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В Раде предложили пять кандидатур на пост спикера

В Раде предложили пять кандидатур на пост спикера

Депутатские фракции и народные депутаты предложили пять кандидатур на должность председателя Верховной Рады.

Фракция "Слуга народа" делегировала на эту должность действующего первого вице-спикера Руслана Стефанчука, "Голос" - Ярослава Железняка, "Европейская солидарность" - Яну Зинкевич, а также член фракции "ЕС" Алексей Гончаренко предложил на этот пост внефракционного депутата Гео Лероса, а тот в свою очередь выдвинул кандидатуру Гончаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

После этого вице-спикер Елена Кондратюк объявила перерыв в работе пленарного заседания парламента на полчаса, "чтобы аппарат Верховной Рады смог подготовить информацию об этих кандидатах и предоставить ее народным депутатам".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "СН" делегировала Стефанчука на должность спикера, а Корниенко - первого вице-спикера, - пресс-секретарь фракции Палийчук

Автор: 

ВР (29247) спикер (572) Гончаренко (535) Зинкевич Яна (62) Стефанчук Руслан (656) Лерос Гео (378) Железняк Ярослав (422)


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Топ комментарии
+33
Спикером будет жирносвин...тут без вариантов уже..
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07.10.2021 13:43
+24
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07.10.2021 13:45
+18
Гончаренко с Леросом спелись и знатно ТРОЛЯТ СЛУГ!!!
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07.10.2021 13:49
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Правила форума Совет форумчан
Спикером будет жирносвин...тут без вариантов уже..
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07.10.2021 13:43 Ответить
Как пять пальцев на руке ?
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07.10.2021 13:44 Ответить
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07.10.2021 13:45 Ответить
пи...ры все никак не наиграются в квн, убдюдки!
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07.10.2021 13:56 Ответить
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07.10.2021 14:01 Ответить
А смысл кого выдвигать если все уже понятно, в Раде новая коалиция.
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07.10.2021 13:45 Ответить
а ви хто ?
чи не зе-лох часом ? ))
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07.10.2021 14:03 Ответить
А чого ж ви ображаєте інших громадян України ? На яких підставах ?
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07.10.2021 14:20 Ответить
свiженький...
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07.10.2021 14:22 Ответить
Хто ? Саньок ?
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07.10.2021 14:23 Ответить
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07.10.2021 14:27 Ответить
думаете ето он? - теряю нюх...
чудны дела твои зельоные, господи...
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07.10.2021 14:29 Ответить
Що не кажіть, але зміни його спотворили.
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07.10.2021 14:33 Ответить
и с каждым новым логином все потворее и потворее...
а може он такой и был с самого начала и ето мы слепые не видели?
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07.10.2021 14:37 Ответить
Не знаю.. Він же сбушний кадр, чи щось на зразок того..
А значить навчений перевзуватись нальоту.
Звик служити владі. Певно і яніку служив, до останнього.
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07.10.2021 14:45 Ответить
все таки как то неуютно без обычного саниного
- де?
- коли?
- чому?
- я сам вирiшую.
и прочей троещинской хрени...
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07.10.2021 14:47 Ответить
наш неистребимый оптимизм может довести нас до серьезного цугундера...
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07.10.2021 14:40 Ответить
чому?
то ваша думка.
я сам вирiшую
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07.10.2021 14:49 Ответить
чому ти так пiдступно вирiшив через 40 хвилин?
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07.10.2021 15:37 Ответить
От життя....дивна річ.. Хто б ще в 2018 році сказав, що головний порохобот країни так озебілиться..
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07.10.2021 14:24 Ответить
Все лікується...окрім зебілізму
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07.10.2021 14:28 Ответить
Рак теж лікується. Медицина розвивається.
А от зебілізм це вже на реабілітацію до психіатра. Може Бог поможе... Але ж ви не віруючий.
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07.10.2021 14:47 Ответить
Не весь. Далеко не весь..
А чому ми про це говоримо ?
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07.10.2021 14:54 Ответить
Якийсь ви нервовий.
Сподіваюсь ви і у вас всі здорові.
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07.10.2021 15:03 Ответить
Невіруючого наздогнала Карма
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07.10.2021 15:07 Ответить
саньок - ты опускаешься ниже плинтуса.
контролируй уже там себя как то...
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07.10.2021 14:52 Ответить
ну наконец то ти сам вирiшив, а то я уже разнервничался пракрически
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07.10.2021 15:13 Ответить
а помнят то пальчики и стрелочку и все другое
от теперь верю - ето саньок!
тока скурвившийся в ноль!
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07.10.2021 15:17 Ответить
Лерос і Гончаренко у нормальному порівнянні з 99%представниками зекоМанди - це як науковці з приматами! Гірше та дебільніше представників зелекоМанди тільки ті довбойо.би що повелися на зепі.дара та його зелекоМанду
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07.10.2021 15:30 Ответить
Девушек просматривать будете? Покажите ВСЕХ!
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07.10.2021 13:47 Ответить
это твои родители тебя по пьяни попутали.
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07.10.2021 15:07 Ответить
Дочекалася - ********* підтримали Разумкова, ОПЗЖ й гонять на вову по вповній!!! владу вови будуть понижувати Юлєю! Дуже срашгна гра затіяна дуже!!! Юля йде на новий договорняк з уХйлом під вивіскою спасітельниці країни. Може навіть й на газову угоду..
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07.10.2021 13:48 Ответить
лижи дупу Зе....так чтоб он в парашу не мог сходить, зализало.
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07.10.2021 13:49 Ответить
Кандидадуру преЗЕдента-под шконку!
...слабо?...
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07.10.2021 13:49 Ответить
лерос и гончаренко достойны друг друга два дебила это сила

им надо партию забабахать ЛеГон или Герос
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07.10.2021 13:49 Ответить
идиот, пойди почитай, что такое юмор и сарказм.
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07.10.2021 13:50 Ответить
О чем я должен мечтать, о том, что у вас хватит мозгов осознать концепции "юмора" и "сарказма"?
Та нееее, я не настолько оптимистичен!
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07.10.2021 14:47 Ответить
Гончаренко с Леросом спелись и знатно ТРОЛЯТ СЛУГ!!!
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07.10.2021 13:49 Ответить
два удурка
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07.10.2021 14:19 Ответить
в слугах не два удурка..
а всі 300
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07.10.2021 14:20 Ответить
Ты по сравнению с ними - конченный двоечник и еще рот открываешь
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07.10.2021 14:55 Ответить
рот открываешь ты, когда тебе туда дерьмо заливают
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07.10.2021 16:03 Ответить
гейка с лехой, канешна, кандидаты супер, но колыван по ходу вне конкуренции, як по массе, так и по интеллекту
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07.10.2021 13:53 Ответить
Как будто непонятно что сунуть будут из слуг, а это хряк. Им нужны везде свои.
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07.10.2021 13:53 Ответить
ща бубочка поставит кого надо
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07.10.2021 13:57 Ответить
Мдя, ну хоч у нас буде самий важкий спікер у світі.
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07.10.2021 13:58 Ответить
Зельц решил, что надо выбрать кусок смальца и фсё....
Бабло раздали, тяните руки !
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07.10.2021 13:59 Ответить
Богдана і Разумкова викинули, наступний Павлюк.
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07.10.2021 14:00 Ответить
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07.10.2021 14:05 Ответить
Без Коли-Каклеты список неполный. Он может спикерить не только ртом, но и дупой:
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07.10.2021 14:07 Ответить
Фуууууууууууууууу!
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07.10.2021 15:18 Ответить
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07.10.2021 14:08 Ответить
А чим арестович кращий за цього сциканя ?
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07.10.2021 14:21 Ответить
!?
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07.10.2021 14:30 Ответить
Просто розмірковую про підбір кадрів зеленським..
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07.10.2021 14:34 Ответить
Найгірше лайно. Стабільність
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07.10.2021 15:12 Ответить
Лерос і Гончаренко. -Біба і Боба
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07.10.2021 14:09 Ответить
Куди вже їм до зелених вилупків.
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07.10.2021 15:07 Ответить
Тандем Лерос/Гончаренко порадовал. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку.
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07.10.2021 14:10 Ответить
Не, тут другое: ребята протролили принципы и "идеалы"(с) работы "слуг".
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07.10.2021 14:16 Ответить
Безуглу давайте, вона буде уособлювати собою весь той зелений треш
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07.10.2021 14:13 Ответить
Гончаренко зараз гарно виступив. Дякую, Олексію, розмішив.
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07.10.2021 14:29 Ответить
Нормальні Яна Зінкевич і Ярослав Залізняк, але зеленімолодібандити виберуть уклоніста і малороса.
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07.10.2021 14:47 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZU7vRb5c-lmaWcI6l16KyzsTF-Qpd9CuJ7s6mS4TKFR6Mxff2lh0XCZeCcu0O1aGHJr341zp4bYku8fh-MjRSj83e22-fr9b1Wq5PyLONQd_uU7Hh_nthisSnBlyEfcocM&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza 2 ч. ·



Ааааааааааа! Це буде неймовірне орейро!

Фракція політичної партії «Слуга Народу» провела засідання, на якому обговорила кадрові призначення в керівництві парламенту. Більшістю голосів народних депутатів на посаду Голови Верховної Ради України від монобільшості делегований Руслан Стефанчук. На посаду Першого заступника Голови парламенту ухвалено рішення делегувати голову партії «Слуга Народу» Олександра Корнієнка.

Людину, яка жила у тещі та оформила собі компенсацію за житло з бюджету, ніби він арендував то житло, https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4?__eep__=6&__cft__[0]=AZU7vRb5c-lmaWcI6l16KyzsTF-Qpd9CuJ7s6mS4TKFR6Mxff2lh0XCZeCcu0O1aGHJr341zp4bYku8fh-MjRSj83e22-fr9b1Wq5PyLONQd_uU7Hh_nthisSnBlyEfcocM&__tn__=*NK-R #моносброд пропонує на голову ВР, а людину яка відома брехнею та сексистськіми заявами про "корабельні сосни" хочуть бачити у кріслі Першого заступника. А чого https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8?__eep__=6&__cft__[0]=AZU7vRb5c-lmaWcI6l16KyzsTF-Qpd9CuJ7s6mS4TKFR6Mxff2lh0XCZeCcu0O1aGHJr341zp4bYku8fh-MjRSj83e22-fr9b1Wq5PyLONQd_uU7Hh_nthisSnBlyEfcocM&__tn__=*NK-R #слуги чекають та не пропонують призначити гвалтівника Іванісова та анал-табу Яременка в комітет по цнотливості та моралі? Комітету такого немає? Так хай започаткують його. Якщо ганбитися перед всім світом, то вже по повній. Бо це вже нове дно.
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07.10.2021 14:53 Ответить
 
 