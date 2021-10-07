Будущее членство Украины в НАТО подтвердят на саммите в Мадриде, - Столтенберг
На саммите НАТО в Мадриде в следующем году союзники подтвердят неизменную поддержку Украины и Грузии и решение об их будущем членстве в Альянсе.
Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс конференции в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
"Сейчас рано прогнозировать, какие решения лидеры примут на саммите в следующем году, но я уверен, что союзники продолжат поддерживать ранее принятые решения. Речь идет о нашей полной поддержке территориальной целостности и суверенитета наших близких партнеров Грузии и Украины. Мы также поддерживаем решение, когда речь идет о стремление присоединиться к НАТО", - сказал Столтенберг.
Генсек заявил, что НАТО будет продолжать оказывать Украине и Грузии практическую и политическую поддержку, чтобы они могли продолжать продвигаться на пути евроатлантической интеграции.
"И я приветствую тот факт, что союзники не только в рамках Альянса, но и на двусторонней основе оказывают поддержку и, таким образом, помогают как Украине, так и Грузии", - добавил Столтенберг.
Он также напомнил, что несколько недель назад встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.
"Мы продолжаем укреплять наше сотрудничество и партнерство с Украиной и Грузией. Это также будет предметом обсуждения в ходе подготовки предстоящего саммита в Мадриде", - добавил он.
Дата саммита пока неизвестна, Столтенберг сказал, что она будет обнародована в ближайшее время.
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https://24tv.ua/ru/skolko-ukraincev-za-vstuplenie-ukrainy-nato-opros_n1672041 В случае проведения референдума о вступлении в НАТО за такую идею свои голоса отдали бы 53,8% украинцев. Поддержка возможности вступления Украины в Альянс ощутимо выросла за последние годы.
Наприклад - як бути з Кримом і Донбасом. Або - що робити кори результати в різних областях сильно відрізнятимуться. адже це все ситуації які можуть закласти "міну" на майбутнє.
Але точно не за зелених. Колір не співпадає.