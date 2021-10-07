До кінотеатру - з COVID-сертифікатом: У Харкові посилили карантинні обмеження

Через зростання захворюваності на коронавірус у Харкові запровадили додаткові обмеження в установах масового перебування людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це заявила заступниця міського голови Харкова з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.

"(Обмеження стосуються) закладів у яких бувають харків'яни - театри, кінотеатри, заклади масового перебування людей. Ми просимо 50% заповненості. І ставимо умови перед працівниками цих закладів, що вони стовідсотково мають бути вакциновані. Крім того надаємо їм право перевіряти документи людей - довідки про проведену двократну вакцинацію, сертифікати тих, хто буде приходити дивитися кіно чи спектакль", - зазначила Горбунова-Рубан.

За минулу добу в Харкові коронавірус виявили у 787 осіб, а загалом в області зафіксовано 1168 випадків.

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