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ЕС обновил список стран "зеленой" зоны: Украина остается в нем

ЕС обновил список стран

Европейский союз обновил для туристов "зеленый" список стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы. Украина остается в нем еще, как минимум, на две недели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Так, из списка не исключили ни одну из стран, однако в него добавили Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.

На сегодня список выглядит следующим образом:

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  • Австралия,
  • Бахрейн,
  • Канада,
  • Чили,
  • Иордания,
  • Кувейт,
  • Новая Зеландия,
  • Катар,
  • Руанда,
  • Саудовская Аравия,
  • Сингапур,
  • Южная Корея,
  • Украина,
  • Объединенные Арабские Эмираты,
  • Уругвай,
  • Китай, при условии подтверждения взаимности.

Следующий пересмотр "зеленого" списка состоится через две недели.

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Это шо получается - зелень на зону?
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08.10.2021 14:26 Ответить
ну работники нужны
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08.10.2021 14:27 Ответить
То есть, фактически ЕС признал фикцией данные приводимые МОЗ Украины.
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08.10.2021 14:52 Ответить
 
 