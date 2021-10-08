Зеленський підписав указ про помилування 31 засудженого захисника України

За ініціативою Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України Комісія при президентові України у питаннях помилування рекомендувала Главі держави звільнити або ж частково зменшити термін відбування покарання для 31 засудженого військового.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави в п'ятницю.

"Беручи до уваги ступінь тяжкості вчинених злочинів, строк фактичного відбуття покарання, особи засуджених, їхній сімейний стан, поведінку до вчинення злочину та після засудження... думку органів і установ виконання покарань щодо доцільності помилування та інших обставин, відповідно до пункту 27 статті 106 Конституції України Володимир Зеленський ... підписав указ про помилування цих засуджених", - говориться в повідомленні.

Як зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, таке окреме подання про помилування військових зроблено вперше в новітній історії України. При визначенні осіб для помилування враховували їхні заслуги перед державою.

За словами голови Комісії у питаннях помилування Андрія Готи, під час розгляду справ були відібрані особи, які не вчиняли тяжких злочинів. Президент України особисто ознайомився зі справою кожного військового, якого рекомендували помилувати.

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Гота зауважив, що помилування, зокрема, не стосується справ щодо військових, які скоїли ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Також не розглядаються справи засуджених за вбивство.

Голова Комісії зазначив, що зі звільненими від покарання особами спілкуватиметься психолог, який працюватиме над їхніми бойовими травмами й допомагатиме соціалізуватися.

Також повідомляється, що підписанню указу передувала кропітка робота. Голова Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України Альона Вербицька відвідала близько 40% колоній, а також виправні центри та слідчі ізолятори й провела зустрічі з понад 200 засудженими військовими.

За словами Готи, Комісія у питаннях помилування продовжуватиме спільну роботу з Консультативною радою. Заплановані подальші зустрічі голови ради з ув’язненими захисниками та вивчення їхніх справ. До кінця року її представники планують відвідати ще близько сотні місць позбавлення волі.

Водночас Андрій Гота повідомив, що Комісія розглядатиме питання про помилування не лише щодо ветеранів. Перед нею було поставлене завдання не чекати прохань про помилування, а самостійно шукати представників вразливих категорій серед засуджених: неповнолітніх, жінок з дітьми, людей з інвалідністю, детально вивчати кожну справу. Нині в роботі – розгляд прохань про помилування щодо засуджених неповнолітніх.

Надалі засідання Комісії щодо помилування відбуватимуться в міру опрацювання зібраної інформації та проведення зустрічей із засудженими.