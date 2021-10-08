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вибори (6589) Арахамія (1097)

Багато нардепів пропонують перенести парламентські вибори, - "слуга народу" Арахамія

Багато нардепів пропонують перенести парламентські вибори, -

До керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії підходять депутати з опозиції і пропонують перенести парламентські вибори.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав у коментарі журналістам.

"Підходять через один. Я говорю про звичайних депутатів - не керівників фракцій. Я не буду зараз їх називати. Вони, дійсно, це дуже активно обговорюють", - зазначив Арахамія.

Глава фракції нагадав, що у монобільшості немає 300 голосів для внесення змін до Конституції в розділ про вибори.

"Якщо такий сценарій взагалі можливий, то це буде зроблено за консенсусом у Верховній Раді. Якщо буде зроблено. Станом на зараз навіть не чув обговорень (у фракції Слуга народу. - Ред.)", - підкреслив він.

Говорячи про те, що політично вигідніше перед парламентськими провести президентські вибори, керівник фракції СН заявив, що це не факт. "Якщо зараз взяти останні рейтинги, накласти на політичну "карту", то це має такий вигляд: парламент взагалі не збере коаліцію ... В такому випадку парламент знову може бути переобраний", - додав нардеп.

Також читайте: "Слуга народу" Арахамія спростовує припущення про підконтрольність Стефанчука ОП: Вони точно помиляються - він буде професійним спікером

Автор: 
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Топ коментарі
+66
Чует мое серце, мы на пороге грандиозного писдеца. зе-мародеры вообще сьехали с катушек
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08.10.2021 12:14
+63
Та шо там переносить, ваще отменить! И разрешить быть нардепами исключительно слугам урода! Бубочку признать пожизненным диктатором, а нас всех - рабами. Так удобно, Давид Георгиевич?
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08.10.2021 12:14
+61
Зе - зрадник. Доведено"Вагнергейтом". Зе - злодій, що обкрадав Неньку у найважчі часи. Доведено Pandora Papers. Зе - ухилянт. Доведено 4 повістками. Зе - маріонетка. Доведено Бенею та іншими олігархами. Зе - прастой чєстний парєнь із народа. Доведено олігархічним ТV і відосіками.
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08.10.2021 12:15
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08.10.2021 12:12 Відповісти
Та шо там переносить, ваще отменить! И разрешить быть нардепами исключительно слугам урода! Бубочку признать пожизненным диктатором, а нас всех - рабами. Так удобно, Давид Георгиевич?
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08.10.2021 12:14 Відповісти
Чует мое серце, мы на пороге грандиозного писдеца. зе-мародеры вообще сьехали с катушек
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08.10.2021 12:14 Відповісти
Да Вы правы!
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08.10.2021 13:37 Відповісти
Уточню, вони вже точно стали на той поріг або ж скоріше їх поставили і готовляться підштовхнути.
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10.10.2021 18:05 Відповісти
в смысле переносить и типа от оппозици За Майбах или ОПЗЖ??? Эй почем ********* убогий... что ты несешь говори прямо ЭТОГО ХОЧЕТ "найвеличнеший ..оця мамина... всех времен и наридов" "Вовочка клавишный".... хватит замутиловки..... вам тварям выборы будут на перекладине... в самое оно...
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08.10.2021 12:14 Відповісти
где сметуны?
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08.10.2021 12:15 Відповісти
В привычном для себя месте--жо*е
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08.10.2021 12:24 Відповісти
Сметают лапшу с ушей
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08.10.2021 15:32 Відповісти
Зе - зрадник. Доведено"Вагнергейтом". Зе - злодій, що обкрадав Неньку у найважчі часи. Доведено Pandora Papers. Зе - ухилянт. Доведено 4 повістками. Зе - маріонетка. Доведено Бенею та іншими олігархами. Зе - прастой чєстний парєнь із народа. Доведено олігархічним ТV і відосіками.
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08.10.2021 12:15 Відповісти
Відмінити усіляки вибори. Дайош єдину партію і вєлікого лідера.
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08.10.2021 12:16 Відповісти
Лидеры КНДР позавидуют ещё Зеле и Бене !
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08.10.2021 12:19 Відповісти
"- Вы чем-то недовольны?
- Да вы что, конечно же нет. Всем я доволен, исключительно благодаря Партии."
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08.10.2021 12:27 Відповісти
Узурпація продовжується.
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08.10.2021 12:16 Відповісти
беня не отдаст власть без крови) и отдать приказ стрелять в детей не постесняется)
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08.10.2021 12:17 Відповісти
)
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08.10.2021 12:19 Відповісти
А что не нравится, зебил?
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08.10.2021 12:57 Відповісти
Оце і буде Бєні гаплик.
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08.10.2021 12:21 Відповісти
Ну ладно Зеля и Беня авантюристы. Ну ладно ОП тоже авантюристы. А тут благодаря раздаче конвертов за нужные решения вся ВР становится авантюристами. Не слишком ли это много за 2,5 года ?
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08.10.2021 12:18 Відповісти
Зеля же не зря хвалил политическую систему Китая.
Вот вам и вечное монобольшинство "слуг народных".

охренеть.
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08.10.2021 12:22 Відповісти
крысиные бега ...с реформами не заладилось , теперь хоть у власти (корыта) по максимуму задержаться
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08.10.2021 12:23 Відповісти
Чует мое сердце, что Зеленский не досидит свой срок ********!
Вот чует ли это зад Зеленского - очень сомнительно!
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08.10.2021 12:23 Відповісти
Нєа. Він мабуть і не здогадується, до чого все йде. Робить точно так, як і в своєму кварталі і думає, що так норм
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08.10.2021 12:26 Відповісти
Отже, так просто вони владу не віддадуть...Тобто майбутні демократичні вибори під ВЕЛИЧЕЗНИМ !!! питанням!
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08.10.2021 12:25 Відповісти
У 2019 роцi у мене була чуйка, що це останнi демократичнi вибори в країнi :
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08.10.2021 12:56 Відповісти
І що тепер нам робити? Тут кожен день ці уроди дивують нас своїми заявами! Якщо ми будемо мовчати, то до кінця першого терміну ми опинимось в диктатурі, де ніякої зміни влади не буде. По-моєму вони дуже бистро нас туди тянуть. І головне, що навіть регіонали такими наглими не були. Я вам більше скажу-регіонали проти них мені здаються божими людьми. ****, навіть сил нема зебілів поганими словами обкласти.....
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08.10.2021 12:25 Відповісти
тоді може,краще,дровами ?
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08.10.2021 12:40 Відповісти
Спалити всіх слуг на вогнищі? Я за.
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08.10.2021 12:46 Відповісти
Нужны досрочные выборы, ну не может страной рулить партия у которой реальный рейтинг около 15%
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08.10.2021 12:25 Відповісти
7-8%
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08.10.2021 15:49 Відповісти
то може пожиттєво хочете керувати,щоб з ради в перед ногами на цвинтар,буде як в політбюро ссср ,це мерзость,це реально мерзость
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08.10.2021 12:26 Відповісти
Накрали-наломали такого ,что теперь сыкотно слезать с кресел,а зебуины??? И вы думаете народ позволит вечно красть и срать себе на голову безнаказанно?
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08.10.2021 12:27 Відповісти
По великом рахунку, то треба вже щось робити. Ой погано все закінчиться.....дуже погано
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08.10.2021 12:37 Відповісти
не дивно, але телепузикам щось доводити- себе не поважати... Всі озлоблені на дебіла у кріслі президента, але воно протухше та тупе... А ненавидіти треба тих, хто його привів до влади, саме тих кондомів, що так вміло приховували недорозвиненість Зе!Бенька...
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08.10.2021 15:48 Відповісти
Ну якщо вони реально ще будуть за зміни до закон про вибори щось рипатись голосувати, то з цього може початися взрив в суспільстві і майдан
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08.10.2021 12:27 Відповісти
А хоч одне чмо, яке за цих уродів голосувало тут є?
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08.10.2021 12:36 Відповісти
Вони мімікрували до групи "всє палітікі адінакавиє"
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08.10.2021 12:41 Відповісти
А чи може журналістська спільнота включити ІГНОР, бажано повний, для цього "взявся нізвідки"...
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08.10.2021 12:43 Відповісти
300 голосов им... К стенке падонки!
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08.10.2021 12:45 Відповісти
Солодко бути депутутками, жалко тільки на вибори йти треба.
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08.10.2021 12:47 Відповісти
я чомусь думаю, що така "ініціатива" від уродів може зпровокувати черговий Майдан... Українці через дефіцит в холодильнику на майдани не виходять; а от через дефіцит прав (в конкретному випадку - виборчих) - аж бігом збираються...
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08.10.2021 13:01 Відповісти
кручу-верчу...
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08.10.2021 13:07 Відповісти
Ущурпация начинается от страха потерять инструменты власти. Выборы будут в двух случаях как минимум. 1. Потеря большинства и отсутствие коалиции определенное время - внеочередные парламентские. 2. По расписанию. Переносить выборы желабт те кто потерял большинство и потеряет по факту на выборах новых.
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08.10.2021 13:10 Відповісти
Ага. Думают как сделать так, шоб Зеленский избирался при монобольшинстве. А то об этом никто не знает. Сейчас изменения в избирательный кодекс будут пытацца внести...
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08.10.2021 13:11 Відповісти
Ну а чё, теперь и спикер ручной, будет теперь нелох править вечно - выборы отменить, назначить его пожизненным царем, всё как вовка ху..ло делает, а потом присоединит Украину к кацапстану своим указом, вот так вот
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08.10.2021 13:29 Відповісти
Тим часом "барига" Порошенко провів найдемократичніші вибори в історії Україні та спокійно пішов з влади.
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08.10.2021 13:30 Відповісти
Зеленський та слуги бояться втратити владу, тому що для них це буде означати багаторічні терміни у в'язницях, тому для утримання влади вони підуть на все, навіть на вбивства.

Порошенко ж був чистий перед законом, тому легко передав владу. Причому навіть фальсифіковані спроби його посадити ні до чого не призвели, просто нічого пред'явити
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08.10.2021 14:20 Відповісти
Спасибо также Рюкзакову. Он свою лепту тоже внес.
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08.10.2021 15:59 Відповісти
Арахнид уже поднадоел со своими высказываниями
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08.10.2021 13:37 Відповісти
Засцяли, плісняві пацюки. Бояться виборів. Їх ніхто не обере, а варіанту, просто програти, вже не буде. Будуть карні провадження з конфіскацією. Та й бені тікати нікуди.
Вихід у бене- зеленських покидьків один. "Новиє літЦа з наріду" будуть гвалтувати Конституцію, чіплятися за владу рогами, ракотицями, зубами, кров'ю. Українського народу.
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08.10.2021 13:39 Відповісти
НамазуйТЕ Зебіли! Смачного, дивіться не обляпайтесь!
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08.10.2021 13:44 Відповісти
И тут капуцина понесло...
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08.10.2021 14:12 Відповісти
Начинаются шулерские игры... Все по графику. Сначала ( в установленные сроки) парламентские выборы. Потом президентские. Все и так уже знают ваши жульнические заморочки. А вы попробуйте по правилам второй раз " войти в реку". Одним словом проходимцы . Тем более Зелепупенско вообще клялся что идет на один срок...
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08.10.2021 14:33 Відповісти
планируют передавать детям по наследству депутатский мандат? активно обсуждают?
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08.10.2021 14:41 Відповісти
Парламент в годы войны должен быть закрыт, с табличкой "Все ушли на фронт!"
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08.10.2021 14:43 Відповісти
Это из той оперы как терешковой народ предлагал многочисленными просьбами продлить сроки пребывания путина у власти.
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08.10.2021 14:46 Відповісти
Короче , начинается )(
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08.10.2021 15:34 Відповісти
Началось. "Сдавай". "Прикуп". "Очко".
"нашел фраера с тобой играть, у тебя же в колоде девять тузов".
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08.10.2021 15:47 Відповісти
Клоуны (а за ихними спинами олигархи с ОПГ, таможенной и судейской мафией) захватывают страну под диктатуру Ермака-Зеленского- спецслужб РФ
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08.10.2021 15:52 Відповісти
Сумніваюся, що хтось з опозиції ходить до нього, мабуть і на одному гектарі не "сходять".
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08.10.2021 16:54 Відповісти
Тихенько, шановне Паньство, тихше, єще тихше, не баламутьте болото, трохи єще не час. Не всі бульбашки вспливли. Є така усмішка суто українска: Мама варить пизі( клёцки курва) тай пита в сина галушки сливли, так мамо, найбільша пизя очі витріщила.
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08.10.2021 16:55 Відповісти
Угу, перенести в цугундер, шо там по близу маєте
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08.10.2021 17:05 Відповісти
Пора выносить этих гнид......
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09.10.2021 11:23 Відповісти
 
 