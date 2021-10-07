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Новини Відставка Разумкова
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Рада відправила Разумкова у відставку. ВIДЕО

Верховна Рада сьогодні, 7 жовтня, підтримала питання відставки спікера ВР Дмитра Разумкова.

За це рішення проголосували 284 народні депутати, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що відставку спікера підтримали 215 нардепів "Слуги народу", 20 - "Батьківщини", 19 голосів "за" дала група "За Майбутнє", і 18 - "Довіра". Також за відставку Разумкова голосували 6 депутатів "Голосу".

Рада відправила Разумкова у відставку 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков про конверти за голосування: Якби я брав, мене б не знімали, а вже закривали

Як повідомлялося, депутатська фракція "Слуга народу" зібрала сумарно приблизно 190 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Збір підписів відбувався на виїзному засіданні фракції в суботу в Трускавці.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що фракція "Слуга народу" в Трускавці почала збір підписів за відкликання Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради.

Автор: 

ВР (14975) відставка (1464) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+32
Мне Разумкова, как политика не жалко. Это он привел к власти Зеленского. Жаль Парламент, который похоронили. 73% радуйтесь дебилы.
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07.10.2021 11:51
+27
Офшорный ЗАНАВЕС!
Наш Титаник приплыл в диктатуру....
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07.10.2021 11:45
+22
Опять Порох виноват? Зелюки неизлечимы.
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07.10.2021 11:59
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Це як раз зрозуміло, добавили поправки і хтіли просунути лівак, зрозуміло і повійство Батьківщини, треба грошей на майбутні вибори, а тут якась хрень, яку я не можу зрозуміти.
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07.10.2021 13:31 Відповісти
Что тебе "понятно" зе-дурень?
Если "слуги олигархов" подло пропихнули поправки в закон, полностью его меняя и именно по этому (по твоему) за него голосовавшие...
То почему (по твоему) за закон с поправками продолжали голосовать "Слуги Зеленского"?!! Которые по твоему против олигархов!
Что, их "наивных жестоко обманули олигархи своими поправками" и они "не увидели"?
А тогда КТО Разумков, если он ПРОТИВ этого закона?
Разумков по твоему ЗА олигархов или ПРОТИВ, если он ПРОТИВ закона, ЗА который, слуги олигархов?!!
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07.10.2021 13:47 Відповісти
p.s.: я тебя не сильно запутал - куцые мозги не закипели?
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07.10.2021 13:48 Відповісти
скажи, кудеснік, а Петя Порошенко - олигарх ?
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07.10.2021 15:04 Відповісти
Разумеется НЕТ!
Потому, что он не владеет СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫМИ для жизнедеятельности СТРАНЫ предприятиями.
Именно владение стратегическими предприятиями и является ГЛАВНЫМ и единственно СУЩЕСТВЕННЫМ признаком олигарха.
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07.10.2021 15:11 Відповісти
Які там "СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫМИ" ??

ДЕ таке написано?
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07.10.2021 15:39 Відповісти
Бізнес-олігарх - представник великого капіталу . Термін здебільшого використовується як аналог західного терміну https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1 «бізнес-магнат» https://en.wikipedia.org/wiki/Business_magnate [en] для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8 країн пострадянського простору https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85#cite_note-4 [4] і часто припускає окрім великих статків ще й значний політичний впливhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85#cite_note-5 [5] . У більш загальному плані, олігарх - це «член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F олігархії ; особа, яка є частиною невеликої групи, що тримає владу в державі».
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07.10.2021 15:42 Відповісти
Кроме бездумного выдергивания КОРОТКИХ цитат из Википедии, ты там почитай-почитай...
по ссылочкам походи, расшифровку определениям и терминам почитай.
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07.10.2021 16:39 Відповісти
Батькивщина-редкие проститутки. За деньги мать родную продадут.
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07.10.2021 13:26 Відповісти
Ой зараз Почесний Хранитель Перук Її Косатості як вискочить! Як роздасть тумаків усім бажаючим і небажаючим!
Ой, чьто щас будєт... (с)
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07.10.2021 20:47 Відповісти
Йула и тут подмахнула бене, принципиальная проститутка.
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07.10.2021 13:33 Відповісти
Всему виной критические дни,сейчас всё осознала и раскаивается.
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07.10.2021 13:35 Відповісти
У 60 років критичні дні?
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07.10.2021 14:24 Відповісти
Честно говоря даже не знаю когда у баб менструация заканчивается,но Юля полюбас раскаялась,как только бабло получила сразу раскаялась и вновь готова к решительной борьбе.
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07.10.2021 14:54 Відповісти
ЗЕ говорил что унего есть ******** профессионалов которые все могут и все сделают.
По факту они сами в нем не видят лидера, дежатся на должности полгода-год пытаясь играть свою игру, монобольшенство их снимает в надежде занять их место, и все заново...
постоянный срач, оправдания и обещания.
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07.10.2021 13:34 Відповісти
Дыра!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.10.2021 13:35 Відповісти
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07.10.2021 14:12 Відповісти
шо БДСМ то БДСМ
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07.10.2021 16:19 Відповісти
добре, дуже добре! З початкової зекоманди залишився тільки презЕдент.... Його відставка наступна, я так розумію?
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07.10.2021 14:40 Відповісти
Неправильно розумієте. Воно ще й на другий термін президентства замахнеться
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07.10.2021 15:47 Відповісти
воно може хоч куди і хоч скільки замахуватись, але від цього нічого не поміняється.
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07.10.2021 21:23 Відповісти
Беня на наступний термін веде Разумкова. Для цього зараз запущена його розкрутка через заільнення з спікерства. Роль Зе йде до кінця.
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08.10.2021 04:22 Відповісти
В принципі так.

На всіх посадах якісь кацапські бандити. Зеленський їм більше не потрібен і його будуть засовувать в деякий окремий інформаційний світ, де все дуже добре. Точніше він вже там і правду йому ніхто не скаже.
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07.10.2021 19:15 Відповісти
Зеленим коліром показані цифри, а за ними депутати, які вже зайшли до батальйону Бені. Тут і "Родіна" вирішила заробити трішки срібників від сатани.
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07.10.2021 14:55 Відповісти
А ось ОПЗЖ - молодці?
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07.10.2021 19:56 Відповісти
Еще никогда в Верховной Раде спикеры так часто не менялись как при зеленом презике. Зюзика в спикеры
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07.10.2021 15:45 Відповісти
Разумков давай, до свидания!
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07.10.2021 15:55 Відповісти
"Батькивщина" Тимошенко сделала серьезную заявку на участие в правительстве. Идеальньім вариантом бьіл бьі пост премьера. Шмьігалям ло Юли , как до Киева раком...
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07.10.2021 16:15 Відповісти
Ну єто вы загнули.

Голосование формальное по-сути. Ахметовский Разумков для "Батькивщины" ни разу не друг. Их голосование за его оставку вполне логично. Верить в то, что за это голосование им что-то обещали это надо быть упоротым как порохобот.

В контексте переговоров гораздо важнее голосование за нового спикера. Но опять таки и без голосов "Батькивщины" у них порядка 250 голосов.
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07.10.2021 19:22 Відповісти
Сьогодні після невмотивованого зняття Дмитра Розумкова з посади Голови ВР я втратив довіру до президента Зеленського.
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07.10.2021 16:35 Відповісти
Если до сих пор (не говоря уже об изначально), верил ему, и его своре. Ест наивный Ран Ты.
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07.10.2021 20:23 Відповісти
Зе влада потихеньку почала їсти сама себе.
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07.10.2021 17:31 Відповісти
продажные бют и голос
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07.10.2021 17:54 Відповісти
100%!Не продажные только ОПЗЖ
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08.10.2021 00:05 Відповісти
Теперь уже точно стало понятно кто в Раде является украинофобскими гнидами. Радует что их не так много.
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07.10.2021 18:08 Відповісти
Они все украинофобские. Есть только такие, кто притворяется другими. Лозунгами шпарят. И очень давно не было неукраинофобских.
Если бы там были неукраинофобские, то украинец не был бы на последнем месте в Европе по благосостоянию. Украина не бедная, она обворована
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08.10.2021 10:09 Відповісти
Отставили. И чё? Это хорошо или плохо? Как вы думаете?
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07.10.2021 18:14 Відповісти
ОПЗЖ и ЕС опять в одном опозиционном строю)Как это мило))
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08.10.2021 00:04 Відповісти
А де "хетьман" ? Чому він прогулює? Чи разом з Ясько в Грузію подався ?
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08.10.2021 00:21 Відповісти
Поставьте там ему "Прощай пи...бол" )))
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08.10.2021 02:16 Відповісти
Беня на наступний термін веде Разумкова. Для цього зараз запущена його розкрутка через звільнення з спікерства. Роль Зе йде до кінця. Технологія маніпулювання свідомістю людей.
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08.10.2021 04:28 Відповісти
Тому наївні ті хто думає, що Разумкова тут ображають.
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08.10.2021 04:31 Відповісти
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