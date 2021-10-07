В кинотеатр - с COVID-сертификатом: В Харькове усилили карантинные ограничения
Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Харькове ввели дополнительные ограничения в учреждениях массового пребывания людей.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом заявила заместитель городского головы Харькова по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.
"(Ограничения касаются. - Ред.) заведений, в которых бывают харьковчане - театры, кинотеатры, учреждения массового пребывания людей. Мы просим 50% заполненности. И ставим условия перед работниками этих учреждений, что они полностью должны быть вакцинированы. Кроме того, предоставляем им право проверять документы людей - справки о проведенной двукратной вакцинации, сертификаты тех, кто будет приходить смотреть кино или спектакль", - отметила Горбунова-Рубан.
За минувшие сутки в Харькове коронавирус обнаружили у 787 человек, а всего в области зафиксировано 1168 случаев.
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Фастфуд должны жрать только те, кто "заботится с о своем здоровье"!
Похоже что они сами не верят в чудодейственные силы вакцин...😀
Если кратко ему было пофигу на то вакцинированы ли люди вокруг него или нет. "Я защищен, вы как хотите" (с).
антиваксерский шабаш. Смешались и религии, и флаги и радуги и воплощение зла в темнокожих... жесть конечно, но румыны есть румыны - совко...ры еще те....Не стоит на них равняться!