Рада отправила Разумкова в отставку. ВИДЕО

Верховная Рада сегодня, 7 октября, поддержала вопрос отставки спикера ВР Дмитрия Разумкова.

За данное решение 284 народных депутата, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Отметим, что отставку спикера поддержали 215 нардепов "Слуги народа", 20 - "Батькивщины", 19 голосов "За" дала группа "За Майбутнє", и 18 - "Довіра". Также за отставку Разумкова голосовали 6 депутатов "Голоса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кое-что позитивное для этого парламента и народных депутатов я все-таки сделал, - Разумков

Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.