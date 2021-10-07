У Конгресі США закликали Байдена терміново ввести санкції проти "Північного потоку-2"
Адміністрація Байдена повинна негайно застосувати санкції проти компанії-оператора Nord Stream 2, оскільки Росія вже зараз агресивно використовує газ як зброю і створює енергетичну кризу в Європі.
Про це заявив старший член Комітету в закордонних справах Палати представників США республіканець Майкл Маккол, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Президент Байден і канцлер Меркель зобов’язалися вжити заходів, якщо Росія спробує використати енергетику як зброю. Тим не менше, обидва закривають очі на навмисні зусилля путінського режиму з метою тиску на Європу, щоби вона прискорила процес сертифікації російського газопроводу Nord Stream 2",- наголосив Маккол.
Він підкреслив, що Росія при цьому маніпулює європейським ринком газу та наближає важку енергетичну кризу на континенті.
"Якщо Адміністрація Байдена не зможе негайно скасувати відмову від критично важливих санкцій проти Nord Stream 2 й зупинити проєкт газопроводу, вона подарує російському президентові ще одну потужну зброю згубного впливу, яка буде застосована проти України та інших наших європейських партнерів", - заявив конгресмен.
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Америка выбрала своего Зелю дважды подряд..
amen...
в етом все совковое "нужна твердая рука" - рыжевье...
заставляю себя не смотреть на ету перхоть, но сбиваюсь и смотрю
исправяю уже как умею и ставлю взад - не пытайся быть умнее Папы Римского...
вроде ничего общего у каубойцев яхууу с Брайтоном не должно быть,
а оно от так оказывается - ты на лошади хоть раз в свoей жизни сидел?
или все твое рыжее достоинство твоя белай брайтоновская рожа?
настучат же по курносому носу....
хер вам, собакам бешеным саратовским, обломится....
https://www.breitbart.com/politics/2021/10/06/americans-protest-biden-fck-biden-china-joe-must-go/
не было бы лучше в свете брони - мать....
(чисто для рифмы)...
У бразильському штаті українська мова стала офіційною:у регіоні-півмільона етнічних українців.
"Українська мова стала офіційною мовою муніципалітету Прудентополіс у Бразилії. Законопроєкт з таким рішенням одноголосно підтримали всі присутні депутати на засіданні 5 жовтня 2021", - Про це передає Світовий конгрес українців на сторінці в https://www.facebook.com/UkrainianWorldCongress/posts/4652901554772316 Facebook .
Срочно вводи- Европа лягла и просють !
https://twitter.com/i/status/1445820973098278919
https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/enterprising-michigan-landowner-delivers-warm-welcome-joe-biden-flies-town-video/
https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/fck-joe-biden-chant-breaks-fenway-park-video/
https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/spreading-kids-school-bus-chant-fck-joe-biden-michigan-pass-massive-anti-biden-rally-video/
ну блин дякую...
а еще у нас дефолт на носе - такой хрени как ты на радость,
но шо та мне подсказывает - хрен вы, кацапские собаки и пристегнутые, дождетесь....
Отже:
Козак Байда Україну в біді не полишить, перед окупантом ******..
Комент щодо новини: так-так, продовжуйте закликати "козака", мало ж було.
которым делать не хер в етой жизни 24х7 - как тока развлекаться скриншатами....
не звертайте уваги - нам свое робити.....
а мама клара в курсе?
це вже навiть не смiшно...
думайте, що е людина на цему свити котра вас розумие..