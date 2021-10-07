Майбутнє членство України в НАТО підтвердять на саміті в Мадриді, - Столтенберг
На саміті НАТО в Мадриді наступного року союзники підтвердять незмінну підтримку України та Грузії і рішення про їх майбутнє членство в Альянсі.
Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив на пресконференції в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Зараз рано прогнозувати, які рішення лідери ухвалять на саміті наступного року, але я впевнений, що союзники продовжать підтримувати раніше прийняті рішення. Йдеться про нашу повну підтримку територіальної цілісності і суверенітету наших близьких партнерів Грузії і України. Ми також підтримуємо рішення, коли йдеться про прагнення приєднатися до НАТО", - сказав Столтенберг.
Генсек заявив, що НАТО буде продовжувати практичну і політичну підтримку, щоб Україна і Грузія могли продовжувати просуватися на шляху євроатлантичної інтеграції
"І я вітаю той факт, що союзники не тільки в рамках Альянсу, а й на двосторонній основі надають підтримку і, таким чином, допомагають як Україні, так і Грузії", - додав Столтенберг.
Він також нагадав, що кілька тижнів тому зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН.
"Ми продовжуємо зміцнювати нашу співпрацю і партнерство з Україною і Грузією. Це також буде предметом обговорення в ході підготовки майбутнього саміту в Мадриді", - додав він.
Дата саміту поки невідома, Столтенберг сказав, що вона буде оприлюднена найближчим часом.
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https://24tv.ua/ru/skolko-ukraincev-za-vstuplenie-ukrainy-nato-opros_n1672041 В случае проведения референдума о вступлении в НАТО за такую идею свои голоса отдали бы 53,8% украинцев. Поддержка возможности вступления Украины в Альянс ощутимо выросла за последние годы.
Наприклад - як бути з Кримом і Донбасом. Або - що робити кори результати в різних областях сильно відрізнятимуться. адже це все ситуації які можуть закласти "міну" на майбутнє.
Але точно не за зелених. Колір не співпадає.