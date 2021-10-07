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Майбутнє членство України в НАТО підтвердять на саміті в Мадриді, - Столтенберг

Майбутнє членство України в НАТО підтвердять на саміті в Мадриді, - Столтенберг

На саміті НАТО в Мадриді наступного року союзники підтвердять незмінну підтримку України та Грузії і рішення про їх майбутнє членство в Альянсі.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив на пресконференції в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Зараз рано прогнозувати, які рішення лідери ухвалять на саміті наступного року, але я впевнений, що союзники продовжать підтримувати раніше прийняті рішення. Йдеться про нашу повну підтримку територіальної цілісності і суверенітету наших близьких партнерів Грузії і України. Ми також підтримуємо рішення, коли йдеться про прагнення приєднатися до НАТО", - сказав Столтенберг.

Генсек заявив, що НАТО буде продовжувати практичну і політичну підтримку, щоб Україна і Грузія могли продовжувати просуватися на шляху євроатлантичної інтеграції

"І я вітаю той факт, що союзники не тільки в рамках Альянсу, а й на двосторонній основі надають підтримку і, таким чином, допомагають як Україні, так і Грузії", - додав Столтенберг.

Читайте також: Столтенберг: Україна і Грузія вступлять до НАТО "не завтра"

Він також нагадав, що кілька тижнів тому зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН.

"Ми продовжуємо зміцнювати нашу співпрацю і партнерство з Україною і Грузією. Це також буде предметом обговорення в ході підготовки майбутнього саміту в Мадриді", - додав він.

Дата саміту поки невідома, Столтенберг сказав, що вона буде оприлюднена найближчим часом.

Також читайте: Україна на шляху до повної імплементації стандартів НАТО, - директорка центру інформації і документації Альянсу Кляйне

Автор: 

Грузія (1844) НАТО (6452) членство в НАТО (1723) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+5
Не факт. Турция, к примеру...
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07.10.2021 16:17
+5
И не плата это, и референдум не надо проводить.
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07.10.2021 16:22
+4
Якщо референдум і будуть проводити там питання буде одне - щодо вступу в НАТО. Крапка. Все інше то вже Ваші особисті сентенції. Питання щодо Криму та Донбасу як тереторій України що тимчасово окуповані кацапами на референдум виноситись не будуть. Там немає що обговорювати та вирішувати. Вони були, залишаються та будуть і надалі територіями унітарної незалежної держави Україна. Якщо Україна йде в НАТО - вона йде як цілісна держава з усіма її ресурсами - теріторіальним, єкономічними, людськими, військовими. Нічого відділяти ніхто не збирається і не буде.
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07.10.2021 17:04
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Членство України в НАТО можливе лише після вступу її в ЄС.
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07.10.2021 16:12 Відповісти
Не факт. Турция, к примеру...
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07.10.2021 16:17 Відповісти
Просто вступ в НАТО має бути як своєрідна "плата" України за вступ в ЄС. До того ж потрібно ще провести всеукраїнський референдум з цього питання.
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07.10.2021 16:20 Відповісти
И не плата это, и референдум не надо проводить.
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07.10.2021 16:22 Відповісти
Стосовно референдуму це також, вимога того ж НАТО.
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07.10.2021 16:28 Відповісти
"мы согласные" - так и пишите
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07.10.2021 17:08 Відповісти
Якщо і проведуть рефендум щодо НАТО результат його передбачуваний
https://24tv.ua/ru/skolko-ukraincev-za-vstuplenie-ukrainy-nato-opros_n1672041 В случае проведения референдума о вступлении в НАТО за такую идею свои голоса отдали бы 53,8% украинцев. Поддержка возможности вступления Украины в Альянс ощутимо выросла за последние годы.
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07.10.2021 16:32 Відповісти
Опитування і референдум це не одне і те ж. Референдум потрібен щоб узаконити відповідне рішення. А то чого доброго після вступу без референдуму втратимо ще частину України як було з Кримом і Донбасом.
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07.10.2021 16:36 Відповісти
Я не казав що він потрібен, або не потрібен. Це вирішуватимуть юристи перед вступом. Я не на стільки добре знаю наше законодавство. Я написав, що навіть якщо референдум відбудеться, то це нічого не змінить. Прикрих сюрпризів не буде та результат його предбачуваний.
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07.10.2021 16:43 Відповісти
Сюрпризів і не вирішених питань буде вдосталь.
Наприклад - як бути з Кримом і Донбасом. Або - що робити кори результати в різних областях сильно відрізнятимуться. адже це все ситуації які можуть закласти "міну" на майбутнє.
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07.10.2021 16:51 Відповісти
Якщо референдум і будуть проводити там питання буде одне - щодо вступу в НАТО. Крапка. Все інше то вже Ваші особисті сентенції. Питання щодо Криму та Донбасу як тереторій України що тимчасово окуповані кацапами на референдум виноситись не будуть. Там немає що обговорювати та вирішувати. Вони були, залишаються та будуть і надалі територіями унітарної незалежної держави Україна. Якщо Україна йде в НАТО - вона йде як цілісна держава з усіма її ресурсами - теріторіальним, єкономічними, людськими, військовими. Нічого відділяти ніхто не збирається і не буде.
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07.10.2021 17:04 Відповісти
І ще щодо відмінності результатів по областях. Вони завжди різні. Про щоб не йшла мова. Але це питання буде вирішуватись на Всеукраїнському референдумі. І буде воно залежати від проценту сукупної більшості. Без розподілу на територіальні одиниці. Принаймні так визначено в Конституції.
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07.10.2021 17:15 Відповісти
Головне, щоб після того референдуму не виникли чергові "народні республіки", які категорично в НАТО не хочуть...
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08.10.2021 13:37 Відповісти
Навпаки.
Але точно не за зелених. Колір не співпадає.
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07.10.2021 16:18 Відповісти
ага! жаль что Турция не знала о такой фишке и в НАТО вступила а в ЕС не пустили, зато они теперь точно знают что - что бог не даёт всё к лучшему
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07.10.2021 16:25 Відповісти
очередная морковка для осла.
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07.10.2021 16:28 Відповісти
Не знати,як Грузія,а от Україна вступить до НАТО після докорінного освоєння Германією, Францією і Мад"ярщиною Марсу. "Стукати" у двері НАТО,звичайно, потрібно, але шукати позаблокових військових союників потрібно якнайскоріше.
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07.10.2021 16:41 Відповісти
продолжат продолжать поддерживать вступление
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07.10.2021 16:53 Відповісти
И сразу цены на комуналку упадут, и безработица уменьшится? ))
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07.10.2021 17:26 Відповісти
безработицы особо нет, вы из кацапии ?
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07.10.2021 17:49 Відповісти
та вы шо, )) я сейчас фактический безработный, половина моих знакомых, кому за 50, сейчас сидят без постоянной работы, тоже фактический безработные. Безработица в стране по факту 20%.
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07.10.2021 18:58 Відповісти
Він поняття не має, як живе Україна за межами Києва. Як і всі минулі і нинішні властьімущі...
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08.10.2021 13:39 Відповісти
Ми це вже чули сто п'ятсот разів. Нехай він вже заспокоїться та не верзе дурниць.
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07.10.2021 17:29 Відповісти
Так і уявляю цю ганебну картину, коли кловун однією рукою підписує ПДЧ, а другим оком пожирає в бік маскви.
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07.10.2021 17:35 Відповісти
а как же обеспокоенность ?
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07.10.2021 17:50 Відповісти
Если Беня с Зелей не устроят ещё что-нибудь в этом Бантустане.
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07.10.2021 18:19 Відповісти
"зе -пандора" и "зе- вагнер" закрыли двери для Украины и в НАТО и в ЕС.
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07.10.2021 20:33 Відповісти
Серед інших умов для вступу в НАТО потрібен дозвіл Угорщини. Не впевнений що вона його дасть.
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07.10.2021 21:14 Відповісти
 
 