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Стефанчук закрыл внеочередное заседание Рады: Нет необходимого количества нардепов

Стефанчук закрыл внеочередное заседание Рады: Нет необходимого количества нардепов

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук закрыл внеочередное заседание Верховной Рады.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Народные депутаты должны были на внеочередном заседании рассматривать законопроекты, касающиеся пенсионного обеспечения, которые внесла оппозиция. После того, как один из них отклонили и увидели, что нет необходимого количества парламентариев, начали обсуждать, что делать с остальными - голосовать или закрывать заседание.

В конечном итоге выбрали второй вариант.

Также читайте: "Слуга народа" Арахамия о лишении Разумкова депутатского мандата: Основания есть. Посмотрим, как он будет работать

Автор: 

ВР (29247) внеочередное заседание (262)


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Топ комментарии
+10
Наработались? Эпопея с Разумковым завершилась и делать больше нечего? Опять после Трускавца на отдых, а месяц назад был отпускной август, а до этого пол-мая, а до этого полурабочая зима. Во это работёнка за счёт лохов налогоплатильщиков, правда?..
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07.10.2021 17:02
+8
Юзику захотелось кушать, Свинячук поддержал.
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07.10.2021 17:02
+5
Взяли паузу, сегодня вечером будут разносить бабки в портфеле за завтрашнее голосование. Только идиот этого не понимает
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07.10.2021 17:05
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Юзику захотелось кушать, Свинячук поддержал.
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07.10.2021 17:02 Ответить
Наработались? Эпопея с Разумковым завершилась и делать больше нечего? Опять после Трускавца на отдых, а месяц назад был отпускной август, а до этого пол-мая, а до этого полурабочая зима. Во это работёнка за счёт лохов налогоплатильщиков, правда?..
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07.10.2021 17:02 Ответить
Как раз очень показательный момент. У моносброда больше нет коалиционного большинства...
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07.10.2021 18:00 Ответить
Интересно, имеют ли они вообще права рассматривать законопроекты без спикера?! Думается мне у них есть желание вместо спикера использовать И.О. чтобы никто ни за что не отвечал
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07.10.2021 18:32 Ответить
В идеале и без спикера и без депутатов.
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07.10.2021 19:18 Ответить
долярова підкормка закінчилася, з офшорів не встигли підвезти, бо Пандора ж...
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07.10.2021 17:05 Ответить
Взяли паузу, сегодня вечером будут разносить бабки в портфеле за завтрашнее голосование. Только идиот этого не понимает
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07.10.2021 17:05 Ответить
по ходу количество клоунов в цирке устойчиво бьет все мировые рекорды
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07.10.2021 17:07 Ответить
>и увидели, что нет необходимого количества парламентариев

качество парламентаризма уже растет...
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07.10.2021 17:08 Ответить
Пацанам уже заказали столики, это пусть лохи пашут по 8 часов. Им сегодня ЗЕжаба дает отгул за счет налогоплательщиков.
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07.10.2021 17:09 Ответить
Не набралося, тому що біля уборної черга за конвертами після успішного голосування за зняття Дмитра створилася.
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07.10.2021 17:11 Ответить
законодавцi - лишь бы пожрать и ни в коем случае не работать....
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07.10.2021 17:15 Ответить
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07.10.2021 17:28 Ответить
Заморились, бідолахи! Коли Разумкова знімали, зелені всі на місцях були.
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07.10.2021 17:29 Ответить
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07.10.2021 17:32 Ответить
Головне, що зняли не кишенькового голову ВР і прийняли закон про антисемітизм
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07.10.2021 17:46 Ответить
И где эти уроды?! Почему не на рабочем месте?
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07.10.2021 18:23 Ответить
Получили бабки в конверте и пошли бухать
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07.10.2021 19:28 Ответить
Какие конверты? ЧЕМОДАНЫ!!!!!
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07.10.2021 20:57 Ответить
Гросмейстер Бендера@Lviv_UA_SU

·https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1445747886440992768 6 окт.





Мудрі поради:
Коли крадеш з бюджету в гривнях, то тримай курс долара низьким.
Саша Стоматолог
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07.10.2021 21:06 Ответить
 
 