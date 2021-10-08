Німеччина посилює правила в'їзду для невакцинованих громадян України
Уряд Німеччини вніс Україну до списку країн з високим рівнем поширення COVID-19. Це передбачає посилення правил в'їзду в країну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
Нові правила набудуть чинності з 10 жовтня.
Тепер перед в'їздом до Німеччини потрібно заповнити спеціальну онлайн-анкету, в якій потрібно надати дані про вакцинацію від коронавірусу або негативний ПЛР-тест, або тест на антиген, або довідку про одужання.
Ті, хто вакцинувався або перехворів, звільняються від проходження карантину. Однак ті, хто в'їжджає в країну з тестом, буде змушений провести 10 днів на карантині. Цей термін можна скоротити, якщо отримати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус через 5 днів після приїзду.
Німеччина визнає вакцини від Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.
Крім України, нові вимоги стосуватимуться громадян Латвії, Естонії, Ємену та Брунею.
Будь ласка, зачекайте...
А у нас лише тільки починається новий ковідний сезон, бидло маски не носить, вакцини не робить, доведеться лише чекати, коли воно усе перехворіє та у країні створиться масовий імунітет. Завдяки вам наша країна опиняється у дупі світу. Дрімуче та неосвічене стадо, яке не вірить у науку, а на дворі у нас вже третє тисячоліття.
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менше слухай кацапські Гівно ЗМІ і не споживай гівно з "Одноглазніков",Марина!
Поэтому надо срочно бежать колоться коронаваком, которого 6млн доз не знают, куда деть, и стать вообще невыезным.
Как мечтает Зеленский,что б в Украине было (https://www.ural.kp.ru/daily/28341.5/4486878/ вот так>> ), как в росии!
Ті, хто вакцинувався або перехворів, звільняються від проходження карантину. Однак ті, хто в'їжджає в країну з тестом, буде змушений провести 10 днів на карантині. Цей термін можна скоротити, якщо отримати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус через 5 днів після приїзду. Джерело: