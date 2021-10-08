"Голос" не будет поддерживать назначение Стефанчука на должность спикера Рады, - Рудик

Фракция "Голос" не будет поддерживать назначение Руслана Стефанчука на должность спикера Верховной Рады.

Об этом в интервью журналистам в ВР сказала лидер партии "Голос" Кира Рудик, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Работа в политике научила нас верить делам, а не словам. Мы уже видели, что происходит в зале Верховной Рады, когда председательствовал Стефанчук - правила и регламент нарушаются, оппозиции не дают слова, она не имеет возможности поднять свои правки в зале. Мы видим, что очень четко выполняется воля Офиса президента, а не придерживаются правил. Конечно, что говорить, если президент в Трускавце заявляет, что проблема, которая мешает экономическому развитию, это регламент. Это же абсолютный абсурд!", - подчеркнула она.

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Рудик отметила, что большая часть фракции "Голос" вчера не голосовала за отставку Дмитрия Разумкова, хотя некоторые депутаты "из так называемого объединения "Справедливость" дали свои голоса, что еще раз подтверждает их сотрудничество с Офисом президента".