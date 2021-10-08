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Від 11 жовтня у Львові розпочнеться опалювальний сезон, - міськрада

Від 11 жовтня у Львові розпочнеться опалювальний сезон, - міськрада

З 11 жовтня у Львові розпочнеться опалювальний сезон для всіх споживачів теплопостачальних підприємств.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"З понеділка, 11 жовтня, починаємо опалювальний сезон у Львові. Опалення будемо подавати всім категоріям користувачів - школам, дитсадкам, лікарням і населенню. Сьогодні тепло вже отримують 16 бюджетних установ", - сказано в повідомленні.

За словами заступника мера Ірини Маруняк опалювальний сезон почнуть, бо з п'ятниці на суботу буде похолодання, прогнозують мінус 1 градус, і така температура буде впродовж вихідних.

"Будинки готові до подачі тепла, акти готовності підписані, водою системи заповнено, проведена повірка лічильників. Також провели роботи на інженерних мережах всередині будинків", - додала вона.

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В себе вдома вперше затопив 2 тижні тому.
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08.10.2021 13:17 Відповісти
Зимна хата . Напевно всі стіни виходять на північну сторону , а внизу підвал .
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08.10.2021 13:40 Відповісти
Я неделю назад топить начала. Сначала правда камином, а последние три дня приходиться газом. У нас в Мариуполе нереально холодно для этого периода. +6+7 ночью и мерзкий шторм вот уже 4 дня. Но вроде потепление обещают на следующей неделе.
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08.10.2021 16:16 Відповісти
 
 