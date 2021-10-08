Многие нардепы предлагают перенести парламентские выборы, - "слуга народа" Арахамия
К руководителю фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии подходят депутаты из оппозиции и предлагают перенести парламентские выборы.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в комментарии журналистам.
"Подходят через один. Я говорю об обычных депутатах - не руководителях фракций. Я не буду сейчас их называть. Они, действительно, это очень активно обсуждают", - отметил Арахамия.
Глава фракции напомнил, что у монобольшинства нет 300 голосов для внесения изменений в Конституцию в раздел о выборах.
"Если такой сценарий вообще возможен, то это будет сделано по консенсусу в Верховной Раде. Если будет сделано. По состоянию на сейчас даже не слышал обсуждений (во фракции Слуга народа. - Ред.)", - подчеркнул он.
Говоря о том, что политически выгоднее перед парламентскими провести президентские выборы, руководитель фракции СН заявил, что это не факт. "Если сейчас взять последние рейтинги, наложить на политическую "карту", то выглядит так: парламент вообще не соберет коалицию… В таком случае парламент опять может быть переизбран", - добавил нардеп.
Пожалуйста, подождите...
- Да вы что, конечно же нет. Всем я доволен, исключительно благодаря Партии."
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Вот вам и вечное монобольшинство "слуг народных".
охренеть.
Вот чует ли это зад Зеленского - очень сомнительно!
Порошенко ж був чистий перед законом, тому легко передав владу. Причому навіть фальсифіковані спроби його посадити ні до чого не призвели, просто нічого пред'явити
Вихід у бене- зеленських покидьків один. "Новиє літЦа з наріду" будуть гвалтувати Конституцію, чіплятися за владу рогами, ракотицями, зубами, кров'ю. Українського народу.
"нашел фраера с тобой играть, у тебя же в колоде девять тузов".