Майже 96% випадків COVID-19 виявлено у невакцинованих, - Ляшко

82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні - люди віком від 60 років.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"У вересні 2021 року: 95.7% випадків COVID-19 в Україні були зареєстровані у невакцинованих; 97.1% госпіталізованих осіб з діагнозом COVID-19 в Україні були невакцинованими", - йдеться в повідомленні.

За словами глави МОЗ, 82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні - люди віком від 60 років. Тобто 8 із 10 людей, які помирають від COVID-19, – це літні люди.

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