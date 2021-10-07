ВОЗ опубликовала первое официальное определение постковидного синдрома
Всемирная организация здравоохранения опубликовала официальное описание постковидного синдрома (long covid), от которого страдает до 20% людей, переболевших COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Определение было представлено специальной рабочей группой медиков и экспертов ВОЗ и сторонних учебных заведений, таких как Университет Ливерпуля. Они опросили и проанализировали состояние нескольких сотен пациентов в разных странах мира.
"Постковидное состояние встречается у пациентов, которые перенесли инфекцию SARSCoV-2. Симптомы этого состояния обычно держатся около трех месяцев с начала заболевания COVID-19 и не могут быть объяснены другими диагнозами. Общие признаки такого состояния заключаются в повышенной утомляемости, нехватке дыхания, когнитивном расстройстве и некоторых других симптомах, которые также оказывают влияние на повседневное функционирование. Симптомы могут быть впервые выявлены после первичного восстановления непосредственно после болезни COVID-19 или появиться с началом заболевания. Симптомы могут изменяться — ослабляться или обостряться — время от времени", - гооворится в определении.
ВОЗ отмечает, что определение постковидного синдрома поможет лучше его диагностировать, отделяя от других болезней и недомоганий, и, как следствие, быстрее начинать его лечение. Организация также подчеркивает, что работа по изучению этого синдрома будет продолжаться по мере поступления новых данных.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
да уж, ихсвперды открыли Америку и изобрели велосипед
Короче, если за три месяца не вылечили или не поняли от чего умер - значит ковид. Очень удобное заболевание.
До сих пор полностью отсутствует обоняние, постоянные мышечные боли и повышенная утомляемость.
Сама медик, работаю, но всё даётся через силу.
В моём отделении переболел почти весь персонал, некоторые без последствий, но у большинства какие-то последствия были. От возраста не зависит.
Так что вакцинируйтесь, друзья.
• "Long Covid" стосується симптомів, які зберігаються більше чотирьох тижнів після зараження.
• "Post Covid" стосується симптомів, які зберігаються більше дванадцяти тижнів після зараження.
В обох випадках мова йде лише про ті скарги, які причинно-наслідково пов'язані з інфекцією.
И про ковид забудем, как только фармацевты что-то новенькое придумают для дерибана бабла.
Повзаєш два місяці по стінах, сил ні на що нема - все нормально.