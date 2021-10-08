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ЄС оновив список країн "зеленої" зони: Україна залишається в ньому

ЄС оновив список країн

Європейський союз оновив "зелений" список країн для туристів з якими рекомендується відкрити кордони. Україна залишається в ньому ще щонайменше на два тижні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так, зі списку не виключили жодну з країн, проте до нього додали Бахрейн та Об'єднані Арабські Емірати.

На сьогодні список має такий вигляд:

  • Австралія,
  • Бахрейн,
  • Канада,
  • Чилі,
  • Йорданія,
  • Кувейт,
  • Нова Зеландія,
  • Катар,
  • Руанда,
  • Саудівська Аравія,
  • Сінгапур,
  • Південна Корея,
  • Україна,
  • Об'єднані Арабські Емірати,
  • Уругвай,
  • Китай, за умови підтвердження взаємності.

Наступний перегляд "зеленого" списку відбудеться через два тижні.

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Это шо получается - зелень на зону?
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08.10.2021 14:26 Відповісти
ну работники нужны
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08.10.2021 14:27 Відповісти
То есть, фактически ЕС признал фикцией данные приводимые МОЗ Украины.
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08.10.2021 14:52 Відповісти
 
 