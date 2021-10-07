Украина обсуждает с НАТО объединение усилий в Черноморском регионе, - Кулеба

Украина обсуждает с НАТО инициативу объединения усилий Украины, Турции, Молдовы и Альянса в вопросе Черноморского региона.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сотрудничество между Украиной и Турцией в вопросе безопасности в Черном море является очень тесным и откровенным. И вы знаете, что пока Украина не является членом ЕС и НАТО, мы начали политику создания малых альянсов. Есть стратегическая инициатива президента Украины о том, что страны НАТО, плюс Украина, Турция и даже Молдова могут объединить свои усилия в вопросе Черноморского региона. И эта инициатива проговаривается сейчас в разных столицах, в том числе с НАТО", - сказал Кулеба на совместной с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу пресс-конференции во Львове в четверг.

Он подчеркнул, что Украина готова на двустороннем уровне с Турцией делать дальнейшие шаги в укреплении партнерства в вопросе черноморской безопасности.

"И мы эти шаги сегодня с Мевлютом очень четко проговорили. Потому считайте, что переговоры находятся в активной фазе", - добавил Кулеба.

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