Україна трансформується швидше, ніж партнери встигають усвідомити і зрозуміти, - Шмигаль
Україна сьогодні дуже швидко трансформується: від боротьби з корупцією до цифровізації.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі.
"Україна сьогодні дуже швидко трансформується, і не завжди, до речі, партнери встигають усвідомити і зрозуміти, наскільки швидкі кроки робить наша держава в частині від боротьби з корупцією до цифровізації, до впровадження нових технологій, до боротьби з економічними злочинами", – сказав глава уряду.
Прем'єр розповів про результати опитування, чи готове суспільство до швидких змін.
"Частина – готова, частина – ні, але, звичайно, потрібна дуже велика і високої інтенсивності комунікація з партнерами, з бізнесом, між нами всіма, для того щоб ми розуміли і координовано рухалися вперед", – пояснив Шмигаль.
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и самое странное для них, что "сметатЕли" ЗЕвыборцы хавают всё, каждая неделя ЗЕбуиновской власти, даёт зашкваров больше чем было за 5 лет при Порохе)))) смех сквозь слёзы.
https://ibigdan.livejournal.com/27377234.html Забудьте о пенсии
За время "панування" Владимира Зеленского, долг пенсионного фонда Украины вырос на 25 млрд грн (с 50 млрд до 75)
Украина - это корабль в котором дыра ниже ватерлинии. Тот факт что мы долго тонем вовсе не означает что "не все так плохо".
Все очень плохо. Команда Зеленського сейчас занимается сумасшедшими темпами только тем чтобы "сохранить" существующий порядок вещей. За все это мы будем расплачиваться в будущем. Эти долги сами по себе не исчезнут.
https://www.facebook.com/100006136038244/posts/3051516431729528/ Mark Savchuk
Прочитал сегодня прекрасное - Концепцию военно-кадровой политики МО Украины на ближайшие 4 года. Там черным по белому написаны цифры, что 2017 года принято на должности офицерского состава 12.000 персонала, а уволилось 17.000.
С рядовым составом чуть лучше обстоят дела - 150.000 принято, а уволены по всем причинам 110.000. Абсолютное большинство солдат и сержантов (72%) не захотело подписывать второй контракт после первого.
То есть, люди получили подъемные за первый контракт, форму, были потрачены деньги на обучение и все это в воздух. Просто для того, чтобы отправить бойца в запас. Это в лучшем случае-в худшем он через ВЛК себе сделает пенсию (инвалидность в результате несения службы) и будет висеть балластом на шее государства.
Ну и как вишенка на тортик причины всего этого. На первом месте списка - низкий уровень патриотического воспитания на уровне страны, отсутствие мощной рекламы военной службы и существующая система управления карьерой (что бы последнее не значило). И уже только потом всякие скучные зарплаты, льготы на бумаге и ненормированные рабочие дни.
А я ведь грешным делом думал, что причина оттока персонала в том, что повар на шаурме в Киеве зарабатывает 16.000 гривен, кассир 15.000, когда контрактник в ППД 12.000, тоже, кстати, чаще всего не дома. При том, что работа солдата или матроса куда как тяжелее и ответственнее отвисания на кассе.
Или в том что на очереди на квартиру в МО стоит 46.000 людей, когда в год квартир сдают несколько десятков. И стоять им там 25 лет и увидит средний военный в лучшем случае ипотеку (ярмо на всю жизнь) или общагу в условном Гондурасе (где улица Танкистов с кафе Чебурашка, а вокруг лес). А если ипотека и не самая большая пенсия это венец карьеры, то есть куда более интересные и комфортные места в Украине для работы. Но оказывается в школе все эти люди мало учились любить государство и не нашли рекламы службы.
Это на полном серьезе такие выводы - не 1.5 ярда задолженности и не то, что те же моряки годами живут в вагончиках, на кораблях и в общагах, нет. Хотя Таран и компания в порядке как руководители МО, нет времени, нужно собирать подписи за отставку Разумкова.
https://www.facebook.com/100006071894836/posts/3044376275774739/ Кирилл Данильченко
чем партнеры успевают осознать и понять
надо всем в принудительном порядке офшоры в цнапе оформить, а то элита говорит, что у всех уже есть и налоги платят только лохи
Ибо сразу за скандалом с ОФШОРАМИ Бубочки, такие высказывания воспринимаются только как ШУТКИ!
Еще не догорела госизмена ЗЕ с вагнеровцами, а уде горят офшоры, через которые ЗЕ для Коломойского краденое бабло выводил.
Других трансформаций при клоунах и хабалках быть не може.