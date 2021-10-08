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ЕС обновил список стран "зеленой" зоны: Украина остается в нем
Европейский союз обновил для туристов "зеленый" список стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы. Украина остается в нем еще, как минимум, на две недели.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Так, из списка не исключили ни одну из стран, однако в него добавили Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.
На сегодня список выглядит следующим образом:
- Австралия,
- Бахрейн,
- Канада,
- Чили,
- Иордания,
- Кувейт,
- Новая Зеландия,
- Катар,
- Руанда,
- Саудовская Аравия,
- Сингапур,
- Южная Корея,
- Украина,
- Объединенные Арабские Эмираты,
- Уругвай,
- Китай, при условии подтверждения взаимности.
Следующий пересмотр "зеленого" списка состоится через две недели.
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Valery Greff
показать весь комментарий08.10.2021 14:26 Ответить Мне нравится 1
мазила мазила
показать весь комментарий08.10.2021 14:27 Ответить Мне нравится 0
Viktor Turchanikov
показать весь комментарий08.10.2021 14:52 Ответить Мне нравится 2
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