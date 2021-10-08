Зеленський підписав указ про помилування 31 засудженого захисника України
За ініціативою Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України Комісія при президентові України у питаннях помилування рекомендувала Главі держави звільнити або ж частково зменшити термін відбування покарання для 31 засудженого військового.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави в п'ятницю.
"Беручи до уваги ступінь тяжкості вчинених злочинів, строк фактичного відбуття покарання, особи засуджених, їхній сімейний стан, поведінку до вчинення злочину та після засудження... думку органів і установ виконання покарань щодо доцільності помилування та інших обставин, відповідно до пункту 27 статті 106 Конституції України Володимир Зеленський ... підписав указ про помилування цих засуджених", - говориться в повідомленні.
Як зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, таке окреме подання про помилування військових зроблено вперше в новітній історії України. При визначенні осіб для помилування враховували їхні заслуги перед державою.
За словами голови Комісії у питаннях помилування Андрія Готи, під час розгляду справ були відібрані особи, які не вчиняли тяжких злочинів. Президент України особисто ознайомився зі справою кожного військового, якого рекомендували помилувати.
Гота зауважив, що помилування, зокрема, не стосується справ щодо військових, які скоїли ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Також не розглядаються справи засуджених за вбивство.
Голова Комісії зазначив, що зі звільненими від покарання особами спілкуватиметься психолог, який працюватиме над їхніми бойовими травмами й допомагатиме соціалізуватися.
Також повідомляється, що підписанню указу передувала кропітка робота. Голова Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України Альона Вербицька відвідала близько 40% колоній, а також виправні центри та слідчі ізолятори й провела зустрічі з понад 200 засудженими військовими.
За словами Готи, Комісія у питаннях помилування продовжуватиме спільну роботу з Консультативною радою. Заплановані подальші зустрічі голови ради з ув’язненими захисниками та вивчення їхніх справ. До кінця року її представники планують відвідати ще близько сотні місць позбавлення волі.
Водночас Андрій Гота повідомив, що Комісія розглядатиме питання про помилування не лише щодо ветеранів. Перед нею було поставлене завдання не чекати прохань про помилування, а самостійно шукати представників вразливих категорій серед засуджених: неповнолітніх, жінок з дітьми, людей з інвалідністю, детально вивчати кожну справу. Нині в роботі – розгляд прохань про помилування щодо засуджених неповнолітніх.
Надалі засідання Комісії щодо помилування відбуватимуться в міру опрацювання зібраної інформації та проведення зустрічей із засудженими.
Будь ласка, зачекайте...
Побратим Дмитра Олександр Салганюк у коментарі hromadske пояснив, що засуджений мав травму голови, а тому вчинити вбивство міг саме після удару в травмоване місце.
«Був танковий бій. Він сильно травмувався. Я взагалі не знаю. Він просто у сорочці народився, що вижив і ще й далі керував», - сказав Салганюк.
Від початку розслідування справи на підтримку Дмитра виступали військові та побратими. Вони не виправдовували вбивство, але наполягали на пом'якшенні вироку.
Військовий психолог Андрій Козінчук у коментарі hromadske пояснював, що такі дії Балабухи можуть бути причиною ПТСР.
«Ветеран класичний - це такий хлопчик, який був на лінії фронту, йому сказали: «Це твій кусочок». Отут ти лежиш, тримаєш свій автомат і в тебе є 35, 60 градусів - сектор обстрілу... І ти крутишся всюди. Ти неадекват. Люди на тебе реагують, бачачи ще, що ти у формі - «Контужений!». А це є загроза для нього... Хоча це нормальна абсолютно для нього поведінка, він звик виживати. У випадку з Балабухою - його принизили і побили. І він вирішив таким чином помститися? Ні. Він знищив загрозу», - пояснив Козінчук.
Нагадаємо, конфлікт між колишнім військовослужбовцем 72-ї бригади Дмитром Балабухою і шеф-кухарем Русланом Юрченком стався у лютому 2018-го. За твердженням свідків, Дмитро сідав у маршрутку і повідомив, що має статус учасника бойових дій. Водій став сперечатися, у суперечку втрутився і Юрченко, дійшло до бійки.
Після цього ексармієць купив ніж, повернувся на зупинку і вдарив ним чоловіка. Побратими Дмитра розповідають, що він був поранений у голову під час бойових дій і чудом вижив.
Відтак Деснянський суд столиці https://hromadske.ua/posts/viiskovoho-72-i-bryhady-balabukhu-zasudyly-do-9-rokiv-viaznytsi-za-vbyvstvo засудив його до 9 років позбавлення волі та позбавив звання молодшого лейтенанта. 26 лютого 2019 року апеляційний суд повернув Дмитру офіцерське звання та пом'якшив покарання на один рік.
У него тяжкое - убийство. Потому он в список скорее всего не попал.
Семь лет дали...
Зачем Украина освободила боевика, помогавшего Гиркину?
https://youtube.com/watch?v=74RA4iqVgJc
Ой, или наоборот?
Зассал, однозначно.
кобыла невестастерненко патриот
подписанию указа предшествовала кропотливая работа. Председатель Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Алена Вербицкая посетила около 40% колоний,
ПриЗе!дент обризаних у Украины лично ознакомился с делом каждого военнослужащего, которого рекомендовали помиловать. Источник:
Причому тут корона????
І так, у 2 кварталі 2021 року ВВП виріс аж на 1,7%! Тобто ВВП майже НЕ ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ пісмля падіння!
До того ж, я написав не просто русскоязичних, а русскоязичних УКЛОНІСТІВ! Як думаєте, що російськомовні кіборги думають про уклоністів???
Вопрос №2. Когда сядут прокурвы по этому делу и сам Матиос с "судьями"?
Нужно пересмотреть дела всех осуждённых воинов и дать им шанс на исправление ошибок, разумеется кроме предателей Родины!
Надо петлять, нормальное бабло валит,
Кредиты днр...