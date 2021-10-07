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Новини
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Засідання робочої групи з протидії "Північному потоку-2" пройшло в Офісі президента

Засідання робочої групи з протидії

В Офісі президента сьогодні, 7 жовтня, пройшло установче засідання робочої групи з питань російського газопроводу "Північний потік-2". Засідання провів керівник ОП Андрій Єрмак.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

Робоча група була утворена президентом Володимиром Зеленським. Її завдання - напрацювати пропозиції щодо заходів із запобігання і мінімізації негативних наслідків для України від "Північного потоку-2" та інших газопроводів, що йдуть в обхід України.

На сьогоднішньому засіданні учасники робочої групи обговорили виклики, які стоять перед Україною на нинішньому етапі. Також обговорили алгоритм дій на найближчу перспективу.

Читайте також: РФ цілеспрямовано створює хаос на ринку, накручуючи ціни на газ: Кулеба і Рау обговорили загрози "Північного потоку-2" для енергетичної безпеки Європи

Автор: 

Північний потік (2464) Єрмак Андрій (1377) Офіс Президента (2023)


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Топ коментарі
+6
Почему не было пафосной трансляции?!
Г+Г мог бы в вечерний прай-тайм порассуждать как Завхоз "гневно бросал ручку".
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07.10.2021 20:49
+3
Хм....і що нам з того зібрання ?
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07.10.2021 20:46
+2
Оперативно. Молодцы!
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07.10.2021 20:46
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Есть решение: Покаяться, и в отставку …
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07.10.2021 20:45 Відповісти
это спектакль для нарИда. понты,фрикция...
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07.10.2021 21:19 Відповісти
Сначала за рейдерский засхват Нафтогаза ответьте по закону, противодействовальщики хреновы.
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07.10.2021 20:46 Відповісти
Хм....і що нам з того зібрання ?
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07.10.2021 20:46 Відповісти
ну от новасть є. Працює наша бубочка, протіводєйствує
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07.10.2021 20:52 Відповісти
Сам факт, що підтверджує методи і стиль роботи "узеленських": спочатку все просра... 2 роки нічого не робити від слова "зовсім", а потім створювати "робочі групи", на кшталт ТСК по "вагнерівцям". Бурна діяльність з нульовим результатом. Такий собі біг на місці.
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07.10.2021 21:06 Відповісти
Працюють на а піар, а не на результат.
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07.10.2021 21:12 Відповісти
Так серіал продовжується. Тільки дивляться його тепер і сплачують за перегляд усі.
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07.10.2021 22:53 Відповісти
Оперативно. Молодцы!
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07.10.2021 20:46 Відповісти
Слава тебе, Господи. Спохватились придурки наконец. Не прошло и года после сдачи.
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07.10.2021 20:46 Відповісти
А про интерконнект Турецкого потока с Венгрией когда вспомните? Еще через год-два?
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07.10.2021 20:48 Відповісти
наркоманы! я щас полицию вызову!
какое противодействие? еле. пока вы готовились к мощному заседанию его достроили! теперь сертифицируют! дятлы - вы все просрали!
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07.10.2021 20:48 Відповісти
Такое ощущение что они, как истинные торчки, живут в другой реальности.
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07.10.2021 20:50 Відповісти
а что они могли сделать, европейским банкирам запретить бабло вкладывать в бизнес?)
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07.10.2021 20:53 Відповісти
Дипломатия есть, однако. Вместо бабло пилить на дорогах, "величайший геостратег современности" должен был заниматься своими прямыми обязанностями согласно Конституции.
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07.10.2021 20:55 Відповісти
Лучше не надо - дешевле обойдется.
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07.10.2021 20:58 Відповісти
Ты не будешь писать на этом сайте😂🌷×÷
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07.10.2021 21:32 Відповісти
там где бизнес, там есть выгода, там пустые слова типа дипломатии не работают, а есть прибыль
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07.10.2021 21:02 Відповісти
ТА-ТИ-ШО?!!! Історія непродажу Містралів мордору - яскраве підтвердження твоїх слів!
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07.10.2021 21:29 Відповісти
И разобранного Южного потока. Если кто забыл. А ведь до Болгарии трубу были довели.
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07.10.2021 21:49 Відповісти
Почему не было пафосной трансляции?!
Г+Г мог бы в вечерний прай-тайм порассуждать как Завхоз "гневно бросал ручку".
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07.10.2021 20:49 Відповісти
побалакали, та заплакали
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07.10.2021 20:51 Відповісти
Це були поминки по ГТС
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07.10.2021 20:53 Відповісти
Заседание провел руководитель ОП Андрей Ермак. Дальше можно расходится, кина не будет
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07.10.2021 20:55 Відповісти
Ермак свою задачу выполнил - Нафтогаз захвачен, блок противодействия СП-2 развален.

Зафиксировали успех и разошлись.
Осталось отчитаться шефу в Кремле.
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07.10.2021 20:58 Відповісти
Надеюсь, что это совещание было обеспечено достаточным количеством "Боржоми".
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07.10.2021 20:56 Відповісти
дорожек хватило???
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07.10.2021 20:57 Відповісти
Сначала дерьмак раздал награды за службу от мышебратьев.
Ну а потом банкет возле корзин с печеньем и бочки варенья.
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07.10.2021 20:57 Відповісти
Это, как проститутки проводят лекцию о сохранении девственности ......
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07.10.2021 20:58 Відповісти
пилять, ну почему у нас все так позно реагируют? об этом нужно было думать еще лет 20 назад, все же к этому шло, как только юж поток был запущен в стройку, уже тогда действовать нужно было! а у нас как на охоту так чинеовников кормить.... мало того, вместо того что бы наростить добычу, ее уменьшили в Украине.. гениальный план зе и команда.. просто шедевральный план противодействия! толпа сук продажных и идиотов воровитых!
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07.10.2021 20:58 Відповісти
А Зеленский 20 лету власти ?
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07.10.2021 21:07 Відповісти
а я разве зеленского обвинил 20 лет назад? а вот к зеленскому - так это почему только сейчас, когда это нужно было делать в первый день президенства начинать, и почему добыча в этом году упала, вместо увеличения в разы!? вот тут к нему вопрос должен быть!
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08.10.2021 09:12 Відповісти
АН73 один из 25@Ukr_An7

https://twitter.com/Ukr_An73/status/1445363108336242692 5 окт.



а нам точно потрібна Біларуська область?

Натравить Беларусь на Украину и воевать с нами под белорусским флагом на сегодня является идеальным для Владимира Путина вариантом

Широкомасштабная война Украины с Беларусью становится более вероятной, чем прямое вторжение России. Похоже, что именно агрессия против Украины может стать той платой, которую пообещал Александр Лукашенко президенту РФ Владимиру Путину за спасение своего режима.
Сам Путин открыто напасть на нас не может - слишком большие риски. Использовать для этого фейковые республики также не получится - у них нет авиации и ракет, а без них победить Украину невозможно.
Но ракеты и авиация есть у Лукашенко, а еще он заявляет, что собирается закупить у России С-400, новые самолеты и вертолеты и другое вооружение.
Натравить Беларусь на Украину и воевать с нами под белорусским флагом на сегодня является идеальным для Путина вариантом. Лукашенко уже не жалко, для мирового сообщества он - сбитый летчик.
Почву для такого сценария Лукашенко готовит уже давно. Это и постоянные обвинения Украины в том, что мы якобы засылаем в Беларусь боевиков и оружие. Это и угрозы перейти границу, "чтобы сделать Украину украинской". Это и откровенные провокации вроде "обстрела" белорусского пограничного знака как бы с территории Украины.
Похоже, что в перспективе Лукашенко с Путиным готовят нам новый Глейвиц. Доводят ситуацию до критической черты, за которой может быть вымышленный повод для вторжения.
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07.10.2021 20:59 Відповісти
Хрень конечно.Чего у усатого подонка не отнять-это чувства самосохранения. С момента гипотетического вторжения в Украину с территории Беларуси бульбафюрер протянет пару месяцев максимум.
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07.10.2021 21:05 Відповісти
ну и бред
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08.10.2021 09:08 Відповісти
Интересно , саперьі и водолазьі участвовали в совещании ? Надо рассматривать все возможньіе вариантьі противодействия .
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07.10.2021 20:59 Відповісти
А что СП2 проходит по территории Украины? Как они могут что-то решать по чужому объекту.
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08.10.2021 09:10 Відповісти
Труба проходит по Балтийскому морю , наши саперьі и водолазьі вполне могут провести ее обследование.
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08.10.2021 09:43 Відповісти
А потом не будет "а нас то за что"?
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08.10.2021 09:53 Відповісти
Кому надо детей похрестить? Д'ерьмак всегда готов. Я так понимаю должность президента пора упразднять.
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07.10.2021 21:01 Відповісти
Бубочка почувствовал запах газа.Дерьмак сделал вид,что он не при делах
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07.10.2021 21:03 Відповісти
От жеж ЗЕсрань уміє подавати такі новини. Спочатку, вибачте,просрали виграш України у кацапів у Стокгольмському арбітражі,а тепер надувають щоки. Правда дЄрЬмак потім собі нового мерса купив-ну то таке
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07.10.2021 21:07 Відповісти
все, завтра закроют
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07.10.2021 21:07 Відповісти
Это просто смешно
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07.10.2021 21:14 Відповісти
Я предполагаю - хотят запустить в Германии филиал квартала95, на немецком языке?
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07.10.2021 21:40 Відповісти
Це до пари Кримській платформі. Поки ворог діє ми засідаємот
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07.10.2021 21:52 Відповісти
Misanthrope


@Romodanivsky

·
https://twitter.com/Romodanivsky/status/1446120738713264130 5 ч



цієї новини я боявся найбільше. Для України буде мати найгірші наслідки (не плутати Україну з комерсантами при владі)

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Новини України/Новости Украины


@InfoProstirUA

· 9 ч

Украина будет продавать свой газ в Европу #газвЕвропу #украинскийгаз

Украинские газовые компании решили рубануть денег на разнице в цене, а вы потом спрашиваете почему масло в Польше дешевле и кто съел зерно на складах.









Новини України/Новости Украины


@InfoProstirUA

· 9 ч

Украина будет продавать свой газ в Европу #газвЕвропу #украинскийгаз
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07.10.2021 22:37 Відповісти
 
 