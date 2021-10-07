У Конгресі США закликали Байдена терміново ввести санкції проти "Північного потоку-2"

Адміністрація Байдена повинна негайно застосувати санкції проти компанії-оператора Nord Stream 2, оскільки Росія вже зараз агресивно використовує газ як зброю і створює енергетичну кризу в Європі.

Про це заявив старший член Комітету в закордонних справах Палати представників США республіканець Майкл Маккол, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент Байден і канцлер Меркель зобов’язалися вжити заходів, якщо Росія спробує використати енергетику як зброю. Тим не менше, обидва закривають очі на навмисні зусилля путінського режиму з метою тиску на Європу, щоби вона прискорила процес сертифікації російського газопроводу Nord Stream 2",- наголосив Маккол.

Він підкреслив, що Росія при цьому маніпулює європейським ринком газу та наближає важку енергетичну кризу на континенті.

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"Якщо Адміністрація Байдена не зможе негайно скасувати відмову від критично важливих санкцій проти Nord Stream 2 й зупинити проєкт газопроводу, вона подарує російському президентові ще одну потужну зброю згубного впливу, яка буде застосована проти України та інших наших європейських партнерів", - заявив конгресмен.

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