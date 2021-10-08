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НАТО фиксирует усиление злонамеренной деятельности России, поэтому "нужно быть бдительными", - Столтенберг

НАТО фиксирует усиление злонамеренной деятельности России, поэтому

Решение сократить размер миссии РФ при НАТО не связано с какими-то конкретными делами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы отозвали аккредитацию у восьми членов российской миссии при НАТО, которые были работавшими под прикрытием сотрудниками разведслужб. Это решение не связано ни с какими конкретными событиями", - сказал он в четверг на пресс-конференции.

По его словам, НАТО в последнее время фиксировало усиление "злонамеренной деятельности со стороны России", и поэтому альянсу "нужно быть бдительным".

"Конечно, мы должны действовать, когда мы видим, что члены российской делегации при НАТО занимаются деятельностью, которая идет вразрез с их аккредитацией, и поэтому эта аккредитация была отозвана", - подытожил он.

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Вместе с тем Столтенберг отметил, что в НАТО, несмотря на решение о сокращении российской миссии при альянсе, по-прежнему готовы к сотрудничеству с Москвой.

По словам генсека, Альянс "также давно предлагает провести заседание Совета Россия-НАТО". При этом он констатировал, что российская сторона пока не соглашается на такую встречу.

В частности, Столтенберг сообщил, что недавно обсуждал вопрос о созыве Совета с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, однако это не принесло результатов.

В среду, 6 октября, стало известно, что в НАТО приняли решение сократить размер миссии РФ в альянсе в два раза и лишить аккредитации восемь ее дипломатов в ответ на предполагаемую враждебную деятельность России.
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Кацап это упертый баран. Будет переть до последнего. Проще прирезать.
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08.10.2021 14:00 Ответить
Та не хвилюйтеся! Ми прикриємо жирну та ситу Європу від одічалих. А от коли від нас вже нічого не залишиться, от тоді вже може приймати Україну у НАТО та захищати своїх підопічних від московської орди.
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08.10.2021 14:02 Ответить
Просто жестокий зверь какой-то этот Столтенберг! Можно было бы просто "озабоченность" высказать. Ну, в крайнем случае "глубокую озабоченность". А он прямо рубанул: надо быть бдительными! Что дальше? Санкции? Запрет на поставку бананов в РФ? Остановите кто-нибудь этого безумца!
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08.10.2021 14:08 Ответить
йшов 8 рік війни. НАТО насторожилося
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08.10.2021 14:16 Ответить
_Бздительный, алё: в 2010 расия напала на НАТО и убила высшее политическое и военное руководство Польши!
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08.10.2021 14:18 Ответить
Столтенберг пустышка.
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08.10.2021 15:15 Ответить
РОССИЮ УНИЧТОЖИМ! ЗЛО ЗВЕРИННОЕ!!!
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08.10.2021 15:44 Ответить
Сцикуни-фіксатори…
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08.10.2021 18:18 Ответить
 
 