Ми не дозволимо нічого будувати на Микільській Слобідці в Києві, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що міська влада не дозволить нічого будувати на Микільській Слобідці в Києві.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Кличко зазначив: "Друзі! Поки поїхав у відрядження - знову напруга на Микільській Слобідці.
Забудовник нахабно, в протистоянні і сутичках з місцевими мешканцями загнав техніку на територію, де місто не надавало жодних дозвільних документів щось будувати.
Зараз на зустріч з місцевою громадою їдуть два моїх заступники — Андрій Крищенко і Олексій Кулеба. Вночі місто знову встановить на місце обмежувальні блоки на в’їзді на прибережну територію.
Я зателефонував керівнику столичної поліції з тим, аби правоохоронці припинили незаконні дії забудовника на Микільській Слобідці.
Місто не дозволить на цій резонансній ділянці нічого будувати!"
Будь ласка, зачекайте...
Вернее смотреть могут-то все, а видят не все." (с) Віталік
Віримо, знаємо, Віталік
ЗЕльоные - лохи!
А от спробуйте процитувати "експромти" найвеличнішого, який парадіював Кличка! Ну ті, які без папірця та завченого напередодні сценарію. Ото веселощі!
разницу чувствуеш?
Сегодня пытались захватить место прямо за забором одного из них.
"100 м"
А то что Кличко это балабол-так он обещал достроить автомобильную часть Подольско-Воскресенского моста до конца 20 года-и конечно не сделал этого. дай-Бог года через 3 этот мост злосчасный достроят(ито сомневаюсь)
А может сразу Корабельная Сосна?
А в общем: "какая разница", да?
а Виталик нормальный. и не сцикло.
Что, уже поступила команда "мочить Кличко"?
а ето автоматически означает мочить всех других....
когда зеленой шобле нада - она всасывает все с полуслова...
"лучше бы ты их всех отметелил Виталя - и тебе разминка и доходит до идиотов быстрее и внятнее."