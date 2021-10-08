Разумков намерен войти в состав парламентского комитета по вопросам свободы слова
Внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков, накануне отозванный с должности председателя Верховной Рады, намерен войти в состав парламентского комитета по вопросам свободы слова.
Об этом он сообщил журналистам в кулуарах парламента в ответ на вопрос, членом какого комитета он хотел бы стать, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По вопросам свободы слова", - сказал он.
При этом Разумков уточнил, что "пока не подавался ни в один комитет".
Напомним, Верховная Рада 7 октября отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента.
Разумков с мая по ноябрь 2019 года возглавлял политическую партию "Слуга народа", первым номером в списке которой был на досрочных парламентских выборах в 2019 году. Должность спикера украинского парламента он занимал с 29 августа 2019 года.
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Это дело у нас "хромает".
У него будут хорошие шансы даже на президентских выборах. Я бы на месте Кличко с ним договорился, чтобы вместе на президентские идти.
Больше чем Кличко он не наберет, но голоса от зели на себя порядком оттянет
Тогда Кличко получит больше шансов выйти во 2 тур.
А в случае выхода во 2 тур пары Кличко - Бойко. то Кличко однозначно выигрывает.