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Кондратюк закрыла заседание Рады. Спикера назначат завтра
Вице-спикер Елена Кондратюк закрыла утреннее заседание парламента.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Депутаты не успели проголосовать за назначение нового спикера, поэтому продолжат рассматривать этот вопрос завтра.
На 16.00 они соберутся на внеочередное заседание, которое было запланировано ранее.
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"Интрига сохраняется?"
Все будут мучиться раздумьями: кого же назначат?
При такой власти других вариантов для Украины - нет.
Тіко зелені, як ті мухи.