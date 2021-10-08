Мы не позволим ничего строить на Никольской Слободке в Киеве, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что городская власть не позволит ничего строить на Никольской Слободке в Киеве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Кличко отметил: "Друзья! Пока уехал в командировку - опять напряжение на Никольской Слободке.
Застройщик нагло, в противостоянии и столкновениях с местными жителями загнал технику на территорию, где город не предоставлял никаких разрешительных документов-то строить".
Он продолжил: "Сейчас на встречу с местной громадой едут два моих заместителя - Андрей Крищенко и Алексей Кулеба. Ночью город снова установит на место ограничительные блоки на въезде на прибрежную территорию.
Я позвонил руководителю столичной полиции с тем, чтобы правоохранители пресекли незаконные действия застройщика на Никольской Слободке.
Город не позволит на этом резонансном участке ничего строить!"
Пожалуйста, подождите...
Вернее смотреть могут-то все, а видят не все." (с) Віталік
Віримо, знаємо, Віталік
ЗЕльоные - лохи!
А от спробуйте процитувати "експромти" найвеличнішого, який парадіював Кличка! Ну ті, які без папірця та завченого напередодні сценарію. Ото веселощі!
разницу чувствуеш?
Сегодня пытались захватить место прямо за забором одного из них.
"100 м"
А то что Кличко это балабол-так он обещал достроить автомобильную часть Подольско-Воскресенского моста до конца 20 года-и конечно не сделал этого. дай-Бог года через 3 этот мост злосчасный достроят(ито сомневаюсь)
А может сразу Корабельная Сосна?
А в общем: "какая разница", да?
а Виталик нормальный. и не сцикло.
Что, уже поступила команда "мочить Кличко"?
а ето автоматически означает мочить всех других....
когда зеленой шобле нада - она всасывает все с полуслова...
"лучше бы ты их всех отметелил Виталя - и тебе разминка и доходит до идиотов быстрее и внятнее."