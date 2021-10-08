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Німеччина посилює правила в'їзду для невакцинованих громадян України

Німеччина посилює правила в'їзду для невакцинованих громадян України

Уряд Німеччини вніс Україну до списку країн з високим рівнем поширення COVID-19. Це передбачає посилення правил в'їзду в країну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Нові правила набудуть чинності з 10 жовтня.

Тепер перед в'їздом до Німеччини потрібно заповнити спеціальну онлайн-анкету, в якій потрібно надати дані про вакцинацію від коронавірусу або негативний ПЛР-тест, або тест на антиген, або довідку про одужання.

Ті, хто вакцинувався або перехворів, звільняються від проходження карантину. Однак ті, хто в'їжджає в країну з тестом, буде змушений провести 10 днів на карантині. Цей термін можна скоротити, якщо отримати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус через 5 днів після приїзду.

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Німеччина визнає вакцини від Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.

Крім України, нові вимоги стосуватимуться громадян Латвії, Естонії, Ємену та Брунею.

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Топ коментарі
+6
Для порівняння: Італія у цьому місяці вже відчиняє спортзали, театри, знімають обмеження майже скрізь через те, що вакциновані вже всі, хто хотів та мусив. Захворюваність пішла на спад і можна сказати, що Італія, з якої все і почалось рік тому, вона таки поборола епідемію та повертається до звичного життя.

А у нас лише тільки починається новий ковідний сезон, бидло маски не носить, вакцини не робить, доведеться лише чекати, коли воно усе перехворіє та у країні створиться масовий імунітет. Завдяки вам наша країна опиняється у дупі світу. Дрімуче та неосвічене стадо, яке не вірить у науку, а на дворі у нас вже третє тисячоліття.
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09.10.2021 00:42
+4
Гребанные Зелёные "Мастера Спорта по борьбе с Ковидом"!
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08.10.2021 22:55
+4
Чим, вакциновані, стають безпечнішими, чим не вакциновані?! Якщо вакцина не захищає від розповсюдження інфекції!!! Вакциновані, можуть бути такими ж носіями, як не вакциновані, і можуть про це навіть не знати?!
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08.10.2021 23:00
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А граждане Афганистана, Ливии, Сирии, Нигерии и Эфиопии , ломящиеся целыми кишлаками в Германию, тоже также или у них отдельная программа?
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08.10.2021 22:45 Відповісти
они для них расширяют свои сраки
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09.10.2021 02:25 Відповісти
в спам, рузькэ
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09.10.2021 08:27 Відповісти
Ми вже стаємо ізгоями, а завдяки антиваксерунам цей процес значно пришвидшиться на радість ху#лу та його оркам.
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08.10.2021 22:52 Відповісти
Гребанные Зелёные "Мастера Спорта по борьбе с Ковидом"!
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08.10.2021 22:55 Відповісти
От лишь бы ЗЕ обвинить, как у одних во всем Порох виноват, так у других ЗЕ все угробил. Привился сегодня Pfizer Comirnaty в обычной городской поликлинике,подождал минут 20-30, но эт не так уж много. Но это мои предпочтения по вакцине. А сколько всяких Coronovac да Covishield - прививайся, не хочу. Было бы желание.
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09.10.2021 00:09 Відповісти
Чучело, читай новость! Как раз те кто повелся на тупой развод зе-мародеров, что короновак признает вся европа и пострадали больше всех. Ведь германия с 10 го числа запретила вьезд вакцинированным короноваком на равне с невакциниованными. зе-ублюдки сделали всех вместе с китайским фуфломицином
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09.10.2021 05:47 Відповісти
Чим, вакциновані, стають безпечнішими, чим не вакциновані?! Якщо вакцина не захищає від розповсюдження інфекції!!! Вакциновані, можуть бути такими ж носіями, як не вакциновані, і можуть про це навіть не знати?!
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08.10.2021 23:00 Відповісти
Для порівняння: Італія у цьому місяці вже відчиняє спортзали, театри, знімають обмеження майже скрізь через те, що вакциновані вже всі, хто хотів та мусив. Захворюваність пішла на спад і можна сказати, що Італія, з якої все і почалось рік тому, вона таки поборола епідемію та повертається до звичного життя.

А у нас лише тільки починається новий ковідний сезон, бидло маски не носить, вакцини не робить, доведеться лише чекати, коли воно усе перехворіє та у країні створиться масовий імунітет. Завдяки вам наша країна опиняється у дупі світу. Дрімуче та неосвічене стадо, яке не вірить у науку, а на дворі у нас вже третє тисячоліття.
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09.10.2021 00:42 Відповісти
А он не создастся. Вирус слишком быстро мутирует,чтобы его побороть естественным иммунитетом. Оспу естественным иммунитетом так бороли больше тысячи лет и вылечили лишь ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАССОВОЙ вакцинацией. Никого не спрашивали хочешь не хочешь.
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30.11.2021 12:49 Відповісти
вакцина не захищає від розповсюдження інфекції!!!

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менше слухай кацапські Гівно ЗМІ і не споживай гівно з "Одноглазніков",Марина!
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08.10.2021 23:48 Відповісти
Германия признает вакцины от Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Поэтому надо срочно бежать колоться коронаваком, которого 6млн доз не знают, куда деть, и стать вообще невыезным.
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09.10.2021 00:16 Відповісти
Если в ближайший год не надо в Германию, то почему не короновак? Любой сертификат годен только 365 дней!!! Так что для большинства норм. Если только вам прям за этот год в Европу надо выехать, то тогда записывайтесь на пфайзер.
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09.10.2021 14:42 Відповісти
анал табу?
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09.10.2021 02:27 Відповісти
а что такае секс модель? в простонародии шмара?
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09.10.2021 02:30 Відповісти
Все больше убеждаюсь,то власти Украины умышленно раскручивают и нагнетают ситуацию,что бы от нас отвернулся весь мир. Зеленский с завистью смотрит на президента росии, где нет ни протестов,ни оппозиции,ни свободного интернета и прессы.Медлено, шаг за шагом эта команда идёт в сторону тотального контроля и диктатуры,обрабатываются огромные массивы информации,лайки,комментарии...,и как только вскакой нибудь области, интернете,количество недовольных увеличиться, область сразу оказаться в красной зоне.
Как мечтает Зеленский,что б в Украине было (https://www.ural.kp.ru/daily/28341.5/4486878/ вот так>> ), как в росии!
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09.10.2021 07:01 Відповісти
хер дождется......
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09.10.2021 12:32 Відповісти
Пускають при наявності негативного тесту.... Не наганяйте паніку...
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09.10.2021 07:46 Відповісти
Чукча не читач...
Ті, хто вакцинувався або перехворів, звільняються від проходження карантину. Однак ті, хто в'їжджає в країну з тестом, буде змушений провести 10 днів на карантині. Цей термін можна скоротити, якщо отримати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус через 5 днів після приїзду. Джерело:
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09.10.2021 08:11 Відповісти
Не хоче худоба вакцини, хай сидить дома.
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09.10.2021 08:06 Відповісти
да и на хер нужна это немецкая европейская шлюха, есть Дания, Швеция, Норвегия....
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09.10.2021 12:31 Відповісти
А как можно заполнить онлайн анкету,кто едет в Германию на автомобиле?
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10.10.2021 13:47 Відповісти
 
 