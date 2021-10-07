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Новини Відставка Разумкова
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Кондратюк закрила засідання Ради. Спікера призначать завтра

Кондратюк закрила засідання Ради. Спікера призначать завтра

Віцеспікер Олена Кондратюк закрила ранкове засідання парламенту.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Депутати не встигли проголосувати за призначення нового спікера, тому продовжать розглядати це питання завтра.

На 16.00 вони зберуться на позачергове засідання, яке було заплановано раніше.

Також дивіться: Гончаренко - Качурі: Вас навіть у "95-й квартал" не візьмуть. Навіть "Дизель-шоу" не світить. ВIДЕО

Автор: 

ВР (14977) спікер (61) Кондратюк Олена (91) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+16
Теперь надо вспоминать у кого же из двух сегодня днюха и кому этот подарок
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07.10.2021 15:21
+9
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07.10.2021 15:24
+8
Ключевое слово - НАЗНАЧАТ! А не ВЫБЕРУТ в Раде!
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07.10.2021 15:21
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Теперь надо вспоминать у кого же из двух сегодня днюха и кому этот подарок
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07.10.2021 15:21 Відповісти
у путлера,най би в його мами був викидень...але не факт що кацастан не знайшов собі такого же упиря .
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07.10.2021 15:30 Відповісти
"Вільха" ?
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07.10.2021 15:31 Відповісти
Ключевое слово - НАЗНАЧАТ! А не ВЫБЕРУТ в Раде!
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07.10.2021 15:21 Відповісти
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07.10.2021 15:24 Відповісти
Наркоманы резвятся.
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07.10.2021 15:27 Відповісти
Это типа:
"Интрига сохраняется?"
Все будут мучиться раздумьями: кого же назначат?
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07.10.2021 15:25 Відповісти
Своего назначат
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07.10.2021 15:45 Відповісти
Все это действо закончится одним для Украины,- говорили -балакали ,потім сіли та заплакали.
При такой власти других вариантов для Украины - нет.
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07.10.2021 15:27 Відповісти
Самі Слуги винні,що довірились ригоналу Разумкову...Так само,як і ЄС,яка довірилась ригоналу О.Гончаренку,що втратила величезну підтримку патріотичного електорату..Люди пам"ятають і знають,що бувших ригів не буває.
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07.10.2021 15:39 Відповісти
Там и без Розумкова есть гора преступлений зеленого шобла,Сейчас еще расскажи что это Розумков мешал "слугам "выполнить свои предвыборные обещания.
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07.10.2021 16:20 Відповісти
Слуги,не віддавали Медведчуку нафтові труби і не продавали телеканали для роспропаганди..
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07.10.2021 16:24 Відповісти
І взагалі, вони такі мілашкі. Крадуть не багато. Якихось 50 ярдів на рік.
Тіко зелені, як ті мухи.
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07.10.2021 16:35 Відповісти
Трильйони на рік,з Леросом і Тупицьким не поділилися,а жадібного Медведчука взагалі прикрили.
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07.10.2021 16:46 Відповісти
Не звертали уваги, - коли брешете, ви посміхаєтесь, чи відводите очі?
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07.10.2021 18:19 Відповісти
ви всі, типові 73/43%зебіли різних сортів гівна, і Пороха досі записуєте в риги. І не тільки. Наприклад, Ірина Геращенко також проходила свій шлях, коли працювала ведучою на Г+Г
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07.10.2021 16:28 Відповісти
Геращенко,проти судової реформи,за олігархів і дуже талановито маніпулює патріотичною риторикою...Баба Юля номер 2.
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07.10.2021 16:33 Відповісти
А бенкет вже сьогодні відгуляють.😎
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07.10.2021 15:28 Відповісти
могли бы и поработать еще немного, стока ж еще зелеными зеленых не вынесено, ой мать...
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07.10.2021 15:32 Відповісти
Все правильно...надо бабло раздать...батькивщинам...и прочим голасам...
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07.10.2021 15:33 Відповісти
Что же так, кому-то еще бабла не донесли и не хватает голосов?
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07.10.2021 15:35 Відповісти
Ага, особенно любила раздавать одна бабушка. 4 млрд.баксов за один только месяц.
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07.10.2021 15:47 Відповісти
Стефанчука "назначат". Ото буде дійсне мордличчя "слуг". Не присі Бог на ніч згадати!
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07.10.2021 16:27 Відповісти
 
 