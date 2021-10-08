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"Голос" не підтримуватиме призначення Стефанчука на посаду спікера Ради, - Рудик

Фракція "Голос" не підтримуватиме призначення Руслана Стефанчука на посаду спікера Верховної Ради.

Про це в інтерв'ю журналістам у ВР сказала лідерка партії "Голос" Кіра Рудик, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Робота в політиці навчила нас вірити справам, а не словам. Ми вже бачили, що відбувається в залі Верховної Ради, коли головував Стефанчук - правила і регламент порушуються, опозиції не дають слова, вона не має можливості підняти свої правки в залі. Ми бачимо, що дуже чітко виконується воля Офісу президента, а не дотримуються правила. Звичайно, що говорити, якщо президент у Трускавці заявляє, що проблема, яка заважає економічному розвитку, це регламент. Це ж абсолютний абсурд!", - підкреслила вона.

Рудик зазначила, що більша частина фракції "Голос" вчора не голосувала за відставку Дмитра Разумкова, хоча деякі депутати "з так званого об'єднання "Справедливість" дали свої голоси, що ще раз підтверджує їхнє співробітництво з Офісом президента".

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Топ коментарі
+3
Только Лёша Гончаренко.
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08.10.2021 10:28
+3
Конец эпохи кумовства!!!
На фото лиги КВН ответ на вопрос: «почему именно Стефанчук?». Красным отмечены: Владимир Зеленский, Елена Зеленская и Руслан Стефанчук.
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08.10.2021 10:35
+2
А яка гарна пара була б...

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08.10.2021 10:27
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А шо7 Зе през из фильма Голобородько... Колыван херой из мультика....Вот такая власть с стране!
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08.10.2021 10:27 Відповісти
А яка гарна пара була б...

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08.10.2021 10:27 Відповісти
Только Лёша Гончаренко.
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08.10.2021 10:28 Відповісти
Не того ли Лёшу Гончаренко, который возглавлял одесскую областную организацию ПР и с билбордов с его обличьем провозглашалось по поводу русского языка:"Мы уважать себя заставим", вы собираетесь выдвигать а спикеры?
Вроде бы он сейчас предстаёт в обличье щирого украинца. Как бы он не перекрасился ещё раз.
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08.10.2021 11:09 Відповісти
****, ну и рожа. Кабан мохнорылый..
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08.10.2021 10:28 Відповісти
Это ваше право, только зачем эти анонсы?
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08.10.2021 10:29 Відповісти
Голос давно разделился на 2 лагеря а этот все бредит.
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08.10.2021 10:29 Відповісти
ВР семимильними кроками перетворюється в госдуру мордора.
Зе-бобіки, це те, за що ви голосували?
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08.10.2021 10:30 Відповісти
А якщо "убєдітєльно попросять", приміром пухлим конвертом?
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08.10.2021 10:31 Відповісти
А це не рентабельно, бо голосування за спікера таємне (бюлетенями) - можуть конверта взяти, а потім проголосувати, як заманеться...
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08.10.2021 10:33 Відповісти
Схема вже опрацьована - спочатку фото бюлетня в смартфоні і на виході - конверт.
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08.10.2021 17:41 Відповісти
Хтозамовивиантонаполякова?
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08.10.2021 10:33 Відповісти
Конец эпохи кумовства!!!
На фото лиги КВН ответ на вопрос: «почему именно Стефанчук?». Красным отмечены: Владимир Зеленский, Елена Зеленская и Руслан Стефанчук.
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08.10.2021 10:35 Відповісти
Жирний зЕздець.
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08.10.2021 11:02 Відповісти
Від вашої секти нічого не залежить. Можеш не піаритись.
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08.10.2021 10:37 Відповісти
А если перед голосованием сходить в туалет?
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08.10.2021 10:39 Відповісти
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08.10.2021 10:48 Відповісти
"Голос" не буде, а притулина "справедливість"?
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08.10.2021 11:03 Відповісти
 
 