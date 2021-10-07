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Кондратюк закрила засідання Ради. Спікера призначать завтра
Віцеспікер Олена Кондратюк закрила ранкове засідання парламенту.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Депутати не встигли проголосувати за призначення нового спікера, тому продовжать розглядати це питання завтра.
На 16.00 вони зберуться на позачергове засідання, яке було заплановано раніше.
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показати весь коментар07.10.2021 15:21
+9 саша паламарчук
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+8 Фродо Странник
показати весь коментар07.10.2021 15:21
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"Интрига сохраняется?"
Все будут мучиться раздумьями: кого же назначат?
При такой власти других вариантов для Украины - нет.
Тіко зелені, як ті мухи.