Україна трансформується швидше, ніж партнери встигають усвідомити і зрозуміти, - Шмигаль

Україна сьогодні дуже швидко трансформується: від боротьби з корупцією до цифровізації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі.

"Україна сьогодні дуже швидко трансформується, і не завжди, до речі, партнери встигають усвідомити і зрозуміти, наскільки швидкі кроки робить наша держава в частині від боротьби з корупцією до цифровізації, до впровадження нових технологій, до боротьби з економічними злочинами", – сказав глава уряду.



Прем'єр розповів про результати опитування, чи готове суспільство до швидких змін.



"Частина – готова, частина – ні, але, звичайно, потрібна дуже велика і високої інтенсивності комунікація з партнерами, з бізнесом, між нами всіма, для того щоб ми розуміли і координовано рухалися вперед", – пояснив Шмигаль.

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