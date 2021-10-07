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Илларионов возглавил программу "Триллион долларов для Украины" в Украинском институте будущего

Илларионов возглавил программу

Украинский институт будущего (UIF) привлек к одной из своих программ российского экономиста, президента Института экономического анализа Андрея Илларионова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте "Украинского института будущего".

"Трудно спорить с тем, что Украина - богатая страна. Она изобилует недрами, плодородными землями и имеет трудолюбивый народ. Но качество нашего государственного управления оставляет желать лучшего. И именно поэтому мы занимаем далеко не "почетные", а последние места по доходам граждан в Европе.

Однако мы знаем, как преодолеть эти препятствия! Сегодня мы представляем вам нового эксперта UIF Андрея Илларионова, который возглавит программу "Триллион долларов для Украины". Ведь ВВП в 1000000000000 - это не сказки и не фантазии. Это абсолютно реальная цель для нашего с вами государства!" - говорится в сообщении.

По словам господина Илларионова, ВВП Украины может расти в темпе минимум 7-8% в год. Таким образом, он будет удваиваться каждые 10 лет. Если такой темп роста будет поддерживаться в течение двух десятилетий, то украинский ВВП достигнет уровня 1 триллиона долларов.

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"Итак, что же мы будем предлагать, чтобы Украина вышла из порочного круга бедности и, какую последовательную экономическую политику предлагает проводить Андрей Илларионов? Об этом вы сможете услышать 18 октября, во время первой презентации предложений UIF, которые нацелены на то, чтобы ВВП Украины достиг абсолютно реального уровня - 1-го триллиона долларов (событие будет анонсирована чуть позже)", - сообщили в UIF.

ВВП (643) Илларионов Андрей (58) Украинский институт будущего (24)


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Топ комментарии
+24
из США выгнали оно тут решило сесть
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07.10.2021 12:51
+11
Долго ещё будем трудоустраивать российских беженцев и виртуальных борцунов с режимом? Дурни мы дурни и не лечимся
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07.10.2021 12:54
+10
Да что там триллион, даёшь сразу гугол одной купюрой!
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07.10.2021 12:53
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Правила форума Совет форумчан
из США выгнали оно тут решило сесть
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07.10.2021 12:51 Ответить
но вызывает уважение - отстаивал свою т.з., не подлизывал Байдену и был обосран. и кстати - а кто сказал шо он был неправ? вон Байден с Путиным вполне неплохо ладят.
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07.10.2021 12:57 Ответить
А ведь он прав: миллиард деревьев по штуке $ на каждом- пусть зебилы порадуются.

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07.10.2021 14:18 Ответить
А когда его выгоняли
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07.10.2021 15:06 Ответить
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07.10.2021 12:51 Ответить
Это ппц и даже лучше))))))))))))
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07.10.2021 12:52 Ответить
пальоний агєнт спарашу...тіровал
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07.10.2021 12:53 Ответить
Да что там триллион, даёшь сразу гугол одной купюрой!
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07.10.2021 12:53 Ответить
Нью "Нью Васюки" ? )))
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07.10.2021 12:53 Ответить
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07.10.2021 12:53 Ответить
шо? опять...
Нью- Васюки?
-международный
-шахматный
-турнир?
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07.10.2021 12:53 Ответить
Ну давай те ,зебилы,начинай те выть про "кацапского" адвоката у Порошенко,который всю зерыгосрань в судах мочит,а вам АбЫдна)))
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07.10.2021 12:53 Ответить
Долго ещё будем трудоустраивать российских беженцев и виртуальных борцунов с режимом? Дурни мы дурни и не лечимся
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07.10.2021 12:54 Ответить
у нас правительство коллаборационистов, чего вы ждали
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07.10.2021 12:57 Ответить
как же это достало - десятилетиями одно и то же - начал вроде Сравчук, высрав шо будем как Франция))
хутя можно было бы легко - просто переселить сюда французов)
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07.10.2021 12:55 Ответить
смотрю его
- не зря Чел последние несколько месяцев только хвалил Зе
- был наверное на испытательном сроке
Заслуженная награда..., правда называет все время Байдена предателем США
- как на его назначение посмотрят в Белом Доме интересно?
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07.10.2021 12:55 Ответить
Романенко - один з поЗЕтивних блохерів Підолояка з жОПи.
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07.10.2021 13:37 Ответить
Трильён долларов???! Нифига себе аппетиты Ведь стырят и разберутся по миру. Вон КуляВлоб, например, уже основательно усттроил свою семью в США. А отдавать кто эти деньги будет? Их же на нас повесят. Наши правнуки?
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07.10.2021 12:57 Ответить
Илларионов не самый прихлопнутый кацап, но накопился вопрос,
а согласны ли с институтом будущего институты прошлого и настоящего?
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07.10.2021 12:59 Ответить
В українській інтерпретації інститут майбутнього і інститут минулого це одне і те ж саме. Ціль одна - все забрехати.
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07.10.2021 16:25 Ответить
пробачте вже мене, але вiд вашого допису так вiе "оптимiзмом",
що менi терминово потрiбна цигарка....
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07.10.2021 16:32 Ответить
Обережний оптимізм виникає лише тоді, коли люди починають говорити правду. Це перша ступінь до виздоровлення держави, перший етап її перевертання з голови на ноги. А коли брешуть,що можна почати зростання стоячи на голові і будучи антиподами цивілізованого світу, то рости можна лише вниз
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07.10.2021 16:49 Ответить
не зi всiма вашими думками згоден, але головне зрозумило i то е так...
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07.10.2021 16:55 Ответить
З якими це ви моїми думками не згодні???
Я взагалі тут виказав досі лише одну думку - брешуть!
З однією єдиною ціллю щоб потопити в океані брехні тоненькі струмочки правди. Щоб залишити Україною такою, якою вона є сьогодні - мафіозна тоталітарна держава, поділена на нерівноправні клани. Ось з цією ціллю цей "інститут минулого" і фінансується і з цією ціллю тягнуть сюди за вуха цього прохвоста Іларіонова. Щоб брехня гучніше дзвеніла і нарід не зміг розпізнати де брехня, а де правда.
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07.10.2021 17:13 Ответить
от же ви дядьку невгамовний, все до корiння хочете доколупатися
то тримайте - не сподобалося оце "будучи антиподами цивілізованого світу" - як до украiнцiв i Украiни.
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07.10.2021 17:21 Ответить
А хіба не антиподи?

Цивілізовані демократичні країни - це коли у них демократія, тобто громадяни рівноправні і живуть по одним для всіх законам. Хоч держслужбовці, хоч вчителі, хоч підприємці. Держслужбовці отримують зарплату брутто, причому сама велика зарплата (президента) лише в 7 разів більша, ніж середня по країні. Того держслужба є службою, така сама як і військова і будь-яка інша. На ній не розбагатієш. І податки всі громадяни платять самостійно по одній для всіх прогресивній шкалі зі своїх брутто-доходів в залежності від доходів на члена родини. Всі закони відповідають Конституції і всі підпорядковуються одним для всіх законам. Того і верховенство права, того і ринок..

У нас же все, абсолютно все до гори дригом. Конституція говорить, що ми демократична і рівноправна країна, а для різних кланів громадян різні закони. Судді отримують зарплати 400тис.грн і пенсії не обмежені і 300тис.грн на місяць по закону про Судоустрій, в той час як середня зарплата громадян лише трохи більше 10тим.грн. (в 40разів менше суддівської), а їх пенсія обмежена 15тис.грн по закону про пенсійне страхування. Хіба це рівноправ'я, хіба це демократія? Це типовий тоталітаризм і диктатура меншості.

Зарплати обкладаються податками по різних ставках в залежності від безлічі систем оподаткування і не залежать від доходів громадян. А дивіденди (це теж доходи) взагалі майже не оподатковуються. Чим менше людина має доходів (біднішаа), тим більше вона обкладається податками. А держслужбовці не служать державі, а жирують за рахунок податків бідняків

Хіба це не антиподи? А інститут минулого шукає прохвостів (типу Іларіонова), який буде нам локшину на вуха вішати про 1 трлн. долярів ВВП... Навіщо? Хто їх принесе в мафіозну державу? Раби? Так не буває, історія давно відповіла на питання, що тільки рівноправні держави потужно розвиваються, а рабство історично приречено. Приречена і Україна
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07.10.2021 17:54 Ответить
Новий Месія.
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07.10.2021 12:59 Ответить
ура, сбитые лётчики со всего мира соберутся, чтобы заставить лететь наш самолёт в далёкие космические дали !
зрители, купившие недорогие билеты на это грандиозное шоу, обратили свои горячие взоры к небу и, по - прежнему - не теряют надежды !
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07.10.2021 13:05 Ответить
Трилион бабла в зеленую синагогу будущего это очень круто. Одноязыковим дановым в раше наваляли по самый холокост, в Израиле их тоже никто не ждет, ибо надо иврит знать, вот они и строят себе "исраэль 2.0" в Украине, главное "па русски гаварить" и что бы ивритом не напрягали.
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07.10.2021 13:05 Ответить
Надо полагать, это размер нового внешнего долга Украины, который Илларионов с радостью поможет Зеле насобирать в ближайший срок. Следим за руками. Ура, поздравляю с новым союзником, згрёбаная зебанда.
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07.10.2021 13:05 Ответить
Типы с сомнительной репутацией со всего мира в гости к нам! Об этом типе много интересного: https://www.youtube.com/watch?v=NGR4GItOM8k&t=546s
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07.10.2021 13:07 Ответить
ну. вы бы еще прислали видео, где цыгане на вокзале в Кагарлыке предъявляют Илларионов.
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07.10.2021 13:11 Ответить
Я бы и больше прислал, но таким дебилам как ты, оно не нужно, ведь ты и без того самый-самый!
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07.10.2021 15:46 Ответить
и к чему этот дружный смех? 8% роста вполне себе реальная цифра
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07.10.2021 13:09 Ответить
Для подобного роста нужны соответствующие обстоятельства и экономические предпосылки. Таковых покуда не имеется. Это первое. Второе - экономический рост в коррумпированной стране обычно не приводит к росту благосостояния всего общества. Его плодами пользуется ограниченный круг людей. Так что даже экономический рост 8% не обязательно вызовет рост благосостояния населения. Просто появится возможность больше разворовать.
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07.10.2021 13:44 Ответить
По поводу коррупции - хорошее замечание. Но Илларионов видимо полагает, что коррупция не важна. Например, Украина 2001-2003 год имела такие темпы роста, московия имела - при том же уровне коррупции.
Китай, Индонезия - тоже врят ли страны с верховенством права.
П.С.
Лично я считаю, что должно быть верховенство права не взирая на уровень дохода. Я лучше буду жить в бедной, но честной стране.
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07.10.2021 16:50 Ответить
Я впринципе то же самое и написал. Я не вижу пользы от роста экономики, если этого не ощутит каждый гражданин Украины. Акцентирую - КАЖДЫЙ. А не только власть имущие.
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07.10.2021 17:09 Ответить
Была реальная. До Зели.
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07.10.2021 16:23 Ответить
илларионов канешна классный мужык,
только деньгами - не вазьмём!
исключительно сабаками,
исключительно ценных парод...

газ потомушта - дарагой
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07.10.2021 13:11 Ответить
Чего мелочиться, ЗЕфилитики? Давай уже целый квадриллион.
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07.10.2021 13:13 Ответить
який ще Іларіонов???
там не гебешників не буває
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07.10.2021 13:15 Ответить
Eta nazivajetsa okupacija mjahkoi siloi , tipa ruskij zhopozicioner tut budet blago nesti ....u vas tam vsjo v farss prevrashcajetsa ! Ukrainci , astanavitesss !!!
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07.10.2021 13:22 Ответить
Триллион долларов для Украины? Столько кокаина даже Михо не вынюхивал
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07.10.2021 13:24 Ответить
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07.10.2021 13:27 Ответить
А "ми" - це хто? - Іларіонов громадянин України?
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07.10.2021 13:33 Ответить
Він громадянин США, а стаття і висловлювання від імені Українського інституту майбутнього.
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07.10.2021 14:03 Ответить
Лайно до лайна тулиться. Юра Романенко отримав собі достойного корєша.
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07.10.2021 13:36 Ответить
А можно их в одной палате собирать? Ну там Сааку, Иллариона, ЗЕбуина...
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07.10.2021 13:38 Ответить
На замену Михуилу
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07.10.2021 13:45 Ответить
а хто вазглавіл праграму "мільярд дєрєвьєв"?
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07.10.2021 13:49 Ответить
А с каких это пор Украина стала нашей вместе с ним? Я вообще то его не отвергаю, но с опаской отношусь ко всем новым друзьям.
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07.10.2021 13:59 Ответить
Іларіонов достатньо правильний мужик, який дуже тверезо мислить. Рекомендую подивитися його виступи на Трубі.
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07.10.2021 14:01 Ответить
Це, все прекрасно і Іларіонов чудовий спеціаліст. Проблема в іншому. Осмілюсь нагадати що, за часів Яценюка та Яресько була підписана реструктуризація державного боргу України. Згідно якої вводилися умови виплат кредиторам в залежності від зростання ВВП відносно 2013 року- $125,4 млрд. В 2021-2025 рр. виплати за VRI будуть обмежені 1% ВВП

"Суми виплати за ними будуть визначатись залежно від динаміки зростання ВВП України. При темпах зростання до 3% на рік - виплати нульові, від 3% до 4% - 15% від приросту ВВП понад 3%, від 4% зростання - 40% вартості від кожного відсотка зростання."

Чи має сенс нарощувати ріст ВВП до 7%, якщо виплати за VRI сжератимуть майже половину того зростання аж до 2045 року? Чим краще будемо працювати, тим більше будемо віддавати.
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07.10.2021 13:59 Ответить
нужно считать, но если есть рост то может выгоднее отдавать долги, снижать ежегодную кредитную процентную нагрузку на бюджет и т.п. конечно хз что там раньше наподписывали под дулом пистолета за мзду немалую, но если есть вопросы как к кацапам, то нужно ловить, судить и сажать, ну и соответственно денонсировать подписанное.
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07.10.2021 14:22 Ответить
Ну, щонайменше там буде 300% чистого прибутку.
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07.10.2021 14:53 Ответить
ЗІ: За умовами угоди до 2027 Україна має сплатити біля 15 млрд доларів що, майже покриває основне тіло боргу 15,5млрд, виключаючи списані 20%.
Тож, з 2027 по 2045 Україна платитиме відсотки по кредиту відсотками від ВВП. Що при умові ВВП за 2020 рік 150 млрд і зростанні на 7% щороку становитиме більше 3,1 млрд на рік, а протягом 18 років становитиме набагато більше 55,35 млрд доларів відсотками за 19 позичених лярдів.
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07.10.2021 14:39 Ответить
"Это абсолютно реальная цель для нашего с вами государства!" - Чіво блєать?!?! Ваше государство - на параші!
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07.10.2021 14:05 Ответить
бывших КГБистов не бывает
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07.10.2021 14:06 Ответить
о! это же соавтор термина "порохоботы", зебилы любят кушать говнецо от этой особины.
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07.10.2021 14:22 Ответить
А що там у наших трильйонерів чутно про наймайбутнішу українську дитячу лікарню?
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07.10.2021 14:35 Ответить
Землю виділену під "дитячу лікарню майбутнього" давно вже забудували багатоповерхівками.
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07.10.2021 14:55 Ответить
триллион деревьев через 25 лет
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07.10.2021 15:56 Ответить
Офис простых решений ушел в вынужденный отпуск кушать борщик, и тут как тут, его место занял Институт будущего.
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07.10.2021 16:53 Ответить
Цей пітух займався цілеспрямованим іпсо ,страшаючи Україну в 14-15 про те що ху"ло непріменна нападдоть і вам всім піzzda бо Україна слаба і в вас нема соузників
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07.10.2021 17:07 Ответить
Из Катона поперли, - нашел себе синекуру попроще=)
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07.10.2021 18:38 Ответить
Інститут Майбутнього під "чутким" керівництвом ФСБ? :Р
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07.10.2021 22:25 Ответить
Хорошо, правильно. Илларионов очень грамотный мужик, хоть иногда чрезмерно щепетильный. Ушёл от путина ещё 15 лет назад, разошелся во взглядах, много лет работал в США в институте Катона. Сторонник Украины.
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08.10.2021 08:59 Ответить
 
 