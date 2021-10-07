У Раді запропонували п'ять кандидатур на пост спікера

Депутатські фракції та народні депутати запропонували п'ять кандидатур на посаду голови Верховної Ради.

Фракція "Слуга народу" делегувала на цю посаду чинного першого віцеспікера Руслана Стефанчука, "Голос" - Ярослава Залізняка, "Європейська Солідарність" - Яну Зінкевич, а також член фракції "ЄС" Олексій Гончаренко запропонував на цю посаду позафракційного депутата Гео Лероса, а той у свою чергу висунув кандидатуру Гончаренка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Після цього віцеспікерка Олена Кондратюк оголосила перерву в роботі пленарного засідання парламенту на пів години, "щоб апарат Верховної Ради зміг підготувати інформацію про цих кандидатів і надати її народним депутатам".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Соболєв про голосування "Батьківщини" за відставку Разумкова: Рада стала абсолютною копією парламенту зразка Януковича і комуністів. ВIДЕО