сказки и не фантазии. Это абсолютно реальная цель для нашего с вами государства!" - говорится в сообщении.

По словам господина Илларионова, ВВП Украины может расти в темпе минимум 7-8% в год. Таким образом, он будет удваиваться каждые 10 лет. Если такой темп роста будет поддерживаться в течение двух десятилетий, то украинский ВВП достигнет уровня 1 триллиона долларов.

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"Итак, что же мы будем предлагать, чтобы Украина вышла из порочного круга бедности и, какую последовательную экономическую политику предлагает проводить Андрей Илларионов? Об этом вы сможете услышать 18 октября, во время первой презентации предложений UIF, которые нацелены на то, чтобы ВВП Украины достиг абсолютно реального уровня - 1-го триллиона долларов (событие будет анонсирована чуть позже)", - сообщили в UIF.