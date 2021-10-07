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Новини Коронавірус і карантин
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До кінотеатру - з COVID-сертифікатом: У Харкові посилили карантинні обмеження

До кінотеатру - з COVID-сертифікатом: У Харкові посилили карантинні обмеження

Через зростання захворюваності на коронавірус у Харкові запровадили додаткові обмеження в установах масового перебування людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це заявила заступниця міського голови Харкова з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.

"(Обмеження стосуються) закладів у яких бувають харків'яни - театри, кінотеатри, заклади масового перебування людей. Ми просимо 50% заповненості. І ставимо умови перед працівниками цих закладів, що вони стовідсотково мають бути вакциновані. Крім того надаємо їм право перевіряти документи людей - довідки про проведену двократну вакцинацію, сертифікати тих, хто буде приходити дивитися кіно чи спектакль", - зазначила Горбунова-Рубан.

За минулу добу в Харкові коронавірус виявили у 787 осіб, а загалом в області зафіксовано 1168 випадків.

Також читайте: Автобуси - для вакцинованих: У Мелітополі посилили карантинні заходи

Автор: 

карантин (18172) Харків (5605) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Судя по комментариям больше всего боятся вируса именно вакцинированные....парадоксально...но факт...
Похоже что они сами не верят в чудодейственные силы вакцин...😀
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07.10.2021 15:00
+7
І так мало хто ходив, тепер зовсім перестануть....
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07.10.2021 14:04
+6
Как при Андропове - посреди сеанса включается свет и проверяются аусвайсы.
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07.10.2021 14:09
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зато в Эпицентрах и Никольском всё норм ..
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07.10.2021 14:17 Відповісти
Еще надо непривитых в Макдональдсы и другие фастфуды не пускать.
Фастфуд должны жрать только те, кто "заботится с о своем здоровье"!
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07.10.2021 14:33 Відповісти
Невакцинованих громадян слід розмістити в спеціально створених резерваціях. В іншому випадку, "захищені" громадяни не заспокояться і далі будуть вигадувати нові обмеження.
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07.10.2021 14:45 Відповісти
Може, відразу - газова камера і крематорій? Менше ризиків...
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08.10.2021 14:26 Відповісти
Судя по комментариям больше всего боятся вируса именно вакцинированные....парадоксально...но факт...
Похоже что они сами не верят в чудодейственные силы вакцин...😀
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07.10.2021 15:00 Відповісти
Дуже дивує агресія, яку проявляють вакциновані, а значить "захищені" люди. Так і до "трійок" недалеко.
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07.10.2021 15:05 Відповісти
Я только 1 вакцинированного нормального встречал в плане отношения к невакцинированным.
Если кратко ему было пофигу на то вакцинированы ли люди вокруг него или нет. "Я защищен, вы как хотите" (с).
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07.10.2021 15:22 Відповісти
Так може то вакцина на мозок так діє...
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07.10.2021 22:07 Відповісти
Схоже на те...
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08.10.2021 14:27 Відповісти
бухарест. наши дни.

антиваксерский шабаш. Смешались и религии, и флаги и радуги и воплощение зла в темнокожих... жесть конечно, но румыны есть румыны - совко...ры еще те....Не стоит на них равняться!

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07.10.2021 15:44 Відповісти
Тобто, ті, що мають почуття власної гідності і не хочуть піддаватись дискримінації і бути піддослідними кроликами для фашистських експериментів з невідомим шмурдяком - совкодрочери? Цікава думка...
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08.10.2021 14:36 Відповісти
да неможет работник кинотеатра требовать какие-то документы у граждан и ты неможешь дать ему такое право курица тупорылая. где вас таких уе-нов находят и на такие должностя ставят
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07.10.2021 15:11 Відповісти
За то, не пустить в зал, может.
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07.10.2021 17:23 Відповісти
Кому нужны ваши кинотеатры! Со своими новыми правилами, останутся без бизнеса. Долбоклюи.
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07.10.2021 17:22 Відповісти
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