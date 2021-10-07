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Новини
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Україна трансформується швидше, ніж партнери встигають усвідомити і зрозуміти, - Шмигаль

Україна трансформується швидше, ніж партнери встигають усвідомити і зрозуміти, - Шмигаль

Україна сьогодні дуже швидко трансформується: від боротьби з корупцією до цифровізації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі.

"Україна сьогодні дуже швидко трансформується, і не завжди, до речі, партнери встигають усвідомити і зрозуміти, наскільки швидкі кроки робить наша держава в частині від боротьби з корупцією до цифровізації, до впровадження нових технологій, до боротьби з економічними злочинами", – сказав глава уряду.

Прем'єр розповів про результати опитування, чи готове суспільство до швидких змін.

"Частина – готова, частина – ні, але, звичайно, потрібна дуже велика і високої інтенсивності комунікація з партнерами, з бізнесом, між нами всіма, для того щоб ми розуміли і координовано рухалися вперед", – пояснив Шмигаль.

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Автор: 

економіка (930) Шмигаль Денис (4581)


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Топ коментарі
+32
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07.10.2021 17:18
+19
Ахахахах)))))
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07.10.2021 17:15
+17
Психотропные ускорители творят бедлам в черепных коробках Зе швали. Конечно же Иностранцы со стороны "не видят" ошеломительных "успехов" Зе тварей!
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07.10.2021 17:15
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Ахахахах)))))
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07.10.2021 17:15 Відповісти
..ять, цей яйцеголовий вважає, що воно не весільний генерал? Не риба не креветка, лялька на шарнірах шмигальнута.
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07.10.2021 17:47 Відповісти
А бреше.......... ох і бреше. І навіть не червоніє.
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07.10.2021 17:15 Відповісти
Ну, можливо, він не бреше. Просто, як тормоз не бачить, що партнери його обганяють вже третій круг. Це як слимак ганяється по колу із зайцем. 😊
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07.10.2021 17:49 Відповісти
Всё верно шмыга говорит, Украина при ЗЕбуинах, настолько быстро трансформируется в паханат образца кучмы/януковича, что у партнёров от скорости трансформации, челюсть уже пол пробивает ...

и самое странное для них, что "сметатЕли" ЗЕвыборцы хавают всё, каждая неделя ЗЕбуиновской власти, даёт зашкваров больше чем было за 5 лет при Порохе)))) смех сквозь слёзы.
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07.10.2021 19:12 Відповісти
Психотропные ускорители творят бедлам в черепных коробках Зе швали. Конечно же Иностранцы со стороны "не видят" ошеломительных "успехов" Зе тварей!
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07.10.2021 17:15 Відповісти
Да ты шо?? Типа пролетает со свистом??😀
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07.10.2021 17:16 Відповісти
Не типа, те так быстро делают "реформы", что на Западе не успевают их увидеть.
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07.10.2021 18:30 Відповісти
Куда уж им, убогим.
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07.10.2021 17:17 Відповісти
Пропал дом (с)
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07.10.2021 17:17 Відповісти
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07.10.2021 17:18 Відповісти
Он Разумков відмовився казати і робити всяку хрінь і більше не спікер.
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07.10.2021 18:35 Відповісти


https://ibigdan.livejournal.com/27377234.html Забудьте о пенсии

За время "панування" Владимира Зеленского, долг пенсионного фонда Украины вырос на 25 млрд грн (с 50 млрд до 75)
Украина - это корабль в котором дыра ниже ватерлинии. Тот факт что мы долго тонем вовсе не означает что "не все так плохо".


Все очень плохо. Команда Зеленського сейчас занимается сумасшедшими темпами только тем чтобы "сохранить" существующий порядок вещей. За все это мы будем расплачиваться в будущем. Эти долги сами по себе не исчезнут.

https://www.facebook.com/100006136038244/posts/3051516431729528/ Mark Savchuk
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07.10.2021 17:19 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27378102.html Почему мы не в НАТО? (с)

Прочитал сегодня прекрасное - Концепцию военно-кадровой политики МО Украины на ближайшие 4 года. Там черным по белому написаны цифры, что 2017 года принято на должности офицерского состава 12.000 персонала, а уволилось 17.000.

С рядовым составом чуть лучше обстоят дела - 150.000 принято, а уволены по всем причинам 110.000. Абсолютное большинство солдат и сержантов (72%) не захотело подписывать второй контракт после первого.

То есть, люди получили подъемные за первый контракт, форму, были потрачены деньги на обучение и все это в воздух. Просто для того, чтобы отправить бойца в запас. Это в лучшем случае-в худшем он через ВЛК себе сделает пенсию (инвалидность в результате несения службы) и будет висеть балластом на шее государства.

Ну и как вишенка на тортик причины всего этого. На первом месте списка - низкий уровень патриотического воспитания на уровне страны, отсутствие мощной рекламы военной службы и существующая система управления карьерой (что бы последнее не значило). И уже только потом всякие скучные зарплаты, льготы на бумаге и ненормированные рабочие дни.
А я ведь грешным делом думал, что причина оттока персонала в том, что повар на шаурме в Киеве зарабатывает 16.000 гривен, кассир 15.000, когда контрактник в ППД 12.000, тоже, кстати, чаще всего не дома. При том, что работа солдата или матроса куда как тяжелее и ответственнее отвисания на кассе.

Или в том что на очереди на квартиру в МО стоит 46.000 людей, когда в год квартир сдают несколько десятков. И стоять им там 25 лет и увидит средний военный в лучшем случае ипотеку (ярмо на всю жизнь) или общагу в условном Гондурасе (где улица Танкистов с кафе Чебурашка, а вокруг лес). А если ипотека и не самая большая пенсия это венец карьеры, то есть куда более интересные и комфортные места в Украине для работы. Но оказывается в школе все эти люди мало учились любить государство и не нашли рекламы службы.

Это на полном серьезе такие выводы - не 1.5 ярда задолженности и не то, что те же моряки годами живут в вагончиках, на кораблях и в общагах, нет. Хотя Таран и компания в порядке как руководители МО, нет времени, нужно собирать подписи за отставку Разумкова.

https://www.facebook.com/100006071894836/posts/3044376275774739/ Кирилл Данильченко
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07.10.2021 17:20 Відповісти
В чем-то он прав. Партнеры озабоченные тормозы.
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07.10.2021 17:21 Відповісти
Та вони в "****" від такої трансформації!
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07.10.2021 17:43 Відповісти
борьбы с коррупцией.- Саакашвили о сегодняшней коррупции среди чиновников: "Вор на воре сидит и вором погоняет". Саакашвили: На коррупционных схемах в Украине воруют сейчас 37 млрд долларов в год - это подтвердили финансовые ведомства.
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07.10.2021 17:22 Відповісти
Шановний ИПС, перестаньте цитувати цього швіллі... Скільки ще проти України має натворити Міхуіл із Зе!Бенями, щоб на нього, випадково впав сейф? Одна втіха, воно вже сидить...
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07.10.2021 17:43 Відповісти
Уважаемый Ig Shu. Иван Петрович Сидоров в своём комменте утверждает что торпеда воровского кодлана Коломойского Шмыгаль в своей статье врёт. Аргументами Ивана Петровича Сидорова есть цифры из расклада воровства кодлана по отраслям, приведенные в " Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год [09:00 09 марта 2021 года ] ".Другой источник ему не известен. Если Вы считаете, что Саакашвили в своей статье сказал неправду или Вам известны другие источники , прошу их сообщить. Это будет полезным многим читателям.
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07.10.2021 18:18 Відповісти
ні шановний, я розумію, що ви пишете та маєте на увазі (якщо це каже той, кого вони утримують, використовують- то що ще нам не відомо?)... Звик до подачі вами матеріалу, що варто ще жувати та обдумувати... Але згодіться- цей свинтус верткіший чим хробак та там йому і місце де він є.
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07.10.2021 18:31 Відповісти
Иван Петрович Сидоров предлагает отделять правду от её носителя.
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07.10.2021 18:45 Відповісти
Иван Петрович Сидоров это делает: Глупый грузин Михрютка не понял что хитрый кодлан Коломойского назначил его мальчиком для битья.https://censor.net/comments/locate/3194219/019214f4-5f29-709e-b3bb-fd7a65cb5812Саакашвили пообещал:"Как только Порошенко уберется, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты. А к концу года она утроится. А в целом за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз ", - заявил он./Знайшовся добровільний цап-відбувайло.https://censor.net/comments/locate/3190683/019214fc-6489-7255-b130-84eb41ebd916Сейчас связь между правительством и парламентом не налажена. Поэтому нужна слаженная работа всех. - Саакашвили/ Пусть никто не надеется, что я буду нападать на Зеленского, - Саакашвили / Михрютка видит себя вором в законе, мудро разрешающим споры между ворами ВР и КМ.Строго по понятиям Коломойского -Зеленского.https://censor.net/comments/locate/3191314/019214fb-22d9-736d-be16-02b87ab048c6
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07.10.2021 19:21 Відповісти
Знаю, читаю вас та підтримую регулярно... Але посилання на Міхуіла- нагадує мені завзяте розхвалювання собак від в'єтнамця... Хто не в курсі, то подумає, що це не про харчі, а дружбу.
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07.10.2021 22:32 Відповісти
И что оно несет???
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07.10.2021 17:25 Відповісти
Що трансформується, то трансформується. Подивіться на розмір пенсій і тарифів. Африка в ауті !
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07.10.2021 17:25 Відповісти
У нас прожиточный минимум меньше чем у обезьян в ведущих зоопарках мира.
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07.10.2021 18:11 Відповісти
"трансформируется" в зеленое дерьмо...
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07.10.2021 17:29 Відповісти
наглядный пример "как трансформировалась " это подача информации о бенефициарах.. миллионы осознали ..
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07.10.2021 17:29 Відповісти
Украина трансформируется быстрее, чем партнеры успевают осознать --в нароссию?
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07.10.2021 17:35 Відповісти
Шмыгло, на кого расчитан этот бред. Это прокатывает только в Трускавце.
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07.10.2021 17:38 Відповісти
Шмыга совсем потерялся в конопэльках....😂
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07.10.2021 17:41 Відповісти
Партнеры не осознают с какой стремительной скоростью Украина трансформируется в подРашенский БАНДОстан.
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07.10.2021 17:42 Відповісти
Та вони вже як та кішка, що покинула кошенят, нехай ........ (живуть) як хотять
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07.10.2021 17:48 Відповісти
"Турборежим", "трансформація", так може і "трансформатор" перегоріти.
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07.10.2021 17:45 Відповісти
У него в голове вава. Он не видит, что мы отстаём от Европы на пол-века.
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07.10.2021 17:59 Відповісти
Я с ним полностью согласен Украинская власть все быстрее и быстрее придумает новые схемы расхищения финансовой помощи,
чем партнеры успевают осознать и понять
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07.10.2021 18:10 Відповісти
"украинская" власть... за слово із трьох букв на ж..- від сьогодні, зась.
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07.10.2021 22:40 Відповісти
Переклад зі шмигальскої мови: Україна занурюється у дупу такими темпами, що європейці ніяк не можуть второпати - як ТАК можна ненавидіти власну країну?
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07.10.2021 18:11 Відповісти
Сказочные долбо...бы. Гнать сцанными тряпками.
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07.10.2021 18:17 Відповісти
Мы не успеваем осознать и понять, что происходит, а он о зарубежных партнерах...
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07.10.2021 18:19 Відповісти
Тут ти правий шмаркаль,така боротьба з корупцією що аж дух захватує, перша леді разом з своїм огризком до сих пір мають офшорні рахунки, за два роки так і не позбулися їх бо вони працюють, а податки не платять!!!!!! Трансформація на вищому рівні і на заході їх не помічають!!!!!! КЛАС!!!!! шМаркаль перестань вже бути шісткою і ліпше мовчи!!!!!!!!Як каже кримінальний кодекс за свої офшорні справи зєлєпукін має вже 209 статтю це до 15 років, не рахуючи зради, і не спасіння нашого морпіха!!!!!
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07.10.2021 18:20 Відповісти
настолько быстро, что никто не заметил
надо всем в принудительном порядке офшоры в цнапе оформить, а то элита говорит, что у всех уже есть и налоги платят только лохи
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07.10.2021 18:28 Відповісти
Біда в тому що Україна трансформується швидше чим це можуть усвідомити українці.Ми перетворюємось в монархію на чолі з злобним карликом, але до Зе виборців це не дійде вони навіть з ярмом на шиї будуть славити найвеличнішого
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07.10.2021 18:31 Відповісти
Про "борьбу с коррупцией", это он так ПОШУТИЛ?!!
Ибо сразу за скандалом с ОФШОРАМИ Бубочки, такие высказывания воспринимаются только как ШУТКИ!
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07.10.2021 18:41 Відповісти
О, так! Все, що ви робите, за межами здорового глузду, адекватної свідомості і розуміння
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07.10.2021 18:51 Відповісти
Где уж им, убогим, за вами угнаться...
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07.10.2021 19:02 Відповісти
видишь суслика? - нет. - а он есть..!
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07.10.2021 19:02 Відповісти
Так. Зелені більшовики швидко трансформують Україну у якусь гидку клованську монархію...
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07.10.2021 19:03 Відповісти
Убогий.
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07.10.2021 19:06 Відповісти
ВВС, трохи не по темі, але цікаво: https://www.bbc.com/ukrainian/news-58826786?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA Українська стала офіційною мовою одного з муніципалітетів Бразилії
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07.10.2021 19:06 Відповісти
В диктатуру?
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07.10.2021 19:18 Відповісти
Іване, що швидше від думки? Думаю, Петре, що світло. Ні, Івасю, швидше від думки [зє]понос, не встиг подумати, а він вже в штанах
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07.10.2021 19:29 Відповісти
Это как неуловимый Гонсалес из анекдота, которого не могут поймать по одной простой причине
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07.10.2021 19:38 Відповісти
це важко хворий шмигаль.
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07.10.2021 19:39 Відповісти
В яку тільки сторону вона трансформується?
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07.10.2021 20:04 Відповісти
Это точно.

Еще не догорела госизмена ЗЕ с вагнеровцами, а уде горят офшоры, через которые ЗЕ для Коломойского краденое бабло выводил.

Других трансформаций при клоунах и хабалках быть не може.
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07.10.2021 20:18 Відповісти
Мир трансформируется очень быстро ,и "зе- власть " в Украине никак не успевает осознать и понять ни бумаги "пандоры" ,а тем более "вагнергейт", и американское правосудие
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07.10.2021 20:41 Відповісти
Ця сявка ахметовська бреше сама собі.
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07.10.2021 20:46 Відповісти
На носі не слабенька світова економічна криза, а цей баран вихваляється. Взимку такий треш почнеться.....
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07.10.2021 20:55 Відповісти
Раньше говорили: " Умом Россию не понять". Надо понимать, теперь это относится и к Украине?
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07.10.2021 20:59 Відповісти
шмиг, а можна конкретні числа, а не "бла бла бла бла..."
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07.10.2021 21:28 Відповісти
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08.10.2021 07:02 Відповісти
О, да. Знакомый гл.бух. была в налоговой. Там ее слегка пофутболили, не дали сразу нормальный ответ на прямой вопрос. А потом так мягенько: "Пусть Ваш директор к нам зайдет". Трансформация идет полным ходом. Трансформаторы.
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08.10.2021 07:35 Відповісти
"Украина сегодня очень быстро трансформируется, и не всегда, кстати, партнеры успевают осознать и понять, насколько быстрые шаги делает наше государство в части от борьбы с коррупцией до цифровизации, до внедрения новых технологий, до борьбы с экономическими преступлениями", - сказал глава правительства.

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08.10.2021 09:20 Відповісти
Трансформируется в самую коррумпированную страну в Европе, они там не поспевают за нами)))))
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08.10.2021 11:42 Відповісти
Да ты прав шмыгаль такими темпами мы в задни...цу ещё не шли !
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08.10.2021 23:20 Відповісти
 
 