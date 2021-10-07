Ілларіонов очолив програму "Трильйон доларів для України" в Українському інституті майбутнього

Український інститут майбутнього (UIF) залучив до однієї зі своїх програм російського економіста, президента Інституту економічного аналізу Андрія Ілларіонова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті "Українського інституту майбутнього".

" Важко сперечатися з тим, що Україна – багата країна. Вона рясніє надрами, родючими землями та має працьовитий народ. Але якість нашого державного управління залишає бажати кращого. І саме тому ми посідаємо далеко не "почесні", а останні місця по доходах громадян у Європі.

Проте ми знаємо, як подолати ці перешкоди! Сьогодні ми представляємо вам нового експерта UIF Андрія Ілларіонова, який очолить програму "Трильйон доларів для України". Адже ВВП в 1 трильйон – це не казки і не фантазії. Це абсолютно реальна ціль для нашої з вами держави!"- йдеться в повідомленні.

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За словами пана Ілларіонова, ВВП України може зростати у темпі мінімум 7-8% на рік. Таким чином, він буде подвоюватись кожні 10 років. Якщо такий темп зростання буде підтримуватися протягом двох десятиліть, то український ВВП досягне рівню 1 трильйону доларів.

"Тож, що саме ми будемо пропонувати, аби Україна вийшла з порочного кола бідності та яку послідовну економічну політику пропонує проводити Андрій Ілларіонов? Про це ви зможете почути 18 жовтня, під час першої презентації пропозицій UIF, які націлені на те, щоб ВВП України досяг абсолютно реального рівню – 1-го трильйону доларів (подія буде анонсована трохи згодом)", - повідомили в UIF.