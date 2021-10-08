ЕС обновил список стран "зеленой" зоны: Украина остается в нем

Европейский союз обновил для туристов "зеленый" список стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы. Украина остается в нем еще, как минимум, на две недели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Так, из списка не исключили ни одну из стран, однако в него добавили Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.

На сегодня список выглядит следующим образом:

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Австралия,

Бахрейн,

Канада,

Чили,

Иордания,

Кувейт,

Новая Зеландия,

Катар,

Руанда,

Саудовская Аравия,

Сингапур,

Южная Корея,

Украина,

Объединенные Арабские Эмираты,

Уругвай,

Китай, при условии подтверждения взаимности.

Следующий пересмотр "зеленого" списка состоится через две недели.