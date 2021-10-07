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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия держит у нашей границы 19 батальонно-тактических групп, - Украина в ОБСЕ

Россия держит у нашей границы 19 батальонно-тактических групп, - Украина в ОБСЕ

После завершения российских военных учений "Запад 2021" у границы с Украиной до сих пор остаются 19 батальонно-тактических групп (БТГр) ВС РФ, а потому Россия должна предоставить разъяснения по этому поводу в рамках Венского документа ОБСЕ.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 7 октября в Вене.

"На фоне того, что 19 батальонно-тактических групп все еще находятся на границе после окончания военных учений "Запад 2021", российская сторона все еще должна выполнить мероприятия по прозрачности в соответствии с Венским документом 2011 года, как это было рекомендовано на совместном заседании Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества 14 апреля. Это - вопрос уважения к этому Совету и уважаемых делегаций, а также касается обязательств России в рамках ОБСЕ", - заявил Цымбалюк.

Украинский посол напомнил, что весной этого года на фоне массового наращивания войск Россией у границы с Украиной наблюдался резкий рост количества обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ в ОРДЛО, что только подтвердило управляемость конфликта со стороны Кремля.

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"Параллельно СММ свидетельствует об ощутимых и систематических ограничениях оперативных возможностей на оккупированных территориях. Это предполагает глушения сигнала беспилотников, угрозы безопасности, неоправданные ограничения под предлогом COVID-19 и проверки безопасности и т.д. - известная российская модель поведения, которая длится годами. Существует какое-то другое объяснение , что более 90% всех этих ограничений деятельности СММ происходят на оккупированных территориях, особенно в приграничных районах, как намерение России скрывать свою противоправную деятельность на этих территориях?", - заявил Цымбалюк.

Он также напомнил о решении России закрыть наблюдательную миссию ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", "что свидетельствует о планах России продолжать непрерывные поставки вооружения и личного состава через неконтролируемую участок границы, что может привести к дальнейшей эскалации конфликта".

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Автор: 

ОБСЕ (4879) Цимбалюк Евгений (39)


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Топ комментарии
+2
"... 19 батальонно-тактических групп (БТГр) ВС РФ..."

Де їх усіх ми прикопувати будемо?
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07.10.2021 22:14
+1
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07.10.2021 22:11
+1
Ну и что с этого?Пока Вовка ЗЕ пляшет под дудку ***** Украине ничего не угрожает.А то что гибнут наши воины на востоке Украины Вовке по барабану,издержки ,,перемирия,,.
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07.10.2021 22:21
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Ес и ОБСЕ -игрушки в руках кремлевской мафии.
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07.10.2021 22:03 Ответить
ну и что. 5к трупов по 3 ляма. 15 лярдов деревянными убытков бюджету
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07.10.2021 22:08 Ответить
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07.10.2021 22:11 Ответить
"... 19 батальонно-тактических групп (БТГр) ВС РФ..."

Де їх усіх ми прикопувати будемо?
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07.10.2021 22:14 Ответить
буряки здобримо
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07.10.2021 22:23 Ответить
Ну и что с этого?Пока Вовка ЗЕ пляшет под дудку ***** Украине ничего не угрожает.А то что гибнут наши воины на востоке Украины Вовке по барабану,издержки ,,перемирия,,.
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07.10.2021 22:21 Ответить
Соромно скаржитись на 19 БТГ (~ 20 тис) коли у самих армія 250 тис
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07.10.2021 22:37 Ответить
Боятся,что Украина на них нападет!А так Украине нужно готовится к большой войне с РФ.Лучше быть готовым ко всему !
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07.10.2021 23:23 Ответить
тю
19 БТГ
ну и шо...
всего то раз
заглянуть фуйлу
в кровавый глаз...
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07.10.2021 23:31 Ответить
Удерживают что бы не разбежались
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08.10.2021 08:34 Ответить
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08.10.2021 08:42 Ответить
 
 