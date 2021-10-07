Будущее членство Украины в НАТО подтвердят на саммите в Мадриде, - Столтенберг

На саммите НАТО в Мадриде в следующем году союзники подтвердят неизменную поддержку Украины и Грузии и решение об их будущем членстве в Альянсе.

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс конференции в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Сейчас рано прогнозировать, какие решения лидеры примут на саммите в следующем году, но я уверен, что союзники продолжат поддерживать ранее принятые решения. Речь идет о нашей полной поддержке территориальной целостности и суверенитета наших близких партнеров Грузии и Украины. Мы также поддерживаем решение, когда речь идет о стремление присоединиться к НАТО", - сказал Столтенберг.

Генсек заявил, что НАТО будет продолжать оказывать Украине и Грузии практическую и политическую поддержку, чтобы они могли продолжать продвигаться на пути евроатлантической интеграции.

"И я приветствую тот факт, что союзники не только в рамках Альянса, но и на двусторонней основе оказывают поддержку и, таким образом, помогают как Украине, так и Грузии", - добавил Столтенберг.

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Он также напомнил, что несколько недель назад встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

"Мы продолжаем укреплять наше сотрудничество и партнерство с Украиной и Грузией. Это также будет предметом обсуждения в ходе подготовки предстоящего саммита в Мадриде", - добавил он.

Дата саммита пока неизвестна, Столтенберг сказал, что она будет обнародована в ближайшее время.