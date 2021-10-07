РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6674 посетителя онлайн
Новости Отставка Разумкова
25 700 247

Рада отправила Разумкова в отставку. ВИДЕО

Верховная Рада сегодня, 7 октября, поддержала вопрос отставки спикера ВР Дмитрия Разумкова.

За данное решение 284 народных депутата, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Отметим, что отставку спикера поддержали 215 нардепов "Слуги народа", 20 - "Батькивщины", 19 голосов "За" дала группа "За Майбутнє", и 18 - "Довіра".  Также за отставку Разумкова голосовали 6 депутатов "Голоса".

Рада отправила Разумкова в отставку 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кое-что позитивное для этого парламента и народных депутатов я все-таки сделал, - Разумков

Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.

Автор: 

ВР (29247) отставка (3154) Разумков Дмитрий (1521)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+32
Мне Разумкова, как политика не жалко. Это он привел к власти Зеленского. Жаль Парламент, который похоронили. 73% радуйтесь дебилы.
показать весь комментарий
07.10.2021 11:51
+27
Офшорный ЗАНАВЕС!
Наш Титаник приплыл в диктатуру....
показать весь комментарий
07.10.2021 11:45
+22
Опять Порох виноват? Зелюки неизлечимы.
показать весь комментарий
07.10.2021 11:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Це як раз зрозуміло, добавили поправки і хтіли просунути лівак, зрозуміло і повійство Батьківщини, треба грошей на майбутні вибори, а тут якась хрень, яку я не можу зрозуміти.
показать весь комментарий
07.10.2021 13:31 Ответить
Что тебе "понятно" зе-дурень?
Если "слуги олигархов" подло пропихнули поправки в закон, полностью его меняя и именно по этому (по твоему) за него голосовавшие...
То почему (по твоему) за закон с поправками продолжали голосовать "Слуги Зеленского"?!! Которые по твоему против олигархов!
Что, их "наивных жестоко обманули олигархи своими поправками" и они "не увидели"?
А тогда КТО Разумков, если он ПРОТИВ этого закона?
Разумков по твоему ЗА олигархов или ПРОТИВ, если он ПРОТИВ закона, ЗА который, слуги олигархов?!!
показать весь комментарий
07.10.2021 13:47 Ответить
p.s.: я тебя не сильно запутал - куцые мозги не закипели?
показать весь комментарий
07.10.2021 13:48 Ответить
скажи, кудеснік, а Петя Порошенко - олигарх ?
показать весь комментарий
07.10.2021 15:04 Ответить
Разумеется НЕТ!
Потому, что он не владеет СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫМИ для жизнедеятельности СТРАНЫ предприятиями.
Именно владение стратегическими предприятиями и является ГЛАВНЫМ и единственно СУЩЕСТВЕННЫМ признаком олигарха.
показать весь комментарий
07.10.2021 15:11 Ответить
Які там "СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫМИ" ??

ДЕ таке написано?
показать весь комментарий
07.10.2021 15:39 Ответить
Бізнес-олігарх - представник великого капіталу . Термін здебільшого використовується як аналог західного терміну https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1 «бізнес-магнат» https://en.wikipedia.org/wiki/Business_magnate [en] для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8 країн пострадянського простору https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85#cite_note-4 [4] і часто припускає окрім великих статків ще й значний політичний впливhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85#cite_note-5 [5] . У більш загальному плані, олігарх - це «член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F олігархії ; особа, яка є частиною невеликої групи, що тримає владу в державі».
показать весь комментарий
07.10.2021 15:42 Ответить
Кроме бездумного выдергивания КОРОТКИХ цитат из Википедии, ты там почитай-почитай...
по ссылочкам походи, расшифровку определениям и терминам почитай.
показать весь комментарий
07.10.2021 16:39 Ответить
Батькивщина-редкие проститутки. За деньги мать родную продадут.
показать весь комментарий
07.10.2021 13:26 Ответить
Ой зараз Почесний Хранитель Перук Її Косатості як вискочить! Як роздасть тумаків усім бажаючим і небажаючим!
Ой, чьто щас будєт... (с)
показать весь комментарий
07.10.2021 20:47 Ответить
Йула и тут подмахнула бене, принципиальная проститутка.
показать весь комментарий
07.10.2021 13:33 Ответить
Всему виной критические дни,сейчас всё осознала и раскаивается.
показать весь комментарий
07.10.2021 13:35 Ответить
У 60 років критичні дні?
показать весь комментарий
07.10.2021 14:24 Ответить
Честно говоря даже не знаю когда у баб менструация заканчивается,но Юля полюбас раскаялась,как только бабло получила сразу раскаялась и вновь готова к решительной борьбе.
показать весь комментарий
07.10.2021 14:54 Ответить
ЗЕ говорил что унего есть ******** профессионалов которые все могут и все сделают.
По факту они сами в нем не видят лидера, дежатся на должности полгода-год пытаясь играть свою игру, монобольшенство их снимает в надежде занять их место, и все заново...
постоянный срач, оправдания и обещания.
показать весь комментарий
07.10.2021 13:34 Ответить
Дыра!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
07.10.2021 13:35 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2021 14:12 Ответить
шо БДСМ то БДСМ
показать весь комментарий
07.10.2021 16:19 Ответить
добре, дуже добре! З початкової зекоманди залишився тільки презЕдент.... Його відставка наступна, я так розумію?
показать весь комментарий
07.10.2021 14:40 Ответить
Неправильно розумієте. Воно ще й на другий термін президентства замахнеться
показать весь комментарий
07.10.2021 15:47 Ответить
воно може хоч куди і хоч скільки замахуватись, але від цього нічого не поміняється.
показать весь комментарий
07.10.2021 21:23 Ответить
Беня на наступний термін веде Разумкова. Для цього зараз запущена його розкрутка через заільнення з спікерства. Роль Зе йде до кінця.
показать весь комментарий
08.10.2021 04:22 Ответить
В принципі так.

На всіх посадах якісь кацапські бандити. Зеленський їм більше не потрібен і його будуть засовувать в деякий окремий інформаційний світ, де все дуже добре. Точніше він вже там і правду йому ніхто не скаже.
показать весь комментарий
07.10.2021 19:15 Ответить
Зеленим коліром показані цифри, а за ними депутати, які вже зайшли до батальйону Бені. Тут і "Родіна" вирішила заробити трішки срібників від сатани.
показать весь комментарий
07.10.2021 14:55 Ответить
А ось ОПЗЖ - молодці?
показать весь комментарий
07.10.2021 19:56 Ответить
Еще никогда в Верховной Раде спикеры так часто не менялись как при зеленом презике. Зюзика в спикеры
показать весь комментарий
07.10.2021 15:45 Ответить
Разумков давай, до свидания!
показать весь комментарий
07.10.2021 15:55 Ответить
"Батькивщина" Тимошенко сделала серьезную заявку на участие в правительстве. Идеальньім вариантом бьіл бьі пост премьера. Шмьігалям ло Юли , как до Киева раком...
показать весь комментарий
07.10.2021 16:15 Ответить
Ну єто вы загнули.

Голосование формальное по-сути. Ахметовский Разумков для "Батькивщины" ни разу не друг. Их голосование за его оставку вполне логично. Верить в то, что за это голосование им что-то обещали это надо быть упоротым как порохобот.

В контексте переговоров гораздо важнее голосование за нового спикера. Но опять таки и без голосов "Батькивщины" у них порядка 250 голосов.
показать весь комментарий
07.10.2021 19:22 Ответить
Сьогодні після невмотивованого зняття Дмитра Розумкова з посади Голови ВР я втратив довіру до президента Зеленського.
показать весь комментарий
07.10.2021 16:35 Ответить
Если до сих пор (не говоря уже об изначально), верил ему, и его своре. Ест наивный Ран Ты.
показать весь комментарий
07.10.2021 20:23 Ответить
Зе влада потихеньку почала їсти сама себе.
показать весь комментарий
07.10.2021 17:31 Ответить
продажные бют и голос
показать весь комментарий
07.10.2021 17:54 Ответить
100%!Не продажные только ОПЗЖ
показать весь комментарий
08.10.2021 00:05 Ответить
Теперь уже точно стало понятно кто в Раде является украинофобскими гнидами. Радует что их не так много.
показать весь комментарий
07.10.2021 18:08 Ответить
Они все украинофобские. Есть только такие, кто притворяется другими. Лозунгами шпарят. И очень давно не было неукраинофобских.
Если бы там были неукраинофобские, то украинец не был бы на последнем месте в Европе по благосостоянию. Украина не бедная, она обворована
показать весь комментарий
08.10.2021 10:09 Ответить
Отставили. И чё? Это хорошо или плохо? Как вы думаете?
показать весь комментарий
07.10.2021 18:14 Ответить
ОПЗЖ и ЕС опять в одном опозиционном строю)Как это мило))
показать весь комментарий
08.10.2021 00:04 Ответить
А де "хетьман" ? Чому він прогулює? Чи разом з Ясько в Грузію подався ?
показать весь комментарий
08.10.2021 00:21 Ответить
Поставьте там ему "Прощай пи...бол" )))
показать весь комментарий
08.10.2021 02:16 Ответить
Беня на наступний термін веде Разумкова. Для цього зараз запущена його розкрутка через звільнення з спікерства. Роль Зе йде до кінця. Технологія маніпулювання свідомістю людей.
показать весь комментарий
08.10.2021 04:28 Ответить
Тому наївні ті хто думає, що Разумкова тут ображають.
показать весь комментарий
08.10.2021 04:31 Ответить
Страница 3 из 3
 
 