НАТО фиксирует усиление злонамеренной деятельности России, поэтому "нужно быть бдительными", - Столтенберг

Решение сократить размер миссии РФ при НАТО не связано с какими-то конкретными делами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы отозвали аккредитацию у восьми членов российской миссии при НАТО, которые были работавшими под прикрытием сотрудниками разведслужб. Это решение не связано ни с какими конкретными событиями", - сказал он в четверг на пресс-конференции.

По его словам, НАТО в последнее время фиксировало усиление "злонамеренной деятельности со стороны России", и поэтому альянсу "нужно быть бдительным".

"Конечно, мы должны действовать, когда мы видим, что члены российской делегации при НАТО занимаются деятельностью, которая идет вразрез с их аккредитацией, и поэтому эта аккредитация была отозвана", - подытожил он.

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Вместе с тем Столтенберг отметил, что в НАТО, несмотря на решение о сокращении российской миссии при альянсе, по-прежнему готовы к сотрудничеству с Москвой.

По словам генсека, Альянс "также давно предлагает провести заседание Совета Россия-НАТО". При этом он констатировал, что российская сторона пока не соглашается на такую встречу.

В частности, Столтенберг сообщил, что недавно обсуждал вопрос о созыве Совета с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, однако это не принесло результатов.

В среду, 6 октября, стало известно, что в НАТО приняли решение сократить размер миссии РФ в альянсе в два раза и лишить аккредитации восемь ее дипломатов в ответ на предполагаемую враждебную деятельность России.