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Будущее членство Украины в НАТО подтвердят на саммите в Мадриде, - Столтенберг

Будущее членство Украины в НАТО подтвердят на саммите в Мадриде, - Столтенберг

На саммите НАТО в Мадриде в следующем году союзники подтвердят неизменную поддержку Украины и Грузии и решение об их будущем членстве в Альянсе.

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс конференции в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Сейчас рано прогнозировать, какие решения лидеры примут на саммите в следующем году, но я уверен, что союзники продолжат поддерживать ранее принятые решения. Речь идет о нашей полной поддержке территориальной целостности и суверенитета наших близких партнеров Грузии и Украины. Мы также поддерживаем решение, когда речь идет о стремление присоединиться к НАТО", - сказал Столтенберг.

Генсек заявил, что НАТО будет продолжать оказывать Украине и Грузии практическую и политическую поддержку, чтобы они могли продолжать продвигаться на пути евроатлантической интеграции.

"И я приветствую тот факт, что союзники не только в рамках Альянса, но и на двусторонней основе оказывают поддержку и, таким образом, помогают как Украине, так и Грузии", - добавил Столтенберг.

Также читайте: Столтенберг: Украина и Грузия вступят в НАТО "не завтра"

Он также напомнил, что несколько недель назад встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

"Мы продолжаем укреплять наше сотрудничество и партнерство с Украиной и Грузией. Это также будет предметом обсуждения в ходе подготовки предстоящего саммита в Мадриде", - добавил он.

Дата саммита пока неизвестна, Столтенберг сказал, что она будет обнародована в ближайшее время.

Автор: 

Грузия (4499) НАТО (9991) членство в НАТО (1514) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+5
Не факт. Турция, к примеру...
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07.10.2021 16:17
+5
И не плата это, и референдум не надо проводить.
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07.10.2021 16:22
+4
Якщо референдум і будуть проводити там питання буде одне - щодо вступу в НАТО. Крапка. Все інше то вже Ваші особисті сентенції. Питання щодо Криму та Донбасу як тереторій України що тимчасово окуповані кацапами на референдум виноситись не будуть. Там немає що обговорювати та вирішувати. Вони були, залишаються та будуть і надалі територіями унітарної незалежної держави Україна. Якщо Україна йде в НАТО - вона йде як цілісна держава з усіма її ресурсами - теріторіальним, єкономічними, людськими, військовими. Нічого відділяти ніхто не збирається і не буде.
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07.10.2021 17:04
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Правила форума Совет форумчан
Членство України в НАТО можливе лише після вступу її в ЄС.
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07.10.2021 16:12 Ответить
Не факт. Турция, к примеру...
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07.10.2021 16:17 Ответить
Просто вступ в НАТО має бути як своєрідна "плата" України за вступ в ЄС. До того ж потрібно ще провести всеукраїнський референдум з цього питання.
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07.10.2021 16:20 Ответить
И не плата это, и референдум не надо проводить.
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07.10.2021 16:22 Ответить
Стосовно референдуму це також, вимога того ж НАТО.
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07.10.2021 16:28 Ответить
"мы согласные" - так и пишите
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07.10.2021 17:08 Ответить
Якщо і проведуть рефендум щодо НАТО результат його передбачуваний
https://24tv.ua/ru/skolko-ukraincev-za-vstuplenie-ukrainy-nato-opros_n1672041 В случае проведения референдума о вступлении в НАТО за такую идею свои голоса отдали бы 53,8% украинцев. Поддержка возможности вступления Украины в Альянс ощутимо выросла за последние годы.
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07.10.2021 16:32 Ответить
Опитування і референдум це не одне і те ж. Референдум потрібен щоб узаконити відповідне рішення. А то чого доброго після вступу без референдуму втратимо ще частину України як було з Кримом і Донбасом.
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07.10.2021 16:36 Ответить
Я не казав що він потрібен, або не потрібен. Це вирішуватимуть юристи перед вступом. Я не на стільки добре знаю наше законодавство. Я написав, що навіть якщо референдум відбудеться, то це нічого не змінить. Прикрих сюрпризів не буде та результат його предбачуваний.
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07.10.2021 16:43 Ответить
Сюрпризів і не вирішених питань буде вдосталь.
Наприклад - як бути з Кримом і Донбасом. Або - що робити кори результати в різних областях сильно відрізнятимуться. адже це все ситуації які можуть закласти "міну" на майбутнє.
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07.10.2021 16:51 Ответить
Якщо референдум і будуть проводити там питання буде одне - щодо вступу в НАТО. Крапка. Все інше то вже Ваші особисті сентенції. Питання щодо Криму та Донбасу як тереторій України що тимчасово окуповані кацапами на референдум виноситись не будуть. Там немає що обговорювати та вирішувати. Вони були, залишаються та будуть і надалі територіями унітарної незалежної держави Україна. Якщо Україна йде в НАТО - вона йде як цілісна держава з усіма її ресурсами - теріторіальним, єкономічними, людськими, військовими. Нічого відділяти ніхто не збирається і не буде.
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07.10.2021 17:04 Ответить
І ще щодо відмінності результатів по областях. Вони завжди різні. Про щоб не йшла мова. Але це питання буде вирішуватись на Всеукраїнському референдумі. І буде воно залежати від проценту сукупної більшості. Без розподілу на територіальні одиниці. Принаймні так визначено в Конституції.
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07.10.2021 17:15 Ответить
Головне, щоб після того референдуму не виникли чергові "народні республіки", які категорично в НАТО не хочуть...
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08.10.2021 13:37 Ответить
Навпаки.
Але точно не за зелених. Колір не співпадає.
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07.10.2021 16:18 Ответить
ага! жаль что Турция не знала о такой фишке и в НАТО вступила а в ЕС не пустили, зато они теперь точно знают что - что бог не даёт всё к лучшему
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07.10.2021 16:25 Ответить
очередная морковка для осла.
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07.10.2021 16:28 Ответить
Не знати,як Грузія,а от Україна вступить до НАТО після докорінного освоєння Германією, Францією і Мад"ярщиною Марсу. "Стукати" у двері НАТО,звичайно, потрібно, але шукати позаблокових військових союників потрібно якнайскоріше.
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07.10.2021 16:41 Ответить
продолжат продолжать поддерживать вступление
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07.10.2021 16:53 Ответить
И сразу цены на комуналку упадут, и безработица уменьшится? ))
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07.10.2021 17:26 Ответить
безработицы особо нет, вы из кацапии ?
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07.10.2021 17:49 Ответить
та вы шо, )) я сейчас фактический безработный, половина моих знакомых, кому за 50, сейчас сидят без постоянной работы, тоже фактический безработные. Безработица в стране по факту 20%.
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07.10.2021 18:58 Ответить
Він поняття не має, як живе Україна за межами Києва. Як і всі минулі і нинішні властьімущі...
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08.10.2021 13:39 Ответить
Ми це вже чули сто п'ятсот разів. Нехай він вже заспокоїться та не верзе дурниць.
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07.10.2021 17:29 Ответить
Так і уявляю цю ганебну картину, коли кловун однією рукою підписує ПДЧ, а другим оком пожирає в бік маскви.
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07.10.2021 17:35 Ответить
а как же обеспокоенность ?
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07.10.2021 17:50 Ответить
Если Беня с Зелей не устроят ещё что-нибудь в этом Бантустане.
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07.10.2021 18:19 Ответить
"зе -пандора" и "зе- вагнер" закрыли двери для Украины и в НАТО и в ЕС.
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07.10.2021 20:33 Ответить
Серед інших умов для вступу в НАТО потрібен дозвіл Угорщини. Не впевнений що вона його дасть.
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07.10.2021 21:14 Ответить
 
 