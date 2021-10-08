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Новости Агрессия России против Украины Бюджет-2022
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бюджет (4456) госбюджет (1185) ВСУ (6263) заработная плата (2355) Таран Андрей (267)

Проект бюджета-2022 не предусматривает роста денежного обеспечения военнослужащих ВСУ, - Таран

Проект бюджета-2022 не предусматривает роста денежного обеспечения военнослужащих ВСУ, - Таран

Проект государственного бюджета Украины на 2022 год не предусматривает повышения сум денежного обеспечения военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Таран, в частности, сообщил, что в бюджетном предложеним Министерства обороны на 2022 по направлению денежного обеспечения были включены потребности в сумме 93 млрд гривен, что на 39,8 млрд гривен больше чем в 2021 году. Выделение такой суммы позволило бы значительно повысить размеры денежного обеспечения и приблизить их к размерам стран-членов НАТО.

Однако в законопроекте "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" Министерству обороны по фонду денежного обеспечения учтены расходы на выплату денежного обеспечения в сумме 62,5 млрд гривен, что лишь на 8,9 млрд гривен больше чем в предыдущем году, или на 11,7%.

Министр обращает внимание, что эти дополнительные средства не обеспечат повышение размеров денежного обеспечения, а лишь позволят в 2022 году выплачивать военнослужащим месячное денежное обеспечение в размерах 2019-2021 годов, вознаграждение за участие в ООС, индексацию денежного обеспечения, другие обязательные выплаты.

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По словам Тарана, Минобороны подняло перед СНБО вопрос о необходимости повышения в 2022 году размеров денежного обеспечения военнослужащим ВСУ. Решением СНБО, утвержденным указом президента, Кабинету Министров поручено проработать вопрос о повышении размеров денежного обеспечения военнослужащим ВСУ.

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Топ комментарии
+20
Ну а что армия выбирала в 2019 то и получила. Даже в ООС голосовали за Зедента! Получит
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08.10.2021 20:18
+19
Таран, то не на розвиток, а на компенсацію інфляції. Якраз 11%

"Армія, мова, віра" на хліб не мастилися... Подивимось як намастяться "діджиталізація" та "велике будівництво"...
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08.10.2021 20:16
+17
Не ті "принципи і пріоритети" влади, ніби для неї і війни немає.
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08.10.2021 20:16
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Какаяразница!
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08.10.2021 20:16 Ответить
Ну а что армия выбирала в 2019 то и получила. Даже в ООС голосовали за Зедента! Получит
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08.10.2021 20:18 Ответить
Згоден...
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08.10.2021 20:19 Ответить
Таран, то не на розвиток, а на компенсацію інфляції. Якраз 11%

"Армія, мова, віра" на хліб не мастилися... Подивимось як намастяться "діджиталізація" та "велике будівництво"...
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08.10.2021 20:16 Ответить
Окремим намаститься, та ще й з ікрою, але не з чорною.
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08.10.2021 20:36 Ответить
Головне аби "депутатам" вистачало на "передоз".
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08.10.2021 20:16 Ответить
Звичайно.
Зеленський же не Порошенко.
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08.10.2021 20:16 Ответить
Я вам скажу, що як не поріжуть забезпечення, то це буде добре. Бо тарифи.
Аби платили, а не як зараз.
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09.10.2021 00:09 Ответить
Не ті "принципи і пріоритети" влади, ніби для неї і війни немає.
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08.10.2021 20:16 Ответить
Бизнес-проект Коломойского-Зелемойского,это всего лишь косари бабла,забота о стране и государтвенные дела по боку...,про таких говорят Крысы крысятничают ради собственной наживы...,не более того...
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08.10.2021 20:26 Ответить
Ну що ж. Готуйтеся годувати російську армію, раз свою не цінуєте
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08.10.2021 20:32 Ответить
Есть и альтернативное мнение : армию надо сокращать на 10-15%, повышая финансовое довольствие всем остальным, а также увеличивая перевооружение, а не тупо проедая. Так что вопрос с эффективным распределением финансов не такой простой, как многим комментаторам кажется. Чудо газовых и нефте скважин не имеем, дурных денег нет
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08.10.2021 20:42 Ответить
зато есть умный беня, которому списывают миллиарды и который крепко засел на бюджете. Точнее, вымывании денег оттуда. Действительно, все сложно...
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08.10.2021 21:14 Ответить
ну так Армiя . Мова . Вiра это раньше было . сейчас шо там у нас ? кислое мурло . украденное бабло и миллиард деревьев
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08.10.2021 20:44 Ответить
Ну так дружно голосовали - щедро получили...зеленые гопники воруют,а зеизбиратели порошенковиноват - вот парадокс!
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08.10.2021 20:48 Ответить
А Зе там щось дупу рвав про рекордну суму на армію із бюджету за 2022 рік...тю веслюки, знову Порох нагадив так?🤬
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08.10.2021 21:06 Ответить
всі підвищення пішли на (ж)ОПУ і ФСБ(у)...
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08.10.2021 21:07 Ответить
зеленьіе 3,14дарасьі
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08.10.2021 21:16 Ответить
Проект государственного бюджета Украины на 2022 год не предусматривает повышения сум денежного обеспечения военнослужащих ВСУ. Источник:

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08.10.2021 21:33 Ответить
Разом, ну ви зрозуміли...
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08.10.2021 21:37 Ответить
Скільки було зелених заяв, що «збільшено військовий бюджет!»...
Насправді збільшили на ментів, які почали вже крутити активистів...
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08.10.2021 22:34 Ответить
Будут учителям по 4000 долларов платить😁😁😁😁
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09.10.2021 09:25 Ответить
В стране где идёт война . Это дно .
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09.10.2021 09:45 Ответить
той части армии, которая голосовала за клоуна - ЧТО ХОТЕЛИ - ТО И ПОЛУЧИЛИ......
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09.10.2021 12:23 Ответить
Чому в цього Тарана такий вигляд, ніби він от-от заплаче?
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09.10.2021 22:22 Ответить
Интересно, министр обороны проголосовал за Бюджет, который уничтожает Армию?
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10.10.2021 07:14 Ответить
 
 