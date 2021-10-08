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С 11 октября во Львове начнется отопительный сезон, - горсовет

С 11 октября во Львове начнется отопительный сезон, - горсовет

С 11 октября во Львове начнется отопительный сезон для всех потребителей теплоснабжающих предприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"С понедельника, 11 октября, начинаем отопительный сезон во Львове. Отопление будет подавать всем категориям пользователей – школам, детсадам, больницам и населению. Сегодня тепло уже получают 16 бюджетных учреждений", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Ирины Маруняк отопительный сезон начнут, потому что с пятницы на субботу будет похолодание, прогнозируют минус 1 градус, и такая температура будет течение выходных. 

"Дома готовы к подаче тепла, акты готовности подписаны, водой системы заполнены, проведена поверка счетчиков. Также провели работы на инженерных сетях внутри домов", - добавила она.

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В себе вдома вперше затопив 2 тижні тому.
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08.10.2021 13:17 Ответить
Зимна хата . Напевно всі стіни виходять на північну сторону , а внизу підвал .
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08.10.2021 13:40 Ответить
Я неделю назад топить начала. Сначала правда камином, а последние три дня приходиться газом. У нас в Мариуполе нереально холодно для этого периода. +6+7 ночью и мерзкий шторм вот уже 4 дня. Но вроде потепление обещают на следующей неделе.
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08.10.2021 16:16 Ответить
 
 