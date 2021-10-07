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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ опубликовала первое официальное определение постковидного синдрома

ВОЗ опубликовала первое официальное определение постковидного синдрома

Всемирная организация здравоохранения опубликовала официальное описание постковидного синдрома (long covid), от которого страдает до 20% людей, переболевших COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Определение было представлено специальной рабочей группой медиков и экспертов ВОЗ и сторонних учебных заведений, таких как Университет Ливерпуля. Они опросили и проанализировали состояние нескольких сотен пациентов в разных странах мира.

"Постковидное состояние встречается у пациентов, которые перенесли инфекцию SARSCoV-2. Симптомы этого состояния обычно держатся около трех месяцев с начала заболевания COVID-19 и не могут быть объяснены другими диагнозами. Общие признаки такого состояния заключаются в повышенной утомляемости, нехватке дыхания, когнитивном расстройстве и некоторых других симптомах, которые также оказывают влияние на повседневное функционирование. Симптомы могут быть впервые выявлены после первичного восстановления непосредственно после болезни COVID-19 или появиться с началом заболевания. Симптомы могут изменяться — ослабляться или обостряться — время от времени", - гооворится в определении.

ВОЗ отмечает, что определение постковидного синдрома поможет лучше его диагностировать, отделяя от других болезней и недомоганий, и, как следствие, быстрее начинать его лечение. Организация также подчеркивает, что работа по изучению этого синдрома будет продолжаться по мере поступления новых данных.

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Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
А я переболела в апреле. После выхода из болезни еще два месяца была тяжелая астения, прошла курс лечения от неё.
До сих пор полностью отсутствует обоняние, постоянные мышечные боли и повышенная утомляемость.
Сама медик, работаю, но всё даётся через силу.
В моём отделении переболел почти весь персонал, некоторые без последствий, но у большинства какие-то последствия были. От возраста не зависит.
Так что вакцинируйтесь, друзья.
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07.10.2021 18:21
+3
Постковидное состояние встречается у пациентов, которые перенесли инфекцию SARSCoV-2. Симптомы этого состояния обычно держатся около трех месяцев с начала заболевания COVID-19 и не могут быть объяснены другими диагнозами.
Короче, если за три месяца не вылечили или не поняли от чего умер - значит ковид. Очень удобное заболевание.
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07.10.2021 17:15
+3
Я переболел в феврале, недавно пол "рекомендации" руководства вакцинировался (второй раз), но перечисленные симптомы случаются по сей день. Три месяца? Может продлим сроки?
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07.10.2021 17:58
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8

да уж, ихсвперды открыли Америку и изобрели велосипед
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07.10.2021 17:00 Ответить
Ну налепить людям простым что то нужно. Дураки слабо одурачиваются.
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07.10.2021 17:11 Ответить
Постковидное состояние встречается у пациентов, которые перенесли инфекцию SARSCoV-2. Симптомы этого состояния обычно держатся около трех месяцев с начала заболевания COVID-19 и не могут быть объяснены другими диагнозами.
Короче, если за три месяца не вылечили или не поняли от чего умер - значит ковид. Очень удобное заболевание.
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07.10.2021 17:15 Ответить
Тепер і від постковідного синдрому вакцинуватимуть?
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07.10.2021 17:49 Ответить
Я переболел в феврале, недавно пол "рекомендации" руководства вакцинировался (второй раз), но перечисленные симптомы случаются по сей день. Три месяца? Может продлим сроки?
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07.10.2021 17:58 Ответить
А я переболела в апреле. После выхода из болезни еще два месяца была тяжелая астения, прошла курс лечения от неё.
До сих пор полностью отсутствует обоняние, постоянные мышечные боли и повышенная утомляемость.
Сама медик, работаю, но всё даётся через силу.
В моём отделении переболел почти весь персонал, некоторые без последствий, но у большинства какие-то последствия были. От возраста не зависит.
Так что вакцинируйтесь, друзья.
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07.10.2021 18:21 Ответить
Багато експертів дотримуються пропозиції Національного інституту охорони здоров'я та догляду Великобританії (National Institute for Health and Care Excellence):
• "Long Covid" стосується симптомів, які зберігаються більше чотирьох тижнів після зараження.
• "Post Covid" стосується симптомів, які зберігаються більше дванадцяти тижнів після зараження.
В обох випадках мова йде лише про ті скарги, які причинно-наслідково пов'язані з інфекцією.
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07.10.2021 22:51 Ответить
WHO продолжает подтверждать свой "профессионализм": опросить несколко сотен человек, выявить высокоспецифический симптом "повышенную утомляемость" и быстро зарегистрировать новую нозологическую единицу.
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07.10.2021 18:39 Ответить
Бажаю захворіти, а потім напишеш, троляко.
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07.10.2021 19:32 Ответить
Бажаєшь захворіти? Дивний....
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07.10.2021 20:14 Ответить
Что-то про спид давно не вспоминали. И про свинной грип....

И про ковид забудем, как только фармацевты что-то новенькое придумают для дерибана бабла.
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07.10.2021 19:42 Ответить
В Україні на постКовідні когнітивні розлади потерпає 73% населення ще з квітня 2019 року.
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07.10.2021 20:15 Ответить
Чорт, а певну к-ть років тому ніхто не визначав пост-бронхітний синдром чи пост-простудний.

Повзаєш два місяці по стінах, сил ні на що нема - все нормально.
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08.10.2021 06:59 Ответить
 
 