Украина заинтересована в производстве водорода, - Шмыгаль

Отсутствие развития собственной добычи газа - преступление против государства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Европа впервые столкнулась с ценой газа, которая бьет рекорды каждый день. Мы имеем в хранилищах сегодня достаточный запас газа - почти 19 млрд кубометров. Этого достаточно, чтобы пройти отопительный сезон", - сказал глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что Украине необходимо увеличивать добычу газа: "Отсутствие развития собственной добычи газа - преступление против государства. Мы заключили 8 соглашений о разделе продукции, имеем KPI для "Нафтогаза" по увеличению собственной добычи минимум на 10% в этом и следующем году. Это наша стратегия по энергонезависимости".

Как отметил премьер, Украина близка к интеграции в европейскую энергосеть ENTSO-E. По его словам, уже удачно пройден технический аудит и остаются лишь некоторые политические вопросы.

По мнению Шмыгаля, оптимистичным проектом является и водорода в Украине. Он подчеркнул, что мало стран имеют возможности для его массового производства, в отличие от Украины.

"Поэтому Украина заинтересована в производстве водорода. Бизнес уже отреагировал - есть первый контракт на производство 100 МВт водорода в год. Это будет частью государственной стратегии на уровне развития альтернативных источников энергии", - отметил глава правительства.

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