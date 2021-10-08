Багато нардепів пропонують перенести парламентські вибори, - "слуга народу" Арахамія

До керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії підходять депутати з опозиції і пропонують перенести парламентські вибори.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав у коментарі журналістам.

"Підходять через один. Я говорю про звичайних депутатів - не керівників фракцій. Я не буду зараз їх називати. Вони, дійсно, це дуже активно обговорюють", - зазначив Арахамія.

Глава фракції нагадав, що у монобільшості немає 300 голосів для внесення змін до Конституції в розділ про вибори.

"Якщо такий сценарій взагалі можливий, то це буде зроблено за консенсусом у Верховній Раді. Якщо буде зроблено. Станом на зараз навіть не чув обговорень (у фракції Слуга народу. - Ред.)", - підкреслив він.

Говорячи про те, що політично вигідніше перед парламентськими провести президентські вибори, керівник фракції СН заявив, що це не факт. "Якщо зараз взяти останні рейтинги, накласти на політичну "карту", то це має такий вигляд: парламент взагалі не збере коаліцію ... В такому випадку парламент знову може бути переобраний", - додав нардеп.

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