Заседание рабочей группы по противодействию "Северному потоку-2" прошло в Офисе Президента

В Офисе Президента сегодня, 7 октября, состоялось учредительное заседание рабочей группы по вопросам российского газопровода "Северный поток-2". Заседание провел руководитель ОП Андрей Ермак.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Рабочая группа была образована президентом Владимиром Зеленским. Ее задача - наработать предложения касательно мер по предотвращению и минимизации негативных последствий для Украины от "Северного потока-2" и других газопроводов, идущих в обход Украины.

На сегодняшнем заседании участники рабочей группы обсудили вызовы, стоящие перед Украиной на нынешнем этапе. Также обсудили алгоритм действий на ближайшую перспективу.

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