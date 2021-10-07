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Новости Коронавирус и карантин
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В кинотеатр - с COVID-сертификатом: В Харькове усилили карантинные ограничения

В кинотеатр - с COVID-сертификатом: В Харькове усилили карантинные ограничения

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Харькове ввели дополнительные ограничения в учреждениях массового пребывания людей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом заявила заместитель городского головы Харькова по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

"(Ограничения касаются. - Ред.) заведений, в которых бывают харьковчане - театры, кинотеатры, учреждения массового пребывания людей. Мы просим 50% заполненности. И ставим условия перед работниками этих учреждений, что они полностью должны быть вакцинированы. Кроме того, предоставляем им право проверять документы людей - справки о проведенной двукратной вакцинации, сертификаты тех, кто будет приходить смотреть кино или спектакль", - отметила Горбунова-Рубан.

За минувшие сутки в Харькове коронавирус обнаружили у 787 человек, а всего в области зафиксировано 1168 случаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автобусы - для вакцинированных: В Мелитополе усилили карантинные меры

Автор: 

карантин (16729) Харьков (7490) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Судя по комментариям больше всего боятся вируса именно вакцинированные....парадоксально...но факт...
Похоже что они сами не верят в чудодейственные силы вакцин...😀
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07.10.2021 15:00
+7
І так мало хто ходив, тепер зовсім перестануть....
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07.10.2021 14:04
+6
Как при Андропове - посреди сеанса включается свет и проверяются аусвайсы.
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07.10.2021 14:09
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зато в Эпицентрах и Никольском всё норм ..
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07.10.2021 14:17 Ответить
Еще надо непривитых в Макдональдсы и другие фастфуды не пускать.
Фастфуд должны жрать только те, кто "заботится с о своем здоровье"!
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07.10.2021 14:33 Ответить
Невакцинованих громадян слід розмістити в спеціально створених резерваціях. В іншому випадку, "захищені" громадяни не заспокояться і далі будуть вигадувати нові обмеження.
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07.10.2021 14:45 Ответить
Може, відразу - газова камера і крематорій? Менше ризиків...
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08.10.2021 14:26 Ответить
Судя по комментариям больше всего боятся вируса именно вакцинированные....парадоксально...но факт...
Похоже что они сами не верят в чудодейственные силы вакцин...😀
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07.10.2021 15:00 Ответить
Дуже дивує агресія, яку проявляють вакциновані, а значить "захищені" люди. Так і до "трійок" недалеко.
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07.10.2021 15:05 Ответить
Я только 1 вакцинированного нормального встречал в плане отношения к невакцинированным.
Если кратко ему было пофигу на то вакцинированы ли люди вокруг него или нет. "Я защищен, вы как хотите" (с).
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07.10.2021 15:22 Ответить
Так може то вакцина на мозок так діє...
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07.10.2021 22:07 Ответить
Схоже на те...
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08.10.2021 14:27 Ответить
бухарест. наши дни.

антиваксерский шабаш. Смешались и религии, и флаги и радуги и воплощение зла в темнокожих... жесть конечно, но румыны есть румыны - совко...ры еще те....Не стоит на них равняться!

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07.10.2021 15:44 Ответить
Тобто, ті, що мають почуття власної гідності і не хочуть піддаватись дискримінації і бути піддослідними кроликами для фашистських експериментів з невідомим шмурдяком - совкодрочери? Цікава думка...
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08.10.2021 14:36 Ответить
да неможет работник кинотеатра требовать какие-то документы у граждан и ты неможешь дать ему такое право курица тупорылая. где вас таких уе-нов находят и на такие должностя ставят
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07.10.2021 15:11 Ответить
За то, не пустить в зал, может.
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07.10.2021 17:23 Ответить
Кому нужны ваши кинотеатры! Со своими новыми правилами, останутся без бизнеса. Долбоклюи.
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07.10.2021 17:22 Ответить
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