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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ опублікувала перше офіційне визначення постковідного синдрому

ВООЗ опублікувала перше офіційне визначення постковідного синдрому

Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала офіційний опис постковідного синдрому (long covid), від якого страждає до 20% людей, які перехворіли на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНИАН.

Визначення було представлено спеціальною робочою групою медиків та експертів ВООЗ та сторонніх навчальних закладів, таких як Університет Ліверпуля. Вони опитали та проаналізували стан кількох сотень пацієнтів у різних країнах світу.

"Постковідний стан зустрічається у пацієнтів, які перенесли інфекцію SARSCoV-2. Симптоми цього стану зазвичай тримаються близько трьох місяців з початку захворювання COVID-19 і не можуть бути пояснені іншими діагнозами. Загальні ознаки такого стану полягають в підвищеній стомлюваності, нестачі дихання, когнітивному розладі і деяких інших симптомах, які також впливають на повсякденне функціонування. Симптоми можуть бути вперше виявлені після первинного відновлення безпосередньо після хвороби COVID-19 або з'явитися з початком захворювання. Симптоми можуть змінюватися — послаблюватися або загострюватися — час від часу", - описується у визначенні.

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ВООЗ зазначає, що визначення постковідного синдрому допоможе краще його діагностувати, відокремлюючи від інших хвороб і нездужань, і, як наслідок, швидше починати його лікування. Організація також підкреслює, що робота з вивчення цього синдрому триватиме в міру надходження нових даних. 

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
А я переболела в апреле. После выхода из болезни еще два месяца была тяжелая астения, прошла курс лечения от неё.
До сих пор полностью отсутствует обоняние, постоянные мышечные боли и повышенная утомляемость.
Сама медик, работаю, но всё даётся через силу.
В моём отделении переболел почти весь персонал, некоторые без последствий, но у большинства какие-то последствия были. От возраста не зависит.
Так что вакцинируйтесь, друзья.
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07.10.2021 18:21
+3
Постковидное состояние встречается у пациентов, которые перенесли инфекцию SARSCoV-2. Симптомы этого состояния обычно держатся около трех месяцев с начала заболевания COVID-19 и не могут быть объяснены другими диагнозами.
Короче, если за три месяца не вылечили или не поняли от чего умер - значит ковид. Очень удобное заболевание.
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07.10.2021 17:15
+3
Я переболел в феврале, недавно пол "рекомендации" руководства вакцинировался (второй раз), но перечисленные симптомы случаются по сей день. Три месяца? Может продлим сроки?
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07.10.2021 17:58
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8

да уж, ихсвперды открыли Америку и изобрели велосипед
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07.10.2021 17:00 Відповісти
Ну налепить людям простым что то нужно. Дураки слабо одурачиваются.
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07.10.2021 17:11 Відповісти
Постковидное состояние встречается у пациентов, которые перенесли инфекцию SARSCoV-2. Симптомы этого состояния обычно держатся около трех месяцев с начала заболевания COVID-19 и не могут быть объяснены другими диагнозами.
Короче, если за три месяца не вылечили или не поняли от чего умер - значит ковид. Очень удобное заболевание.
показати весь коментар
07.10.2021 17:15 Відповісти
Тепер і від постковідного синдрому вакцинуватимуть?
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07.10.2021 17:49 Відповісти
Я переболел в феврале, недавно пол "рекомендации" руководства вакцинировался (второй раз), но перечисленные симптомы случаются по сей день. Три месяца? Может продлим сроки?
показати весь коментар
07.10.2021 17:58 Відповісти
А я переболела в апреле. После выхода из болезни еще два месяца была тяжелая астения, прошла курс лечения от неё.
До сих пор полностью отсутствует обоняние, постоянные мышечные боли и повышенная утомляемость.
Сама медик, работаю, но всё даётся через силу.
В моём отделении переболел почти весь персонал, некоторые без последствий, но у большинства какие-то последствия были. От возраста не зависит.
Так что вакцинируйтесь, друзья.
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07.10.2021 18:21 Відповісти
Багато експертів дотримуються пропозиції Національного інституту охорони здоров'я та догляду Великобританії (National Institute for Health and Care Excellence):
• "Long Covid" стосується симптомів, які зберігаються більше чотирьох тижнів після зараження.
• "Post Covid" стосується симптомів, які зберігаються більше дванадцяти тижнів після зараження.
В обох випадках мова йде лише про ті скарги, які причинно-наслідково пов'язані з інфекцією.
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07.10.2021 22:51 Відповісти
WHO продолжает подтверждать свой "профессионализм": опросить несколко сотен человек, выявить высокоспецифический симптом "повышенную утомляемость" и быстро зарегистрировать новую нозологическую единицу.
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07.10.2021 18:39 Відповісти
Бажаю захворіти, а потім напишеш, троляко.
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07.10.2021 19:32 Відповісти
Бажаєшь захворіти? Дивний....
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07.10.2021 20:14 Відповісти
Что-то про спид давно не вспоминали. И про свинной грип....

И про ковид забудем, как только фармацевты что-то новенькое придумают для дерибана бабла.
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07.10.2021 19:42 Відповісти
В Україні на постКовідні когнітивні розлади потерпає 73% населення ще з квітня 2019 року.
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07.10.2021 20:15 Відповісти
Чорт, а певну к-ть років тому ніхто не визначав пост-бронхітний синдром чи пост-простудний.

Повзаєш два місяці по стінах, сил ні на що нема - все нормально.
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08.10.2021 06:59 Відповісти
 
 