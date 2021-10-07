ВООЗ опублікувала перше офіційне визначення постковідного синдрому

Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала офіційний опис постковідного синдрому (long covid), від якого страждає до 20% людей, які перехворіли на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНИАН.

Визначення було представлено спеціальною робочою групою медиків та експертів ВООЗ та сторонніх навчальних закладів, таких як Університет Ліверпуля. Вони опитали та проаналізували стан кількох сотень пацієнтів у різних країнах світу.

"Постковідний стан зустрічається у пацієнтів, які перенесли інфекцію SARSCoV-2. Симптоми цього стану зазвичай тримаються близько трьох місяців з початку захворювання COVID-19 і не можуть бути пояснені іншими діагнозами. Загальні ознаки такого стану полягають в підвищеній стомлюваності, нестачі дихання, когнітивному розладі і деяких інших симптомах, які також впливають на повсякденне функціонування. Симптоми можуть бути вперше виявлені після первинного відновлення безпосередньо після хвороби COVID-19 або з'явитися з початком захворювання. Симптоми можуть змінюватися — послаблюватися або загострюватися — час від часу", - описується у визначенні.

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ВООЗ зазначає, що визначення постковідного синдрому допоможе краще його діагностувати, відокремлюючи від інших хвороб і нездужань, і, як наслідок, швидше починати його лікування. Організація також підкреслює, що робота з вивчення цього синдрому триватиме в міру надходження нових даних.