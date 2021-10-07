В Конгрессе США призвали Байдена срочно ввести санкции против "Северного потока-2"
Администрация Байдена должна немедленно применить санкции против компании-оператора Nord Stream 2, поскольку Россия уже сейчас агрессивно использует газ как оружие и создает энергетический кризис в Европе.
Об этом заявил старший член Комитета по иностранным делам Палаты представителей США республиканец Майкл Маккол, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Президент Байден и канцлер Меркель обязались принять меры, если Россия попытается использовать энергетику как оружие. Тем не менее, оба закрывают глаза на преднамеренные усилия путинского режима с целью давления на Европу, чтобы она ускорила процесс сертификации российского газопровода Nord Stream 2 ", - заявил Маккол.
Он подчеркнул, что Россия при этом манипулирует европейским рынком газа и приближает тяжелый энергетический кризис на континенте.
"Если Администрация Байдена не сможет немедленно отменить отказ от критически важных санкций против Nord Stream 2 и остановить проект газопровода, она подарит российскому президенту еще одну мощное оружие пагубного влияния, которое будет применено против Украины и других наших европейских партнеров", - заявил конгрессмен.
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Америка выбрала своего Зелю дважды подряд..
amen...
в етом все совковое "нужна твердая рука" - рыжевье...
заставляю себя не смотреть на ету перхоть, но сбиваюсь и смотрю
исправяю уже как умею и ставлю взад - не пытайся быть умнее Папы Римского...
вроде ничего общего у каубойцев яхууу с Брайтоном не должно быть,
а оно от так оказывается - ты на лошади хоть раз в свoей жизни сидел?
или все твое рыжее достоинство твоя белай брайтоновская рожа?
настучат же по курносому носу....
хер вам, собакам бешеным саратовским, обломится....
https://www.breitbart.com/politics/2021/10/06/americans-protest-biden-fck-biden-china-joe-must-go/
не было бы лучше в свете брони - мать....
(чисто для рифмы)...
У бразильському штаті українська мова стала офіційною:у регіоні-півмільона етнічних українців.
"Українська мова стала офіційною мовою муніципалітету Прудентополіс у Бразилії. Законопроєкт з таким рішенням одноголосно підтримали всі присутні депутати на засіданні 5 жовтня 2021", - Про це передає Світовий конгрес українців на сторінці в https://www.facebook.com/UkrainianWorldCongress/posts/4652901554772316 Facebook .
Срочно вводи- Европа лягла и просють !
https://twitter.com/i/status/1445820973098278919
https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/enterprising-michigan-landowner-delivers-warm-welcome-joe-biden-flies-town-video/
https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/fck-joe-biden-chant-breaks-fenway-park-video/
https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/spreading-kids-school-bus-chant-fck-joe-biden-michigan-pass-massive-anti-biden-rally-video/
ну блин дякую...
а еще у нас дефолт на носе - такой хрени как ты на радость,
но шо та мне подсказывает - хрен вы, кацапские собаки и пристегнутые, дождетесь....
Отже:
Козак Байда Україну в біді не полишить, перед окупантом ******..
Комент щодо новини: так-так, продовжуйте закликати "козака", мало ж було.
которым делать не хер в етой жизни 24х7 - как тока развлекаться скриншатами....
не звертайте уваги - нам свое робити.....
а мама клара в курсе?
це вже навiть не смiшно...
думайте, що е людина на цему свити котра вас розумие..