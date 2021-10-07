Засідання робочої групи з протидії "Північному потоку-2" пройшло в Офісі президента

В Офісі президента сьогодні, 7 жовтня, пройшло установче засідання робочої групи з питань російського газопроводу "Північний потік-2". Засідання провів керівник ОП Андрій Єрмак.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

Робоча група була утворена президентом Володимиром Зеленським. Її завдання - напрацювати пропозиції щодо заходів із запобігання і мінімізації негативних наслідків для України від "Північного потоку-2" та інших газопроводів, що йдуть в обхід України.

На сьогоднішньому засіданні учасники робочої групи обговорили виклики, які стоять перед Україною на нинішньому етапі. Також обговорили алгоритм дій на найближчу перспективу.

Читайте також: РФ цілеспрямовано створює хаос на ринку, накручуючи ціни на газ: Кулеба і Рау обговорили загрози "Північного потоку-2" для енергетичної безпеки Європи