ВООЗ опублікувала перше офіційне визначення постковідного синдрому
Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала офіційний опис постковідного синдрому (long covid), від якого страждає до 20% людей, які перехворіли на COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНИАН.
Визначення було представлено спеціальною робочою групою медиків та експертів ВООЗ та сторонніх навчальних закладів, таких як Університет Ліверпуля. Вони опитали та проаналізували стан кількох сотень пацієнтів у різних країнах світу.
"Постковідний стан зустрічається у пацієнтів, які перенесли інфекцію SARSCoV-2. Симптоми цього стану зазвичай тримаються близько трьох місяців з початку захворювання COVID-19 і не можуть бути пояснені іншими діагнозами. Загальні ознаки такого стану полягають в підвищеній стомлюваності, нестачі дихання, когнітивному розладі і деяких інших симптомах, які також впливають на повсякденне функціонування. Симптоми можуть бути вперше виявлені після первинного відновлення безпосередньо після хвороби COVID-19 або з'явитися з початком захворювання. Симптоми можуть змінюватися — послаблюватися або загострюватися — час від часу", - описується у визначенні.
ВООЗ зазначає, що визначення постковідного синдрому допоможе краще його діагностувати, відокремлюючи від інших хвороб і нездужань, і, як наслідок, швидше починати його лікування. Організація також підкреслює, що робота з вивчення цього синдрому триватиме в міру надходження нових даних.
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да уж, ихсвперды открыли Америку и изобрели велосипед
Короче, если за три месяца не вылечили или не поняли от чего умер - значит ковид. Очень удобное заболевание.
До сих пор полностью отсутствует обоняние, постоянные мышечные боли и повышенная утомляемость.
Сама медик, работаю, но всё даётся через силу.
В моём отделении переболел почти весь персонал, некоторые без последствий, но у большинства какие-то последствия были. От возраста не зависит.
Так что вакцинируйтесь, друзья.
• "Long Covid" стосується симптомів, які зберігаються більше чотирьох тижнів після зараження.
• "Post Covid" стосується симптомів, які зберігаються більше дванадцяти тижнів після зараження.
В обох випадках мова йде лише про ті скарги, які причинно-наслідково пов'язані з інфекцією.
И про ковид забудем, как только фармацевты что-то новенькое придумают для дерибана бабла.
Повзаєш два місяці по стінах, сил ні на що нема - все нормально.