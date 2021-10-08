Германия ужесточает правила въезда для невакцинированных граждан Украины
Правительство Германии внес Украину в список стран с высоким уровнем распространения COVID-19. Это предполагает ужесточение правил въезда в страну.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
Новые правила вступят в силу с 10 октября.
Теперь перед въездом в Германию нужно заполнить специальную онлайн-анкету, в которой нужно предоставить данные о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест, или тест на антиген, или справку о выздоровлении.
Те, кто вакцинировался или переболел, освобождаются от прохождения карантина. Однако те, кто въезжает в страну с тестом, будет вынужден провести 10 дней на карантине. Этот срок можно сократить, если получить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус через 5 дней после приезда.
Германия признает вакцины от Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Кроме Украины, новые требования будут касаться граждан Латвии, Эстонии, Йемена и Брунея.
Пожалуйста, подождите...
А у нас лише тільки починається новий ковідний сезон, бидло маски не носить, вакцини не робить, доведеться лише чекати, коли воно усе перехворіє та у країні створиться масовий імунітет. Завдяки вам наша країна опиняється у дупі світу. Дрімуче та неосвічене стадо, яке не вірить у науку, а на дворі у нас вже третє тисячоліття.
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менше слухай кацапські Гівно ЗМІ і не споживай гівно з "Одноглазніков",Марина!
Поэтому надо срочно бежать колоться коронаваком, которого 6млн доз не знают, куда деть, и стать вообще невыезным.
Как мечтает Зеленский,что б в Украине было (https://www.ural.kp.ru/daily/28341.5/4486878/ вот так>> ), как в росии!
Ті, хто вакцинувався або перехворів, звільняються від проходження карантину. Однак ті, хто в'їжджає в країну з тестом, буде змушений провести 10 днів на карантині. Цей термін можна скоротити, якщо отримати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус через 5 днів після приїзду. Джерело: