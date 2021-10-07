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Новини Відставка Разумкова
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У Раді запропонували п'ять кандидатур на пост спікера

У Раді запропонували п'ять кандидатур на пост спікера

Депутатські фракції та народні депутати запропонували п'ять кандидатур на посаду голови Верховної Ради.

Фракція "Слуга народу" делегувала на цю посаду чинного першого віцеспікера Руслана Стефанчука, "Голос" - Ярослава Залізняка, "Європейська Солідарність" - Яну Зінкевич, а також член фракції "ЄС" Олексій Гончаренко запропонував на цю посаду позафракційного депутата Гео Лероса, а той у свою чергу висунув кандидатуру Гончаренка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Після цього віцеспікерка Олена Кондратюк оголосила перерву в роботі пленарного засідання парламенту на пів години, "щоб апарат Верховної Ради зміг підготувати інформацію про цих кандидатів і надати її народним депутатам".

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Автор: 

ВР (14975) спікер (61) Гончаренко Олексій (488) Зінкевич Яна (50) Стефанчук Руслан (760) Лерос Гео (383) Железняк Ярослав (551)


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Топ коментарі
+33
Спикером будет жирносвин...тут без вариантов уже..
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07.10.2021 13:43
+24
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07.10.2021 13:45
+18
Гончаренко с Леросом спелись и знатно ТРОЛЯТ СЛУГ!!!
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07.10.2021 13:49
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Спикером будет жирносвин...тут без вариантов уже..
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07.10.2021 13:43 Відповісти
Как пять пальцев на руке ?
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07.10.2021 13:44 Відповісти
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07.10.2021 13:45 Відповісти
пи...ры все никак не наиграются в квн, убдюдки!
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07.10.2021 13:56 Відповісти
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07.10.2021 14:01 Відповісти
А смысл кого выдвигать если все уже понятно, в Раде новая коалиция.
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07.10.2021 13:45 Відповісти
а ви хто ?
чи не зе-лох часом ? ))
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07.10.2021 14:03 Відповісти
А чого ж ви ображаєте інших громадян України ? На яких підставах ?
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07.10.2021 14:20 Відповісти
свiженький...
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07.10.2021 14:22 Відповісти
Хто ? Саньок ?
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07.10.2021 14:23 Відповісти
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07.10.2021 14:27 Відповісти
думаете ето он? - теряю нюх...
чудны дела твои зельоные, господи...
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07.10.2021 14:29 Відповісти
Що не кажіть, але зміни його спотворили.
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07.10.2021 14:33 Відповісти
и с каждым новым логином все потворее и потворее...
а може он такой и был с самого начала и ето мы слепые не видели?
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07.10.2021 14:37 Відповісти
Не знаю.. Він же сбушний кадр, чи щось на зразок того..
А значить навчений перевзуватись нальоту.
Звик служити владі. Певно і яніку служив, до останнього.
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07.10.2021 14:45 Відповісти
все таки как то неуютно без обычного саниного
- де?
- коли?
- чому?
- я сам вирiшую.
и прочей троещинской хрени...
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07.10.2021 14:47 Відповісти
наш неистребимый оптимизм может довести нас до серьезного цугундера...
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07.10.2021 14:40 Відповісти
чому?
то ваша думка.
я сам вирiшую
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07.10.2021 14:49 Відповісти
чому ти так пiдступно вирiшив через 40 хвилин?
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07.10.2021 15:37 Відповісти
От життя....дивна річ.. Хто б ще в 2018 році сказав, що головний порохобот країни так озебілиться..
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07.10.2021 14:24 Відповісти
Все лікується...окрім зебілізму
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07.10.2021 14:28 Відповісти
Рак теж лікується. Медицина розвивається.
А от зебілізм це вже на реабілітацію до психіатра. Може Бог поможе... Але ж ви не віруючий.
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07.10.2021 14:47 Відповісти
Не весь. Далеко не весь..
А чому ми про це говоримо ?
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07.10.2021 14:54 Відповісти
Якийсь ви нервовий.
Сподіваюсь ви і у вас всі здорові.
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07.10.2021 15:03 Відповісти
Невіруючого наздогнала Карма
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07.10.2021 15:07 Відповісти
саньок - ты опускаешься ниже плинтуса.
контролируй уже там себя как то...
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07.10.2021 14:52 Відповісти
ну наконец то ти сам вирiшив, а то я уже разнервничался пракрически
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07.10.2021 15:13 Відповісти
а помнят то пальчики и стрелочку и все другое
от теперь верю - ето саньок!
тока скурвившийся в ноль!
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07.10.2021 15:17 Відповісти
Лерос і Гончаренко у нормальному порівнянні з 99%представниками зекоМанди - це як науковці з приматами! Гірше та дебільніше представників зелекоМанди тільки ті довбойо.би що повелися на зепі.дара та його зелекоМанду
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07.10.2021 15:30 Відповісти
Девушек просматривать будете? Покажите ВСЕХ!
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07.10.2021 13:47 Відповісти
это твои родители тебя по пьяни попутали.
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07.10.2021 15:07 Відповісти
Дочекалася - ********* підтримали Разумкова, ОПЗЖ й гонять на вову по вповній!!! владу вови будуть понижувати Юлєю! Дуже срашгна гра затіяна дуже!!! Юля йде на новий договорняк з уХйлом під вивіскою спасітельниці країни. Може навіть й на газову угоду..
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07.10.2021 13:48 Відповісти
лижи дупу Зе....так чтоб он в парашу не мог сходить, зализало.
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07.10.2021 13:49 Відповісти
Кандидадуру преЗЕдента-под шконку!
...слабо?...
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07.10.2021 13:49 Відповісти
лерос и гончаренко достойны друг друга два дебила это сила

им надо партию забабахать ЛеГон или Герос
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07.10.2021 13:49 Відповісти
идиот, пойди почитай, что такое юмор и сарказм.
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07.10.2021 13:50 Відповісти
О чем я должен мечтать, о том, что у вас хватит мозгов осознать концепции "юмора" и "сарказма"?
Та нееее, я не настолько оптимистичен!
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07.10.2021 14:47 Відповісти
Гончаренко с Леросом спелись и знатно ТРОЛЯТ СЛУГ!!!
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07.10.2021 13:49 Відповісти
два удурка
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07.10.2021 14:19 Відповісти
в слугах не два удурка..
а всі 300
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07.10.2021 14:20 Відповісти
Ты по сравнению с ними - конченный двоечник и еще рот открываешь
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07.10.2021 14:55 Відповісти
рот открываешь ты, когда тебе туда дерьмо заливают
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07.10.2021 16:03 Відповісти
гейка с лехой, канешна, кандидаты супер, но колыван по ходу вне конкуренции, як по массе, так и по интеллекту
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07.10.2021 13:53 Відповісти
Как будто непонятно что сунуть будут из слуг, а это хряк. Им нужны везде свои.
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07.10.2021 13:53 Відповісти
ща бубочка поставит кого надо
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07.10.2021 13:57 Відповісти
Мдя, ну хоч у нас буде самий важкий спікер у світі.
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07.10.2021 13:58 Відповісти
Зельц решил, что надо выбрать кусок смальца и фсё....
Бабло раздали, тяните руки !
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07.10.2021 13:59 Відповісти
Богдана і Разумкова викинули, наступний Павлюк.
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07.10.2021 14:00 Відповісти
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07.10.2021 14:05 Відповісти
Без Коли-Каклеты список неполный. Он может спикерить не только ртом, но и дупой:
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07.10.2021 14:07 Відповісти
Фуууууууууууууууу!
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07.10.2021 15:18 Відповісти
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07.10.2021 14:08 Відповісти
А чим арестович кращий за цього сциканя ?
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07.10.2021 14:21 Відповісти
!?
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07.10.2021 14:30 Відповісти
Просто розмірковую про підбір кадрів зеленським..
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07.10.2021 14:34 Відповісти
Найгірше лайно. Стабільність
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07.10.2021 15:12 Відповісти
Лерос і Гончаренко. -Біба і Боба
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07.10.2021 14:09 Відповісти
Куди вже їм до зелених вилупків.
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07.10.2021 15:07 Відповісти
Тандем Лерос/Гончаренко порадовал. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку.
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07.10.2021 14:10 Відповісти
Не, тут другое: ребята протролили принципы и "идеалы"(с) работы "слуг".
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07.10.2021 14:16 Відповісти
Безуглу давайте, вона буде уособлювати собою весь той зелений треш
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07.10.2021 14:13 Відповісти
Гончаренко зараз гарно виступив. Дякую, Олексію, розмішив.
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07.10.2021 14:29 Відповісти
Нормальні Яна Зінкевич і Ярослав Залізняк, але зеленімолодібандити виберуть уклоніста і малороса.
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07.10.2021 14:47 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZU7vRb5c-lmaWcI6l16KyzsTF-Qpd9CuJ7s6mS4TKFR6Mxff2lh0XCZeCcu0O1aGHJr341zp4bYku8fh-MjRSj83e22-fr9b1Wq5PyLONQd_uU7Hh_nthisSnBlyEfcocM&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza 2 ч. ·



Ааааааааааа! Це буде неймовірне орейро!

Фракція політичної партії «Слуга Народу» провела засідання, на якому обговорила кадрові призначення в керівництві парламенту. Більшістю голосів народних депутатів на посаду Голови Верховної Ради України від монобільшості делегований Руслан Стефанчук. На посаду Першого заступника Голови парламенту ухвалено рішення делегувати голову партії «Слуга Народу» Олександра Корнієнка.

Людину, яка жила у тещі та оформила собі компенсацію за житло з бюджету, ніби він арендував то житло, https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4?__eep__=6&__cft__[0]=AZU7vRb5c-lmaWcI6l16KyzsTF-Qpd9CuJ7s6mS4TKFR6Mxff2lh0XCZeCcu0O1aGHJr341zp4bYku8fh-MjRSj83e22-fr9b1Wq5PyLONQd_uU7Hh_nthisSnBlyEfcocM&__tn__=*NK-R #моносброд пропонує на голову ВР, а людину яка відома брехнею та сексистськіми заявами про "корабельні сосни" хочуть бачити у кріслі Першого заступника. А чого https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8?__eep__=6&__cft__[0]=AZU7vRb5c-lmaWcI6l16KyzsTF-Qpd9CuJ7s6mS4TKFR6Mxff2lh0XCZeCcu0O1aGHJr341zp4bYku8fh-MjRSj83e22-fr9b1Wq5PyLONQd_uU7Hh_nthisSnBlyEfcocM&__tn__=*NK-R #слуги чекають та не пропонують призначити гвалтівника Іванісова та анал-табу Яременка в комітет по цнотливості та моралі? Комітету такого немає? Так хай започаткують його. Якщо ганбитися перед всім світом, то вже по повній. Бо це вже нове дно.
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07.10.2021 14:53 Відповісти
 
 