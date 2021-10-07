Кондратюк закрила засідання Ради. Спікера призначать завтра

Віцеспікер Олена Кондратюк закрила ранкове засідання парламенту.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Депутати не встигли проголосувати за призначення нового спікера, тому продовжать розглядати це питання завтра.

На 16.00 вони зберуться на позачергове засідання, яке було заплановано раніше.

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