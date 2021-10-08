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Киев (24763) Кличко (4455) застройка (707)

Мы не позволим ничего строить на Никольской Слободке в Киеве, - Кличко

Мы не позволим ничего строить на Никольской Слободке в Киеве, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что городская власть не позволит ничего строить на Никольской Слободке в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Кличко отметил: "Друзья! Пока уехал в командировку - опять напряжение на Никольской Слободке.

Застройщик нагло, в противостоянии и столкновениях с местными жителями загнал технику на территорию, где город не предоставлял никаких разрешительных документов-то строить".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве титушки избили защитников ландшафтного парка на Никольско-Слободской улице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Он продолжил: "Сейчас на встречу с местной громадой едут два моих заместителя - Андрей Крищенко и Алексей Кулеба. Ночью город снова установит на место ограничительные блоки на въезде на прибрежную территорию.

Я позвонил руководителю столичной полиции с тем, чтобы правоохранители пресекли незаконные действия застройщика на Никольской Слободке.

Город не позволит на этом резонансном участке ничего строить!"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На месте скандальной незаконной застройки на Никольской слободке произошла драка, есть пострадавшие, - активисты. ВИДЕО

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Топ комментарии
+12
лицемер. а 3 огромных дома рядом, построенных во время его мерства микитасем педаля не замечает?
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08.10.2021 20:56
+10
чергове балабольство для лохторату.
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08.10.2021 21:00
+6
"Сегодня не все могут в завтрашний день смотреть,
Вернее смотреть могут-то все, а видят не все." (с) Віталік

Віримо, знаємо, Віталік
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08.10.2021 20:53
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"Сегодня не все могут в завтрашний день смотреть,
Вернее смотреть могут-то все, а видят не все." (с) Віталік

Віримо, знаємо, Віталік
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08.10.2021 20:53 Ответить
Кличко - чемпион!
ЗЕльоные - лохи!
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08.10.2021 20:56 Ответить
Воно-то так, але "дивитись" та "бачити" - дійсно різні речі.
А от спробуйте процитувати "експромти" найвеличнішого, який парадіював Кличка! Ну ті, які без папірця та завченого напередодні сценарію. Ото веселощі!
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08.10.2021 21:22 Ответить
лицемер. а 3 огромных дома рядом, построенных во время его мерства микитасем педаля не замечает?
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08.10.2021 20:56 Ответить
так на месте или рядом ?
разницу чувствуеш?
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08.10.2021 20:57 Ответить
На месте, на месте.
Сегодня пытались захватить место прямо за забором одного из них.
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08.10.2021 21:00 Ответить
Для особо одаренных сверху разместили ПЛАН, где нарисована граница и надпись:
"100 м"
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08.10.2021 21:07 Ответить
Так там в прибрежной зоне уже построены хмарочесы.
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08.10.2021 20:58 Ответить
при педале кстати
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08.10.2021 20:59 Ответить
Начали строить лет 10 и более назад, по моему. Но это не имеет никакого значения. Со времен становления дикого капитализма все крупнные города ( при всех мэрах) постепенно стали превращаться в шанхаи. То ли еще будет, с Виталиком или без Виталика.
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08.10.2021 21:16 Ответить
там 200 метров разница для не киевлян....
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08.10.2021 20:59 Ответить
для киевлян тоже 200 метров.
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08.10.2021 21:23 Ответить
Ага. Так і над метрополітеном не повинно стояти нічого важчого від відгодованого хряка, особливо на Оболоні. де піски А шо там у нас?.
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08.10.2021 21:00 Ответить
Оазис, с выбоиной в левой полосе, которую не могут заделать со времен постройки этого скандального ТРЦ
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08.10.2021 21:30 Ответить
Там ту станцію, ще до будівництва підтоплювало постійно, плюс грунтові води. Тут питання в одному: коли воно, тричі тьфу, наіпнеться.
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08.10.2021 21:38 Ответить
Я думаю, що і аквапарк в дрімтауні тихенько прикрили не за те що там хлопчик загинув. Просто той випадок викликав увагу не тільки до техніки безпеки самого аквапарку, а й до тощо що там, над лінією метро, де раніше була парковка, побудували не тільки ТРЦ, а ще й наповнили його туєвою купою води.
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08.10.2021 21:58 Ответить
чергове балабольство для лохторату.
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08.10.2021 21:00 Ответить
Построят а потом через суд-узаконят. Или даже если не узаконят-дома всеравно сносить никто не будет. Я живу на Троещине рядом с домом кторый построен незаконно и есть решение суда о сносе-много лет его никто не сносит. В Украине не сносят незаконное строительство.
А то что Кличко это балабол-так он обещал достроить автомобильную часть Подольско-Воскресенского моста до конца 20 года-и конечно не сделал этого. дай-Бог года через 3 этот мост злосчасный достроят(ито сомневаюсь)
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09.10.2021 13:19 Ответить
хорошо быть мером столицы гражданину Германии одним словом. в Германии ему бы каджый евро посчитали в декларации ....
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08.10.2021 21:02 Ответить
Чучело из ботофермы подоляка, пнх.
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08.10.2021 21:08 Ответить
от тебя портянками и кислыми щами тхнет....
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08.10.2021 21:26 Ответить
Так Катя или Полина?
А может сразу Корабельная Сосна?
А в общем: "какая разница", да?
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08.10.2021 21:09 Ответить
Это стефанчук маскируется.
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08.10.2021 21:13 Ответить
на самом деле то была госпожа Де Гильон....
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08.10.2021 22:10 Ответить
Не верю...
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08.10.2021 21:09 Ответить
дебилы, выбрали бы верещук)))

а Виталик нормальный. и не сцикло.
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08.10.2021 21:13 Ответить
лучше бы ты их всех отметелил Виталя - и тебе разминка и доходит до идиотов быстрее и внятнее.
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08.10.2021 21:20 Ответить
Ахаха... Ну если Кличко запретил, то теперь точно не построят)))
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08.10.2021 21:28 Ответить
*****, отбитый, ты посмотри, что ты с Киевом сделал.
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08.10.2021 21:31 Ответить
ЧТО сделал - обоссал твой подъезд и твои ботинки?
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08.10.2021 22:00 Ответить
А вот и зелёная мразюка вылезла.
Что, уже поступила команда "мочить Кличко"?
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08.10.2021 22:02 Ответить
команда могла звучать и по другому, например "любить бубу",
а ето автоматически означает мочить всех других....
когда зеленой шобле нада - она всасывает все с полуслова...
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08.10.2021 22:53 Ответить
перепост под двумя зелеными лушпайками.
"лучше бы ты их всех отметелил Виталя - и тебе разминка и доходит до идиотов быстрее и внятнее."
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08.10.2021 21:59 Ответить
Кличко, ты- G2. Заткнись, и выполняй, что скажут, недоносок. Раб ты, всех этих застройщиков. Сиди и воняй..
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08.10.2021 22:17 Ответить
щеми етих криворогатых, Виталя....
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08.10.2021 22:57 Ответить
верно.
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09.10.2021 08:30 Ответить
 
 