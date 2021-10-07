Украина трансформируется быстрее, чем партнеры успевают осознать и понять, - Шмыгаль

Украина сегодня очень быстро трансформируется: от борьбы с коррупцией до цифровизации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на Киевском международном экономическом форуме.

"Украина сегодня очень быстро трансформируется, и не всегда, кстати, партнеры успевают осознать и понять, насколько быстрые шаги делает наше государство в части от борьбы с коррупцией до цифровизации, до внедрения новых технологий, до борьбы с экономическими преступлениями", - сказал глава правительства.

Премьер рассказал о результатах опроса, готово ли общество к быстрым изменениям.

"Часть - готова, часть - нет, но, конечно, нужна очень большая и высокой интенсивности коммуникация с партнерами, с бизнесом, между нами всеми, для того чтобы мы понимали и координированно двигались вперед", - объяснил Шмыгаль.

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