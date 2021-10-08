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ВР (14812) Арахамія (1097) Стефанчук Руслан (739) Офіс Президента (1997)

"Слуга народу" Арахамія спростовує припущення про підконтрольність Стефанчука ОП: Вони точно помиляються - він буде професійним спікером

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не сумнівається, що Руслан Стефанчук буде професійним спікером.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради.

Коментуючи заяви деяких опозиціонерів про те, що Стефанчук буде на посаді спікера ВР виконувати накази Банкової, Арахамія зазначив: "Думаю, вони точно помиляються. Стефанчук вів дуже багато робочих груп. До речі, доводив до кінця, коли представники всіх фракцій подавали якусь ініціативу, і потім вона втілювалася в законопроєкти, які потім були проголосовані".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Арахамія про позбавлення Разумкова депутатського мандата: Підстави є. Подивимося, як він працюватиме

Говорячи про те, як Олександру Корнієнку вдасться поєднувати посаду першого віцеспікера і голови партії "Слуга народу", політик порадив запитати в нього особисто.

"Олександр Сергійович дуже працездатна людина. Він працює 14-15 годин на день. Я б точно не зміг поєднувати", - додав Арахамія.

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Топ коментарі
+8
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08.10.2021 11:36
+6
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08.10.2021 11:42
+4
В таком случае подойдет молодой ученый Кива...
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08.10.2021 11:34
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- будет, будет. шашлык из тебя будет.(с)
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08.10.2021 11:30 Відповісти
есть такая профессия в классификаторе?)) тогда литвин тоже был прохфессионалом
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08.10.2021 12:58 Відповісти
1) им плевать на классификатор

2) таких глупых ещё не было
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08.10.2021 13:05 Відповісти
Авантюристы друг друга расхваливают перед очередной авантюрой.
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08.10.2021 11:31 Відповісти
Блазні вони завжди блазні, й слова не можуть сказати щоб не розсмішити!
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08.10.2021 11:31 Відповісти
- Гадалка, сбросив карты в ящик, зевнула, показала пасть пятидесятилетней женщины и пошла в кухню… (с)
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08.10.2021 11:32 Відповісти
І хто понавибирав цих недоумків? Навіть не буду пояснювати чому як так сказав.
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08.10.2021 11:32 Відповісти
Умный нарид, которому все по приколу и который верит в волшебника в зелёном вертолёте и мечтает по колбасе по 2.20. Хотя они уже согласны и по 220 за кг, лишь бы не дорожало больше.
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08.10.2021 11:36 Відповісти
Стефанчук очень страшный, ему бы в Голливуд, на роль людоеда.
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08.10.2021 11:33 Відповісти
Хорошего человека должно быть много!
Главное, не смотреть на это мно го-мно го без одежды.
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08.10.2021 11:36 Відповісти
да вспоминается анекдот про то как органы в человеке начали спорить кто главнее..мозг сердце желудок печень почки.... а тут вылазить то самое отработка на букву Г..и говорит я самое главное..а ей все да иди ты... оно и пошло 5 дней молчит и нигде не слышно мозг уже не может быть адекватным сердце прыгает с пульсом желудок кишечник печень и почки загибаются.. на конец 5 суток они орут- эй ты на букву Г..... ладно ладно выходи уже наружу... ты главное у нас тут в организме...
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08.10.2021 11:48 Відповісти
Дітей лякати можна
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08.10.2021 11:46 Відповісти
Арахамия отметил: "Думаю, они точно ошибаются..." Источник:
===========
Еще видосика от зеленского не хватает, как неопровержимое доказательство неподконтрольности.
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08.10.2021 11:33 Відповісти
Разумкова убрали за то, что не был в команде "сн",
а этого назначат, чтобы не был в команде.
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08.10.2021 11:33 Відповісти
И кстати: Арахмия похоже дурень.
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08.10.2021 11:34 Відповісти
Прикалываешься? Зачем ему мозги? Без мозгов он нарубил столько бабла за последние два года, сколько люди с мозгами не смогут нарубить за 10 своих жизней.
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08.10.2021 11:39 Відповісти
В таком случае подойдет молодой ученый Кива...
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08.10.2021 11:34 Відповісти
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08.10.2021 11:36 Відповісти
Кому нужны мнения не бритой морды? Слава Богу, хоть не русский.
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08.10.2021 11:36 Відповісти
Не, ну если агрохимия сказал, то значит, так и есть.
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08.10.2021 11:36 Відповісти
приставка "слуга народа" перед фамилией арахимика или стефана или какой другой парикмахерши звучит достаточно смешно, хотя я бы и кавычки убрал, шо бы еще смешнее было, не говоря уже о том шо они все конечно же не зависят от ОП )))
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08.10.2021 11:37 Відповісти
Верим,додик,верим!
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08.10.2021 11:38 Відповісти
Стефанчук мало того, що залежний від ОП - він ще й збочинець. Хоча може це необхідна умова бути в команді Зе.
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08.10.2021 11:40 Відповісти
Ну раз Ара Хамия сказал, то можна верить
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08.10.2021 11:41 Відповісти
Мамой кланусь!
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08.10.2021 11:42 Відповісти
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08.10.2021 11:42 Відповісти
он шо похудел?
как все быстро меняется в етом мире....
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08.10.2021 11:44 Відповісти
Хаха, не для того снимали Разумкова чтоб поставить независимого спикера.
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08.10.2021 11:45 Відповісти
Цей точно за зелену лінію не перейде, він її затопче коли припече. А він не від Медведчука?
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08.10.2021 11:52 Відповісти
ВЕРУЮ ибо абсурдно....
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08.10.2021 11:55 Відповісти
Ну, якщо Стефанчук додумався знімати квартиру у своєї тещі, і отримувати за це компенсацію від держави, а свою дружину влаштував помічником Гетьманцева, то нас чекають дуже цікаві часи чергових факапів цього сімейногоий підряду, тим більше, що його брат теж депутат від Слуг.
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08.10.2021 11:58 Відповісти
брехня - це просто такий ареал існування цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів
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08.10.2021 11:59 Відповісти
с таким профессионализмом он быстро себе на срок заработает
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08.10.2021 12:04 Відповісти
Незалежний? Це той стефанчук, який з Вавою в КВН грав? Який порушує Закон, ради хотілок дерьмака?
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08.10.2021 13:18 Відповісти
Ну разве можно Арахамке-чубчику не верить, он же сама честность?
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08.10.2021 23:34 Відповісти
 
 