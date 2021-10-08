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Київ (19116) Кличко (3477) забудова (571)

Ми не дозволимо нічого будувати на Микільській Слобідці в Києві, - Кличко

Ми не дозволимо нічого будувати на Микільській Слобідці в Києві, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що міська влада не дозволить нічого будувати на Микільській Слобідці в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Кличко зазначив: "Друзі! Поки поїхав у відрядження - знову напруга на Микільській Слобідці.

Забудовник нахабно, в протистоянні і сутичках з місцевими мешканцями загнав техніку на територію, де місто не надавало жодних дозвільних документів щось будувати.

Зараз на зустріч з місцевою громадою їдуть два моїх заступники — Андрій Крищенко і Олексій Кулеба. Вночі місто знову встановить на місце обмежувальні блоки на в’їзді на прибережну територію.

Я зателефонував керівнику столичної поліції з тим, аби правоохоронці припинили незаконні дії забудовника на Микільській Слобідці.

Місто не дозволить на цій резонансній ділянці нічого будувати!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві тітушки побили захисників ландшафтного парку на Микільсько-Слобідській вулиці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+12
лицемер. а 3 огромных дома рядом, построенных во время его мерства микитасем педаля не замечает?
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08.10.2021 20:56
+10
чергове балабольство для лохторату.
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08.10.2021 21:00
+6
"Сегодня не все могут в завтрашний день смотреть,
Вернее смотреть могут-то все, а видят не все." (с) Віталік

Віримо, знаємо, Віталік
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08.10.2021 20:53
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"Сегодня не все могут в завтрашний день смотреть,
Вернее смотреть могут-то все, а видят не все." (с) Віталік

Віримо, знаємо, Віталік
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08.10.2021 20:53 Відповісти
Кличко - чемпион!
ЗЕльоные - лохи!
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08.10.2021 20:56 Відповісти
Воно-то так, але "дивитись" та "бачити" - дійсно різні речі.
А от спробуйте процитувати "експромти" найвеличнішого, який парадіював Кличка! Ну ті, які без папірця та завченого напередодні сценарію. Ото веселощі!
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08.10.2021 21:22 Відповісти
лицемер. а 3 огромных дома рядом, построенных во время его мерства микитасем педаля не замечает?
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08.10.2021 20:56 Відповісти
так на месте или рядом ?
разницу чувствуеш?
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08.10.2021 20:57 Відповісти
На месте, на месте.
Сегодня пытались захватить место прямо за забором одного из них.
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08.10.2021 21:00 Відповісти
Для особо одаренных сверху разместили ПЛАН, где нарисована граница и надпись:
"100 м"
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08.10.2021 21:07 Відповісти
Так там в прибрежной зоне уже построены хмарочесы.
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08.10.2021 20:58 Відповісти
при педале кстати
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08.10.2021 20:59 Відповісти
Начали строить лет 10 и более назад, по моему. Но это не имеет никакого значения. Со времен становления дикого капитализма все крупнные города ( при всех мэрах) постепенно стали превращаться в шанхаи. То ли еще будет, с Виталиком или без Виталика.
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08.10.2021 21:16 Відповісти
там 200 метров разница для не киевлян....
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08.10.2021 20:59 Відповісти
для киевлян тоже 200 метров.
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08.10.2021 21:23 Відповісти
Ага. Так і над метрополітеном не повинно стояти нічого важчого від відгодованого хряка, особливо на Оболоні. де піски А шо там у нас?.
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08.10.2021 21:00 Відповісти
Оазис, с выбоиной в левой полосе, которую не могут заделать со времен постройки этого скандального ТРЦ
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08.10.2021 21:30 Відповісти
Там ту станцію, ще до будівництва підтоплювало постійно, плюс грунтові води. Тут питання в одному: коли воно, тричі тьфу, наіпнеться.
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08.10.2021 21:38 Відповісти
Я думаю, що і аквапарк в дрімтауні тихенько прикрили не за те що там хлопчик загинув. Просто той випадок викликав увагу не тільки до техніки безпеки самого аквапарку, а й до тощо що там, над лінією метро, де раніше була парковка, побудували не тільки ТРЦ, а ще й наповнили його туєвою купою води.
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08.10.2021 21:58 Відповісти
чергове балабольство для лохторату.
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08.10.2021 21:00 Відповісти
Построят а потом через суд-узаконят. Или даже если не узаконят-дома всеравно сносить никто не будет. Я живу на Троещине рядом с домом кторый построен незаконно и есть решение суда о сносе-много лет его никто не сносит. В Украине не сносят незаконное строительство.
А то что Кличко это балабол-так он обещал достроить автомобильную часть Подольско-Воскресенского моста до конца 20 года-и конечно не сделал этого. дай-Бог года через 3 этот мост злосчасный достроят(ито сомневаюсь)
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09.10.2021 13:19 Відповісти
хорошо быть мером столицы гражданину Германии одним словом. в Германии ему бы каджый евро посчитали в декларации ....
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08.10.2021 21:02 Відповісти
Чучело из ботофермы подоляка, пнх.
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08.10.2021 21:08 Відповісти
от тебя портянками и кислыми щами тхнет....
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08.10.2021 21:26 Відповісти
Так Катя или Полина?
А может сразу Корабельная Сосна?
А в общем: "какая разница", да?
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08.10.2021 21:09 Відповісти
Это стефанчук маскируется.
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08.10.2021 21:13 Відповісти
на самом деле то была госпожа Де Гильон....
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08.10.2021 22:10 Відповісти
Не верю...
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08.10.2021 21:09 Відповісти
дебилы, выбрали бы верещук)))

а Виталик нормальный. и не сцикло.
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08.10.2021 21:13 Відповісти
лучше бы ты их всех отметелил Виталя - и тебе разминка и доходит до идиотов быстрее и внятнее.
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08.10.2021 21:20 Відповісти
Ахаха... Ну если Кличко запретил, то теперь точно не построят)))
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08.10.2021 21:28 Відповісти
*****, отбитый, ты посмотри, что ты с Киевом сделал.
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08.10.2021 21:31 Відповісти
ЧТО сделал - обоссал твой подъезд и твои ботинки?
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08.10.2021 22:00 Відповісти
А вот и зелёная мразюка вылезла.
Что, уже поступила команда "мочить Кличко"?
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08.10.2021 22:02 Відповісти
команда могла звучать и по другому, например "любить бубу",
а ето автоматически означает мочить всех других....
когда зеленой шобле нада - она всасывает все с полуслова...
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08.10.2021 22:53 Відповісти
перепост под двумя зелеными лушпайками.
"лучше бы ты их всех отметелил Виталя - и тебе разминка и доходит до идиотов быстрее и внятнее."
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08.10.2021 21:59 Відповісти
Кличко, ты- G2. Заткнись, и выполняй, что скажут, недоносок. Раб ты, всех этих застройщиков. Сиди и воняй..
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08.10.2021 22:17 Відповісти
щеми етих криворогатых, Виталя....
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08.10.2021 22:57 Відповісти
верно.
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09.10.2021 08:30 Відповісти
 
 