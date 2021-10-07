Стефанчук закрив позачергове засідання Ради: Немає необхідної кількості нардепів
Перший віцеспікер Руслан Стефанчук закрив позачергове засідання Верховної Ради.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Народні депутати повинні були на позачерговому засіданні розглядати законопроєкти, що стосуються пенсійного забезпечення, які внесла опозиція. Після того, як один з них відхилили і побачили, що немає необхідної кількості парламентаріїв, почали обговорювати, що робити з рештою - голосувати чи закривати засідання.
В кінцевому підсумку вибрали другий варіант.
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+10 дмитрий иванов #379098
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+8 Люцифер
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+5 Alex Alex #492081
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·https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1445747886440992768 6 окт.
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