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Зеленский (19005) помилование (217) военнослужащие (5986)

Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного защитника Украины

Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного защитника Украины

По инициативе Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Комиссия при Президенте Украины по вопросам помилования рекомендовала Главе государства уволить или частично уменьшить срок наказания для 31 осужденного военного.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства в пятницу.

"Принимая во внимание степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания, личности осужденных, их семейное положение, поведение до совершения преступления и после осуждения… мысли органов и учреждений исполнения наказаний о целесообразности помилования и других обстоятельств, согласно с пунктом 27 статьи 106 Конституции Украины Владимир Зеленский… подписал указ о помиловании этих осужденных", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, такое отдельное представление о помиловании военнослужащих сделано впервые в новейшей истории Украины. При определении лиц для помилования учитывали их заслуги перед государством.

По словам председателя Комиссии по вопросам помилования Андрея Готы, при рассмотрении дел были отобраны лица, которые не совершали тяжких преступлений. Президент Украины лично ознакомился с делом каждого военнослужащего, которого рекомендовали помиловать.

Гота отметил, что помилование, в частности, не касается дел в отношении военнослужащих, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Также не рассматриваются дела осужденных за убийство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский утвердил новый состав комиссии по помилованию при президенте

Председатель Комиссии отметил, что с освобожденными от наказания лицами будет общаться психолог, который будет работать над их боевыми травмами и помогать социализироваться.

Также сообщается, что подписанию указа предшествовала кропотливая работа. Председатель Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Алена Вербицкая посетила около 40% колоний, а также исправительные центры и следственные изоляторы и провела встречи с более чем 200 осужденными военными.

По словам Готы, Комиссия по вопросам помилования будет продолжать совместную работу с Консультативным советом. Запланированы дальнейшие встречи председателя совета с заключенными защитниками и изучения их дел. К концу года ее представители планируют посетить еще около сотни мест лишения свободы.

В то же время Гота сообщил, что Комиссия будет рассматривать вопрос о помиловании не только в отношении ветеранов. Перед ней была поставлена ​​задача не ждать прошений о помиловании, а самостоятельно искать представителей уязвимых категорий среди осужденных: несовершеннолетних, женщин с детьми, людей с инвалидностью, детально изучать каждое дело. Сейчас в работе - рассмотрение прошений о помиловании в отношении осужденных несовершеннолетних.

В дальнейшем заседания Комиссии по помилованию будет происходить по мере обработки собранной информации и проведения встреч с осужденными.
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Топ комментарии
+17
Отмазывается....Политтехнологи стараются перебить информ поле о зашкварах Зе ублюдков.
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08.10.2021 09:44
+13
Ну да, за два роки шістка олігарха Бєні довела до зубожіння країну швидше за папєрєдніков... Так обвалити ВВП без глобальної кризи чи загострення в ООС - це ще вміть треба!
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08.10.2021 09:48
+12
В лужу якраз ви - відкриваємо статистику ВВП і дивимося, що на момент приходу Зе в другому кварталі 2019 ріст ВВП в Україні був 4,6%, але вже в четвертому кварталі супер-пупер уряд нових облич Гончарука добився аж 1,5% росту ВВП... А в січні 2020 (за 2 місяці до початку пандемії) ВВП пішов у мінус! Може він і впав чи не найменше в Європі, але це просто не рахували падіння ДО початку карантину.

Причому тут корона????

І так, у 2 кварталі 2021 року ВВП виріс аж на 1,7%! Тобто ВВП майже НЕ ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ пісмля падіння!
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08.10.2021 09:56
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Спасибо. Молодец.
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08.10.2021 09:42 Ответить
Пофиг...зекрыса просто сцыт,а указы его просто заявляются ,но не исполняются -что то не вижу ни одну медсестру,чтоб с зарплатой в 15тыщ,а зегнида это ещё летом подписал)
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08.10.2021 10:14 Ответить
Потрібно помилувати героя танкиста який сидить за вбивство п'яного ватника, який не пускав його без черги в маршрутку, на що танкист мав законне право.
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08.10.2021 11:33 Ответить
Вбиство є вбиство. І за місце у маршрутці можна набити пику, але вбивати це вже занадто. Добрими за чужий рахунок бути легко, так нам постійно говорили викладачи в школі міліції.
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08.10.2021 11:55 Ответить
П'яний ватник побив тверезого героя танкиста який має поранення та контузію. Ватник мав спеціальні навички бойових мистецтв і герою танкисту прийшлось застосувати ніж.
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08.10.2021 13:52 Ответить
Сам Дмитро у коментарі hromadske зазначив, що сподівається на повернення справи до суду першої інстанції та пом'якшенні вироку. Він наголосив, що після удару в голову нічого не пам'ятав: «Саме протиправні дії потерпілого довели мене до того стану. Після того, як він мене побив, я майже нічого не пам'ятав. Можливо це якось пов'язано з моїми бойовими травмами», - сказав Балабуха.

Побратим Дмитра Олександр Салганюк у коментарі hromadske пояснив, що засуджений мав травму голови, а тому вчинити вбивство міг саме після удару в травмоване місце.

«Був танковий бій. Він сильно травмувався. Я взагалі не знаю. Він просто у сорочці народився, що вижив і ще й далі керував», - сказав Салганюк.

Від початку розслідування справи на підтримку Дмитра виступали військові та побратими. Вони не виправдовували вбивство, але наполягали на пом'якшенні вироку.

Військовий психолог Андрій Козінчук у коментарі hromadske пояснював, що такі дії Балабухи можуть бути причиною ПТСР.

«Ветеран класичний - це такий хлопчик, який був на лінії фронту, йому сказали: «Це твій кусочок». Отут ти лежиш, тримаєш свій автомат і в тебе є 35, 60 градусів - сектор обстрілу... І ти крутишся всюди. Ти неадекват. Люди на тебе реагують, бачачи ще, що ти у формі - «Контужений!». А це є загроза для нього... Хоча це нормальна абсолютно для нього поведінка, він звик виживати. У випадку з Балабухою - його принизили і побили. І він вирішив таким чином помститися? Ні. Він знищив загрозу», - пояснив Козінчук.

Нагадаємо, конфлікт між колишнім військовослужбовцем 72-ї бригади Дмитром Балабухою і шеф-кухарем Русланом Юрченком стався у лютому 2018-го. За твердженням свідків, Дмитро сідав у маршрутку і повідомив, що має статус учасника бойових дій. Водій став сперечатися, у суперечку втрутився і Юрченко, дійшло до бійки.

Після цього ексармієць купив ніж, повернувся на зупинку і вдарив ним чоловіка. Побратими Дмитра розповідають, що він був поранений у голову під час бойових дій і чудом вижив.

Відтак Деснянський суд столиці https://hromadske.ua/posts/viiskovoho-72-i-bryhady-balabukhu-zasudyly-do-9-rokiv-viaznytsi-za-vbyvstvo засудив його до 9 років позбавлення волі та позбавив звання молодшого лейтенанта. 26 лютого 2019 року апеляційний суд повернув Дмитру офіцерське звання та пом'якшив покарання на один рік.
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08.10.2021 14:08 Ответить
Але перед тім, як застосувати ніж, танкист відійшов з місця події, купив ніж (прийняв рішення вчинити вбиство з мотивів помсти і придбав знаряддя вбиства - підготувався до вчинення злочину), повернувся на місце події і вдарив ножем кривдника у спину. Дійсно, танкист не мав вибору, однак тепер у нього буде час обміркувати свої вчинок без загрози для суспільства. Невиключено, що суддя немав вибору і позбавив танкіста офіцерського звання.
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08.10.2021 14:14 Ответить
Те що в ветерана не було ножа говорить про те що він не планував вбивство і коли купляв ніж також не планував, він купив ніж для самооборони від нападника, який продовжував стояти на зупинці, з якої ветерану потрібно було їхати і продовжував нападати на ветерана. В результаті повторного нападу ватника, ватник отримав удар ножем.
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08.10.2021 14:41 Ответить
Така трактовка події на сленгі називається "ліпити горбатого". Якщо кожний громадянин для прориву до дверей маршрутки буде купувати ніж, то звісно продажі ножів тимчасово зростуть, однак буде вирізано значну частину населення. Судова-психіатрична експертиза визнала ветерана осудним. Він усвідомлював, що його дії суспільно-небезпечні і призведуть до загибелі кривдника. Крім того, він прагнув своїми діями до настання суспільно -небезпечних наслідків - смерті людини. Це озаки умисного вбиства, а не якась там необхідна оборона або аффект. Суд врахував всі обставини злочину і присудив не найвищій термін покарання. Такі злочини не підпадають під амністію.
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08.10.2021 15:13 Ответить
Права людини мають бути захищені в будь якому випадку при будь якому розвитку подій. Нападник, який здійснив напад на ветерана вчинив кримінальний злочин і був вбитий в бійці ножем. Не бачу тут криміналу взагалі. Потрібно розглядати смерть нападника не як окрему подію а як частину нападу на ветерана АТО, який призвів до смерті нападника, який перебував в нетверезому стані і скоював напад на людину користуючись своєю перевагою в силі і спеціальній підготовці. Спец підготовка це також зброя, тому напад на ветерана АТО був збройним нападом - з застосуванням спеціальних навичок та підготовки. Абсолютно правомірно ветеран АТО захищався ножем і абсолютно логічно вбив нападника який вчиняв суспільно небезпечні дії в громадському місці.
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08.10.2021 15:29 Ответить
Лєпім горбатого? Однак, ніякої бійки небуло. У розвитку подій напад на ветерана вже минув у часі і принився. Тобто подія вже відбулась і завершилась. Друга подія відбулась чере певний час і нападником тут виступав вже ветеран. Так був мотив - помста, але нападу на танкиста вже не було. КК України виділяє деякі спеціальні суб'єкти. Це робиться з метою посильння захисту або покарання. Так, посадова особа буде покарана за злочин сильніше, а неповнолітній навпаки. Але у статті умисне вбиство не йдеться про учасника АТО, а необхідна оборона має певні чіткі визначення та обмежена у часі. Неможливо потратипти під напад "сьогодня", а почати оборонятись "завтра". Напад і оборона це одна подія під час самооборони. Танкисту, цьому випадку слід було викликати поліцію і кривдника було б покарано. Виклик поліції це нормально навіть для ветеранів і ментів. Так у норманих людей карають злочинців, а не ножем у спину. За це садять і надовго.
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08.10.2021 15:53 Ответить
Повторний напад стався на тому ж самому місці між тими самими учасниками але через деякий час, тому розглядати смерть ватніка без врахування попередньої бійки неможливо. Ватнік не поїхав з місця події а чекав ветерана для повторного нападу, це ознака спланованого повторного нападу на ветерана. Ветеран був змушений повернутись на місце першої бійки для того щоб поїхати з міста і там його чекав нападник який вчинив повторний напад і отримав удар ножем під час захисту.
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08.10.2021 16:34 Ответить
Маячня.
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08.10.2021 17:11 Ответить
Поясніть чому нападник не пішов з місця нападу а очікував ветерана на зупинці? Я думаю що нападник готував повторний напад і здійснив його як тільки побачив ветерана вдруге.
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08.10.2021 17:23 Ответить
Почитай вирок.
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08.10.2021 17:41 Ответить
те кацапське ватне бидло отримало на що заслужило
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10.10.2021 15:48 Ответить
Може, однак за це передбачено увязнення.
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11.10.2021 10:17 Ответить
такоє, добре хоч тих, хто на фронті не садять, але шмаркля може організувати
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11.10.2021 20:52 Ответить
мне до сиз пор жалко того парня, который зарезал мужика на метро Черниговская. За то что тот его оскорбил в очереди на маршрутку...
У него тяжкое - убийство. Потому он в список скорее всего не попал.
Семь лет дали...
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08.10.2021 11:05 Ответить
Ага молодець

Зачем Украина освободила боевика, помогавшего Гиркину?
https://youtube.com/watch?v=74RA4iqVgJc
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08.10.2021 16:58 Ответить
Вони ізволілі змилостивитись. Віддай вкрадені гроші, зелена барига.
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08.10.2021 09:42 Ответить
Прессуют патриотов!
Ой, или наоборот?
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08.10.2021 09:43 Ответить
Та не...
Зассал, однозначно.
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08.10.2021 09:44 Ответить
для кого и кобыла невеста стерненко патриот
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08.10.2021 09:45 Ответить
Антоненко, Кузьменко, Дугар, Поліщук, Медведько? Є ці прізвища там? НЕМАЄ!
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08.10.2021 09:47 Ответить
их не могут помиловать! они не осужденные!!!
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08.10.2021 10:00 Ответить
Можна просто закрити справу за відсутності доказів!
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08.10.2021 10:02 Ответить
если ее закрыть - они могут обратиться в суд, потерпевшие! Антоненко 500 дней в СИЗО отсидел, это же не шутки
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08.10.2021 10:03 Ответить
Та Антоненко дав зрозуміти, що вони в будь-якому випадку в ЄСПЛ підуть...
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08.10.2021 10:04 Ответить
маховик запущено і "просто" не можна, доведеться купу людей звільняти з роботи і визнати, що там мудаки, а цього вони визнати не можуть, краще нехай невинна людина сидить
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10.10.2021 15:55 Ответить
А як ці прізвища можуть там бути? Помилувати президент може тільки того, хто вже засуджений.
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08.10.2021 10:01 Ответить
Та там давно вже справи проти них мають бути ЗАКРИТІ!
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08.10.2021 10:02 Ответить
по этому делу шеремета можно против Аквакова дело возбудить! превышение служебных полномочий, сфабрикованное уголовное дело! думаю, там срок приличный может набежать
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08.10.2021 10:02 Ответить
Це дуже добре, воїнам треба допомогти психологічно і сприяти в працевлаштуванні
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08.10.2021 09:44 Ответить
зеблевотным как ты, быть стыдно и мерзко.
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08.10.2021 09:45 Ответить
бути шісткою олігарха які довели країну до зубожіння як ти ще гірше
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08.10.2021 09:46 Ответить
Ну да, за два роки шістка олігарха Бєні довела до зубожіння країну швидше за папєрєдніков... Так обвалити ВВП без глобальної кризи чи загострення в ООС - це ще вміть треба!
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08.10.2021 09:48 Ответить
Це ви в лужу... якраз ВВП під час корони в нас впав чи не найменше в Європі
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08.10.2021 09:51 Ответить
Ты ещё харю трагическую сделай как у хозяина Зе и скажи что путлер каждый день нападает!
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08.10.2021 09:53 Ответить
це якраз робив недогетьман
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08.10.2021 09:56 Ответить
Усім медалі та ордени...дЄрмаку- шість: Как отметил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, такое отдельное представление о помиловании военнослужащих сделано впервые в новейшей истории Украины.
подписанию указа предшествовала кропотливая работа. Председатель Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Алена Вербицкая посетила около 40% колоний,
ПриЗе!дент обризаних у Украины лично ознакомился с делом каждого военнослужащего, которого рекомендовали помиловать. Источник:

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08.10.2021 11:29 Ответить
В лужу якраз ви - відкриваємо статистику ВВП і дивимося, що на момент приходу Зе в другому кварталі 2019 ріст ВВП в Україні був 4,6%, але вже в четвертому кварталі супер-пупер уряд нових облич Гончарука добився аж 1,5% росту ВВП... А в січні 2020 (за 2 місяці до початку пандемії) ВВП пішов у мінус! Може він і впав чи не найменше в Європі, але це просто не рахували падіння ДО початку карантину.

Причому тут корона????

І так, у 2 кварталі 2021 року ВВП виріс аж на 1,7%! Тобто ВВП майже НЕ ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ пісмля падіння!
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08.10.2021 09:56 Ответить
Я так бачу, проти цифр і фактів поперти важко...
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08.10.2021 10:50 Ответить
Корона сказалась везде, но не должна была в Украине?
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08.10.2021 11:30 Ответить
Цифры, которые нельзя посчитать при помощи пальцев, сильно утомляют зелебобиков. Это уже давно замечено. Вы им на пальцах. Они по другому не понимают.
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08.10.2021 11:46 Ответить
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08.10.2021 17:06 Ответить
т.е. ты подтвердило что ты дерьмо на службе Зе ублюдка!
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08.10.2021 09:51 Ответить
ні, це ти таке на службі ненажерливого олігарха
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08.10.2021 09:53 Ответить
Як українськомовний українець може підтримувати русскаязичного Зе, якого язик не повертається назвати щирим українцем? Я не закликаю вас Пєтю підтримувати (я, до речі, не голосував за нього в 2014, як і за Зе), але підтримувати владу безродних космополітів і уклоністів для справжнього українця - ГАНЬБА!
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08.10.2021 10:01 Ответить
вибачте, якби з'явився на горизонті справжній український патріот, не олігарх, порядний, моя б підримка його була обома руками
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08.10.2021 10:06 Ответить
У 2019 в 1 турі таких було мінімум кілька - ветеран АТО Кошулинський, комбат Юрій Тимошенко, бойовий генерал Кривонос і тд...
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08.10.2021 10:09 Ответить
а пока такой патриот на горизонте не появился - ты проголосовал за предателя и кремлевско-жыдовскую марионетку вовочку - все верно?
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08.10.2021 10:44 Ответить
В ВСУ много русскоговорящих и среди киборгов было много, так они тебе все не подходят по языку или по патриотизму, чи сидячий за клавою щирий українець краще ніж вони?
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08.10.2021 11:34 Ответить
Ну вони ж не ідуть у владу... У владі мають бути щирі свідомі українці!
До того ж, я написав не просто русскоязичних, а русскоязичних УКЛОНІСТІВ! Як думаєте, що російськомовні кіборги думають про уклоністів???
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08.10.2021 12:06 Ответить
а може воно таке саме
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10.10.2021 15:58 Ответить
Отмазывается....Политтехнологи стараются перебить информ поле о зашкварах Зе ублюдков.
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08.10.2021 09:44 Ответить
зачем? воровать это не мешает. даже наоборот.
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08.10.2021 09:45 Ответить
Это хорошо, что они так стараются. Почаще бы.
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08.10.2021 09:53 Ответить
Угу,обворовывает приват,не платит налоги ,стучит в кегебе и ,в прямом смысле,убивает бывших соратников-ни одним фейковым указом этого не замажешь,зебил)
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08.10.2021 10:19 Ответить
Вопрос №1. Торнадовцев в этом списке нет?
Вопрос №2. Когда сядут прокурвы по этому делу и сам Матиос с "судьями"?
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08.10.2021 09:45 Ответить
тупик... выход из него найти очень трудно... если вообще можно найти... и при поиске выхода будет делаться все, что угодно...
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08.10.2021 10:01 Ответить
Хоть ума хватило убийц не отпускать.
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08.10.2021 10:06 Ответить
правильно.
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08.10.2021 10:08 Ответить
Интересно, а кого? Рецедивистов, воров и и убийц?
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08.10.2021 10:08 Ответить
А остальных 8000 патриотов,которых посадил Порошенко.когда выпустят?
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08.10.2021 10:14 Ответить
Порошенко посадил 8 миллионов лучших из лучших патриотов, самых патриотичных. Половину из них уже съели в камерах, потому что им не дают даже бааланды. Бред? Да, точно такой же, как твой пук про 8000.
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08.10.2021 10:33 Ответить
Перед тем,как реально пукать,поищи описание термина "сарказм",если сам не в состоянии это понять
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08.10.2021 10:44 Ответить
Т.е. свой сарказм ты воспринимаешь как эталонный? Хер с ним, воспринимай. Мне пох.
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08.10.2021 11:23 Ответить
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08.10.2021 11:43 Ответить
Милувати теж потрібно з умом. Вбивці та насильники є і серед учасників АТО. Захисник України - це не індульгенція, а помякшуюча обставина. Відморозки з "Торнадо" теж типу добровольці, що не заважало їм мародерити та здійснювати злочини.
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08.10.2021 10:16 Ответить
Сам ти ватний відморозок! Це тобі, ******, хтось з них садовий шланг в дупу засаджував? Ти краще б відповів, чому "суд" був у закритому режимі, коли навіть прокурви-пдрси генпрокурва Матіоса звинувачення в сексуальному злочині пред*явили ОДНОМУ з торнадівців. Хто були "постраждалі"? Звісно ж не ті кілька ватників-"горомадян" з Задолбайса, а ті, хто торгував з баригами ОРДЛО (часто сам з собою, як Ахметов), бізнесу яких торнадівці сильно перешкоджали.
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08.10.2021 10:54 Ответить
Випадково назвав гниду Матіоса генпрокурвом. Він був військовим прокурвом.
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08.10.2021 10:55 Ответить
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08.10.2021 10:59 Ответить
Як скажеш Лахта Зелена
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08.10.2021 11:41 Ответить
Торнадо маринуют по прежнему?!
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08.10.2021 10:34 Ответить
празднование дня независимости обошлось бюджету в 203 млн грн
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08.10.2021 10:43 Ответить
это копейки! столько воруется в день на "великом крадівництві"
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08.10.2021 10:48 Ответить
ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ, ИБО НЕЗАВИСИМОСТЬ - ЭТО СВЯТОЕ И ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ КАЖДОЙ СТРАНЫ!
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08.10.2021 10:52 Ответить
Молодец Зеленский!
Нужно пересмотреть дела всех осуждённых воинов и дать им шанс на исправление ошибок, разумеется кроме предателей Родины!
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08.10.2021 10:47 Ответить
Дебіл твій клоун, а не молодець. Подивимся як їх відпустять, бо брехати йому як два пальці об асфальт, тим паче з Єрмаком на пару.
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08.10.2021 11:39 Ответить
Вован придумал, как пустить пыль в глаза,
Надо петлять, нормальное бабло валит,
Кредиты днр...
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08.10.2021 10:51 Ответить
Цікаво, а Торнадо відпустять після скандалу з кредитами сепаратистам від Укрексімбанку ?
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08.10.2021 11:36 Ответить
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08.10.2021 12:00 Ответить
 
 