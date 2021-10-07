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Новини
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Стефанчук закрив позачергове засідання Ради: Немає необхідної кількості нардепів

Стефанчук закрив позачергове засідання Ради: Немає необхідної кількості нардепів

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук закрив позачергове засідання Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Народні депутати повинні були на позачерговому засіданні розглядати законопроєкти, що стосуються пенсійного забезпечення, які внесла опозиція. Після того, як один з них відхилили і побачили, що немає необхідної кількості парламентаріїв, почали обговорювати, що робити з рештою - голосувати чи закривати засідання.

В кінцевому підсумку вибрали другий варіант.

Також читайте: Кондратюк закрила засідання Ради. Спікера призначать завтра

Автор: 

ВР (14977) позачергове засідання (223)


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Топ коментарі
+10
Наработались? Эпопея с Разумковым завершилась и делать больше нечего? Опять после Трускавца на отдых, а месяц назад был отпускной август, а до этого пол-мая, а до этого полурабочая зима. Во это работёнка за счёт лохов налогоплатильщиков, правда?..
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07.10.2021 17:02
+8
Юзику захотелось кушать, Свинячук поддержал.
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07.10.2021 17:02
+5
Взяли паузу, сегодня вечером будут разносить бабки в портфеле за завтрашнее голосование. Только идиот этого не понимает
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07.10.2021 17:05
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Юзику захотелось кушать, Свинячук поддержал.
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07.10.2021 17:02 Відповісти
Наработались? Эпопея с Разумковым завершилась и делать больше нечего? Опять после Трускавца на отдых, а месяц назад был отпускной август, а до этого пол-мая, а до этого полурабочая зима. Во это работёнка за счёт лохов налогоплатильщиков, правда?..
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07.10.2021 17:02 Відповісти
Как раз очень показательный момент. У моносброда больше нет коалиционного большинства...
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07.10.2021 18:00 Відповісти
Интересно, имеют ли они вообще права рассматривать законопроекты без спикера?! Думается мне у них есть желание вместо спикера использовать И.О. чтобы никто ни за что не отвечал
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07.10.2021 18:32 Відповісти
В идеале и без спикера и без депутатов.
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07.10.2021 19:18 Відповісти
долярова підкормка закінчилася, з офшорів не встигли підвезти, бо Пандора ж...
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07.10.2021 17:05 Відповісти
Взяли паузу, сегодня вечером будут разносить бабки в портфеле за завтрашнее голосование. Только идиот этого не понимает
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07.10.2021 17:05 Відповісти
по ходу количество клоунов в цирке устойчиво бьет все мировые рекорды
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07.10.2021 17:07 Відповісти
>и увидели, что нет необходимого количества парламентариев

качество парламентаризма уже растет...
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07.10.2021 17:08 Відповісти
Пацанам уже заказали столики, это пусть лохи пашут по 8 часов. Им сегодня ЗЕжаба дает отгул за счет налогоплательщиков.
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07.10.2021 17:09 Відповісти
Не набралося, тому що біля уборної черга за конвертами після успішного голосування за зняття Дмитра створилася.
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07.10.2021 17:11 Відповісти
законодавцi - лишь бы пожрать и ни в коем случае не работать....
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07.10.2021 17:15 Відповісти
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07.10.2021 17:28 Відповісти
Заморились, бідолахи! Коли Разумкова знімали, зелені всі на місцях були.
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07.10.2021 17:29 Відповісти
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07.10.2021 17:32 Відповісти
Головне, що зняли не кишенькового голову ВР і прийняли закон про антисемітизм
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07.10.2021 17:46 Відповісти
И где эти уроды?! Почему не на рабочем месте?
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07.10.2021 18:23 Відповісти
Получили бабки в конверте и пошли бухать
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07.10.2021 19:28 Відповісти
Какие конверты? ЧЕМОДАНЫ!!!!!
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07.10.2021 20:57 Відповісти
Гросмейстер Бендера@Lviv_UA_SU

·https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1445747886440992768 6 окт.





Мудрі поради:
Коли крадеш з бюджету в гривнях, то тримай курс долара низьким.
Саша Стоматолог
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07.10.2021 21:06 Відповісти
 
 