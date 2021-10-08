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выборы (22665) Арахамия (984)

Многие нардепы предлагают перенести парламентские выборы, - "слуга народа" Арахамия

Многие нардепы предлагают перенести парламентские выборы, -

К руководителю фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии подходят депутаты из оппозиции и предлагают перенести парламентские выборы.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в комментарии журналистам.

"Подходят через один. Я говорю об обычных депутатах - не руководителях фракций. Я не буду сейчас их называть. Они, действительно, это очень активно обсуждают", - отметил Арахамия.

Глава фракции напомнил, что у монобольшинства нет 300 голосов для внесения изменений в Конституцию в раздел о выборах.

"Если такой сценарий вообще возможен, то это будет сделано по консенсусу в Верховной Раде. Если будет сделано. По состоянию на сейчас даже не слышал обсуждений (во фракции Слуга народа. - Ред.)", - подчеркнул он.

Говоря о том, что политически выгоднее перед парламентскими провести президентские выборы, руководитель фракции СН заявил, что это не факт. "Если сейчас взять последние рейтинги, наложить на политическую "карту", то выглядит так: парламент вообще не соберет коалицию… В таком случае парламент опять может быть переизбран", - добавил нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Арахамия об изменениях в Регламент Рады: Нужно смягчить спецпроцедуру и расширить границы

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Топ комментарии
+66
Чует мое серце, мы на пороге грандиозного писдеца. зе-мародеры вообще сьехали с катушек
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08.10.2021 12:14
+63
Та шо там переносить, ваще отменить! И разрешить быть нардепами исключительно слугам урода! Бубочку признать пожизненным диктатором, а нас всех - рабами. Так удобно, Давид Георгиевич?
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08.10.2021 12:14
+61
Зе - зрадник. Доведено"Вагнергейтом". Зе - злодій, що обкрадав Неньку у найважчі часи. Доведено Pandora Papers. Зе - ухилянт. Доведено 4 повістками. Зе - маріонетка. Доведено Бенею та іншими олігархами. Зе - прастой чєстний парєнь із народа. Доведено олігархічним ТV і відосіками.
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08.10.2021 12:15
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Ну началось
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08.10.2021 12:12 Ответить
Та шо там переносить, ваще отменить! И разрешить быть нардепами исключительно слугам урода! Бубочку признать пожизненным диктатором, а нас всех - рабами. Так удобно, Давид Георгиевич?
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08.10.2021 12:14 Ответить
Чует мое серце, мы на пороге грандиозного писдеца. зе-мародеры вообще сьехали с катушек
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08.10.2021 12:14 Ответить
Да Вы правы!
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08.10.2021 13:37 Ответить
Уточню, вони вже точно стали на той поріг або ж скоріше їх поставили і готовляться підштовхнути.
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10.10.2021 18:05 Ответить
в смысле переносить и типа от оппозици За Майбах или ОПЗЖ??? Эй почем ********* убогий... что ты несешь говори прямо ЭТОГО ХОЧЕТ "найвеличнеший ..оця мамина... всех времен и наридов" "Вовочка клавишный".... хватит замутиловки..... вам тварям выборы будут на перекладине... в самое оно...
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08.10.2021 12:14 Ответить
где сметуны?
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08.10.2021 12:15 Ответить
В привычном для себя месте--жо*е
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08.10.2021 12:24 Ответить
Сметают лапшу с ушей
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08.10.2021 15:32 Ответить
Зе - зрадник. Доведено"Вагнергейтом". Зе - злодій, що обкрадав Неньку у найважчі часи. Доведено Pandora Papers. Зе - ухилянт. Доведено 4 повістками. Зе - маріонетка. Доведено Бенею та іншими олігархами. Зе - прастой чєстний парєнь із народа. Доведено олігархічним ТV і відосіками.
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08.10.2021 12:15 Ответить
Відмінити усіляки вибори. Дайош єдину партію і вєлікого лідера.
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08.10.2021 12:16 Ответить
Лидеры КНДР позавидуют ещё Зеле и Бене !
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08.10.2021 12:19 Ответить
"- Вы чем-то недовольны?
- Да вы что, конечно же нет. Всем я доволен, исключительно благодаря Партии."
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08.10.2021 12:27 Ответить
Узурпація продовжується.
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08.10.2021 12:16 Ответить
беня не отдаст власть без крови) и отдать приказ стрелять в детей не постесняется)
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08.10.2021 12:17 Ответить
)
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08.10.2021 12:19 Ответить
А что не нравится, зебил?
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08.10.2021 12:57 Ответить
Оце і буде Бєні гаплик.
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08.10.2021 12:21 Ответить
Ну ладно Зеля и Беня авантюристы. Ну ладно ОП тоже авантюристы. А тут благодаря раздаче конвертов за нужные решения вся ВР становится авантюристами. Не слишком ли это много за 2,5 года ?
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08.10.2021 12:18 Ответить
Зеля же не зря хвалил политическую систему Китая.
Вот вам и вечное монобольшинство "слуг народных".

охренеть.
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08.10.2021 12:22 Ответить
крысиные бега ...с реформами не заладилось , теперь хоть у власти (корыта) по максимуму задержаться
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08.10.2021 12:23 Ответить
Чует мое сердце, что Зеленский не досидит свой срок ********!
Вот чует ли это зад Зеленского - очень сомнительно!
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08.10.2021 12:23 Ответить
Нєа. Він мабуть і не здогадується, до чого все йде. Робить точно так, як і в своєму кварталі і думає, що так норм
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08.10.2021 12:26 Ответить
Отже, так просто вони владу не віддадуть...Тобто майбутні демократичні вибори під ВЕЛИЧЕЗНИМ !!! питанням!
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08.10.2021 12:25 Ответить
У 2019 роцi у мене була чуйка, що це останнi демократичнi вибори в країнi :
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08.10.2021 12:56 Ответить
І що тепер нам робити? Тут кожен день ці уроди дивують нас своїми заявами! Якщо ми будемо мовчати, то до кінця першого терміну ми опинимось в диктатурі, де ніякої зміни влади не буде. По-моєму вони дуже бистро нас туди тянуть. І головне, що навіть регіонали такими наглими не були. Я вам більше скажу-регіонали проти них мені здаються божими людьми. ****, навіть сил нема зебілів поганими словами обкласти.....
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08.10.2021 12:25 Ответить
тоді може,краще,дровами ?
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08.10.2021 12:40 Ответить
Спалити всіх слуг на вогнищі? Я за.
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08.10.2021 12:46 Ответить
Нужны досрочные выборы, ну не может страной рулить партия у которой реальный рейтинг около 15%
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08.10.2021 12:25 Ответить
7-8%
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08.10.2021 15:49 Ответить
то може пожиттєво хочете керувати,щоб з ради в перед ногами на цвинтар,буде як в політбюро ссср ,це мерзость,це реально мерзость
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08.10.2021 12:26 Ответить
Накрали-наломали такого ,что теперь сыкотно слезать с кресел,а зебуины??? И вы думаете народ позволит вечно красть и срать себе на голову безнаказанно?
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08.10.2021 12:27 Ответить
По великом рахунку, то треба вже щось робити. Ой погано все закінчиться.....дуже погано
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08.10.2021 12:37 Ответить
не дивно, але телепузикам щось доводити- себе не поважати... Всі озлоблені на дебіла у кріслі президента, але воно протухше та тупе... А ненавидіти треба тих, хто його привів до влади, саме тих кондомів, що так вміло приховували недорозвиненість Зе!Бенька...
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08.10.2021 15:48 Ответить
Ну якщо вони реально ще будуть за зміни до закон про вибори щось рипатись голосувати, то з цього може початися взрив в суспільстві і майдан
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08.10.2021 12:27 Ответить
А хоч одне чмо, яке за цих уродів голосувало тут є?
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08.10.2021 12:36 Ответить
Вони мімікрували до групи "всє палітікі адінакавиє"
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08.10.2021 12:41 Ответить
А чи може журналістська спільнота включити ІГНОР, бажано повний, для цього "взявся нізвідки"...
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08.10.2021 12:43 Ответить
300 голосов им... К стенке падонки!
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08.10.2021 12:45 Ответить
Солодко бути депутутками, жалко тільки на вибори йти треба.
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08.10.2021 12:47 Ответить
я чомусь думаю, що така "ініціатива" від уродів може зпровокувати черговий Майдан... Українці через дефіцит в холодильнику на майдани не виходять; а от через дефіцит прав (в конкретному випадку - виборчих) - аж бігом збираються...
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08.10.2021 13:01 Ответить
кручу-верчу...
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08.10.2021 13:07 Ответить
Ущурпация начинается от страха потерять инструменты власти. Выборы будут в двух случаях как минимум. 1. Потеря большинства и отсутствие коалиции определенное время - внеочередные парламентские. 2. По расписанию. Переносить выборы желабт те кто потерял большинство и потеряет по факту на выборах новых.
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08.10.2021 13:10 Ответить
Ага. Думают как сделать так, шоб Зеленский избирался при монобольшинстве. А то об этом никто не знает. Сейчас изменения в избирательный кодекс будут пытацца внести...
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08.10.2021 13:11 Ответить
Ну а чё, теперь и спикер ручной, будет теперь нелох править вечно - выборы отменить, назначить его пожизненным царем, всё как вовка ху..ло делает, а потом присоединит Украину к кацапстану своим указом, вот так вот
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08.10.2021 13:29 Ответить
Тим часом "барига" Порошенко провів найдемократичніші вибори в історії Україні та спокійно пішов з влади.
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08.10.2021 13:30 Ответить
Зеленський та слуги бояться втратити владу, тому що для них це буде означати багаторічні терміни у в'язницях, тому для утримання влади вони підуть на все, навіть на вбивства.

Порошенко ж був чистий перед законом, тому легко передав владу. Причому навіть фальсифіковані спроби його посадити ні до чого не призвели, просто нічого пред'явити
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08.10.2021 14:20 Ответить
Спасибо также Рюкзакову. Он свою лепту тоже внес.
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08.10.2021 15:59 Ответить
Арахнид уже поднадоел со своими высказываниями
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08.10.2021 13:37 Ответить
Засцяли, плісняві пацюки. Бояться виборів. Їх ніхто не обере, а варіанту, просто програти, вже не буде. Будуть карні провадження з конфіскацією. Та й бені тікати нікуди.
Вихід у бене- зеленських покидьків один. "Новиє літЦа з наріду" будуть гвалтувати Конституцію, чіплятися за владу рогами, ракотицями, зубами, кров'ю. Українського народу.
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08.10.2021 13:39 Ответить
НамазуйТЕ Зебіли! Смачного, дивіться не обляпайтесь!
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08.10.2021 13:44 Ответить
И тут капуцина понесло...
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08.10.2021 14:12 Ответить
Начинаются шулерские игры... Все по графику. Сначала ( в установленные сроки) парламентские выборы. Потом президентские. Все и так уже знают ваши жульнические заморочки. А вы попробуйте по правилам второй раз " войти в реку". Одним словом проходимцы . Тем более Зелепупенско вообще клялся что идет на один срок...
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08.10.2021 14:33 Ответить
планируют передавать детям по наследству депутатский мандат? активно обсуждают?
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08.10.2021 14:41 Ответить
Парламент в годы войны должен быть закрыт, с табличкой "Все ушли на фронт!"
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08.10.2021 14:43 Ответить
Это из той оперы как терешковой народ предлагал многочисленными просьбами продлить сроки пребывания путина у власти.
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08.10.2021 14:46 Ответить
Короче , начинается )(
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08.10.2021 15:34 Ответить
Началось. "Сдавай". "Прикуп". "Очко".
"нашел фраера с тобой играть, у тебя же в колоде девять тузов".
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08.10.2021 15:47 Ответить
Клоуны (а за ихними спинами олигархи с ОПГ, таможенной и судейской мафией) захватывают страну под диктатуру Ермака-Зеленского- спецслужб РФ
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08.10.2021 15:52 Ответить
Сумніваюся, що хтось з опозиції ходить до нього, мабуть і на одному гектарі не "сходять".
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08.10.2021 16:54 Ответить
Тихенько, шановне Паньство, тихше, єще тихше, не баламутьте болото, трохи єще не час. Не всі бульбашки вспливли. Є така усмішка суто українска: Мама варить пизі( клёцки курва) тай пита в сина галушки сливли, так мамо, найбільша пизя очі витріщила.
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08.10.2021 16:55 Ответить
Угу, перенести в цугундер, шо там по близу маєте
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08.10.2021 17:05 Ответить
Пора выносить этих гнид......
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09.10.2021 11:23 Ответить
 
 