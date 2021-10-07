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Украина обсуждает с НАТО объединение усилий в Черноморском регионе, - Кулеба

Украина обсуждает с НАТО объединение усилий в Черноморском регионе, - Кулеба

Украина обсуждает с НАТО инициативу объединения усилий Украины, Турции, Молдовы и Альянса в вопросе Черноморского региона.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сотрудничество между Украиной и Турцией в вопросе безопасности в Черном море является очень тесным и откровенным. И вы знаете, что пока Украина не является членом ЕС и НАТО, мы начали политику создания малых альянсов. Есть стратегическая инициатива президента Украины о том, что страны НАТО, плюс Украина, Турция и даже Молдова могут объединить свои усилия в вопросе Черноморского региона. И эта инициатива проговаривается сейчас в разных столицах, в том числе с НАТО", - сказал Кулеба на совместной с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу пресс-конференции во Львове в четверг.

Он подчеркнул, что Украина готова на двустороннем уровне с Турцией делать дальнейшие шаги в укреплении партнерства в вопросе черноморской безопасности.

"И мы эти шаги сегодня с Мевлютом очень четко проговорили. Потому считайте, что переговоры находятся в активной фазе", - добавил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы больше не ждем, когда нас куда-то пригласят. Мы уже сегодня действуем, - Кулеба объяснил, зачем Украина вступает в разные альянсы со странами-партнерами

МИД (6950) Молдова (1872) НАТО (9984) Турция (3379) Чавушоглу Мевлют (124) Кулеба Дмитрий (2880)


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Харе обсуждать ! Стройте базы под видом санаториев для дружественных человечков миролюбивого алянса ))
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07.10.2021 15:07 Ответить
При такой власти ,как бы военные базы не стали санаториями для зеленых, дружественных,человечков без знаков различия.
Вон их певуны уже открыто и официально гастролируют Украиною и рубят деньги на ватоголовых.
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07.10.2021 15:22 Ответить
А НАТО с Украиной обсуждает?
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07.10.2021 15:15 Ответить
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07.10.2021 15:17 Ответить
Зелень все пытается удивить своей "плодотворной деятельностью",а на деле пустое балабольство.
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07.10.2021 15:19 Ответить
А НАТО про це знає?
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07.10.2021 15:22 Ответить
Чем усилить думает?Теми самыми резиновыми лодками?
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07.10.2021 18:45 Ответить
 
 