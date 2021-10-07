Рада отправила Разумкова в отставку. ВИДЕО
Верховная Рада сегодня, 7 октября, поддержала вопрос отставки спикера ВР Дмитрия Разумкова.
За данное решение 284 народных депутата, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
Отметим, что отставку спикера поддержали 215 нардепов "Слуги народа", 20 - "Батькивщины", 19 голосов "За" дала группа "За Майбутнє", и 18 - "Довіра". Также за отставку Разумкова голосовали 6 депутатов "Голоса".
Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.
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Если "слуги олигархов" подло пропихнули поправки в закон, полностью его меняя и именно по этому (по твоему) за него голосовавшие...
То почему (по твоему) за закон с поправками продолжали голосовать "Слуги Зеленского"?!! Которые по твоему против олигархов!
Что, их "наивных жестоко обманули олигархи своими поправками" и они "не увидели"?
А тогда КТО Разумков, если он ПРОТИВ этого закона?
Разумков по твоему ЗА олигархов или ПРОТИВ, если он ПРОТИВ закона, ЗА который, слуги олигархов?!!
Потому, что он не владеет СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫМИ для жизнедеятельности СТРАНЫ предприятиями.
Именно владение стратегическими предприятиями и является ГЛАВНЫМ и единственно СУЩЕСТВЕННЫМ признаком олигарха.
ДЕ таке написано?
по ссылочкам походи, расшифровку определениям и терминам почитай.
Ой, чьто щас будєт... (с)
По факту они сами в нем не видят лидера, дежатся на должности полгода-год пытаясь играть свою игру, монобольшенство их снимает в надежде занять их место, и все заново...
постоянный срач, оправдания и обещания.
На всіх посадах якісь кацапські бандити. Зеленський їм більше не потрібен і його будуть засовувать в деякий окремий інформаційний світ, де все дуже добре. Точніше він вже там і правду йому ніхто не скаже.
Голосование формальное по-сути. Ахметовский Разумков для "Батькивщины" ни разу не друг. Их голосование за его оставку вполне логично. Верить в то, что за это голосование им что-то обещали это надо быть упоротым как порохобот.
В контексте переговоров гораздо важнее голосование за нового спикера. Но опять таки и без голосов "Батькивщины" у них порядка 250 голосов.
Если бы там были неукраинофобские, то украинец не был бы на последнем месте в Европе по благосостоянию. Украина не бедная, она обворована