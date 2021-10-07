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Новини Газова війна
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У Конгресі США закликали Байдена терміново ввести санкції проти "Північного потоку-2"

У Конгресі США закликали Байдена терміново ввести санкції проти

Адміністрація Байдена повинна негайно застосувати санкції проти компанії-оператора Nord Stream 2, оскільки Росія вже зараз агресивно використовує газ як зброю і створює енергетичну кризу в Європі.

Про це заявив старший член Комітету в закордонних справах Палати представників США республіканець Майкл Маккол, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент Байден і канцлер Меркель зобов’язалися вжити заходів, якщо Росія спробує використати енергетику як зброю. Тим не менше, обидва закривають очі на навмисні зусилля путінського режиму з метою тиску на Європу, щоби вона прискорила процес сертифікації російського газопроводу Nord Stream 2",- наголосив Маккол.

Він підкреслив, що Росія при цьому маніпулює європейським ринком газу та наближає важку енергетичну кризу на континенті.

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"Якщо Адміністрація Байдена не зможе негайно скасувати відмову від критично важливих санкцій проти Nord Stream 2 й зупинити проєкт газопроводу, вона подарує російському президентові ще одну потужну зброю згубного впливу, яка буде застосована проти України та інших наших європейських партнерів", - заявив конгресмен.

Читайте також: НАТО має відреагувати на виклики, які може принести запуск "Північного потоку - 2", - президент Польщі Дуда

Автор: 

газопровід (1548) Конгрес США (1229) санкції (11844) Північний потік (2464)


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Топ коментарі
+8
Болонка путлера бабайден скорей против США введёт, чем против рашистов.
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07.10.2021 22:29
+7
Трамп был путинским шпионом, а Байден левак-маразматик слова которого ничего не стоят..
Америка выбрала своего Зелю дважды подряд..
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07.10.2021 22:26
+5
А сам Бидон не торопится, да байдонутые? Это же Трамп был путинским шпионом.
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07.10.2021 22:23
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А сам Бидон не торопится, да байдонутые? Это же Трамп был путинским шпионом.
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07.10.2021 22:23 Відповісти
Трамп был путинским шпионом, а Байден левак-маразматик слова которого ничего не стоят..
Америка выбрала своего Зелю дважды подряд..
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07.10.2021 22:26 Відповісти
я бы по другому сказал - Америка уничтожила своего ***** в зародыше.
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07.10.2021 22:29 Відповісти
а вы своего облизуйте и дальше - благо дело там того тельца - 150 см в коньках и прыжке - да не устанут языки ваши....
amen...
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07.10.2021 22:33 Відповісти
Пустая болтовня не имеющая никаких доказательств и фактов . Трамп никогда не был никаким путинским шпионом . Трамп был и остается Американским патриотом .
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07.10.2021 23:20 Відповісти
нормальный американский националист и будучи бизнесменом на посту президента не воровал в оффшоры а если и уходил от налогов то в соответствии с американским законодательством которое стимулирует бизнес разрешая списывать расходы на ведение бизнеса с налогов
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08.10.2021 05:22 Відповісти
сколько можно сраться по поводу Трампа - у нас есть гораздо более серьезный враг - я уверен что американская система сдержек и противовесов сработает а вот а Украине пока нечего противопоставить ОПГ захватившей страну
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08.10.2021 05:28 Відповісти
доня был, есть и всегда будет путинской, но не шпионкой - прокладкой....
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07.10.2021 22:27 Відповісти
Тебе премиальные Пригожин водкой или бояркой выплачивает ?
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07.10.2021 23:41 Відповісти
"Я буду вести себя немного жестче в вашем отношении в течение нескольких минут. Но это на камеру, а после того как они (журналисты) уйдут, мы поговорим. Ну вы понимаете"
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07.10.2021 22:29 Відповісти
тебя кацапня лайкает - не знаешь почему?
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07.10.2021 22:38 Відповісти
Він Байдена бідоном назвав - це ж круто та сміливо для розумово відсталих трампістів.
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08.10.2021 01:04 Відповісти
хворые на голову напрямую отвечать ссуть, просто тихесенько спамлять...
в етом все совковое "нужна твердая рука" - рыжевье...
заставляю себя не смотреть на ету перхоть, но сбиваюсь и смотрю
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08.10.2021 01:10 Відповісти
ты наверное fact checking не прошел поэтому и удалили пост? 😀 заботятся о правдивости
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08.10.2021 01:16 Відповісти
дурик - когда я делаю ошибку в своем комменете, замечаю ee - сам удаляю свой пост.
исправяю уже как умею и ставлю взад - не пытайся быть умнее Папы Римского...
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08.10.2021 01:28 Відповісти
абиделся за рыжего? - понимаю....
вроде ничего общего у каубойцев яхууу с Брайтоном не должно быть,
а оно от так оказывается - ты на лошади хоть раз в свoей жизни сидел?
или все твое рыжее достоинство твоя белай брайтоновская рожа?
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08.10.2021 01:35 Відповісти
миля, если вы такой медленный поц - зачем вы ввязываетесь в драку?
настучат же по курносому носу....
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08.10.2021 01:46 Відповісти
а тут драка? где драка? невже я опіздав? чи **********?
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08.10.2021 02:15 Відповісти
конечно должна - тут без вопросов, сейчас ето действительно первое....
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07.10.2021 22:25 Відповісти
70 лет назад англосаксы спасли мир от германского нацизма. Спасут и в этот раз от российского фашизма.
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07.10.2021 22:33 Відповісти
Ты откуда?😂🌷
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07.10.2021 23:00 Відповісти
Давай только без глазок в пол?😂🌷
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07.10.2021 23:01 Відповісти
их самих спасать надо .
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07.10.2021 23:34 Відповісти
даже знаю ваш вариант спасения англосаксов от самих себя - кацапня повсюду .....
хер вам, собакам бешеным саратовским, обломится....
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08.10.2021 01:20 Відповісти
Болонка путлера бабайден скорей против США введёт, чем против рашистов.
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07.10.2021 22:29 Відповісти
обожаю идиотов - ну тебе лайк и усни уже... )
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07.10.2021 22:47 Відповісти
А вот так Байдена встречают в Мичигане .
https://www.breitbart.com/politics/2021/10/06/americans-protest-biden-fck-biden-china-joe-must-go/
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07.10.2021 23:39 Відповісти
в прошлое воскресенье на наскар в Талладега (кстати черный пацанчик выиграл) десятки тысяч скандировали «f… Biden"
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08.10.2021 01:19 Відповісти
броню бы из вас упоротых, поврежденных, клепать
не было бы лучше в свете брони - мать....
(чисто для рифмы)...
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07.10.2021 22:58 Відповісти

У бразильському штаті українська мова стала офіційною:у регіоні-півмільона етнічних українців.
"Українська мова стала офіційною мовою муніципалітету Прудентополіс у Бразилії. Законопроєкт з таким рішенням одноголосно підтримали всі присутні депутати на засіданні 5 жовтня 2021", - Про це передає Світовий конгрес українців на сторінці в https://www.facebook.com/UkrainianWorldCongress/posts/4652901554772316 Facebook .
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07.10.2021 22:35 Відповісти
"Еще одна холодная зима в Европе - и Евро-Союзу капец," - подумал путин, закручивая краник Газпрома....
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07.10.2021 22:39 Відповісти
Джо!
Срочно вводи- Европа лягла и просють !
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07.10.2021 23:11 Відповісти
В Америке стало обычным делом на футбольных матчах скандировать F*ck Joe Biden . Это как украинские фанаты кричали путин хло .

https://twitter.com/i/status/1445820973098278919

https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/enterprising-michigan-landowner-delivers-warm-welcome-joe-biden-flies-town-video/

https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/fck-joe-biden-chant-breaks-fenway-park-video/

https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/spreading-kids-school-bus-chant-fck-joe-biden-michigan-pass-massive-anti-biden-rally-video/
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07.10.2021 23:30 Відповісти
мне понравилось FU46
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08.10.2021 02:47 Відповісти
Джо по барабану Адольфовна все решила...
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07.10.2021 23:42 Відповісти
У Байдена официальный рейтинг в области 38% . Трамп среди избирателей по опросам далеко опережает Байдена благодаря действиям демократов в области внешней политики , экономики и наводнению страны нелегалами из Африки и Латинской Америки . Поздно требовать от Байденовской Администрации накладывать санкции на СП2 . Он уже достроен и цены на газ внутри Европы бешеные . Германия и Франция рады такому ибо это обеспечит им главную роль в ЕС . Поляки , Словаки и Украинцы посути брошены на произвол судьбы из-за байденовской политики заигрывания с путиным .
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07.10.2021 23:47 Відповісти
В США серьезный скандал назревает. Аудит пересчета голосов в Аризоне показывает что Байден там не выиграл
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08.10.2021 01:11 Відповісти
та вы шо? - если бы не вы даже и не подумал бы..
ну блин дякую...
а еще у нас дефолт на носе - такой хрени как ты на радость,
но шо та мне подсказывает - хрен вы, кацапские собаки и пристегнутые, дождетесь....
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08.10.2021 02:03 Відповісти
Оскільки слово "козак", яким дружно нагородили президента США його українські сектанти, тепер адміністрацією даного ресурсу вважається провокацією, і мій комент видалили саме з таким формулюванням, натомість не відреагувавши на гидоття на мою адресу у відповідь (неприйнятна форма звертання + вульгарність + образа, але нічого по темі - це не провокація і не порушення на думку адміністрації), віднині супроводжуватиму свої коментарі з посиланням на інших форумчан: тоді це провокацією не було і не видалялося.

Отже:


Козак Байда Україну в біді не полишить, перед окупантом ******..

Комент щодо новини: так-так, продовжуйте закликати "козака", мало ж було.
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08.10.2021 01:30 Відповісти
Виявляється, що трампісти таки дійсно хворі на голову. Вони роблять скріни коментарів своїх ворогів, а потім викладають їх та шантажують дописувачів. Ганьба!
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08.10.2021 01:41 Відповісти
нормальные брайтоновские дiди, почти техасцы-ковбойцы,
которым делать не хер в етой жизни 24х7 - как тока развлекаться скриншатами....
не звертайте уваги - нам свое робити.....
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08.10.2021 01:57 Відповісти
вам завтра прокидатися у 5 ранку та чухати на касу у dollar store я б не затягував а йшов би у ліжко already
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08.10.2021 02:22 Відповісти
миля, вы знову казакуете?
а мама клара в курсе?
це вже навiть не смiшно...
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08.10.2021 02:25 Відповісти
де ты, алень северный, видел dollar store работающий в 5ам?
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08.10.2021 02:36 Відповісти
у вас в бруклине всего можно ожидать извините объевреивать
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08.10.2021 02:53 Відповісти
хотя хер вас там курносых на брайтоне поймет - може у вас и да...
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08.10.2021 02:38 Відповісти
миля - ты в обмороке?
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08.10.2021 02:42 Відповісти
слабенькие какие то еврейцы на брайтоне....
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08.10.2021 02:48 Відповісти
поосторожнее а то загремишь с новым то законом про антисемитизм
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08.10.2021 02:51 Відповісти
Як це не звертати увагу? Це ж шантаж, а шантаж - це злочин. Я вже мовчу про моральну складову цього дійства. Мстива, хвора тьотка збирає компромат на дописувачів, а потім викладає це на будь-якій темі. Це вже якась громадянська цензорівська війна.
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08.10.2021 02:25 Відповісти
а от не звертайте и все....
думайте, що е людина на цему свити котра вас розумие..
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08.10.2021 02:32 Відповісти
Добре, спробую. Але не абіщаю.
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08.10.2021 02:39 Відповісти
вже гарнiше
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08.10.2021 02:43 Відповісти
 
 