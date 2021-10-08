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Зеленський (22389) помилування (110) військовослужбовці (4586)

Зеленський підписав указ про помилування 31 засудженого захисника України

Зеленський підписав указ про помилування 31 засудженого захисника України

За ініціативою Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України Комісія при президентові України у питаннях помилування рекомендувала Главі держави звільнити або ж частково зменшити термін відбування покарання для 31 засудженого військового.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави в п'ятницю.

"Беручи до уваги ступінь тяжкості вчинених злочинів, строк фактичного відбуття покарання, особи засуджених, їхній сімейний стан, поведінку до вчинення злочину та після засудження... думку органів і установ виконання покарань щодо доцільності помилування та інших обставин, відповідно до пункту 27 статті 106 Конституції України Володимир Зеленський ... підписав указ про помилування цих засуджених", - говориться в повідомленні.

Як зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, таке окреме подання про помилування військових зроблено вперше в новітній історії України. При визначенні осіб для помилування враховували їхні заслуги перед державою.

За словами голови Комісії у питаннях помилування Андрія Готи, під час розгляду справ були відібрані особи, які не вчиняли тяжких злочинів. Президент України особисто ознайомився зі справою кожного військового, якого рекомендували помилувати.

Читайте також: Зеленський затвердив новий склад комісії із помилування при президентові

Гота зауважив, що помилування, зокрема, не стосується справ щодо військових, які скоїли ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Також не розглядаються справи засуджених за вбивство.

Голова Комісії зазначив, що зі звільненими від покарання особами спілкуватиметься психолог, який працюватиме над їхніми бойовими травмами й допомагатиме соціалізуватися.

Також повідомляється, що підписанню указу передувала кропітка робота. Голова Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України Альона Вербицька відвідала близько 40% колоній, а також виправні центри та слідчі ізолятори й провела зустрічі з понад 200 засудженими військовими.

За словами Готи, Комісія у питаннях помилування продовжуватиме спільну роботу з Консультативною радою. Заплановані подальші зустрічі голови ради з ув’язненими захисниками та вивчення їхніх справ. До кінця року її представники планують відвідати ще близько сотні місць позбавлення волі.

Водночас Андрій Гота повідомив, що Комісія розглядатиме питання про помилування не лише щодо ветеранів. Перед нею було поставлене завдання не чекати прохань про помилування, а самостійно шукати представників вразливих категорій серед засуджених: неповнолітніх, жінок з дітьми, людей з інвалідністю, детально вивчати кожну справу. Нині в роботі – розгляд прохань про помилування щодо засуджених неповнолітніх.

Надалі засідання Комісії щодо помилування відбуватимуться в міру опрацювання зібраної інформації та проведення зустрічей із засудженими.
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Топ коментарі
+17
Отмазывается....Политтехнологи стараются перебить информ поле о зашкварах Зе ублюдков.
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08.10.2021 09:44
+13
Ну да, за два роки шістка олігарха Бєні довела до зубожіння країну швидше за папєрєдніков... Так обвалити ВВП без глобальної кризи чи загострення в ООС - це ще вміть треба!
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08.10.2021 09:48
+12
В лужу якраз ви - відкриваємо статистику ВВП і дивимося, що на момент приходу Зе в другому кварталі 2019 ріст ВВП в Україні був 4,6%, але вже в четвертому кварталі супер-пупер уряд нових облич Гончарука добився аж 1,5% росту ВВП... А в січні 2020 (за 2 місяці до початку пандемії) ВВП пішов у мінус! Може він і впав чи не найменше в Європі, але це просто не рахували падіння ДО початку карантину.

Причому тут корона????

І так, у 2 кварталі 2021 року ВВП виріс аж на 1,7%! Тобто ВВП майже НЕ ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ пісмля падіння!
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08.10.2021 09:56
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Спасибо. Молодец.
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08.10.2021 09:42 Відповісти
Пофиг...зекрыса просто сцыт,а указы его просто заявляются ,но не исполняются -что то не вижу ни одну медсестру,чтоб с зарплатой в 15тыщ,а зегнида это ещё летом подписал)
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08.10.2021 10:14 Відповісти
Потрібно помилувати героя танкиста який сидить за вбивство п'яного ватника, який не пускав його без черги в маршрутку, на що танкист мав законне право.
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08.10.2021 11:33 Відповісти
Вбиство є вбиство. І за місце у маршрутці можна набити пику, але вбивати це вже занадто. Добрими за чужий рахунок бути легко, так нам постійно говорили викладачи в школі міліції.
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08.10.2021 11:55 Відповісти
П'яний ватник побив тверезого героя танкиста який має поранення та контузію. Ватник мав спеціальні навички бойових мистецтв і герою танкисту прийшлось застосувати ніж.
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08.10.2021 13:52 Відповісти
Сам Дмитро у коментарі hromadske зазначив, що сподівається на повернення справи до суду першої інстанції та пом'якшенні вироку. Він наголосив, що після удару в голову нічого не пам'ятав: «Саме протиправні дії потерпілого довели мене до того стану. Після того, як він мене побив, я майже нічого не пам'ятав. Можливо це якось пов'язано з моїми бойовими травмами», - сказав Балабуха.

Побратим Дмитра Олександр Салганюк у коментарі hromadske пояснив, що засуджений мав травму голови, а тому вчинити вбивство міг саме після удару в травмоване місце.

«Був танковий бій. Він сильно травмувався. Я взагалі не знаю. Він просто у сорочці народився, що вижив і ще й далі керував», - сказав Салганюк.

Від початку розслідування справи на підтримку Дмитра виступали військові та побратими. Вони не виправдовували вбивство, але наполягали на пом'якшенні вироку.

Військовий психолог Андрій Козінчук у коментарі hromadske пояснював, що такі дії Балабухи можуть бути причиною ПТСР.

«Ветеран класичний - це такий хлопчик, який був на лінії фронту, йому сказали: «Це твій кусочок». Отут ти лежиш, тримаєш свій автомат і в тебе є 35, 60 градусів - сектор обстрілу... І ти крутишся всюди. Ти неадекват. Люди на тебе реагують, бачачи ще, що ти у формі - «Контужений!». А це є загроза для нього... Хоча це нормальна абсолютно для нього поведінка, він звик виживати. У випадку з Балабухою - його принизили і побили. І він вирішив таким чином помститися? Ні. Він знищив загрозу», - пояснив Козінчук.

Нагадаємо, конфлікт між колишнім військовослужбовцем 72-ї бригади Дмитром Балабухою і шеф-кухарем Русланом Юрченком стався у лютому 2018-го. За твердженням свідків, Дмитро сідав у маршрутку і повідомив, що має статус учасника бойових дій. Водій став сперечатися, у суперечку втрутився і Юрченко, дійшло до бійки.

Після цього ексармієць купив ніж, повернувся на зупинку і вдарив ним чоловіка. Побратими Дмитра розповідають, що він був поранений у голову під час бойових дій і чудом вижив.

Відтак Деснянський суд столиці https://hromadske.ua/posts/viiskovoho-72-i-bryhady-balabukhu-zasudyly-do-9-rokiv-viaznytsi-za-vbyvstvo засудив його до 9 років позбавлення волі та позбавив звання молодшого лейтенанта. 26 лютого 2019 року апеляційний суд повернув Дмитру офіцерське звання та пом'якшив покарання на один рік.
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08.10.2021 14:08 Відповісти
Але перед тім, як застосувати ніж, танкист відійшов з місця події, купив ніж (прийняв рішення вчинити вбиство з мотивів помсти і придбав знаряддя вбиства - підготувався до вчинення злочину), повернувся на місце події і вдарив ножем кривдника у спину. Дійсно, танкист не мав вибору, однак тепер у нього буде час обміркувати свої вчинок без загрози для суспільства. Невиключено, що суддя немав вибору і позбавив танкіста офіцерського звання.
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08.10.2021 14:14 Відповісти
Те що в ветерана не було ножа говорить про те що він не планував вбивство і коли купляв ніж також не планував, він купив ніж для самооборони від нападника, який продовжував стояти на зупинці, з якої ветерану потрібно було їхати і продовжував нападати на ветерана. В результаті повторного нападу ватника, ватник отримав удар ножем.
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08.10.2021 14:41 Відповісти
Така трактовка події на сленгі називається "ліпити горбатого". Якщо кожний громадянин для прориву до дверей маршрутки буде купувати ніж, то звісно продажі ножів тимчасово зростуть, однак буде вирізано значну частину населення. Судова-психіатрична експертиза визнала ветерана осудним. Він усвідомлював, що його дії суспільно-небезпечні і призведуть до загибелі кривдника. Крім того, він прагнув своїми діями до настання суспільно -небезпечних наслідків - смерті людини. Це озаки умисного вбиства, а не якась там необхідна оборона або аффект. Суд врахував всі обставини злочину і присудив не найвищій термін покарання. Такі злочини не підпадають під амністію.
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08.10.2021 15:13 Відповісти
Права людини мають бути захищені в будь якому випадку при будь якому розвитку подій. Нападник, який здійснив напад на ветерана вчинив кримінальний злочин і був вбитий в бійці ножем. Не бачу тут криміналу взагалі. Потрібно розглядати смерть нападника не як окрему подію а як частину нападу на ветерана АТО, який призвів до смерті нападника, який перебував в нетверезому стані і скоював напад на людину користуючись своєю перевагою в силі і спеціальній підготовці. Спец підготовка це також зброя, тому напад на ветерана АТО був збройним нападом - з застосуванням спеціальних навичок та підготовки. Абсолютно правомірно ветеран АТО захищався ножем і абсолютно логічно вбив нападника який вчиняв суспільно небезпечні дії в громадському місці.
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08.10.2021 15:29 Відповісти
Лєпім горбатого? Однак, ніякої бійки небуло. У розвитку подій напад на ветерана вже минув у часі і принився. Тобто подія вже відбулась і завершилась. Друга подія відбулась чере певний час і нападником тут виступав вже ветеран. Так був мотив - помста, але нападу на танкиста вже не було. КК України виділяє деякі спеціальні суб'єкти. Це робиться з метою посильння захисту або покарання. Так, посадова особа буде покарана за злочин сильніше, а неповнолітній навпаки. Але у статті умисне вбиство не йдеться про учасника АТО, а необхідна оборона має певні чіткі визначення та обмежена у часі. Неможливо потратипти під напад "сьогодня", а почати оборонятись "завтра". Напад і оборона це одна подія під час самооборони. Танкисту, цьому випадку слід було викликати поліцію і кривдника було б покарано. Виклик поліції це нормально навіть для ветеранів і ментів. Так у норманих людей карають злочинців, а не ножем у спину. За це садять і надовго.
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08.10.2021 15:53 Відповісти
Повторний напад стався на тому ж самому місці між тими самими учасниками але через деякий час, тому розглядати смерть ватніка без врахування попередньої бійки неможливо. Ватнік не поїхав з місця події а чекав ветерана для повторного нападу, це ознака спланованого повторного нападу на ветерана. Ветеран був змушений повернутись на місце першої бійки для того щоб поїхати з міста і там його чекав нападник який вчинив повторний напад і отримав удар ножем під час захисту.
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08.10.2021 16:34 Відповісти
Маячня.
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08.10.2021 17:11 Відповісти
Поясніть чому нападник не пішов з місця нападу а очікував ветерана на зупинці? Я думаю що нападник готував повторний напад і здійснив його як тільки побачив ветерана вдруге.
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08.10.2021 17:23 Відповісти
Почитай вирок.
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08.10.2021 17:41 Відповісти
те кацапське ватне бидло отримало на що заслужило
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10.10.2021 15:48 Відповісти
Може, однак за це передбачено увязнення.
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11.10.2021 10:17 Відповісти
такоє, добре хоч тих, хто на фронті не садять, але шмаркля може організувати
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11.10.2021 20:52 Відповісти
мне до сиз пор жалко того парня, который зарезал мужика на метро Черниговская. За то что тот его оскорбил в очереди на маршрутку...
У него тяжкое - убийство. Потому он в список скорее всего не попал.
Семь лет дали...
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08.10.2021 11:05 Відповісти
Ага молодець

Зачем Украина освободила боевика, помогавшего Гиркину?
https://youtube.com/watch?v=74RA4iqVgJc
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08.10.2021 16:58 Відповісти
Вони ізволілі змилостивитись. Віддай вкрадені гроші, зелена барига.
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08.10.2021 09:42 Відповісти
Прессуют патриотов!
Ой, или наоборот?
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08.10.2021 09:43 Відповісти
Та не...
Зассал, однозначно.
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08.10.2021 09:44 Відповісти
для кого и кобыла невеста стерненко патриот
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08.10.2021 09:45 Відповісти
Антоненко, Кузьменко, Дугар, Поліщук, Медведько? Є ці прізвища там? НЕМАЄ!
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08.10.2021 09:47 Відповісти
их не могут помиловать! они не осужденные!!!
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08.10.2021 10:00 Відповісти
Можна просто закрити справу за відсутності доказів!
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08.10.2021 10:02 Відповісти
если ее закрыть - они могут обратиться в суд, потерпевшие! Антоненко 500 дней в СИЗО отсидел, это же не шутки
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08.10.2021 10:03 Відповісти
Та Антоненко дав зрозуміти, що вони в будь-якому випадку в ЄСПЛ підуть...
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08.10.2021 10:04 Відповісти
маховик запущено і "просто" не можна, доведеться купу людей звільняти з роботи і визнати, що там мудаки, а цього вони визнати не можуть, краще нехай невинна людина сидить
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10.10.2021 15:55 Відповісти
А як ці прізвища можуть там бути? Помилувати президент може тільки того, хто вже засуджений.
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08.10.2021 10:01 Відповісти
Та там давно вже справи проти них мають бути ЗАКРИТІ!
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08.10.2021 10:02 Відповісти
по этому делу шеремета можно против Аквакова дело возбудить! превышение служебных полномочий, сфабрикованное уголовное дело! думаю, там срок приличный может набежать
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08.10.2021 10:02 Відповісти
Це дуже добре, воїнам треба допомогти психологічно і сприяти в працевлаштуванні
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08.10.2021 09:44 Відповісти
зеблевотным как ты, быть стыдно и мерзко.
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08.10.2021 09:45 Відповісти
бути шісткою олігарха які довели країну до зубожіння як ти ще гірше
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08.10.2021 09:46 Відповісти
Ну да, за два роки шістка олігарха Бєні довела до зубожіння країну швидше за папєрєдніков... Так обвалити ВВП без глобальної кризи чи загострення в ООС - це ще вміть треба!
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08.10.2021 09:48 Відповісти
Це ви в лужу... якраз ВВП під час корони в нас впав чи не найменше в Європі
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08.10.2021 09:51 Відповісти
Ты ещё харю трагическую сделай как у хозяина Зе и скажи что путлер каждый день нападает!
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08.10.2021 09:53 Відповісти
це якраз робив недогетьман
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08.10.2021 09:56 Відповісти
Усім медалі та ордени...дЄрмаку- шість: Как отметил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, такое отдельное представление о помиловании военнослужащих сделано впервые в новейшей истории Украины.
подписанию указа предшествовала кропотливая работа. Председатель Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Алена Вербицкая посетила около 40% колоний,
ПриЗе!дент обризаних у Украины лично ознакомился с делом каждого военнослужащего, которого рекомендовали помиловать. Источник:

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08.10.2021 11:29 Відповісти
В лужу якраз ви - відкриваємо статистику ВВП і дивимося, що на момент приходу Зе в другому кварталі 2019 ріст ВВП в Україні був 4,6%, але вже в четвертому кварталі супер-пупер уряд нових облич Гончарука добився аж 1,5% росту ВВП... А в січні 2020 (за 2 місяці до початку пандемії) ВВП пішов у мінус! Може він і впав чи не найменше в Європі, але це просто не рахували падіння ДО початку карантину.

Причому тут корона????

І так, у 2 кварталі 2021 року ВВП виріс аж на 1,7%! Тобто ВВП майже НЕ ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ пісмля падіння!
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08.10.2021 09:56 Відповісти
Я так бачу, проти цифр і фактів поперти важко...
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08.10.2021 10:50 Відповісти
Корона сказалась везде, но не должна была в Украине?
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08.10.2021 11:30 Відповісти
Цифры, которые нельзя посчитать при помощи пальцев, сильно утомляют зелебобиков. Это уже давно замечено. Вы им на пальцах. Они по другому не понимают.
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08.10.2021 11:46 Відповісти
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08.10.2021 17:06 Відповісти
т.е. ты подтвердило что ты дерьмо на службе Зе ублюдка!
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08.10.2021 09:51 Відповісти
ні, це ти таке на службі ненажерливого олігарха
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08.10.2021 09:53 Відповісти
Як українськомовний українець може підтримувати русскаязичного Зе, якого язик не повертається назвати щирим українцем? Я не закликаю вас Пєтю підтримувати (я, до речі, не голосував за нього в 2014, як і за Зе), але підтримувати владу безродних космополітів і уклоністів для справжнього українця - ГАНЬБА!
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08.10.2021 10:01 Відповісти
вибачте, якби з'явився на горизонті справжній український патріот, не олігарх, порядний, моя б підримка його була обома руками
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08.10.2021 10:06 Відповісти
У 2019 в 1 турі таких було мінімум кілька - ветеран АТО Кошулинський, комбат Юрій Тимошенко, бойовий генерал Кривонос і тд...
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08.10.2021 10:09 Відповісти
а пока такой патриот на горизонте не появился - ты проголосовал за предателя и кремлевско-жыдовскую марионетку вовочку - все верно?
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08.10.2021 10:44 Відповісти
В ВСУ много русскоговорящих и среди киборгов было много, так они тебе все не подходят по языку или по патриотизму, чи сидячий за клавою щирий українець краще ніж вони?
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08.10.2021 11:34 Відповісти
Ну вони ж не ідуть у владу... У владі мають бути щирі свідомі українці!
До того ж, я написав не просто русскоязичних, а русскоязичних УКЛОНІСТІВ! Як думаєте, що російськомовні кіборги думають про уклоністів???
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08.10.2021 12:06 Відповісти
а може воно таке саме
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10.10.2021 15:58 Відповісти
Отмазывается....Политтехнологи стараются перебить информ поле о зашкварах Зе ублюдков.
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08.10.2021 09:44 Відповісти
зачем? воровать это не мешает. даже наоборот.
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08.10.2021 09:45 Відповісти
Это хорошо, что они так стараются. Почаще бы.
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08.10.2021 09:53 Відповісти
Угу,обворовывает приват,не платит налоги ,стучит в кегебе и ,в прямом смысле,убивает бывших соратников-ни одним фейковым указом этого не замажешь,зебил)
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08.10.2021 10:19 Відповісти
Вопрос №1. Торнадовцев в этом списке нет?
Вопрос №2. Когда сядут прокурвы по этому делу и сам Матиос с "судьями"?
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08.10.2021 09:45 Відповісти
тупик... выход из него найти очень трудно... если вообще можно найти... и при поиске выхода будет делаться все, что угодно...
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08.10.2021 10:01 Відповісти
Хоть ума хватило убийц не отпускать.
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08.10.2021 10:06 Відповісти
правильно.
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08.10.2021 10:08 Відповісти
Интересно, а кого? Рецедивистов, воров и и убийц?
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08.10.2021 10:08 Відповісти
А остальных 8000 патриотов,которых посадил Порошенко.когда выпустят?
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08.10.2021 10:14 Відповісти
Порошенко посадил 8 миллионов лучших из лучших патриотов, самых патриотичных. Половину из них уже съели в камерах, потому что им не дают даже бааланды. Бред? Да, точно такой же, как твой пук про 8000.
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08.10.2021 10:33 Відповісти
Перед тем,как реально пукать,поищи описание термина "сарказм",если сам не в состоянии это понять
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08.10.2021 10:44 Відповісти
Т.е. свой сарказм ты воспринимаешь как эталонный? Хер с ним, воспринимай. Мне пох.
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08.10.2021 11:23 Відповісти
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08.10.2021 11:43 Відповісти
Милувати теж потрібно з умом. Вбивці та насильники є і серед учасників АТО. Захисник України - це не індульгенція, а помякшуюча обставина. Відморозки з "Торнадо" теж типу добровольці, що не заважало їм мародерити та здійснювати злочини.
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08.10.2021 10:16 Відповісти
Сам ти ватний відморозок! Це тобі, ******, хтось з них садовий шланг в дупу засаджував? Ти краще б відповів, чому "суд" був у закритому режимі, коли навіть прокурви-пдрси генпрокурва Матіоса звинувачення в сексуальному злочині пред*явили ОДНОМУ з торнадівців. Хто були "постраждалі"? Звісно ж не ті кілька ватників-"горомадян" з Задолбайса, а ті, хто торгував з баригами ОРДЛО (часто сам з собою, як Ахметов), бізнесу яких торнадівці сильно перешкоджали.
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08.10.2021 10:54 Відповісти
Випадково назвав гниду Матіоса генпрокурвом. Він був військовим прокурвом.
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08.10.2021 10:55 Відповісти
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08.10.2021 10:59 Відповісти
Як скажеш Лахта Зелена
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08.10.2021 11:41 Відповісти
Торнадо маринуют по прежнему?!
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08.10.2021 10:34 Відповісти
празднование дня независимости обошлось бюджету в 203 млн грн
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08.10.2021 10:43 Відповісти
это копейки! столько воруется в день на "великом крадівництві"
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08.10.2021 10:48 Відповісти
ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ, ИБО НЕЗАВИСИМОСТЬ - ЭТО СВЯТОЕ И ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ КАЖДОЙ СТРАНЫ!
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08.10.2021 10:52 Відповісти
Молодец Зеленский!
Нужно пересмотреть дела всех осуждённых воинов и дать им шанс на исправление ошибок, разумеется кроме предателей Родины!
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08.10.2021 10:47 Відповісти
Дебіл твій клоун, а не молодець. Подивимся як їх відпустять, бо брехати йому як два пальці об асфальт, тим паче з Єрмаком на пару.
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08.10.2021 11:39 Відповісти
Вован придумал, как пустить пыль в глаза,
Надо петлять, нормальное бабло валит,
Кредиты днр...
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08.10.2021 10:51 Відповісти
Цікаво, а Торнадо відпустять після скандалу з кредитами сепаратистам від Укрексімбанку ?
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08.10.2021 11:36 Відповісти
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08.10.2021 12:00 Відповісти
 
 