"Слуга народу" Арахамія спростовує припущення про підконтрольність Стефанчука ОП: Вони точно помиляються - він буде професійним спікером
Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не сумнівається, що Руслан Стефанчук буде професійним спікером.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради.
Коментуючи заяви деяких опозиціонерів про те, що Стефанчук буде на посаді спікера ВР виконувати накази Банкової, Арахамія зазначив: "Думаю, вони точно помиляються. Стефанчук вів дуже багато робочих груп. До речі, доводив до кінця, коли представники всіх фракцій подавали якусь ініціативу, і потім вона втілювалася в законопроєкти, які потім були проголосовані".
Говорячи про те, як Олександру Корнієнку вдасться поєднувати посаду першого віцеспікера і голови партії "Слуга народу", політик порадив запитати в нього особисто.
"Олександр Сергійович дуже працездатна людина. Він працює 14-15 годин на день. Я б точно не зміг поєднувати", - додав Арахамія.
Будь ласка, зачекайте...
2) таких глупых ещё не было
Главное, не смотреть на это мно го-мно го без одежды.
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Еще видосика от зеленского не хватает, как неопровержимое доказательство неподконтрольности.
а этого назначат, чтобы не был в команде.
как все быстро меняется в етом мире....