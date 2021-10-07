Стефанчук закрыл внеочередное заседание Рады: Нет необходимого количества нардепов

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук закрыл внеочередное заседание Верховной Рады.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Народные депутаты должны были на внеочередном заседании рассматривать законопроекты, касающиеся пенсионного обеспечения, которые внесла оппозиция. После того, как один из них отклонили и увидели, что нет необходимого количества парламентариев, начали обсуждать, что делать с остальными - голосовать или закрывать заседание.

В конечном итоге выбрали второй вариант.

Также читайте: "Слуга народа" Арахамия о лишении Разумкова депутатского мандата: Основания есть. Посмотрим, как он будет работать