РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10585 посетителей онлайн
Новости
3 794 18
ВР (27371) назначение (2142) спикер (361) Голос партия (499) Стефанчук Руслан (637) Рудик Кира (97)

"Голос" не будет поддерживать назначение Стефанчука на должность спикера Рады, - Рудик

Фракция "Голос" не будет поддерживать назначение Руслана Стефанчука на должность спикера Верховной Рады.

Об этом в интервью журналистам в ВР сказала лидер партии "Голос" Кира Рудик, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Работа в политике научила нас верить делам, а не словам. Мы уже видели, что происходит в зале Верховной Рады, когда председательствовал Стефанчук - правила и регламент нарушаются, оппозиции не дают слова, она не имеет возможности поднять свои правки в зале. Мы видим, что очень четко выполняется воля Офиса президента, а не придерживаются правил. Конечно, что говорить, если президент в Трускавце заявляет, что проблема, которая мешает экономическому развитию, это регламент. Это же абсолютный абсурд!", - подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "СН" делегировала Стефанчука на должность спикера, а Корниенко - первого вице-спикера, - пресс-секретарь фракции Палийчук

Рудик отметила, что большая часть фракции "Голос" вчера не голосовала за отставку Дмитрия Разумкова, хотя некоторые депутаты "из так называемого объединения "Справедливость" дали свои голоса, что еще раз подтверждает их сотрудничество с Офисом президента".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
Только Лёша Гончаренко.
показать весь комментарий
08.10.2021 10:28
+3
Конец эпохи кумовства!!!
На фото лиги КВН ответ на вопрос: «почему именно Стефанчук?». Красным отмечены: Владимир Зеленский, Елена Зеленская и Руслан Стефанчук.
показать весь комментарий
08.10.2021 10:35
+2
А яка гарна пара була б...

показать весь комментарий
08.10.2021 10:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А шо7 Зе през из фильма Голобородько... Колыван херой из мультика....Вот такая власть с стране!
показать весь комментарий
08.10.2021 10:27 Ответить
А яка гарна пара була б...

показать весь комментарий
08.10.2021 10:27 Ответить
Только Лёша Гончаренко.
показать весь комментарий
08.10.2021 10:28 Ответить
Не того ли Лёшу Гончаренко, который возглавлял одесскую областную организацию ПР и с билбордов с его обличьем провозглашалось по поводу русского языка:"Мы уважать себя заставим", вы собираетесь выдвигать а спикеры?
Вроде бы он сейчас предстаёт в обличье щирого украинца. Как бы он не перекрасился ещё раз.
показать весь комментарий
08.10.2021 11:09 Ответить
****, ну и рожа. Кабан мохнорылый..
показать весь комментарий
08.10.2021 10:28 Ответить
Это ваше право, только зачем эти анонсы?
показать весь комментарий
08.10.2021 10:29 Ответить
Голос давно разделился на 2 лагеря а этот все бредит.
показать весь комментарий
08.10.2021 10:29 Ответить
ВР семимильними кроками перетворюється в госдуру мордора.
Зе-бобіки, це те, за що ви голосували?
показать весь комментарий
08.10.2021 10:30 Ответить
А якщо "убєдітєльно попросять", приміром пухлим конвертом?
показать весь комментарий
08.10.2021 10:31 Ответить
А це не рентабельно, бо голосування за спікера таємне (бюлетенями) - можуть конверта взяти, а потім проголосувати, як заманеться...
показать весь комментарий
08.10.2021 10:33 Ответить
Схема вже опрацьована - спочатку фото бюлетня в смартфоні і на виході - конверт.
показать весь комментарий
08.10.2021 17:41 Ответить
Хтозамовивиантонаполякова?
показать весь комментарий
08.10.2021 10:33 Ответить
Конец эпохи кумовства!!!
На фото лиги КВН ответ на вопрос: «почему именно Стефанчук?». Красным отмечены: Владимир Зеленский, Елена Зеленская и Руслан Стефанчук.
показать весь комментарий
08.10.2021 10:35 Ответить
Жирний зЕздець.
показать весь комментарий
08.10.2021 11:02 Ответить
Від вашої секти нічого не залежить. Можеш не піаритись.
показать весь комментарий
08.10.2021 10:37 Ответить
А если перед голосованием сходить в туалет?
показать весь комментарий
08.10.2021 10:39 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2021 10:48 Ответить
"Голос" не буде, а притулина "справедливість"?
показать весь комментарий
08.10.2021 11:03 Ответить
 
 