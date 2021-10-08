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НАТО фіксує посилення зловмисної діяльності Росії, тому "потрібно бути пильними", - Столтенберг

НАТО фіксує посилення зловмисної діяльності Росії, тому

Рішення скоротити розмір місії РФ при НАТО не пов'язане з якимись конкретними справами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг.

"Ми відкликали акредитацію у восьми членів російської місії при НАТО, які були співробітниками розвідслужб, які працювали під прикриттям. Це рішення не пов'язане з жодними конкретними подіями", - сказав він у четвер на пресконференції.

За його словами, НАТО останнім часом фіксувало посилення "зловмисної діяльності з боку Росії", і тому альянсу "потрібно бути пильним".

"Звичайно, ми маємо діяти, коли ми бачимо, що члени російської делегації при НАТО займаються діяльністю, яка йде врозріз з їхньою акредитацією, і тому ця акредитація була відкликана", - підсумував він.

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Водночас Столтенберг зазначив, що в НАТО, попри рішення про скорочення російської місії при альянсі, як і раніше, готові до співпраці з Москвою.

За словами генсека, Альянс "також давно пропонує провести засідання Ради Росія-НАТО". При цьому він констатував, що російська сторона поки не погоджується на таку зустріч.

Зокрема, Столтенберг повідомив, що нещодавно обговорював питання про скликання Ради з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, проте це не дало результатів.

У середу, 6 жовтня, стало відомо, що в НАТО ухвалили рішення скоротити розмір місії РФ в альянсі вдвічі і позбавити акредитації вісім її дипломатів у відповідь на передбачувану ворожу діяльність Росії.

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Кацап это упертый баран. Будет переть до последнего. Проще прирезать.
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08.10.2021 14:00 Відповісти
Та не хвилюйтеся! Ми прикриємо жирну та ситу Європу від одічалих. А от коли від нас вже нічого не залишиться, от тоді вже може приймати Україну у НАТО та захищати своїх підопічних від московської орди.
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08.10.2021 14:02 Відповісти
Просто жестокий зверь какой-то этот Столтенберг! Можно было бы просто "озабоченность" высказать. Ну, в крайнем случае "глубокую озабоченность". А он прямо рубанул: надо быть бдительными! Что дальше? Санкции? Запрет на поставку бананов в РФ? Остановите кто-нибудь этого безумца!
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08.10.2021 14:08 Відповісти
йшов 8 рік війни. НАТО насторожилося
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08.10.2021 14:16 Відповісти
_Бздительный, алё: в 2010 расия напала на НАТО и убила высшее политическое и военное руководство Польши!
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08.10.2021 14:18 Відповісти
Столтенберг пустышка.
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08.10.2021 15:15 Відповісти
РОССИЮ УНИЧТОЖИМ! ЗЛО ЗВЕРИННОЕ!!!
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08.10.2021 15:44 Відповісти
Сцикуни-фіксатори…
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08.10.2021 18:18 Відповісти
 
 