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бюджет (2949) держбюджет (2359) ЗСУ (7187) зарплата (2211) Таран Андрій (267)

Проєкт бюджету-2022 не передбачає зростання грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ, - Таран

Проєкт бюджету-2022 не передбачає зростання грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ, - Таран

Проєкт державного бюджету України на 2022 рік не передбачає підвищення сум грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомив міністр оборони Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Таран, зокрема, повідомив, що в бюджетній пропозиції Міністерства оборони на 2022 з напрямку грошового забезпечення були включені потреби в сумі 93 млрд гривень, що на 39,8 млрд гривень більше, ніж у 2021 році. Виділення такої суми дозволило б значно підвищити розміри грошового забезпечення та наблизити їх до розмірів країн-членів НАТО.

Проте в проєкті Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" Міністерству оборони України за фондом грошового забезпечення враховані видатки на виплату грошового забезпечення в сумі 62,5 млрд гривень, що лише на 8,9 млрд гривень більше ніж у попередньому році, або на 11,7 %.

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Міністр звертає увагу, що ці додаткові кошти не забезпечать підвищення розмірів грошового забезпечення, а лише дозволять в 2022 році виплачувати військовослужбовцям місячне грошове забезпечення в розмірах 2019-2021 років, винагороду за участь в ООС, індексацію грошового забезпечення, інші обов'язкові виплати.

За словами Тарана, Міноборони порушило перед РНБО питання щодо необхідності підвищення у 2022 році розмірів грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ. Рішенням РНБО, затвердженим указом президента, Кабінету Міністрів доручено опрацювати питання про підвищення розмірів грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ.

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Топ коментарі
+20
Ну а что армия выбирала в 2019 то и получила. Даже в ООС голосовали за Зедента! Получит
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08.10.2021 20:18
+19
Таран, то не на розвиток, а на компенсацію інфляції. Якраз 11%

"Армія, мова, віра" на хліб не мастилися... Подивимось як намастяться "діджиталізація" та "велике будівництво"...
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08.10.2021 20:16
+17
Не ті "принципи і пріоритети" влади, ніби для неї і війни немає.
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08.10.2021 20:16
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Какаяразница!
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08.10.2021 20:16 Відповісти
Ну а что армия выбирала в 2019 то и получила. Даже в ООС голосовали за Зедента! Получит
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08.10.2021 20:18 Відповісти
Згоден...
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08.10.2021 20:19 Відповісти
Таран, то не на розвиток, а на компенсацію інфляції. Якраз 11%

"Армія, мова, віра" на хліб не мастилися... Подивимось як намастяться "діджиталізація" та "велике будівництво"...
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08.10.2021 20:16 Відповісти
Окремим намаститься, та ще й з ікрою, але не з чорною.
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08.10.2021 20:36 Відповісти
Головне аби "депутатам" вистачало на "передоз".
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08.10.2021 20:16 Відповісти
Звичайно.
Зеленський же не Порошенко.
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08.10.2021 20:16 Відповісти
Я вам скажу, що як не поріжуть забезпечення, то це буде добре. Бо тарифи.
Аби платили, а не як зараз.
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09.10.2021 00:09 Відповісти
Не ті "принципи і пріоритети" влади, ніби для неї і війни немає.
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08.10.2021 20:16 Відповісти
Бизнес-проект Коломойского-Зелемойского,это всего лишь косари бабла,забота о стране и государтвенные дела по боку...,про таких говорят Крысы крысятничают ради собственной наживы...,не более того...
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08.10.2021 20:26 Відповісти
Ну що ж. Готуйтеся годувати російську армію, раз свою не цінуєте
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08.10.2021 20:32 Відповісти
Есть и альтернативное мнение : армию надо сокращать на 10-15%, повышая финансовое довольствие всем остальным, а также увеличивая перевооружение, а не тупо проедая. Так что вопрос с эффективным распределением финансов не такой простой, как многим комментаторам кажется. Чудо газовых и нефте скважин не имеем, дурных денег нет
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08.10.2021 20:42 Відповісти
зато есть умный беня, которому списывают миллиарды и который крепко засел на бюджете. Точнее, вымывании денег оттуда. Действительно, все сложно...
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08.10.2021 21:14 Відповісти
ну так Армiя . Мова . Вiра это раньше было . сейчас шо там у нас ? кислое мурло . украденное бабло и миллиард деревьев
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08.10.2021 20:44 Відповісти
Ну так дружно голосовали - щедро получили...зеленые гопники воруют,а зеизбиратели порошенковиноват - вот парадокс!
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08.10.2021 20:48 Відповісти
А Зе там щось дупу рвав про рекордну суму на армію із бюджету за 2022 рік...тю веслюки, знову Порох нагадив так?🤬
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08.10.2021 21:06 Відповісти
всі підвищення пішли на (ж)ОПУ і ФСБ(у)...
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08.10.2021 21:07 Відповісти
зеленьіе 3,14дарасьі
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08.10.2021 21:16 Відповісти
Проект государственного бюджета Украины на 2022 год не предусматривает повышения сум денежного обеспечения военнослужащих ВСУ. Источник:

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08.10.2021 21:33 Відповісти
Разом, ну ви зрозуміли...
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08.10.2021 21:37 Відповісти
Скільки було зелених заяв, що «збільшено військовий бюджет!»...
Насправді збільшили на ментів, які почали вже крутити активистів...
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08.10.2021 22:34 Відповісти
Будут учителям по 4000 долларов платить😁😁😁😁
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09.10.2021 09:25 Відповісти
В стране где идёт война . Это дно .
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09.10.2021 09:45 Відповісти
той части армии, которая голосовала за клоуна - ЧТО ХОТЕЛИ - ТО И ПОЛУЧИЛИ......
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09.10.2021 12:23 Відповісти
Чому в цього Тарана такий вигляд, ніби він от-от заплаче?
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09.10.2021 22:22 Відповісти
Интересно, министр обороны проголосовал за Бюджет, который уничтожает Армию?
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10.10.2021 07:14 Відповісти
 
 