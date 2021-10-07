В Раде предложили пять кандидатур на пост спикера

Депутатские фракции и народные депутаты предложили пять кандидатур на должность председателя Верховной Рады.

Фракция "Слуга народа" делегировала на эту должность действующего первого вице-спикера Руслана Стефанчука, "Голос" - Ярослава Железняка, "Европейская солидарность" - Яну Зинкевич, а также член фракции "ЕС" Алексей Гончаренко предложил на этот пост внефракционного депутата Гео Лероса, а тот в свою очередь выдвинул кандидатуру Гончаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

После этого вице-спикер Елена Кондратюк объявила перерыв в работе пленарного заседания парламента на полчаса, "чтобы аппарат Верховной Рады смог подготовить информацию об этих кандидатах и предоставить ее народным депутатам".

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