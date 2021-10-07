Україна зацікавлена у виробництві водню, - Шмигаль
Відсутність розвитку власного видобутку газу - злочин проти держави.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Європа вперше зіткнулася з ціною газу, яка б'є рекорди кожен день. Ми маємо у сховищах сьогодні достатній запас газу - майже 19 млрд кубометрів. Цього достатньо, щоб пройти опалювальний сезон", - сказав глава уряду.
Шмигаль наголосив, що Україні необхідно збільшувати видобуток газу: "Відсутність розвитку власного видобутку газу - злочин проти держави. Ми уклали 8 угод про розподіл продукції, маємо KPI для "Нафтогазу" щодо збільшення власного видобутку мінімум на 10% цього і наступного року. Це наша стратегія щодо енергонезалежності".
Як зазначив прем'єр, Україна близька до інтеграції в європейську енергомережу ENTSO-E. За його словами, вже вдало пройдено технічний аудит і залишаються лише деякі політичні питання.
На думку Шмигаля, оптимістичним проєктом є і виробництво водню в Україні. Він підкреслив, що мало країн мають можливості для його масового виробництва, на відміну від України.
"Тому Україна зацікавлена у виробництві водню. Бізнес вже відреагував - є перший контракт на виробництво 100 МВт водню за рік. Це буде частиною державної стратегії на рівні розвитку альтернативних джерел енергії", - зазначив глава уряду.
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Потом они якобы продают газ и нефтьза рубеж , а на самом деле продают украинцам в тридорого .
Це реально можна буде зробити після пуску в роботу ПП-2 і припинення транзиту через Україну російського газу. Тому дехто і влаштовує такі істерики стосовно ПП-2.
Получение одной тонны водорода электролизом - это 9 тонн дистиллированной воды (или около 20 тонн заборной из наших водоемов), а на круг - это более полумиллиона тонн, есть о чем задуматься. Ведь вода давно стала дефицитным ресурсом в мире, да и в Украине.
миллиард литров водорода
Водород - позавчерашний день! Наше направление - караваны украинских ракет будут возить с Луны дейтерий, нет, тритий!