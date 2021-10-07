Почти 96% случаев COVID-19 выявлены у невакцинированных, - Ляшко

82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине - люди в возрасте от 60 лет.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"В сентябре 2021: 95.7% случаев COVID-19 в Украине были зарегистрированы у невакцинированных; 97.1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были невакцинированы", - говорится в сообщени.

По словам главы Минздрава, 82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине - люди в возрасте от 60 лет. То есть 8 из 10 людей, умирающих от COVID-19 - это пожилые люди.

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