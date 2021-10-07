Засідання робочої групи з протидії "Північному потоку-2" пройшло в Офісі президента
В Офісі президента сьогодні, 7 жовтня, пройшло установче засідання робочої групи з питань російського газопроводу "Північний потік-2". Засідання провів керівник ОП Андрій Єрмак.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.
Робоча група була утворена президентом Володимиром Зеленським. Її завдання - напрацювати пропозиції щодо заходів із запобігання і мінімізації негативних наслідків для України від "Північного потоку-2" та інших газопроводів, що йдуть в обхід України.
На сьогоднішньому засіданні учасники робочої групи обговорили виклики, які стоять перед Україною на нинішньому етапі. Також обговорили алгоритм дій на найближчу перспективу.
Топ коментарі
+6 Small Jerboa
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+3 Ksenia VB
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+2 SerjUA
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все просра... 2 роки нічого не робити від слова "зовсім", а потім створювати "робочі групи", на кшталт ТСК по "вагнерівцям". Бурна діяльність з нульовим результатом. Такий собі біг на місці.
какое противодействие? еле. пока вы готовились к мощному заседанию его достроили! теперь сертифицируют! дятлы - вы все просрали!
Г+Г мог бы в вечерний прай-тайм порассуждать как Завхоз "гневно бросал ручку".
Зафиксировали успех и разошлись.
Осталось отчитаться шефу в Кремле.
Ну а потом банкет возле корзин с печеньем и бочки варенья.
https://twitter.com/Ukr_An73/status/1445363108336242692 5 окт.
а нам точно потрібна Біларуська область?
Натравить Беларусь на Украину и воевать с нами под белорусским флагом на сегодня является идеальным для Владимира Путина вариантом
Широкомасштабная война Украины с Беларусью становится более вероятной, чем прямое вторжение России. Похоже, что именно агрессия против Украины может стать той платой, которую пообещал Александр Лукашенко президенту РФ Владимиру Путину за спасение своего режима.
Сам Путин открыто напасть на нас не может - слишком большие риски. Использовать для этого фейковые республики также не получится - у них нет авиации и ракет, а без них победить Украину невозможно.
Но ракеты и авиация есть у Лукашенко, а еще он заявляет, что собирается закупить у России С-400, новые самолеты и вертолеты и другое вооружение.
Натравить Беларусь на Украину и воевать с нами под белорусским флагом на сегодня является идеальным для Путина вариантом. Лукашенко уже не жалко, для мирового сообщества он - сбитый летчик.
Почву для такого сценария Лукашенко готовит уже давно. Это и постоянные обвинения Украины в том, что мы якобы засылаем в Беларусь боевиков и оружие. Это и угрозы перейти границу, "чтобы сделать Украину украинской". Это и откровенные провокации вроде "обстрела" белорусского пограничного знака как бы с территории Украины.
Похоже, что в перспективе Лукашенко с Путиным готовят нам новый Глейвиц. Доводят ситуацию до критической черты, за которой может быть вымышленный повод для вторжения.
@Romodanivsky
·
https://twitter.com/Romodanivsky/status/1446120738713264130 5 ч
цієї новини я боявся найбільше. Для України буде мати найгірші наслідки (не плутати Україну з комерсантами при владі)
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Новини України/Новости Украины
@InfoProstirUA
· 9 ч
Украина будет продавать свой газ в Европу #газвЕвропу #украинскийгаз
Украинские газовые компании решили рубануть денег на разнице в цене, а вы потом спрашиваете почему масло в Польше дешевле и кто съел зерно на складах.
Новини України/Новости Украины
@InfoProstirUA
· 9 ч
Украина будет продавать свой газ в Европу #газвЕвропу #украинскийгаз