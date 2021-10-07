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Новости Борьба с коронавирусом
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Почти 96% случаев COVID-19 выявлены у невакцинированных, - Ляшко

Почти 96% случаев COVID-19 выявлены у невакцинированных, - Ляшко

82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине - люди в возрасте от 60 лет.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"В сентябре 2021: 95.7% случаев COVID-19 в Украине были зарегистрированы у невакцинированных; 97.1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были невакцинированы", - говорится в сообщени.

По словам главы Минздрава, 82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине - люди в возрасте от 60 лет. То есть 8 из 10 людей, умирающих от COVID-19 - это пожилые люди.

Также читайте: В следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина от COVID-19, - Ляшко

Автор: 

вакцина (3815) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+11
больницы "трещат" в следствии обьединении громад и уменьшении койкомест, читайте последние оптимизации в медицине.В мой город в котором и так уменьшили кол-во больниц (соответственно койкомест) в следствии реформ ,начали везти из сел за 80-100 км, так как так выпала карта и они стали в нашей ТГ, а там соответственно поприкрывали.И маэмо переполненное отделение,которое и город то не вывезет при проблеме.
Неужели люди отупели настолько ,что такой банальщины не понимают???????
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07.10.2021 14:42
+8
уже провели и сказали,что у переболевших выше иммунитет к ковиду,чем у вакцинованных.
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07.10.2021 13:57
+6
Все ж таки перехворівщі захищені від повторного зараження. Навіть коли антитіл залишилось мало, клітини їпам'ятають вірус та у разі зараження починають боротьбу. Британські вчені у цьому вже впевнені, хоча розраховувати на пожиттєвий імунітет вони не радять, тому треба виконувати усі правила захисту себе та не порушувати прав людей навколо себе, не вдягаючи маску та з симптома йти до супермаркету чи на роботу.
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07.10.2021 13:57
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Правила форума Совет форумчан
Ліпше б провели дослідження та дали чітку інформацію про те чи потрібно вакцинуватись тим хто вже перехворів. Якщо так то через який термін і які робити перед цим дослідження. Коли потрібно робити повторне щеплення взагалі і за яких умов.
Одним словом питань більше чим відповідей.
А відсутність чіткої інформації та наявність суперечливої аж ніяк не сприяє бажанню вакцинуватись.
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07.10.2021 13:55 Ответить
уже провели и сказали,что у переболевших выше иммунитет к ковиду,чем у вакцинованных.
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07.10.2021 13:57 Ответить
Оце саме і є суперечлива інформація. Деякі ЗМІ стверджують протилежне.
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07.10.2021 14:04 Ответить
это говорят главные инфекционисты,а не тупая журнашлюха.
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07.10.2021 14:05 Ответить
Читайте ВОЗ и Ланцет.
Лчень четко сказано и давно причем, что ни болезнь ни вакцина полного и длительного иммунитета НЕ ДАЮТ.
Это еще одна особенность этой гадкой заразы.
Потому количество антител после болезни через 3-4 месяца снижается более чем вдвое. А после вакцинации - через полгода.
Потому желательно вакцинироваться хотя бы раз в году.
Я болел этой заразой, потому готова вакцинироваться хоть каждый месяц.
Зато буду ловить 5G без антенны))
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07.10.2021 15:23 Ответить
наркоман?
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07.10.2021 15:34 Ответить
ты бы лучше пропил хотя бы месяц витамин Д
когда он в норме в крови вероятность тяжелого течения любой (ЛЮБОЙ) ОРВИ снижается на 95%
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07.10.2021 15:37 Ответить
Есть информация, что вакцинация после того как переболел добавляет всего пару процентов защиты. https://life.liga.net/tag/naukoyu-po-kovidu читайте и просвещайтесь
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07.10.2021 14:27 Ответить
Якщо ти хворів у тебе близько 4-6 місяців є антитіла та клітинна пам'ять, яка триває невідомо скільки, скоріш за все багато років, але із часом і вона слабшає. Захворіти повторно шанс є, але малий, у світі дуже і дуже мало підтверджених повторних заражень.

Вакцинація ж оновлює процес набуття імунітету, якщо ти хочеш максимум захисту, то вакцинуйся, гірше не буде.
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07.10.2021 16:36 Ответить
Справа в тому що я скоріш за все, хворів два рази. Просто другий раз я не робив тест. Із симптомів були нежить, втрата нюху та смаку (перший раз втратив лише нюх), температура піднімалась один раз. Були саме травневі святкові дні. Потім через тиждень нюх та смак поступово відновились.
Крім того я знаю декількох людей які хворіли два рази. Другий раз в усіх була легка форма.
От тому для мене дуже актуальне питання - вакцинуватись чи ні.
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07.10.2021 16:46 Ответить
зробіть хоча б IgG до ковід
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07.10.2021 23:04 Ответить
Легка форма дає менше антитіл, ніж важка, але у чому причина роздумів робити вакцинацію чи ні, якщо це безкоштовно і тільки збільшить захист ?
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08.10.2021 13:58 Ответить
И шо?
Статист на куртку не претендует,тут ,видать,покруче замес будет...
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07.10.2021 13:55 Ответить
на сегодняшний день вакцинованных примерно 1/7 населения Украины. то есть приблизительно,если верить статистике около 7 млн человек. переболевших ковидом в Украине-около 2,5 млн. будем считать переболевших не вакцинованными.

итого из 42 млн человек остаётся 32 млн людей,которые спокойно живут без вакцины и не болеют.
я бы к ним добавил бы ещё 2 млн переболевших,а 500 тыс переболевших добавил бы к вакцинованным,ну и среди переболевших есть идиоты.
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07.10.2021 13:56 Ответить
Да, да, не болеют... больницы от таких не болеющих уже трещат ))
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07.10.2021 14:28 Ответить
больницы "трещат" в следствии обьединении громад и уменьшении койкомест, читайте последние оптимизации в медицине.В мой город в котором и так уменьшили кол-во больниц (соответственно койкомест) в следствии реформ ,начали везти из сел за 80-100 км, так как так выпала карта и они стали в нашей ТГ, а там соответственно поприкрывали.И маэмо переполненное отделение,которое и город то не вывезет при проблеме.
Неужели люди отупели настолько ,что такой банальщины не понимают???????
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07.10.2021 14:42 Ответить
про какой конкретно город ты бстишь, любензный?
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07.10.2021 15:24 Ответить
подобная картина по всей Украине
с 1991 года количество гос. больниц уменьшилось в 3 раза, и это без учета последней территориально-административной реформы
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07.10.2021 15:35 Ответить
кто о чем ,а хворый о себе неужели после подобной хрени ты думаешь тебе отвечу? иди нахвспам
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07.10.2021 15:36 Ответить
Перехворівших вже значно більше 2, 5 млн... це лише підтверджені тестами.
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07.10.2021 14:34 Ответить
чим-чим підтверджені?))) гівнотестами?
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07.10.2021 15:35 Ответить
Все ж таки перехворівщі захищені від повторного зараження. Навіть коли антитіл залишилось мало, клітини їпам'ятають вірус та у разі зараження починають боротьбу. Британські вчені у цьому вже впевнені, хоча розраховувати на пожиттєвий імунітет вони не радять, тому треба виконувати усі правила захисту себе та не порушувати прав людей навколо себе, не вдягаючи маску та з симптома йти до супермаркету чи на роботу.
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07.10.2021 13:57 Ответить
Тим більше, що вірус мутує, отже імунна система може його не розпізнати.
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07.10.2021 14:02 Ответить
які права людей порушуються, якщо хтось не вдягає маску?
до речі, примус до носіння маски сам по собі є порушенням прав людини
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07.10.2021 14:13 Ответить
Зато нарид строем ходить привыкает. Кстате про это в рекомендациях ВОЗ про масочки было прямо написано.
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07.10.2021 14:16 Ответить
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07.10.2021 14:18 Ответить
тобто "аби ляпнуть"
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07.10.2021 14:20 Ответить
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07.10.2021 14:22 Ответить
В Англии, наверное, другая дельта ходит) Ибо там статистика совершенно иная. Хотя нет. Просто в Англии врут, а Ляшко - честный.
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07.10.2021 13:59 Ответить
Ты ж сам доказал, что смертность вакцинированных в Британии минимальна, в сравнении с НЕ вацинированными
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07.10.2021 14:18 Ответить
На основании чего такие выводы, можно ссылочку?
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07.10.2021 14:28 Ответить
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1019992/Vaccine_surveillance_report_-_week_38.pdf
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07.10.2021 14:31 Ответить
13-16 страницы, изучай
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07.10.2021 14:31 Ответить
Начнем изучения с пояснений... как тебе такой вывод? In the context of very high vaccine coverage in the population, even with a highly
effective vaccine, it is expected that a large proportion of cases, hospitalisations and
deaths would occur in vaccinated individuals, simply because a larger proportion of the
population are vaccinated than unvaccinated and no vaccine is 100% effective. This is
especially true because vaccination has been prioritised in individuals who are more
susceptible or more at risk of severe disease. Individuals in risk groups may also be
more at risk of hospitalisation or death due to non-COVID-19 causes, and thus may be
hospitalised or die with COVID-19 rather than because of COVID-19
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07.10.2021 14:37 Ответить
These data should be considered in the context of vaccination status of the population
groups shown in the rest of this report. The vaccination status of cases, inpatients and
deaths is not the most appropriate method to assess vaccine effectiveness and there is
a high risk of misinterpretation. Vaccine effectiveness has been formally estimated from
a number of different sources and is described earlier in this report.
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07.10.2021 14:38 Ответить
То есть фактические данные ты намеренно пропустил?
Если даже будут данные о том, что 100 из 100 умерших от ковида были привиты, а вывод "Вакцина все равно крайне эффективна", для тебя вывод, хоть и ложный, приоритетнее?

Это и называется "отсутствие умения критически мыслить".
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07.10.2021 14:40 Ответить
Фактические данные говорят, что вакцинированные умирают реже. Ты не умеешь анализировать информацию? Тогда зачем лезешь туда где не имеешь квалификации? Да и твои заявления про 100 из 100 не более чем демагогия. То есть ложные логические умозаключения созданные с целью запутать оппонента и добиться признания своей правоты через обман ) Мальчик бегом в школу учить всё заного...
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07.10.2021 14:43 Ответить
80+ из 1521 умерших - 1272 полностью привиты
70-79 из 801 умерших - 607 полностью привиты
60-69 из 411 умерших - 258 полностью привиты

да, реже
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07.10.2021 14:49 Ответить
Хе-хе.

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07.10.2021 16:12 Ответить
примерно по той же методике высчитали 95% эффективность вакцин
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07.10.2021 16:15 Ответить
Так это ж с того файла, что ты сам притащил
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07.10.2021 16:16 Ответить
как бы тебе объяснить
если в подобном документе указано 2 и 2,а при сложении получают 5 (график, который ты везде суешь), то правильный результат все-таки 4
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07.10.2021 16:24 Ответить
Это ТЫ суёшь этот график - он в том файле, ссылку на который ты постишь в виде доказательства твоей манипуляции
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07.10.2021 16:25 Ответить
80+ из 1521 умерших - 1272 полностью привиты
70-79 из 801 умерших - 607 полностью привиты
60-69 из 411 умерших - 258 полностью привиты

наверное, у проваксеров это называется "95% эффективности"

но ты дальше любуйся графиком)
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07.10.2021 16:27 Ответить
Твоя манипуляция опровергается графиком из файла, который ты же и притащил. Но ты и дальше манипулируй цифрами
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07.10.2021 17:43 Ответить
график - и есть манипуляция
а ты и дальше доказывай, что 2+2=5
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07.10.2021 18:06 Ответить
График есть отражение цифр так, как их видят авторы статьи, а ты продолжай манипулировать цифрами
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07.10.2021 19:03 Ответить
Страница 15 таблица про смерть. Последние две колонки дают очень красивый результат если рассматривать количество случаев на 100 тыс. чел. Но ты ведь не умеешь анализировать информацию
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07.10.2021 14:40 Ответить
Ага. А ты точно понимаешь смысл данных в последних двух колонках?
То есть если будет 100% привитых, то будет нормально, что 100% умерших от ковида - привиты. Правда производители вакцины немного другой эффект обещали: "максимум легкие симптомы".
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07.10.2021 14:43 Ответить
если 100% привитых будет, то да будет, что умирали только вакцинированные. Вопрос только в том, сколько их будет. Производители вакцин никогда не обещали "максимум легкие симптомы" ты просто нагло врёшь
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07.10.2021 14:46 Ответить
так почему при охвате в 70% сейчас в Англии умирает больше, чем год назад в тот же период года БЕЗ вакцины?
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07.10.2021 14:50 Ответить
Откуда такие выводы? Что-то я не помню, что бы ты предоставил сравнительную таблицу за прошлый год и за этот.
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07.10.2021 14:54 Ответить
это, конечно, очень секретные данные
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/
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07.10.2021 14:57 Ответить
можно еще так для большей наглядности
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07.10.2021 14:58 Ответить
табличка что-то с официальными данными не сходится ))
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07.10.2021 15:01 Ответить
А заголовок таблицы прочитать не судьба?
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07.10.2021 15:02 Ответить
Что смотерть? Достаточно глянуть смертность по месяцам которые указаны в твоей таблице и убедиться, что это бред )
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07.10.2021 15:05 Ответить
там вообще смертность по неделям
что-то ты запутался в трех соснах

и если что это данные по Англии и Уэльсу, а не по всей Великобритании
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07.10.2021 15:14 Ответить
И они почему-то больше чем по всей Великобритании )) Ну ты клоун
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07.10.2021 15:16 Ответить
где же они больше? неужели надо макать лицом в цифры, чтобы ты разобрался наконец?
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07.10.2021 15:18 Ответить
покажи расчет. по которым у тебя получилось, что данные по Англии и Уэльсу "больше", чем по ВБ
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07.10.2021 15:19 Ответить
Ну так дай ссылку на официальные таблицы смертности по годам ))
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07.10.2021 15:20 Ответить
по каким годам? оО ты рехнулся?
еще раз для альтернативно одаренных
приведена смертность от ковида за 25-26ю неделю года в Англии и Уэльсе в 2020м году и в 2021м году

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/
так же тот факт, что при 70% вакцинации умирает больше от ковида, чем год назад без вакцин, хорошо видно здесь
главное мышкой поводить там, где нужно
прости, носом тыкнуть в нужные даты физически не получится
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07.10.2021 15:23 Ответить
тут ведь еще нужно смотреть на КОЛИЧЕСТВО ЗАБОЛЕВШИХ. А не только на смерти. Если в прошлом году болело меньше людей, и смертность была меньше. А теперь болеет больше людей, и хотя общая смертность высокая - но в больницы попадают в основном невакцинированные и сильно больные, которым и вакцина не помогла.
Простая и наглая манипуляция.
Ты же видишь с кем имеешь дело.
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07.10.2021 15:35 Ответить
а табличку с количество вакцинированных из них найти не судьба?
трепло ты тролячье.
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07.10.2021 15:27 Ответить
уже нашел
80+ из 1521 умерших - 1272 полностью привиты
70-79 из 801 умерших - 607 полностью привиты
60-69 из 411 умерших - 258 полностью привиты

наверное, у проваксеров это называется "95% эффективности"
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07.10.2021 15:29 Ответить
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1019992/Vaccine_surveillance_report_-_week_38.pdf
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07.10.2021 15:29 Ответить
Так , а зачем тогда вакцина?. От заражения не защищает, лёгкие симптомы протекания болезни не обеспечивает) пердимонокль какой то
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07.10.2021 14:54 Ответить
откуда такие выводы?
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07.10.2021 14:55 Ответить
ей в методичке так написали, чо пристал
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07.10.2021 15:28 Ответить


Производители вакцин никогда не обещали "максимум легкие симптомы" ты просто нагло врёшь.Методичка, так что обещали производители?
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07.10.2021 18:07 Ответить
страница 18 графики смертности... короче ты балабол который не разбирается ни в медицине, ни в анализе...
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07.10.2021 14:41 Ответить
80+ из 1521 умерших - 1272 полностью привиты
70-79 из 801 умерших - 607 полностью привиты
60-69 из 411 умерших - 258 полностью привиты

и это называется 95% эффективность вакцины
кстати, 95% получены примерно по той же манипуляционной фальшивой методике, как и данные из последних двух колонок)

но ты тешь себя красивыми графиками)
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07.10.2021 14:45 Ответить
Мальчик. Ты глуп. Смертность считается не от количества вакцинированных, а от количества заболевших. И это самоя большая твоя ошибка. Плюс ты из-за нехватки знаний в медицине не учитываешь, что категория 60+ априори будет иметь более высокую смертность из-за возрастных изменений организма и сопутствующих заболеваний. В очередной раз повторюсь - ты не компетентен.
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07.10.2021 14:53 Ответить
глуп ты, ибо не понимаешь, что речь идет не о смертности, а об ЭФФЕКТИВНОСТИ вакцины
и если дважды привитых умерло больше, чем не привитых, то ни о какой эффективности в 95% или даже 50% говорить не приходится
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07.10.2021 15:04 Ответить
Вот https://life.liga.net/poyasnennya/article/chetyre-vsadnika-antivaktsinalnogo-apokalipsisa-u-chto-do-sih-por-veryat-ukraintsy почитай.
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07.10.2021 15:09 Ответить
статейка из желтой прессы должна меня впечатлить? серьезно?
вот это и есть дебиловизор, в который ты с головой окунулся
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07.10.2021 15:10 Ответить
Желтая пресса, серьезно? То есть статья кандидата медицинских наук с ссылками на авторитетные источники для тебя желтая? Браво!!! Ты показал свою полную тупость... Не вижу смысла вести полемику с человеком который не разбирается в медицине, анализе, логике но считает себя самым умным. Иди в школу, как получишь достойное образования поговорим. Всего плохого!
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07.10.2021 15:13 Ответить
Есипенко, ты наивен как новорожденный.
Ты общался не с дурачком, а с троллем из Ольгино. Ты не можешь ему ничего доказать, т.к. его цель, чтобы в Украине было как можно хуже. В прошлом году они тут срали что не нужно носить маски, сейчас - что не нужны вакцины, и т.д.
с такими не спорят. Их просто отправляют в СПАМ.
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07.10.2021 15:31 Ответить
Верь шЛяшко. Он - честный. А в Англии официальная статистика врет.
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07.10.2021 15:38 Ответить
ты точно ольгинец. С каких пор ЛИГА ЗАКОн - желтая пресса?!
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07.10.2021 15:29 Ответить
а с каких пор нет? может, ты расскажешь, кто из олигархов владеет этим источником?
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07.10.2021 15:30 Ответить
Изучил. Манипуляция данными. Изучать надо не с 13-16-й страницы, ибо это вырвано из контекста, а с 11-й страницы, где и приводятся ссылки на эти тесты. Там черным по белому написано:

"This is likely to be due to a variety of reasons, including differences in the
population of vaccinated and unvaccinated people as well as differences in testing
patterns.

The rate of hospitalisation within 28 days of a positive COVID-19 test increases with
age, and is substantially greater in unvaccinated individuals compared to vaccinated
individuals.

The rate of death within 28 days or within 60 days of a positive COVID-19 test increases
with age, and again is substantially greater in unvaccinated individuals compared to fully
vaccinated individuals."

Вот можете прямо скопировать текст и через Ctrl+F на странице вставить. И выражение "substantially greater" переводится как "существенно выше", а еще ниже, сказано, что процент случаев у вакцинированных людей будет выше, чем у не вакцинированных потому, что вакцинированных людей будет физически больше, а никакая вакцина не дает 100% гарантий:

"In the context of very high vaccine coverage in the population, even with a highly
effective vaccine, it is expected that a large proportion of cases, hospitalisations and
deaths would occur in vaccinated individuals, simply because a larger proportion of the
population are vaccinated than unvaccinated and no vaccine is 100% effective"
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07.10.2021 15:13 Ответить
Еще один считающий, что при 100% охвате будет нормой, если 100% умирающих от ковида - полностью привиты.
Только вот, если бы вакцина работала, то не было бы такой картины:
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07.10.2021 15:15 Ответить
То есть, суть в том, что в более привитой возрастной категории случаев должно быть еще меньше.
Тем более, учитывая, что категория 30-40 она более объективн многочисленна чем например 80+
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07.10.2021 15:27 Ответить
Брехня.
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07.10.2021 14:02 Ответить
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07.10.2021 14:06 Ответить
ЗЕЛЕНЫМ ПУСТОЗВОНАМ нужно постоянно тыкать в их ХРОНИЧЕСКИ ЛЖИВЫЕ МОРДЫ их же обещания от марта-апреля: про вакцинацию 80% населения до 31.12 (которое потом усохло до 70-60-50, реально, дай Бог, набрать хотя бы 30%), про "абсолютную реальность НАЦПЛАНА ВАКЦИНАЦИИ" (48млн. щеплень/24млн.чел. к 31.12), про "возможность делать до 10-11 млн.щеплень в месяц максимум, 6-7млн. в среднем и 4,5млн. - при самом пессимистическом сценарии (ЛЯШКО)" (в реальности они ни разу не дошли даже до 4млн./мес.). Зеленый цахес в принципе не наказывает за невыполненные обещания, ибо лично у него таких невыполненных - сотни (про "10млн. тестов ПЛР из Китая к 22.03.20" (реально привезли всего 50тыс=ПОЛПРОЦЕНТА!!!), про "десятки тысяч новых мостов", про "зарплаты учителям по 4тыс.$", про "миллиард деревьев" и прочий зеленый наркобред)...
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07.10.2021 14:07 Ответить
Минздрав предупреждает , куренье это яд. Но ... Половина не послушала.
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07.10.2021 14:17 Ответить
Тебя ещё не выпихнули коленом под зад как Степанова ?
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07.10.2021 15:24 Ответить
Так Степанов, молодчина, тормозил вакцинацию, как мог) Этот изо всех сил ускоряет) Чего его трогать?)
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07.10.2021 15:39 Ответить
Пробачте за втручання... При Степанові закуплялося всяке сумнівне барахло (незрозуміло де зроблене, ким і з чого, договорняком, через підставні фірми за мільярди гривень). Під мільйонні відкати. М.Степанов для того і прийшов до МОЗ - закупити, хапнути відкати і здрисьнути. Звісно ж, поділившись зі всіма щоб не чіпали...
Щодо "етого" (так варто розуміти Ляшка) - то він просто переляканий придурок, котрого гвалтують пошвидше використати закуплене, щоб не довелося його списувати (читай - звинуватити в нецільовому викоританні бюджетних коштів). Для цього йде шалений тиск на місцеві органи влади, керівників, сільських голів, головних лікарів... шантажі і погрози (невиплатити зарплатню, премії, врізати фінансування, недопустити до роботи. ненадання допомоги на лікування )та ін. дебілізм, котрий став уже частиною державної політики.
НЕМАЄ ЩЕ ЖОДНИХ МЕДИЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, (НАВІТЬ БЛИЖНІХ!) ЦІЄЇ "ВАКЦИНАЦІЇ. ВОНИ З"ЯВЛЯТЬСЯ ДЕСЬ НА РІВНІ БЕРЕЗНЯ МІСЯЦЯ ПІСЛЯ СПАДУ ДРУГОЇ ХВИЛІ. Основний тиск "вакцинаторів" (звісно ж професіоналів. епідеміологів, інфекціоністів іде через фармацевтичні компанії з метою вчергове хапнути бабла за закупки) бо весною може з"ясуватися, що все це афера, вакцинація неефективна і з ускладненнями, хворіють і померають однаково, що вакциновані, що ні...
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07.10.2021 20:17 Ответить
По данным израильского исследования, естественный иммунитет от Covid-инфекции может быть сильнее вакцинации в плане защиты от варианта Delta: у выздоровевших пациентов в 13 РАЗ меньше вероятность заразиться, чем у тех, кто получил уколы
https://www.dailymail.co.uk/health/article-9930855/Natural-immunity-Covid-infection-stronger-vaccination-Israeli-study-suggests.html
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07.10.2021 15:54 Ответить
всё равно не будем вакцинироваться. долой 5джи и код 666. только икона, лучина и лбом об пол.
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08.10.2021 08:50 Ответить
 
 