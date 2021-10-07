Рада відправила Разумкова у відставку. ВIДЕО
Верховна Рада сьогодні, 7 жовтня, підтримала питання відставки спікера ВР Дмитра Разумкова.
За це рішення проголосували 284 народні депутати, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
Зазначимо, що відставку спікера підтримали 215 нардепів "Слуги народу", 20 - "Батьківщини", 19 голосів "за" дала група "За Майбутнє", і 18 - "Довіра". Також за відставку Разумкова голосували 6 депутатів "Голосу".
Як повідомлялося, депутатська фракція "Слуга народу" зібрала сумарно приблизно 190 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Збір підписів відбувався на виїзному засіданні фракції в суботу в Трускавці.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що фракція "Слуга народу" в Трускавці почала збір підписів за відкликання Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради.
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Если "слуги олигархов" подло пропихнули поправки в закон, полностью его меняя и именно по этому (по твоему) за него голосовавшие...
То почему (по твоему) за закон с поправками продолжали голосовать "Слуги Зеленского"?!! Которые по твоему против олигархов!
Что, их "наивных жестоко обманули олигархи своими поправками" и они "не увидели"?
А тогда КТО Разумков, если он ПРОТИВ этого закона?
Разумков по твоему ЗА олигархов или ПРОТИВ, если он ПРОТИВ закона, ЗА который, слуги олигархов?!!
Потому, что он не владеет СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫМИ для жизнедеятельности СТРАНЫ предприятиями.
Именно владение стратегическими предприятиями и является ГЛАВНЫМ и единственно СУЩЕСТВЕННЫМ признаком олигарха.
ДЕ таке написано?
по ссылочкам походи, расшифровку определениям и терминам почитай.
Ой, чьто щас будєт... (с)
По факту они сами в нем не видят лидера, дежатся на должности полгода-год пытаясь играть свою игру, монобольшенство их снимает в надежде занять их место, и все заново...
постоянный срач, оправдания и обещания.
На всіх посадах якісь кацапські бандити. Зеленський їм більше не потрібен і його будуть засовувать в деякий окремий інформаційний світ, де все дуже добре. Точніше він вже там і правду йому ніхто не скаже.
Голосование формальное по-сути. Ахметовский Разумков для "Батькивщины" ни разу не друг. Их голосование за его оставку вполне логично. Верить в то, что за это голосование им что-то обещали это надо быть упоротым как порохобот.
В контексте переговоров гораздо важнее голосование за нового спикера. Но опять таки и без голосов "Батькивщины" у них порядка 250 голосов.
Если бы там были неукраинофобские, то украинец не был бы на последнем месте в Европе по благосостоянию. Украина не бедная, она обворована