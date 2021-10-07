Рада відправила Разумкова у відставку. ВIДЕО

Верховна Рада сьогодні, 7 жовтня, підтримала питання відставки спікера ВР Дмитра Разумкова.

За це рішення проголосували 284 народні депутати, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що відставку спікера підтримали 215 нардепів "Слуги народу", 20 - "Батьківщини", 19 голосів "за" дала група "За Майбутнє", і 18 - "Довіра". Також за відставку Разумкова голосували 6 депутатів "Голосу".

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Як повідомлялося, депутатська фракція "Слуга народу" зібрала сумарно приблизно 190 підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Збір підписів відбувався на виїзному засіданні фракції в суботу в Трускавці.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що фракція "Слуга народу" в Трускавці почала збір підписів за відкликання Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради.