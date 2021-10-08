Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного защитника Украины
По инициативе Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Комиссия при Президенте Украины по вопросам помилования рекомендовала Главе государства уволить или частично уменьшить срок наказания для 31 осужденного военного.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства в пятницу.
"Принимая во внимание степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания, личности осужденных, их семейное положение, поведение до совершения преступления и после осуждения… мысли органов и учреждений исполнения наказаний о целесообразности помилования и других обстоятельств, согласно с пунктом 27 статьи 106 Конституции Украины Владимир Зеленский… подписал указ о помиловании этих осужденных", - говорится в сообщении.
Как отметил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, такое отдельное представление о помиловании военнослужащих сделано впервые в новейшей истории Украины. При определении лиц для помилования учитывали их заслуги перед государством.
По словам председателя Комиссии по вопросам помилования Андрея Готы, при рассмотрении дел были отобраны лица, которые не совершали тяжких преступлений. Президент Украины лично ознакомился с делом каждого военнослужащего, которого рекомендовали помиловать.
Гота отметил, что помилование, в частности, не касается дел в отношении военнослужащих, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Также не рассматриваются дела осужденных за убийство.
Председатель Комиссии отметил, что с освобожденными от наказания лицами будет общаться психолог, который будет работать над их боевыми травмами и помогать социализироваться.
Также сообщается, что подписанию указа предшествовала кропотливая работа. Председатель Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Алена Вербицкая посетила около 40% колоний, а также исправительные центры и следственные изоляторы и провела встречи с более чем 200 осужденными военными.
По словам Готы, Комиссия по вопросам помилования будет продолжать совместную работу с Консультативным советом. Запланированы дальнейшие встречи председателя совета с заключенными защитниками и изучения их дел. К концу года ее представители планируют посетить еще около сотни мест лишения свободы.
В то же время Гота сообщил, что Комиссия будет рассматривать вопрос о помиловании не только в отношении ветеранов. Перед ней была поставлена задача не ждать прошений о помиловании, а самостоятельно искать представителей уязвимых категорий среди осужденных: несовершеннолетних, женщин с детьми, людей с инвалидностью, детально изучать каждое дело. Сейчас в работе - рассмотрение прошений о помиловании в отношении осужденных несовершеннолетних.
В дальнейшем заседания Комиссии по помилованию будет происходить по мере обработки собранной информации и проведения встреч с осужденными.
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Побратим Дмитра Олександр Салганюк у коментарі hromadske пояснив, що засуджений мав травму голови, а тому вчинити вбивство міг саме після удару в травмоване місце.
«Був танковий бій. Він сильно травмувався. Я взагалі не знаю. Він просто у сорочці народився, що вижив і ще й далі керував», - сказав Салганюк.
Від початку розслідування справи на підтримку Дмитра виступали військові та побратими. Вони не виправдовували вбивство, але наполягали на пом'якшенні вироку.
Військовий психолог Андрій Козінчук у коментарі hromadske пояснював, що такі дії Балабухи можуть бути причиною ПТСР.
«Ветеран класичний - це такий хлопчик, який був на лінії фронту, йому сказали: «Це твій кусочок». Отут ти лежиш, тримаєш свій автомат і в тебе є 35, 60 градусів - сектор обстрілу... І ти крутишся всюди. Ти неадекват. Люди на тебе реагують, бачачи ще, що ти у формі - «Контужений!». А це є загроза для нього... Хоча це нормальна абсолютно для нього поведінка, він звик виживати. У випадку з Балабухою - його принизили і побили. І він вирішив таким чином помститися? Ні. Він знищив загрозу», - пояснив Козінчук.
Нагадаємо, конфлікт між колишнім військовослужбовцем 72-ї бригади Дмитром Балабухою і шеф-кухарем Русланом Юрченком стався у лютому 2018-го. За твердженням свідків, Дмитро сідав у маршрутку і повідомив, що має статус учасника бойових дій. Водій став сперечатися, у суперечку втрутився і Юрченко, дійшло до бійки.
Після цього ексармієць купив ніж, повернувся на зупинку і вдарив ним чоловіка. Побратими Дмитра розповідають, що він був поранений у голову під час бойових дій і чудом вижив.
Відтак Деснянський суд столиці https://hromadske.ua/posts/viiskovoho-72-i-bryhady-balabukhu-zasudyly-do-9-rokiv-viaznytsi-za-vbyvstvo засудив його до 9 років позбавлення волі та позбавив звання молодшого лейтенанта. 26 лютого 2019 року апеляційний суд повернув Дмитру офіцерське звання та пом'якшив покарання на один рік.
У него тяжкое - убийство. Потому он в список скорее всего не попал.
Семь лет дали...
Зачем Украина освободила боевика, помогавшего Гиркину?
https://youtube.com/watch?v=74RA4iqVgJc
Ой, или наоборот?
Зассал, однозначно.
кобыла невестастерненко патриот
подписанию указа предшествовала кропотливая работа. Председатель Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Алена Вербицкая посетила около 40% колоний,
ПриЗе!дент обризаних у Украины лично ознакомился с делом каждого военнослужащего, которого рекомендовали помиловать. Источник:
Причому тут корона????
І так, у 2 кварталі 2021 року ВВП виріс аж на 1,7%! Тобто ВВП майже НЕ ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ пісмля падіння!
До того ж, я написав не просто русскоязичних, а русскоязичних УКЛОНІСТІВ! Як думаєте, що російськомовні кіборги думають про уклоністів???
Вопрос №2. Когда сядут прокурвы по этому делу и сам Матиос с "судьями"?
Нужно пересмотреть дела всех осуждённых воинов и дать им шанс на исправление ошибок, разумеется кроме предателей Родины!
Надо петлять, нормальное бабло валит,
Кредиты днр...