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Почти 96% случаев COVID-19 выявлены у невакцинированных, - Ляшко
82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине - люди в возрасте от 60 лет.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"В сентябре 2021: 95.7% случаев COVID-19 в Украине были зарегистрированы у невакцинированных; 97.1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были невакцинированы", - говорится в сообщени.
По словам главы Минздрава, 82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине - люди в возрасте от 60 лет. То есть 8 из 10 людей, умирающих от COVID-19 - это пожилые люди.
Топ комментарии
+11 Tui Yii
показать весь комментарий07.10.2021 14:42
+8 юрий П #410481
показать весь комментарий07.10.2021 13:57
+6 irenka ko
показать весь комментарий07.10.2021 13:57
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Одним словом питань більше чим відповідей.
А відсутність чіткої інформації та наявність суперечливої аж ніяк не сприяє бажанню вакцинуватись.
Лчень четко сказано и давно причем, что ни болезнь ни вакцина полного и длительного иммунитета НЕ ДАЮТ.
Это еще одна особенность этой гадкой заразы.
Потому количество антител после болезни через 3-4 месяца снижается более чем вдвое. А после вакцинации - через полгода.
Потому желательно вакцинироваться хотя бы раз в году.
Я болел этой заразой, потому готова вакцинироваться хоть каждый месяц.
Зато буду ловить 5G без антенны))
когда он в норме в крови вероятность тяжелого течения любой (ЛЮБОЙ) ОРВИ снижается на 95%
Вакцинація ж оновлює процес набуття імунітету, якщо ти хочеш максимум захисту, то вакцинуйся, гірше не буде.
Крім того я знаю декількох людей які хворіли два рази. Другий раз в усіх була легка форма.
От тому для мене дуже актуальне питання - вакцинуватись чи ні.
Статист на куртку не претендует,тут ,видать,покруче замес будет...
итого из 42 млн человек остаётся 32 млн людей,которые спокойно живут без вакцины и не болеют.
я бы к ним добавил бы ещё 2 млн переболевших,а 500 тыс переболевших добавил бы к вакцинованным,ну и среди переболевших есть идиоты.
Неужели люди отупели настолько ,что такой банальщины не понимают???????
с 1991 года количество гос. больниц уменьшилось в 3 раза, и это без учета последней территориально-административной реформы
до речі, примус до носіння маски сам по собі є порушенням прав людини
effective vaccine, it is expected that a large proportion of cases, hospitalisations and
deaths would occur in vaccinated individuals, simply because a larger proportion of the
population are vaccinated than unvaccinated and no vaccine is 100% effective. This is
especially true because vaccination has been prioritised in individuals who are more
susceptible or more at risk of severe disease. Individuals in risk groups may also be
more at risk of hospitalisation or death due to non-COVID-19 causes, and thus may be
hospitalised or die with COVID-19 rather than because of COVID-19
groups shown in the rest of this report. The vaccination status of cases, inpatients and
deaths is not the most appropriate method to assess vaccine effectiveness and there is
a high risk of misinterpretation. Vaccine effectiveness has been formally estimated from
a number of different sources and is described earlier in this report.
Если даже будут данные о том, что 100 из 100 умерших от ковида были привиты, а вывод "Вакцина все равно крайне эффективна", для тебя вывод, хоть и ложный, приоритетнее?
Это и называется "отсутствие умения критически мыслить".
70-79 из 801 умерших - 607 полностью привиты
60-69 из 411 умерших - 258 полностью привиты
да, реже
если в подобном документе указано 2 и 2,а при сложении получают 5 (график, который ты везде суешь), то правильный результат все-таки 4
70-79 из 801 умерших - 607 полностью привиты
60-69 из 411 умерших - 258 полностью привиты
наверное, у проваксеров это называется "95% эффективности"
но ты дальше любуйся графиком)
а ты и дальше доказывай, что 2+2=5
То есть если будет 100% привитых, то будет нормально, что 100% умерших от ковида - привиты. Правда производители вакцины немного другой эффект обещали: "максимум легкие симптомы".
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/
что-то ты запутался в трех соснах
и если что это данные по Англии и Уэльсу, а не по всей Великобритании
еще раз для альтернативно одаренных
приведена смертность от ковида за 25-26ю неделю года в Англии и Уэльсе в 2020м году и в 2021м году
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/
так же тот факт, что при 70% вакцинации умирает больше от ковида, чем год назад без вакцин, хорошо видно здесь
главное мышкой поводить там, где нужно
прости, носом тыкнуть в нужные даты физически не получится
Простая и наглая манипуляция.
Ты же видишь с кем имеешь дело.
трепло ты тролячье.
80+ из 1521 умерших - 1272 полностью привиты
70-79 из 801 умерших - 607 полностью привиты
60-69 из 411 умерших - 258 полностью привиты
наверное, у проваксеров это называется "95% эффективности"
Производители вакцин никогда не обещали "максимум легкие симптомы" ты просто нагло врёшь.Методичка, так что обещали производители?
70-79 из 801 умерших - 607 полностью привиты
60-69 из 411 умерших - 258 полностью привиты
и это называется 95% эффективность вакцины
кстати, 95% получены примерно по той же манипуляционной фальшивой методике, как и данные из последних двух колонок)
но ты тешь себя красивыми графиками)
и если дважды привитых умерло больше, чем не привитых, то ни о какой эффективности в 95% или даже 50% говорить не приходится
вот это и есть дебиловизор, в который ты с головой окунулся
Ты общался не с дурачком, а с троллем из Ольгино. Ты не можешь ему ничего доказать, т.к. его цель, чтобы в Украине было как можно хуже. В прошлом году они тут срали что не нужно носить маски, сейчас - что не нужны вакцины, и т.д.
с такими не спорят. Их просто отправляют в СПАМ.
"This is likely to be due to a variety of reasons, including differences in the
population of vaccinated and unvaccinated people as well as differences in testing
patterns.
The rate of hospitalisation within 28 days of a positive COVID-19 test increases with
age, and is substantially greater in unvaccinated individuals compared to vaccinated
individuals.
The rate of death within 28 days or within 60 days of a positive COVID-19 test increases
with age, and again is substantially greater in unvaccinated individuals compared to fully
vaccinated individuals."
Вот можете прямо скопировать текст и через Ctrl+F на странице вставить. И выражение "substantially greater" переводится как "существенно выше", а еще ниже, сказано, что процент случаев у вакцинированных людей будет выше, чем у не вакцинированных потому, что вакцинированных людей будет физически больше, а никакая вакцина не дает 100% гарантий:
"In the context of very high vaccine coverage in the population, even with a highly
effective vaccine, it is expected that a large proportion of cases, hospitalisations and
deaths would occur in vaccinated individuals, simply because a larger proportion of the
population are vaccinated than unvaccinated and no vaccine is 100% effective"
Только вот, если бы вакцина работала, то не было бы такой картины:
Тем более, учитывая, что категория 30-40 она более объективн многочисленна чем например 80+
Щодо "етого" (так варто розуміти Ляшка) - то він просто переляканий придурок, котрого гвалтують пошвидше використати закуплене, щоб не довелося його списувати (читай - звинуватити в нецільовому викоританні бюджетних коштів). Для цього йде шалений тиск на місцеві органи влади, керівників, сільських голів, головних лікарів... шантажі і погрози (невиплатити зарплатню, премії, врізати фінансування, недопустити до роботи. ненадання допомоги на лікування )та ін. дебілізм, котрий став уже частиною державної політики.
НЕМАЄ ЩЕ ЖОДНИХ МЕДИЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, (НАВІТЬ БЛИЖНІХ!) ЦІЄЇ "ВАКЦИНАЦІЇ. ВОНИ З"ЯВЛЯТЬСЯ ДЕСЬ НА РІВНІ БЕРЕЗНЯ МІСЯЦЯ ПІСЛЯ СПАДУ ДРУГОЇ ХВИЛІ. Основний тиск "вакцинаторів" (звісно ж професіоналів. епідеміологів, інфекціоністів іде через фармацевтичні компанії з метою вчергове хапнути бабла за закупки) бо весною може з"ясуватися, що все це афера, вакцинація неефективна і з ускладненнями, хворіють і померають однаково, що вакциновані, що ні...
https://www.dailymail.co.uk/health/article-9930855/Natural-immunity-Covid-infection-stronger-vaccination-Israeli-study-suggests.html