Ілларіонов очолив програму "Трильйон доларів для України" в Українському інституті майбутнього
Український інститут майбутнього (UIF) залучив до однієї зі своїх програм російського економіста, президента Інституту економічного аналізу Андрія Ілларіонова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті "Українського інституту майбутнього".
" Важко сперечатися з тим, що Україна – багата країна. Вона рясніє надрами, родючими землями та має працьовитий народ. Але якість нашого державного управління залишає бажати кращого. І саме тому ми посідаємо далеко не "почесні", а останні місця по доходах громадян у Європі.
Проте ми знаємо, як подолати ці перешкоди! Сьогодні ми представляємо вам нового експерта UIF Андрія Ілларіонова, який очолить програму "Трильйон доларів для України". Адже ВВП в 1 трильйон – це не казки і не фантазії. Це абсолютно реальна ціль для нашої з вами держави!"- йдеться в повідомленні.
За словами пана Ілларіонова, ВВП України може зростати у темпі мінімум 7-8% на рік. Таким чином, він буде подвоюватись кожні 10 років. Якщо такий темп зростання буде підтримуватися протягом двох десятиліть, то український ВВП досягне рівню 1 трильйону доларів.
"Тож, що саме ми будемо пропонувати, аби Україна вийшла з порочного кола бідності та яку послідовну економічну політику пропонує проводити Андрій Ілларіонов? Про це ви зможете почути 18 жовтня, під час першої презентації пропозицій UIF, які націлені на те, щоб ВВП України досяг абсолютно реального рівню – 1-го трильйону доларів (подія буде анонсована трохи згодом)", - повідомили в UIF.
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Нью- Васюки?
-международный
-шахматный
-турнир?
хутя можно было бы легко - просто переселить сюда французов)
- не зря Чел последние несколько месяцев только хвалил Зе
- был наверное на испытательном сроке
Заслуженная награда..., правда называет все время Байдена предателем США
- как на его назначение посмотрят в Белом Доме интересно?
а согласны ли с институтом будущего институты прошлого и настоящего?
що менi терминово потрiбна цигарка....
Я взагалі тут виказав досі лише одну думку - брешуть!
З однією єдиною ціллю щоб потопити в океані брехні тоненькі струмочки правди. Щоб залишити Україною такою, якою вона є сьогодні - мафіозна тоталітарна держава, поділена на нерівноправні клани. Ось з цією ціллю цей "інститут минулого" і фінансується і з цією ціллю тягнуть сюди за вуха цього прохвоста Іларіонова. Щоб брехня гучніше дзвеніла і нарід не зміг розпізнати де брехня, а де правда.
то тримайте - не сподобалося оце "будучи антиподами цивілізованого світу" - як до украiнцiв i Украiни.
Цивілізовані демократичні країни - це коли у них демократія, тобто громадяни рівноправні і живуть по одним для всіх законам. Хоч держслужбовці, хоч вчителі, хоч підприємці. Держслужбовці отримують зарплату брутто, причому сама велика зарплата (президента) лише в 7 разів більша, ніж середня по країні. Того держслужба є службою, така сама як і військова і будь-яка інша. На ній не розбагатієш. І податки всі громадяни платять самостійно по одній для всіх прогресивній шкалі зі своїх брутто-доходів в залежності від доходів на члена родини. Всі закони відповідають Конституції і всі підпорядковуються одним для всіх законам. Того і верховенство права, того і ринок..
У нас же все, абсолютно все до гори дригом. Конституція говорить, що ми демократична і рівноправна країна, а для різних кланів громадян різні закони. Судді отримують зарплати 400тис.грн і пенсії не обмежені і 300тис.грн на місяць по закону про Судоустрій, в той час як середня зарплата громадян лише трохи більше 10тим.грн. (в 40разів менше суддівської), а їх пенсія обмежена 15тис.грн по закону про пенсійне страхування. Хіба це рівноправ'я, хіба це демократія? Це типовий тоталітаризм і диктатура меншості.
Зарплати обкладаються податками по різних ставках в залежності від безлічі систем оподаткування і не залежать від доходів громадян. А дивіденди (це теж доходи) взагалі майже не оподатковуються. Чим менше людина має доходів (біднішаа), тим більше вона обкладається податками. А держслужбовці не служать державі, а жирують за рахунок податків бідняків
Хіба це не антиподи? А інститут минулого шукає прохвостів (типу Іларіонова), який буде нам локшину на вуха вішати про 1 трлн. долярів ВВП... Навіщо? Хто їх принесе в мафіозну державу? Раби? Так не буває, історія давно відповіла на питання, що тільки рівноправні держави потужно розвиваються, а рабство історично приречено. Приречена і Україна
зрители, купившие недорогие билеты на это грандиозное шоу, обратили свои горячие взоры к небу и, по - прежнему - не теряют надежды !
Китай, Индонезия - тоже врят ли страны с верховенством права.
П.С.
Лично я считаю, что должно быть верховенство права не взирая на уровень дохода. Я лучше буду жить в бедной, но честной стране.
только деньгами - не вазьмём!
исключительно сабаками,
исключительно ценных парод...
газ потомушта - дарагой
там не гебешників не буває
"Суми виплати за ними будуть визначатись залежно від динаміки зростання ВВП України. При темпах зростання до 3% на рік - виплати нульові, від 3% до 4% - 15% від приросту ВВП понад 3%, від 4% зростання - 40% вартості від кожного відсотка зростання."
Чи має сенс нарощувати ріст ВВП до 7%, якщо виплати за VRI сжератимуть майже половину того зростання аж до 2045 року? Чим краще будемо працювати, тим більше будемо віддавати.
под дулом пистолетаза мзду немалую, но если есть вопросы как к кацапам, то нужно ловить, судить и сажать, ну и соответственно денонсировать подписанное.
Тож, з 2027 по 2045 Україна платитиме відсотки по кредиту відсотками від ВВП. Що при умові ВВП за 2020 рік 150 млрд і зростанні на 7% щороку становитиме більше 3,1 млрд на рік, а протягом 18 років становитиме набагато більше 55,35 млрд доларів відсотками за 19 позичених лярдів.