Заседание рабочей группы по противодействию "Северному потоку-2" прошло в Офисе Президента
В Офисе Президента сегодня, 7 октября, состоялось учредительное заседание рабочей группы по вопросам российского газопровода "Северный поток-2". Заседание провел руководитель ОП Андрей Ермак.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.
Рабочая группа была образована президентом Владимиром Зеленским. Ее задача - наработать предложения касательно мер по предотвращению и минимизации негативных последствий для Украины от "Северного потока-2" и других газопроводов, идущих в обход Украины.
На сегодняшнем заседании участники рабочей группы обсудили вызовы, стоящие перед Украиной на нынешнем этапе. Также обсудили алгоритм действий на ближайшую перспективу.
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+6 Small Jerboa
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все просра... 2 роки нічого не робити від слова "зовсім", а потім створювати "робочі групи", на кшталт ТСК по "вагнерівцям". Бурна діяльність з нульовим результатом. Такий собі біг на місці.
какое противодействие? еле. пока вы готовились к мощному заседанию его достроили! теперь сертифицируют! дятлы - вы все просрали!
Г+Г мог бы в вечерний прай-тайм порассуждать как Завхоз "гневно бросал ручку".
Зафиксировали успех и разошлись.
Осталось отчитаться шефу в Кремле.
Ну а потом банкет возле корзин с печеньем и бочки варенья.
https://twitter.com/Ukr_An73/status/1445363108336242692 5 окт.
а нам точно потрібна Біларуська область?
Натравить Беларусь на Украину и воевать с нами под белорусским флагом на сегодня является идеальным для Владимира Путина вариантом
Широкомасштабная война Украины с Беларусью становится более вероятной, чем прямое вторжение России. Похоже, что именно агрессия против Украины может стать той платой, которую пообещал Александр Лукашенко президенту РФ Владимиру Путину за спасение своего режима.
Сам Путин открыто напасть на нас не может - слишком большие риски. Использовать для этого фейковые республики также не получится - у них нет авиации и ракет, а без них победить Украину невозможно.
Но ракеты и авиация есть у Лукашенко, а еще он заявляет, что собирается закупить у России С-400, новые самолеты и вертолеты и другое вооружение.
Натравить Беларусь на Украину и воевать с нами под белорусским флагом на сегодня является идеальным для Путина вариантом. Лукашенко уже не жалко, для мирового сообщества он - сбитый летчик.
Почву для такого сценария Лукашенко готовит уже давно. Это и постоянные обвинения Украины в том, что мы якобы засылаем в Беларусь боевиков и оружие. Это и угрозы перейти границу, "чтобы сделать Украину украинской". Это и откровенные провокации вроде "обстрела" белорусского пограничного знака как бы с территории Украины.
Похоже, что в перспективе Лукашенко с Путиным готовят нам новый Глейвиц. Доводят ситуацию до критической черты, за которой может быть вымышленный повод для вторжения.
@Romodanivsky
·
https://twitter.com/Romodanivsky/status/1446120738713264130 5 ч
цієї новини я боявся найбільше. Для України буде мати найгірші наслідки (не плутати Україну з комерсантами при владі)
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Новини України/Новости Украины
@InfoProstirUA
· 9 ч
Украина будет продавать свой газ в Европу #газвЕвропу #украинскийгаз
Украинские газовые компании решили рубануть денег на разнице в цене, а вы потом спрашиваете почему масло в Польше дешевле и кто съел зерно на складах.
Новини України/Новости Украины
@InfoProstirUA
· 9 ч
Украина будет продавать свой газ в Европу #газвЕвропу #украинскийгаз