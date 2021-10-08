Дело Медведчука - это продолжение борьбы за независимость Украины, - Баканов
Торговля углем с оккупантами была попыткой поставить Украину в зависимость от РФ.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава СБУ Иван Баканов, информирует Цензор.НЕТ.
"Это была организованная группа, которая хотела, чтобы Россия получила "крючок" и держала Украину в энергетической зависимости", - сказал Баканов.
Он отметил, что расследование против Медведчука началось после избрания президентом Владимира Зеленского.
При этом, по словам Баканова, присутствовал определенный фактор везения - правоохранительные органы получили первые материалы дела, которые позволили начать расследование.
Глава СБУ подытожил, что правоохранители этим расследованием продолжают "отстаивать независимость Украины, которая была получена в 1991 году".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хочет отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагает залог в 1 млрд грн.
Пожалуйста, подождите...
ТРИ месяца искали где живет мертведчук.. чтобы посадить под "домашний арест")
никогда так мертведчук не богател, как при воване, осле офшорном
да и "аресты мертведчука".. они такие комфортные, домашние - "арестовывают" мертведчука, но держат дома.. рисуя картинки против Порошенко)
Вечная жвачка будет для мудрого и простого - на пару лет хватит его юзать
Достали из рукова обвинение в торговле углем из Луганска. "Тайна", которую летом 14 года знали ВСЕ и половина понимала, что не покупать уголь на оккупированной Луганщине или в Ростовской области невозможно, а вторая раздувала из этого зраду против Пороха. мол, он финансирует террористов.
И второй половине было плевать, что на Счастьинскую ТЭЦ НЕВОЗМОЖНО было поставлять уголь иначе. Ветку по северу Украины для поставки туда угля достроили только недавно. Это тебе не замок в песочнице построить.
А в то время ветка для поставки угля в Счастье шла ТОЛЬКО из Луганска или из Ростовской области. И дело не только в том что именно там находятся ахметовские шахты по добыче угля, а в том что физически невозможно было поставлять уголь другим путем.
А Счастьинская ТЭЦ снабжает электрикой весь Север Луганской области, включая ВСЕ ВОЕННЫЕ ЧАСТИ и госпитали.
В сам Луганск электрику из Счастья поставить невозможно, т.к. наши еле в июне подорвали магистральную ЛЭП. Так что еще с осени 14 года Луганск получает электрику из России - те быстро ЛЭП оттуда протянули.
Итак, за снабжение электрикой УКРАИНЫ судить будут президента, который тогда просто делал все что мог.
За это же хотели обвинить Свинарчука - за покупку в России комплектующих для нашей армии. Которые иначе просто негде было взять.
Лицемерные твари.
Как только этот сюжет надоест, быдлу подадут другой.
Даже Порошенко ему не мог ничего сделать таа как тот бы побежало в ЕСПЧ
Це значно важливіше чим тупо піаритися з судом.
Это продолжение ЗЕленого спектакля.
Об этом в эфире программы https://www.youtube.com/watch?v=N6JD31DU6sg "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава СБУ Иван Баканов, информирует . Источник:
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Вонюшка Бакланов , а розкажи тепер - торгівля з ворогом електроенергією хіба не є -попыткой поставить Украину в зависимость от РФ. !? . Може ти і Герусом тепер займешся .?
і оприлюднених цього тижня, правоохоронці за прямою вказівкою Зеленського намагаються реанімувати свій давній і абсолютно бездоказовий фейк про нібито зв'язок Порошенка із Медведчуком.
Зелені потвори знову брешуть , так як у Порошенка не було жодних
зв'язків із Медведчуком !
в чем суть дела
они вменяют "госизмена совершенная группой лиц по сговору" по факту закупки угля за наличные на шахтах, которые до "блокады" насиння находились в украинской юрисдикции. закупка была ЗА ГРИВНЫ, шахты принадлежали предприятиям зарегистрированным на территории Украины. Налоги платились в Украине. После "блокады" все шахты были национализированы.
МОРАЛЬНЫЕ УРОДЫ а не люди.
Я продолжу высер этого героического лейтенанта : а бубочка в 14 году заплатил ноль гривень налогов, все бабло свое перевел в офшоры, чтобы не платить государству и играл своей пипеткой на рояле, кукарекал, что Украина - немецкая порноактриса, в 14 году.
Быканов, ты ведь тоже с найвелычнишым давал концерты сепарам в 14 году в Донецке. Прокукарекай про деньги на крови.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3692149.html ЗЕлёный Попандопуло: "На тебе 100 миллиардов, я себе ещё нарисую..."
Офіс преЗЕдента зажадав від НБУ надрукувати 100 млрд грн. Гроші хочуть надіслати до Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) для того, щоб компенсувати відмову від підвищення тарифів на опалення і гарячу воду.
➡️ В Мінфіні та у Нацбанку до такої ідеї поставилися негативно. Якщо вони під тиском ОП підуть на такий крок, рівень інфляції стримати не вдасться. А це за умови, що мінімальна зарплата у 2022-му зросте всього на 200 грн.
➡️ Між тим, Зеленський пообіцяв звільненням тим, хто саботуватиме цю вказівку.
Здається, у "найвеличнішого" зовсім зірвало дах, і він пішов не тільки по політичному, але й по економічному бєспрєдєлу.
Sharp`s
А скакать по всему миру и требовать, чтобы оккупант прокачивал свой оккупантский газ через украинскую ГТС, это что?
Дело против мертвечука открыто в 2018 году!
Пока каналы мертвечука топили против Пороха за зебыдло --все было тихо--дело лежало на полочке, а когда мертвечук начал топить против зебила---вот тут и дельце опять с полочки сняли и пыль с него струсили, НО продолжили торговаться : свои же люди, бизнеспартнеры, на дни рождения к мертвечуку ходят, бабки от мертвечуковского канала получают на офшоры...