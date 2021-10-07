В кинотеатр - с COVID-сертификатом: В Харькове усилили карантинные ограничения

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Харькове ввели дополнительные ограничения в учреждениях массового пребывания людей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом заявила заместитель городского головы Харькова по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

"(Ограничения касаются. - Ред.) заведений, в которых бывают харьковчане - театры, кинотеатры, учреждения массового пребывания людей. Мы просим 50% заполненности. И ставим условия перед работниками этих учреждений, что они полностью должны быть вакцинированы. Кроме того, предоставляем им право проверять документы людей - справки о проведенной двукратной вакцинации, сертификаты тех, кто будет приходить смотреть кино или спектакль", - отметила Горбунова-Рубан.

За минувшие сутки в Харькове коронавирус обнаружили у 787 человек, а всего в области зафиксировано 1168 случаев.

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