В Раде предложили пять кандидатур на пост спикера
Депутатские фракции и народные депутаты предложили пять кандидатур на должность председателя Верховной Рады.
Фракция "Слуга народа" делегировала на эту должность действующего первого вице-спикера Руслана Стефанчука, "Голос" - Ярослава Железняка, "Европейская солидарность" - Яну Зинкевич, а также член фракции "ЕС" Алексей Гончаренко предложил на этот пост внефракционного депутата Гео Лероса, а тот в свою очередь выдвинул кандидатуру Гончаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
После этого вице-спикер Елена Кондратюк объявила перерыв в работе пленарного заседания парламента на полчаса, "чтобы аппарат Верховной Рады смог подготовить информацию об этих кандидатах и предоставить ее народным депутатам".
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чи не зе-лох часом ? ))
чудны дела твои зельоные, господи...
а може он такой и был с самого начала и ето мы слепые не видели?
А значить навчений перевзуватись нальоту.
Звик служити владі. Певно і яніку служив, до останнього.
- де?
- коли?
- чому?
- я сам вирiшую.
и прочей троещинской хрени...
то ваша думка.
я сам вирiшую
А от зебілізм це вже на реабілітацію до психіатра. Може Бог поможе... Але ж ви не віруючий.
А чому ми про це говоримо ?
Сподіваюсь ви і у вас всі здорові.
контролируй уже там себя как то...
от теперь верю - ето саньок!
тока скурвившийся в ноль!
...слабо?...
им надо партию забабахать ЛеГон или Герос
Та нееее, я не настолько оптимистичен!
а всі 300
Бабло раздали, тяните руки !
https://www.facebook.com/borislav.bereza 2 ч. ·
Ааааааааааа! Це буде неймовірне орейро!
Фракція політичної партії «Слуга Народу» провела засідання, на якому обговорила кадрові призначення в керівництві парламенту. Більшістю голосів народних депутатів на посаду Голови Верховної Ради України від монобільшості делегований Руслан Стефанчук. На посаду Першого заступника Голови парламенту ухвалено рішення делегувати голову партії «Слуга Народу» Олександра Корнієнка.
Людину, яка жила у тещі та оформила собі компенсацію за житло з бюджету, ніби він арендував то житло, https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4?__eep__=6&__cft__[0]=AZU7vRb5c-lmaWcI6l16KyzsTF-Qpd9CuJ7s6mS4TKFR6Mxff2lh0XCZeCcu0O1aGHJr341zp4bYku8fh-MjRSj83e22-fr9b1Wq5PyLONQd_uU7Hh_nthisSnBlyEfcocM&__tn__=*NK-R #моносброд пропонує на голову ВР, а людину яка відома брехнею та сексистськіми заявами про "корабельні сосни" хочуть бачити у кріслі Першого заступника. А чого https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8?__eep__=6&__cft__[0]=AZU7vRb5c-lmaWcI6l16KyzsTF-Qpd9CuJ7s6mS4TKFR6Mxff2lh0XCZeCcu0O1aGHJr341zp4bYku8fh-MjRSj83e22-fr9b1Wq5PyLONQd_uU7Hh_nthisSnBlyEfcocM&__tn__=*NK-R #слуги чекають та не пропонують призначити гвалтівника Іванісова та анал-табу Яременка в комітет по цнотливості та моралі? Комітету такого немає? Так хай започаткують його. Якщо ганбитися перед всім світом, то вже по повній. Бо це вже нове дно.