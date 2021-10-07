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Майже 96% випадків COVID-19 виявлено у невакцинованих, - Ляшко

Майже 96% випадків COVID-19 виявлено у невакцинованих, - Ляшко

82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні - люди віком від 60 років.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"У вересні 2021 року: 95.7% випадків COVID-19 в Україні були зареєстровані у невакцинованих; 97.1% госпіталізованих осіб з діагнозом COVID-19 в Україні були невакцинованими", - йдеться в повідомленні.

За словами глави МОЗ, 82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні - люди віком від 60 років. Тобто 8 із 10 людей, які помирають від COVID-19, – це літні люди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін виділив 25 млн грн на популяризацію COVID-вакцинації

Автор: 

вакцина (4419) Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+11
больницы "трещат" в следствии обьединении громад и уменьшении койкомест, читайте последние оптимизации в медицине.В мой город в котором и так уменьшили кол-во больниц (соответственно койкомест) в следствии реформ ,начали везти из сел за 80-100 км, так как так выпала карта и они стали в нашей ТГ, а там соответственно поприкрывали.И маэмо переполненное отделение,которое и город то не вывезет при проблеме.
Неужели люди отупели настолько ,что такой банальщины не понимают???????
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07.10.2021 14:42
+8
уже провели и сказали,что у переболевших выше иммунитет к ковиду,чем у вакцинованных.
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07.10.2021 13:57
+6
Все ж таки перехворівщі захищені від повторного зараження. Навіть коли антитіл залишилось мало, клітини їпам'ятають вірус та у разі зараження починають боротьбу. Британські вчені у цьому вже впевнені, хоча розраховувати на пожиттєвий імунітет вони не радять, тому треба виконувати усі правила захисту себе та не порушувати прав людей навколо себе, не вдягаючи маску та з симптома йти до супермаркету чи на роботу.
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07.10.2021 13:57
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Ліпше б провели дослідження та дали чітку інформацію про те чи потрібно вакцинуватись тим хто вже перехворів. Якщо так то через який термін і які робити перед цим дослідження. Коли потрібно робити повторне щеплення взагалі і за яких умов.
Одним словом питань більше чим відповідей.
А відсутність чіткої інформації та наявність суперечливої аж ніяк не сприяє бажанню вакцинуватись.
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07.10.2021 13:55 Відповісти
уже провели и сказали,что у переболевших выше иммунитет к ковиду,чем у вакцинованных.
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07.10.2021 13:57 Відповісти
Оце саме і є суперечлива інформація. Деякі ЗМІ стверджують протилежне.
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07.10.2021 14:04 Відповісти
это говорят главные инфекционисты,а не тупая журнашлюха.
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07.10.2021 14:05 Відповісти
Читайте ВОЗ и Ланцет.
Лчень четко сказано и давно причем, что ни болезнь ни вакцина полного и длительного иммунитета НЕ ДАЮТ.
Это еще одна особенность этой гадкой заразы.
Потому количество антител после болезни через 3-4 месяца снижается более чем вдвое. А после вакцинации - через полгода.
Потому желательно вакцинироваться хотя бы раз в году.
Я болел этой заразой, потому готова вакцинироваться хоть каждый месяц.
Зато буду ловить 5G без антенны))
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07.10.2021 15:23 Відповісти
наркоман?
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07.10.2021 15:34 Відповісти
ты бы лучше пропил хотя бы месяц витамин Д
когда он в норме в крови вероятность тяжелого течения любой (ЛЮБОЙ) ОРВИ снижается на 95%
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07.10.2021 15:37 Відповісти
Есть информация, что вакцинация после того как переболел добавляет всего пару процентов защиты. https://life.liga.net/tag/naukoyu-po-kovidu читайте и просвещайтесь
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07.10.2021 14:27 Відповісти
Якщо ти хворів у тебе близько 4-6 місяців є антитіла та клітинна пам'ять, яка триває невідомо скільки, скоріш за все багато років, але із часом і вона слабшає. Захворіти повторно шанс є, але малий, у світі дуже і дуже мало підтверджених повторних заражень.

Вакцинація ж оновлює процес набуття імунітету, якщо ти хочеш максимум захисту, то вакцинуйся, гірше не буде.
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07.10.2021 16:36 Відповісти
Справа в тому що я скоріш за все, хворів два рази. Просто другий раз я не робив тест. Із симптомів були нежить, втрата нюху та смаку (перший раз втратив лише нюх), температура піднімалась один раз. Були саме травневі святкові дні. Потім через тиждень нюх та смак поступово відновились.
Крім того я знаю декількох людей які хворіли два рази. Другий раз в усіх була легка форма.
От тому для мене дуже актуальне питання - вакцинуватись чи ні.
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07.10.2021 16:46 Відповісти
зробіть хоча б IgG до ковід
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07.10.2021 23:04 Відповісти
Легка форма дає менше антитіл, ніж важка, але у чому причина роздумів робити вакцинацію чи ні, якщо це безкоштовно і тільки збільшить захист ?
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08.10.2021 13:58 Відповісти
И шо?
Статист на куртку не претендует,тут ,видать,покруче замес будет...
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07.10.2021 13:55 Відповісти
на сегодняшний день вакцинованных примерно 1/7 населения Украины. то есть приблизительно,если верить статистике около 7 млн человек. переболевших ковидом в Украине-около 2,5 млн. будем считать переболевших не вакцинованными.

итого из 42 млн человек остаётся 32 млн людей,которые спокойно живут без вакцины и не болеют.
я бы к ним добавил бы ещё 2 млн переболевших,а 500 тыс переболевших добавил бы к вакцинованным,ну и среди переболевших есть идиоты.
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07.10.2021 13:56 Відповісти
Да, да, не болеют... больницы от таких не болеющих уже трещат ))
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07.10.2021 14:28 Відповісти
больницы "трещат" в следствии обьединении громад и уменьшении койкомест, читайте последние оптимизации в медицине.В мой город в котором и так уменьшили кол-во больниц (соответственно койкомест) в следствии реформ ,начали везти из сел за 80-100 км, так как так выпала карта и они стали в нашей ТГ, а там соответственно поприкрывали.И маэмо переполненное отделение,которое и город то не вывезет при проблеме.
Неужели люди отупели настолько ,что такой банальщины не понимают???????
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07.10.2021 14:42 Відповісти
про какой конкретно город ты бстишь, любензный?
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07.10.2021 15:24 Відповісти
подобная картина по всей Украине
с 1991 года количество гос. больниц уменьшилось в 3 раза, и это без учета последней территориально-административной реформы
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07.10.2021 15:35 Відповісти
кто о чем ,а хворый о себе неужели после подобной хрени ты думаешь тебе отвечу? иди нахвспам
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07.10.2021 15:36 Відповісти
Перехворівших вже значно більше 2, 5 млн... це лише підтверджені тестами.
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07.10.2021 14:34 Відповісти
чим-чим підтверджені?))) гівнотестами?
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07.10.2021 15:35 Відповісти
Все ж таки перехворівщі захищені від повторного зараження. Навіть коли антитіл залишилось мало, клітини їпам'ятають вірус та у разі зараження починають боротьбу. Британські вчені у цьому вже впевнені, хоча розраховувати на пожиттєвий імунітет вони не радять, тому треба виконувати усі правила захисту себе та не порушувати прав людей навколо себе, не вдягаючи маску та з симптома йти до супермаркету чи на роботу.
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07.10.2021 13:57 Відповісти
Тим більше, що вірус мутує, отже імунна система може його не розпізнати.
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07.10.2021 14:02 Відповісти
які права людей порушуються, якщо хтось не вдягає маску?
до речі, примус до носіння маски сам по собі є порушенням прав людини
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07.10.2021 14:13 Відповісти
Зато нарид строем ходить привыкает. Кстате про это в рекомендациях ВОЗ про масочки было прямо написано.
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07.10.2021 14:16 Відповісти
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07.10.2021 14:18 Відповісти
тобто "аби ляпнуть"
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07.10.2021 14:20 Відповісти
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07.10.2021 14:22 Відповісти
В Англии, наверное, другая дельта ходит) Ибо там статистика совершенно иная. Хотя нет. Просто в Англии врут, а Ляшко - честный.
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07.10.2021 13:59 Відповісти
Ты ж сам доказал, что смертность вакцинированных в Британии минимальна, в сравнении с НЕ вацинированными
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07.10.2021 14:18 Відповісти
На основании чего такие выводы, можно ссылочку?
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07.10.2021 14:28 Відповісти
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1019992/Vaccine_surveillance_report_-_week_38.pdf
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07.10.2021 14:31 Відповісти
13-16 страницы, изучай
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07.10.2021 14:31 Відповісти
Начнем изучения с пояснений... как тебе такой вывод? In the context of very high vaccine coverage in the population, even with a highly
effective vaccine, it is expected that a large proportion of cases, hospitalisations and
deaths would occur in vaccinated individuals, simply because a larger proportion of the
population are vaccinated than unvaccinated and no vaccine is 100% effective. This is
especially true because vaccination has been prioritised in individuals who are more
susceptible or more at risk of severe disease. Individuals in risk groups may also be
more at risk of hospitalisation or death due to non-COVID-19 causes, and thus may be
hospitalised or die with COVID-19 rather than because of COVID-19
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07.10.2021 14:37 Відповісти
These data should be considered in the context of vaccination status of the population
groups shown in the rest of this report. The vaccination status of cases, inpatients and
deaths is not the most appropriate method to assess vaccine effectiveness and there is
a high risk of misinterpretation. Vaccine effectiveness has been formally estimated from
a number of different sources and is described earlier in this report.
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07.10.2021 14:38 Відповісти
То есть фактические данные ты намеренно пропустил?
Если даже будут данные о том, что 100 из 100 умерших от ковида были привиты, а вывод "Вакцина все равно крайне эффективна", для тебя вывод, хоть и ложный, приоритетнее?

Это и называется "отсутствие умения критически мыслить".
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07.10.2021 14:40 Відповісти
Фактические данные говорят, что вакцинированные умирают реже. Ты не умеешь анализировать информацию? Тогда зачем лезешь туда где не имеешь квалификации? Да и твои заявления про 100 из 100 не более чем демагогия. То есть ложные логические умозаключения созданные с целью запутать оппонента и добиться признания своей правоты через обман ) Мальчик бегом в школу учить всё заного...
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07.10.2021 14:43 Відповісти
80+ из 1521 умерших - 1272 полностью привиты
70-79 из 801 умерших - 607 полностью привиты
60-69 из 411 умерших - 258 полностью привиты

да, реже
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07.10.2021 14:49 Відповісти
Хе-хе.

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07.10.2021 16:12 Відповісти
примерно по той же методике высчитали 95% эффективность вакцин
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07.10.2021 16:15 Відповісти
Так это ж с того файла, что ты сам притащил
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07.10.2021 16:16 Відповісти
как бы тебе объяснить
если в подобном документе указано 2 и 2,а при сложении получают 5 (график, который ты везде суешь), то правильный результат все-таки 4
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07.10.2021 16:24 Відповісти
Это ТЫ суёшь этот график - он в том файле, ссылку на который ты постишь в виде доказательства твоей манипуляции
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07.10.2021 16:25 Відповісти
80+ из 1521 умерших - 1272 полностью привиты
70-79 из 801 умерших - 607 полностью привиты
60-69 из 411 умерших - 258 полностью привиты

наверное, у проваксеров это называется "95% эффективности"

но ты дальше любуйся графиком)
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07.10.2021 16:27 Відповісти
Твоя манипуляция опровергается графиком из файла, который ты же и притащил. Но ты и дальше манипулируй цифрами
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07.10.2021 17:43 Відповісти
график - и есть манипуляция
а ты и дальше доказывай, что 2+2=5
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07.10.2021 18:06 Відповісти
График есть отражение цифр так, как их видят авторы статьи, а ты продолжай манипулировать цифрами
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07.10.2021 19:03 Відповісти
Страница 15 таблица про смерть. Последние две колонки дают очень красивый результат если рассматривать количество случаев на 100 тыс. чел. Но ты ведь не умеешь анализировать информацию
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07.10.2021 14:40 Відповісти
Ага. А ты точно понимаешь смысл данных в последних двух колонках?
То есть если будет 100% привитых, то будет нормально, что 100% умерших от ковида - привиты. Правда производители вакцины немного другой эффект обещали: "максимум легкие симптомы".
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07.10.2021 14:43 Відповісти
если 100% привитых будет, то да будет, что умирали только вакцинированные. Вопрос только в том, сколько их будет. Производители вакцин никогда не обещали "максимум легкие симптомы" ты просто нагло врёшь
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07.10.2021 14:46 Відповісти
так почему при охвате в 70% сейчас в Англии умирает больше, чем год назад в тот же период года БЕЗ вакцины?
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07.10.2021 14:50 Відповісти
Откуда такие выводы? Что-то я не помню, что бы ты предоставил сравнительную таблицу за прошлый год и за этот.
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07.10.2021 14:54 Відповісти
это, конечно, очень секретные данные
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/
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07.10.2021 14:57 Відповісти
можно еще так для большей наглядности
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07.10.2021 14:58 Відповісти
табличка что-то с официальными данными не сходится ))
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07.10.2021 15:01 Відповісти
А заголовок таблицы прочитать не судьба?
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07.10.2021 15:02 Відповісти
Что смотерть? Достаточно глянуть смертность по месяцам которые указаны в твоей таблице и убедиться, что это бред )
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07.10.2021 15:05 Відповісти
там вообще смертность по неделям
что-то ты запутался в трех соснах

и если что это данные по Англии и Уэльсу, а не по всей Великобритании
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07.10.2021 15:14 Відповісти
И они почему-то больше чем по всей Великобритании )) Ну ты клоун
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07.10.2021 15:16 Відповісти
где же они больше? неужели надо макать лицом в цифры, чтобы ты разобрался наконец?
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07.10.2021 15:18 Відповісти
покажи расчет. по которым у тебя получилось, что данные по Англии и Уэльсу "больше", чем по ВБ
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07.10.2021 15:19 Відповісти
Ну так дай ссылку на официальные таблицы смертности по годам ))
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07.10.2021 15:20 Відповісти
по каким годам? оО ты рехнулся?
еще раз для альтернативно одаренных
приведена смертность от ковида за 25-26ю неделю года в Англии и Уэльсе в 2020м году и в 2021м году

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/
так же тот факт, что при 70% вакцинации умирает больше от ковида, чем год назад без вакцин, хорошо видно здесь
главное мышкой поводить там, где нужно
прости, носом тыкнуть в нужные даты физически не получится
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07.10.2021 15:23 Відповісти
тут ведь еще нужно смотреть на КОЛИЧЕСТВО ЗАБОЛЕВШИХ. А не только на смерти. Если в прошлом году болело меньше людей, и смертность была меньше. А теперь болеет больше людей, и хотя общая смертность высокая - но в больницы попадают в основном невакцинированные и сильно больные, которым и вакцина не помогла.
Простая и наглая манипуляция.
Ты же видишь с кем имеешь дело.
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07.10.2021 15:35 Відповісти
а табличку с количество вакцинированных из них найти не судьба?
трепло ты тролячье.
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07.10.2021 15:27 Відповісти
уже нашел
80+ из 1521 умерших - 1272 полностью привиты
70-79 из 801 умерших - 607 полностью привиты
60-69 из 411 умерших - 258 полностью привиты

наверное, у проваксеров это называется "95% эффективности"
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07.10.2021 15:29 Відповісти
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1019992/Vaccine_surveillance_report_-_week_38.pdf
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07.10.2021 15:29 Відповісти
Так , а зачем тогда вакцина?. От заражения не защищает, лёгкие симптомы протекания болезни не обеспечивает) пердимонокль какой то
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07.10.2021 14:54 Відповісти
откуда такие выводы?
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07.10.2021 14:55 Відповісти
ей в методичке так написали, чо пристал
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07.10.2021 15:28 Відповісти


Производители вакцин никогда не обещали "максимум легкие симптомы" ты просто нагло врёшь.Методичка, так что обещали производители?
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07.10.2021 18:07 Відповісти
страница 18 графики смертности... короче ты балабол который не разбирается ни в медицине, ни в анализе...
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07.10.2021 14:41 Відповісти
80+ из 1521 умерших - 1272 полностью привиты
70-79 из 801 умерших - 607 полностью привиты
60-69 из 411 умерших - 258 полностью привиты

и это называется 95% эффективность вакцины
кстати, 95% получены примерно по той же манипуляционной фальшивой методике, как и данные из последних двух колонок)

но ты тешь себя красивыми графиками)
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07.10.2021 14:45 Відповісти
Мальчик. Ты глуп. Смертность считается не от количества вакцинированных, а от количества заболевших. И это самоя большая твоя ошибка. Плюс ты из-за нехватки знаний в медицине не учитываешь, что категория 60+ априори будет иметь более высокую смертность из-за возрастных изменений организма и сопутствующих заболеваний. В очередной раз повторюсь - ты не компетентен.
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07.10.2021 14:53 Відповісти
глуп ты, ибо не понимаешь, что речь идет не о смертности, а об ЭФФЕКТИВНОСТИ вакцины
и если дважды привитых умерло больше, чем не привитых, то ни о какой эффективности в 95% или даже 50% говорить не приходится
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07.10.2021 15:04 Відповісти
Вот https://life.liga.net/poyasnennya/article/chetyre-vsadnika-antivaktsinalnogo-apokalipsisa-u-chto-do-sih-por-veryat-ukraintsy почитай.
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07.10.2021 15:09 Відповісти
статейка из желтой прессы должна меня впечатлить? серьезно?
вот это и есть дебиловизор, в который ты с головой окунулся
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07.10.2021 15:10 Відповісти
Желтая пресса, серьезно? То есть статья кандидата медицинских наук с ссылками на авторитетные источники для тебя желтая? Браво!!! Ты показал свою полную тупость... Не вижу смысла вести полемику с человеком который не разбирается в медицине, анализе, логике но считает себя самым умным. Иди в школу, как получишь достойное образования поговорим. Всего плохого!
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07.10.2021 15:13 Відповісти
Есипенко, ты наивен как новорожденный.
Ты общался не с дурачком, а с троллем из Ольгино. Ты не можешь ему ничего доказать, т.к. его цель, чтобы в Украине было как можно хуже. В прошлом году они тут срали что не нужно носить маски, сейчас - что не нужны вакцины, и т.д.
с такими не спорят. Их просто отправляют в СПАМ.
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07.10.2021 15:31 Відповісти
Верь шЛяшко. Он - честный. А в Англии официальная статистика врет.
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07.10.2021 15:38 Відповісти
ты точно ольгинец. С каких пор ЛИГА ЗАКОн - желтая пресса?!
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07.10.2021 15:29 Відповісти
а с каких пор нет? может, ты расскажешь, кто из олигархов владеет этим источником?
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07.10.2021 15:30 Відповісти
Изучил. Манипуляция данными. Изучать надо не с 13-16-й страницы, ибо это вырвано из контекста, а с 11-й страницы, где и приводятся ссылки на эти тесты. Там черным по белому написано:

"This is likely to be due to a variety of reasons, including differences in the
population of vaccinated and unvaccinated people as well as differences in testing
patterns.

The rate of hospitalisation within 28 days of a positive COVID-19 test increases with
age, and is substantially greater in unvaccinated individuals compared to vaccinated
individuals.

The rate of death within 28 days or within 60 days of a positive COVID-19 test increases
with age, and again is substantially greater in unvaccinated individuals compared to fully
vaccinated individuals."

Вот можете прямо скопировать текст и через Ctrl+F на странице вставить. И выражение "substantially greater" переводится как "существенно выше", а еще ниже, сказано, что процент случаев у вакцинированных людей будет выше, чем у не вакцинированных потому, что вакцинированных людей будет физически больше, а никакая вакцина не дает 100% гарантий:

"In the context of very high vaccine coverage in the population, even with a highly
effective vaccine, it is expected that a large proportion of cases, hospitalisations and
deaths would occur in vaccinated individuals, simply because a larger proportion of the
population are vaccinated than unvaccinated and no vaccine is 100% effective"
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07.10.2021 15:13 Відповісти
Еще один считающий, что при 100% охвате будет нормой, если 100% умирающих от ковида - полностью привиты.
Только вот, если бы вакцина работала, то не было бы такой картины:
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07.10.2021 15:15 Відповісти
То есть, суть в том, что в более привитой возрастной категории случаев должно быть еще меньше.
Тем более, учитывая, что категория 30-40 она более объективн многочисленна чем например 80+
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07.10.2021 15:27 Відповісти
Брехня.
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07.10.2021 14:02 Відповісти
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07.10.2021 14:06 Відповісти
ЗЕЛЕНЫМ ПУСТОЗВОНАМ нужно постоянно тыкать в их ХРОНИЧЕСКИ ЛЖИВЫЕ МОРДЫ их же обещания от марта-апреля: про вакцинацию 80% населения до 31.12 (которое потом усохло до 70-60-50, реально, дай Бог, набрать хотя бы 30%), про "абсолютную реальность НАЦПЛАНА ВАКЦИНАЦИИ" (48млн. щеплень/24млн.чел. к 31.12), про "возможность делать до 10-11 млн.щеплень в месяц максимум, 6-7млн. в среднем и 4,5млн. - при самом пессимистическом сценарии (ЛЯШКО)" (в реальности они ни разу не дошли даже до 4млн./мес.). Зеленый цахес в принципе не наказывает за невыполненные обещания, ибо лично у него таких невыполненных - сотни (про "10млн. тестов ПЛР из Китая к 22.03.20" (реально привезли всего 50тыс=ПОЛПРОЦЕНТА!!!), про "десятки тысяч новых мостов", про "зарплаты учителям по 4тыс.$", про "миллиард деревьев" и прочий зеленый наркобред)...
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07.10.2021 14:07 Відповісти
Минздрав предупреждает , куренье это яд. Но ... Половина не послушала.
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07.10.2021 14:17 Відповісти
Тебя ещё не выпихнули коленом под зад как Степанова ?
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07.10.2021 15:24 Відповісти
Так Степанов, молодчина, тормозил вакцинацию, как мог) Этот изо всех сил ускоряет) Чего его трогать?)
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07.10.2021 15:39 Відповісти
Пробачте за втручання... При Степанові закуплялося всяке сумнівне барахло (незрозуміло де зроблене, ким і з чого, договорняком, через підставні фірми за мільярди гривень). Під мільйонні відкати. М.Степанов для того і прийшов до МОЗ - закупити, хапнути відкати і здрисьнути. Звісно ж, поділившись зі всіма щоб не чіпали...
Щодо "етого" (так варто розуміти Ляшка) - то він просто переляканий придурок, котрого гвалтують пошвидше використати закуплене, щоб не довелося його списувати (читай - звинуватити в нецільовому викоританні бюджетних коштів). Для цього йде шалений тиск на місцеві органи влади, керівників, сільських голів, головних лікарів... шантажі і погрози (невиплатити зарплатню, премії, врізати фінансування, недопустити до роботи. ненадання допомоги на лікування )та ін. дебілізм, котрий став уже частиною державної політики.
НЕМАЄ ЩЕ ЖОДНИХ МЕДИЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, (НАВІТЬ БЛИЖНІХ!) ЦІЄЇ "ВАКЦИНАЦІЇ. ВОНИ З"ЯВЛЯТЬСЯ ДЕСЬ НА РІВНІ БЕРЕЗНЯ МІСЯЦЯ ПІСЛЯ СПАДУ ДРУГОЇ ХВИЛІ. Основний тиск "вакцинаторів" (звісно ж професіоналів. епідеміологів, інфекціоністів іде через фармацевтичні компанії з метою вчергове хапнути бабла за закупки) бо весною може з"ясуватися, що все це афера, вакцинація неефективна і з ускладненнями, хворіють і померають однаково, що вакциновані, що ні...
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07.10.2021 20:17 Відповісти
По данным израильского исследования, естественный иммунитет от Covid-инфекции может быть сильнее вакцинации в плане защиты от варианта Delta: у выздоровевших пациентов в 13 РАЗ меньше вероятность заразиться, чем у тех, кто получил уколы
https://www.dailymail.co.uk/health/article-9930855/Natural-immunity-Covid-infection-stronger-vaccination-Israeli-study-suggests.html
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07.10.2021 15:54 Відповісти
всё равно не будем вакцинироваться. долой 5джи и код 666. только икона, лучина и лбом об пол.
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08.10.2021 08:50 Відповісти
 
 