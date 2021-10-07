Украина заинтересована в производстве водорода, - Шмыгаль
Отсутствие развития собственной добычи газа - преступление против государства.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Европа впервые столкнулась с ценой газа, которая бьет рекорды каждый день. Мы имеем в хранилищах сегодня достаточный запас газа - почти 19 млрд кубометров. Этого достаточно, чтобы пройти отопительный сезон", - сказал глава правительства.
Шмыгаль подчеркнул, что Украине необходимо увеличивать добычу газа: "Отсутствие развития собственной добычи газа - преступление против государства. Мы заключили 8 соглашений о разделе продукции, имеем KPI для "Нафтогаза" по увеличению собственной добычи минимум на 10% в этом и следующем году. Это наша стратегия по энергонезависимости".
Как отметил премьер, Украина близка к интеграции в европейскую энергосеть ENTSO-E. По его словам, уже удачно пройден технический аудит и остаются лишь некоторые политические вопросы.
По мнению Шмыгаля, оптимистичным проектом является и водорода в Украине. Он подчеркнул, что мало стран имеют возможности для его массового производства, в отличие от Украины.
"Поэтому Украина заинтересована в производстве водорода. Бизнес уже отреагировал - есть первый контракт на производство 100 МВт водорода в год. Это будет частью государственной стратегии на уровне развития альтернативных источников энергии", - отметил глава правительства.
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Потом они якобы продают газ и нефтьза рубеж , а на самом деле продают украинцам в тридорого .
Це реально можна буде зробити після пуску в роботу ПП-2 і припинення транзиту через Україну російського газу. Тому дехто і влаштовує такі істерики стосовно ПП-2.
Получение одной тонны водорода электролизом - это 9 тонн дистиллированной воды (или около 20 тонн заборной из наших водоемов), а на круг - это более полумиллиона тонн, есть о чем задуматься. Ведь вода давно стала дефицитным ресурсом в мире, да и в Украине.
миллиард литров водорода
Водород - позавчерашний день! Наше направление - караваны украинских ракет будут возить с Луны дейтерий, нет, тритий!