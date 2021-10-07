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Новости Отставка Разумкова
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Кондратюк закрыла заседание Рады. Спикера назначат завтра

Кондратюк закрыла заседание Рады. Спикера назначат завтра

Вице-спикер Елена Кондратюк закрыла утреннее заседание парламента.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Депутаты не успели проголосовать за назначение нового спикера, поэтому продолжат рассматривать этот вопрос завтра.

На 16.00 они соберутся на внеочередное заседание, которое было запланировано ранее.

Читайте также: Кандидат на должность спикера Стефанчук: Нужен не "публичный пиар", а повышение качества парламентаризма

Автор: 

ВР (29247) спикер (572) Кондратюк Елена (82) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+16
Теперь надо вспоминать у кого же из двух сегодня днюха и кому этот подарок
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07.10.2021 15:21
+9
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07.10.2021 15:24
+8
Ключевое слово - НАЗНАЧАТ! А не ВЫБЕРУТ в Раде!
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07.10.2021 15:21
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Теперь надо вспоминать у кого же из двух сегодня днюха и кому этот подарок
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07.10.2021 15:21 Ответить
у путлера,най би в його мами був викидень...але не факт що кацастан не знайшов собі такого же упиря .
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07.10.2021 15:30 Ответить
"Вільха" ?
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07.10.2021 15:31 Ответить
Ключевое слово - НАЗНАЧАТ! А не ВЫБЕРУТ в Раде!
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07.10.2021 15:21 Ответить
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07.10.2021 15:24 Ответить
Наркоманы резвятся.
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07.10.2021 15:27 Ответить
Это типа:
"Интрига сохраняется?"
Все будут мучиться раздумьями: кого же назначат?
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07.10.2021 15:25 Ответить
Своего назначат
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07.10.2021 15:45 Ответить
Все это действо закончится одним для Украины,- говорили -балакали ,потім сіли та заплакали.
При такой власти других вариантов для Украины - нет.
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07.10.2021 15:27 Ответить
Самі Слуги винні,що довірились ригоналу Разумкову...Так само,як і ЄС,яка довірилась ригоналу О.Гончаренку,що втратила величезну підтримку патріотичного електорату..Люди пам"ятають і знають,що бувших ригів не буває.
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07.10.2021 15:39 Ответить
Там и без Розумкова есть гора преступлений зеленого шобла,Сейчас еще расскажи что это Розумков мешал "слугам "выполнить свои предвыборные обещания.
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07.10.2021 16:20 Ответить
Слуги,не віддавали Медведчуку нафтові труби і не продавали телеканали для роспропаганди..
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07.10.2021 16:24 Ответить
І взагалі, вони такі мілашкі. Крадуть не багато. Якихось 50 ярдів на рік.
Тіко зелені, як ті мухи.
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07.10.2021 16:35 Ответить
Трильйони на рік,з Леросом і Тупицьким не поділилися,а жадібного Медведчука взагалі прикрили.
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07.10.2021 16:46 Ответить
Не звертали уваги, - коли брешете, ви посміхаєтесь, чи відводите очі?
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07.10.2021 18:19 Ответить
ви всі, типові 73/43%зебіли різних сортів гівна, і Пороха досі записуєте в риги. І не тільки. Наприклад, Ірина Геращенко також проходила свій шлях, коли працювала ведучою на Г+Г
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07.10.2021 16:28 Ответить
Геращенко,проти судової реформи,за олігархів і дуже талановито маніпулює патріотичною риторикою...Баба Юля номер 2.
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07.10.2021 16:33 Ответить
А бенкет вже сьогодні відгуляють.😎
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07.10.2021 15:28 Ответить
могли бы и поработать еще немного, стока ж еще зелеными зеленых не вынесено, ой мать...
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07.10.2021 15:32 Ответить
Все правильно...надо бабло раздать...батькивщинам...и прочим голасам...
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07.10.2021 15:33 Ответить
Что же так, кому-то еще бабла не донесли и не хватает голосов?
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07.10.2021 15:35 Ответить
Ага, особенно любила раздавать одна бабушка. 4 млрд.баксов за один только месяц.
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07.10.2021 15:47 Ответить
Стефанчука "назначат". Ото буде дійсне мордличчя "слуг". Не присі Бог на ніч згадати!
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07.10.2021 16:27 Ответить
 
 