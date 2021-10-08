НАТО фіксує посилення зловмисної діяльності Росії, тому "потрібно бути пильними", - Столтенберг

Рішення скоротити розмір місії РФ при НАТО не пов'язане з якимись конкретними справами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг.

"Ми відкликали акредитацію у восьми членів російської місії при НАТО, які були співробітниками розвідслужб, які працювали під прикриттям. Це рішення не пов'язане з жодними конкретними подіями", - сказав він у четвер на пресконференції.

За його словами, НАТО останнім часом фіксувало посилення "зловмисної діяльності з боку Росії", і тому альянсу "потрібно бути пильним".

"Звичайно, ми маємо діяти, коли ми бачимо, що члени російської делегації при НАТО займаються діяльністю, яка йде врозріз з їхньою акредитацією, і тому ця акредитація була відкликана", - підсумував він.

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Водночас Столтенберг зазначив, що в НАТО, попри рішення про скорочення російської місії при альянсі, як і раніше, готові до співпраці з Москвою.

За словами генсека, Альянс "також давно пропонує провести засідання Ради Росія-НАТО". При цьому він констатував, що російська сторона поки не погоджується на таку зустріч.

Зокрема, Столтенберг повідомив, що нещодавно обговорював питання про скликання Ради з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, проте це не дало результатів.

У середу, 6 жовтня, стало відомо, що в НАТО ухвалили рішення скоротити розмір місії РФ в альянсі вдвічі і позбавити акредитації вісім її дипломатів у відповідь на передбачувану ворожу діяльність Росії.