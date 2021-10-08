Ми не дозволимо нічого будувати на Микільській Слобідці в Києві, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що міська влада не дозволить нічого будувати на Микільській Слобідці в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Кличко зазначив: "Друзі! Поки поїхав у відрядження - знову напруга на Микільській Слобідці.

Забудовник нахабно, в протистоянні і сутичках з місцевими мешканцями загнав техніку на територію, де місто не надавало жодних дозвільних документів щось будувати.

Зараз на зустріч з місцевою громадою їдуть два моїх заступники — Андрій Крищенко і Олексій Кулеба. Вночі місто знову встановить на місце обмежувальні блоки на в’їзді на прибережну територію.

Я зателефонував керівнику столичної поліції з тим, аби правоохоронці припинили незаконні дії забудовника на Микільській Слобідці.

Місто не дозволить на цій резонансній ділянці нічого будувати!"

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