До кінотеатру - з COVID-сертифікатом: У Харкові посилили карантинні обмеження
Через зростання захворюваності на коронавірус у Харкові запровадили додаткові обмеження в установах масового перебування людей.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це заявила заступниця міського голови Харкова з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.
"(Обмеження стосуються) закладів у яких бувають харків'яни - театри, кінотеатри, заклади масового перебування людей. Ми просимо 50% заповненості. І ставимо умови перед працівниками цих закладів, що вони стовідсотково мають бути вакциновані. Крім того надаємо їм право перевіряти документи людей - довідки про проведену двократну вакцинацію, сертифікати тих, хто буде приходити дивитися кіно чи спектакль", - зазначила Горбунова-Рубан.
За минулу добу в Харкові коронавірус виявили у 787 осіб, а загалом в області зафіксовано 1168 випадків.
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Фастфуд должны жрать только те, кто "заботится с о своем здоровье"!
Похоже что они сами не верят в чудодейственные силы вакцин...😀
Если кратко ему было пофигу на то вакцинированы ли люди вокруг него или нет. "Я защищен, вы как хотите" (с).
антиваксерский шабаш. Смешались и религии, и флаги и радуги и воплощение зла в темнокожих... жесть конечно, но румыны есть румыны - совко...ры еще те....Не стоит на них равняться!