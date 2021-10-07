В Конгрессе США призвали Байдена срочно ввести санкции против "Северного потока-2"

Администрация Байдена должна немедленно применить санкции против компании-оператора Nord Stream 2, поскольку Россия уже сейчас агрессивно использует газ как оружие и создает энергетический кризис в Европе.

Об этом заявил старший член Комитета по иностранным делам Палаты представителей США республиканец Майкл Маккол, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент Байден и канцлер Меркель обязались принять меры, если Россия попытается использовать энергетику как оружие. Тем не менее, оба закрывают глаза на преднамеренные усилия путинского режима с целью давления на Европу, чтобы она ускорила процесс сертификации российского газопровода Nord Stream 2 ", - заявил Маккол.

Он подчеркнул, что Россия при этом манипулирует европейским рынком газа и приближает тяжелый энергетический кризис на континенте.

"Если Администрация Байдена не сможет немедленно отменить отказ от критически важных санкций против Nord Stream 2 и остановить проект газопровода, она подарит российскому президенту еще одну мощное оружие пагубного влияния, которое будет применено против Украины и других наших европейских партнеров", - заявил конгрессмен.

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