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Україна зацікавлена ​​у виробництві водню, - Шмигаль

Україна зацікавлена ​​у виробництві водню, - Шмигаль

Відсутність розвитку власного видобутку газу - злочин проти держави.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Європа вперше зіткнулася з ціною газу, яка б'є рекорди кожен день. Ми маємо у сховищах сьогодні достатній запас газу - майже 19 млрд кубометрів. Цього достатньо, щоб пройти опалювальний сезон", - сказав глава уряду.

Шмигаль наголосив, що Україні необхідно збільшувати видобуток газу: "Відсутність розвитку власного видобутку газу - злочин проти держави. Ми уклали 8 угод про розподіл продукції, маємо KPI для "Нафтогазу" щодо збільшення власного видобутку мінімум на 10% цього і наступного року. Це наша стратегія щодо енергонезалежності".

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Як зазначив прем'єр, Україна близька до інтеграції в європейську енергомережу ENTSO-E. За його словами, вже вдало пройдено технічний аудит і залишаються лише деякі політичні питання.

На думку Шмигаля, оптимістичним проєктом є і виробництво водню в Україні. Він підкреслив, що мало країн мають можливості для його масового виробництва, на відміну від України.

"Тому Україна зацікавлена ​​у виробництві водню. Бізнес вже відреагував - є перший контракт на виробництво 100 МВт водню за рік. Це буде частиною державної стратегії на рівні розвитку альтернативних джерел енергії", - зазначив глава уряду.

Автор: 

газ (10437) енергетика (2599) Шмигаль Денис (4581)


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Топ коментарі
+6
Україні перш за все потрібно провести інвентаризацію наявних газових свердловин. всі наявні свердловини повернути в реальну державну власність. Навести лад з обліком власного газу і заборонити його експорт.
Це реально можна буде зробити після пуску в роботу ПП-2 і припинення транзиту через Україну російського газу. Тому дехто і влаштовує такі істерики стосовно ПП-2.
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07.10.2021 16:10
+3
Каждый богатый украинец ( и не украинец) старается иметь себе маленький бизнес - собственную скважину . 😀😀😀
Потом они якобы продают газ и нефтьза рубеж , а на самом деле продают украинцам в тридорого .
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07.10.2021 16:09
+3
Вы еще на Марс замахнитесь. Для начала научитесь производить молоко, гречку и мясо чтобы не експортировать. Водород они бл будут производить. Вы умнее или богаче Японии?
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07.10.2021 16:12
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Каждый богатый украинец ( и не украинец) старается иметь себе маленький бизнес - собственную скважину . 😀😀😀
Потом они якобы продают газ и нефтьза рубеж , а на самом деле продают украинцам в тридорого .
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07.10.2021 16:09 Відповісти
Тому що дешево продавати газ українцям не можна. Читай асоціацію України і ЄС. Або доведеться виходити з цієї угоди.
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08.10.2021 13:33 Відповісти
ну так увеличивай...кто тут у нас премьер?
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07.10.2021 16:10 Відповісти
Кто премьер? Так он сам назвал себя-Государственный преступник! Своим газом можно было обеспечить себя в необходимом объме уже вчера,если бы не Госпреступник.
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07.10.2021 16:49 Відповісти
Бла, бла, бла
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07.10.2021 16:10 Відповісти
Україні перш за все потрібно провести інвентаризацію наявних газових свердловин. всі наявні свердловини повернути в реальну державну власність. Навести лад з обліком власного газу і заборонити його експорт.
Це реально можна буде зробити після пуску в роботу ПП-2 і припинення транзиту через Україну російського газу. Тому дехто і влаштовує такі істерики стосовно ПП-2.
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07.10.2021 16:10 Відповісти
Фантазии...оторванность от реальности...Что они курят? Это же десятки миллиардов инвестиций! Где бабло будете брать придури?
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07.10.2021 16:11 Відповісти
Вы еще на Марс замахнитесь. Для начала научитесь производить молоко, гречку и мясо чтобы не експортировать. Водород они бл будут производить. Вы умнее или богаче Японии?
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07.10.2021 16:12 Відповісти
В следующем году замахнулись на Луну. А там и до Марса недалеко.
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07.10.2021 16:19 Відповісти
Как это "научитесь производить молоко, гречку и мясо чтобы не експортировать."? Надо научиться производить настолько плохо, чтобы за границей не покупали?
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07.10.2021 17:57 Відповісти
В общем-то, чистый водород опасен и не нужен. Есть борогидрит натрия, не горючий, не ядовитый,который выделяет водород под действием катализаторов. Он многократно перезаряжаемый - использованый контейнер можно просто вынуть и отправить на восстановление, а вставить новый, но есть много "но".
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07.10.2021 16:15 Відповісти
Та ладно. У каждого богатого украинца, равно как и у бедного, есть скважина, из которой вполне можно добывать сероводород. И вот если все украинцы централизованно будут собирать и сдавать производимый этой скважиной продукт, то Украина наконец вырвется из жуткой газовой петли! Зелебобики, дарю идею. Сероводород это почти как водород, только с серой разницу вы не заметите .
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07.10.2021 16:18 Відповісти
Зеленые шморкли идиоты. Что то ни кто не озадачился технологией производства водорода. А производят его из воды. При современной нехватке питьевой воды в мире, что пить будете? Не говорю уже о ваших детях.
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07.10.2021 16:21 Відповісти
Водород выделяют из природного газа. Потому эта группа и называется углеводороды.
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07.10.2021 16:27 Відповісти
Сама концепция замены ископаемых и углеводородных топлив водородом сформировалась в середине 70-х годов прошлого столетия. Правда, тогда ее реализация основывалась на применении высокотемпературного (порядка 700-900°С) газового теплоносителя ядерных реакторов, эксплуатация которых несла понятные риски, и идея «не взлетела».
Получение одной тонны водорода электролизом - это 9 тонн дистиллированной воды (или около 20 тонн заборной из наших водоемов), а на круг - это более полумиллиона тонн, есть о чем задуматься. Ведь вода давно стала дефицитным ресурсом в мире, да и в Украине.
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08.10.2021 09:00 Відповісти
Зацікавленість справа добра, але коли робить почнете?
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07.10.2021 16:21 Відповісти
До сих пор лучше всего Украине удается производить только сероводород. Подобными новостями "в лужу".
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07.10.2021 16:22 Відповісти
производство 100 МВт водорода в год / 100 МВт это 0,1 мощности блока ХАЭС. Количество газа лучше измерять не в единицах мощности, а в м куб. Украина сможет производить 5,5 млрд куб. м водорода в год к 2035 г. 30.03.2021
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07.10.2021 16:46 Відповісти
большая газификация лужи
миллиард литров водорода
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07.10.2021 16:55 Відповісти
Мелко, Хоботов!
Водород - позавчерашний день! Наше направление - караваны украинских ракет будут возить с Луны дейтерий, нет, тритий!
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07.10.2021 17:08 Відповісти
Как ни пародоксально , но самьій єкономически вьігодньій процесс производства водорода в больших обьемах , єто пиролиз природного газа. Попутно получается и углерод в виде сажи - тоже востребованньій продукт . Так , что премьер прав , Украине нужно срочно увеличивать добьічу газа.
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07.10.2021 19:07 Відповісти
 
 