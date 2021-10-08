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Медведчук (1735) шоу Шустера (315) Баканов Иван (301)

Дело Медведчука - это продолжение борьбы за независимость Украины, - Баканов

Дело Медведчука - это продолжение борьбы за независимость Украины, - Баканов

Торговля углем с оккупантами была попыткой поставить Украину в зависимость от РФ.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава СБУ Иван Баканов, информирует Цензор.НЕТ.

"Это была организованная группа, которая хотела, чтобы Россия получила "крючок" и держала Украину в энергетической зависимости", - сказал Баканов.

Он отметил, что расследование против Медведчука началось после избрания президентом Владимира Зеленского.

При этом, по словам Баканова, присутствовал определенный фактор везения - правоохранительные органы получили первые материалы дела, которые позволили начать расследование.

Читайте: Прокуратура хочет отправить Медведчука под арест с залогом в 1 млрд грн

Глава СБУ подытожил, что правоохранители этим расследованием продолжают "отстаивать независимость Украины, которая была получена в 1991 году".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хочет отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагает залог в 1 млрд грн.

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Топ комментарии
+32
Дело Медведчука - это не более чем очередной выпуск шоу Квартала.
Как только этот сюжет надоест, быдлу подадут другой.
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08.10.2021 23:59
+31
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09.10.2021 00:01
+29
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09.10.2021 00:00
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Баканов-борец?
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08.10.2021 23:49 Ответить
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08.10.2021 23:59 Ответить
Особливо коли ходе до московської церкви та цинічно заявляє, що не визнає "розколу"...
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09.10.2021 00:04 Ответить
баканов - тот еще борцун))
ТРИ месяца искали где живет мертведчук.. чтобы посадить под "домашний арест")
никогда так мертведчук не богател, как при воване, осле офшорном
да и "аресты мертведчука".. они такие комфортные, домашние - "арестовывают" мертведчука, но держат дома.. рисуя картинки против Порошенко)
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09.10.2021 00:19 Ответить
Плательщикам налога приготовиться платить Медведчуку за моральный ущерб. Сумма будет большая или очень большая в зависимости когда его оправдает Европейский суд.
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09.10.2021 10:30 Ответить
Место Бакланова на нарах за отмывание в офшорахукраденного какламоем баблища и исполнение всех преступных приказов ЗЕДЕГЕНЕРАТА ( выкрадання з Молдовы Чауса)
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09.10.2021 08:00 Ответить
Лейтенант із подворотні не сказав нічого нового. Але хоче будь що прилілити до Мертвечука Порошенка.
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09.10.2021 08:46 Ответить
как только Зе попадает в очередной мего-зашквар - слуги достают медведчука..
Вечная жвачка будет для мудрого и простого - на пару лет хватит его юзать
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08.10.2021 23:52 Ответить
тут дело не в Иедведчуке. Они копают под Порошенко, чтобы не допустить его участия в следующих президентских выборах.
Достали из рукова обвинение в торговле углем из Луганска. "Тайна", которую летом 14 года знали ВСЕ и половина понимала, что не покупать уголь на оккупированной Луганщине или в Ростовской области невозможно, а вторая раздувала из этого зраду против Пороха. мол, он финансирует террористов.
И второй половине было плевать, что на Счастьинскую ТЭЦ НЕВОЗМОЖНО было поставлять уголь иначе. Ветку по северу Украины для поставки туда угля достроили только недавно. Это тебе не замок в песочнице построить.
А в то время ветка для поставки угля в Счастье шла ТОЛЬКО из Луганска или из Ростовской области. И дело не только в том что именно там находятся ахметовские шахты по добыче угля, а в том что физически невозможно было поставлять уголь другим путем.
А Счастьинская ТЭЦ снабжает электрикой весь Север Луганской области, включая ВСЕ ВОЕННЫЕ ЧАСТИ и госпитали.
В сам Луганск электрику из Счастья поставить невозможно, т.к. наши еле в июне подорвали магистральную ЛЭП. Так что еще с осени 14 года Луганск получает электрику из России - те быстро ЛЭП оттуда протянули.
Итак, за снабжение электрикой УКРАИНЫ судить будут президента, который тогда просто делал все что мог.
За это же хотели обвинить Свинарчука - за покупку в России комплектующих для нашей армии. Которые иначе просто негде было взять.
Лицемерные твари.
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09.10.2021 08:19 Ответить
Справа мертвечука стане Справою, якщо воно в сізо посидить до винесення рішення суду.
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08.10.2021 23:55 Ответить
нет Вы все козыри достали чтоб забить офшорный скандал дело вангеровцев тарифный геноцид но козыри кончаються постно это зашквар за зашкваром
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08.10.2021 23:57 Ответить
А офшори почьом??
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08.10.2021 23:58 Ответить
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08.10.2021 23:58 Ответить
Дело Медведчука - это не более чем очередной выпуск шоу Квартала.
Как только этот сюжет надоест, быдлу подадут другой.
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08.10.2021 23:59 Ответить
шо там с Чаусом?
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09.10.2021 03:20 Ответить
Уже подали на выбор - труханову ,
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09.10.2021 08:03 Ответить
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09.10.2021 00:00 Ответить
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09.10.2021 00:01 Ответить
та хер они ему что зделают ..это просто спектакль ..
Даже Порошенко ему не мог ничего сделать таа как тот бы побежало в ЕСПЧ
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09.10.2021 00:03 Ответить
Завдяки йому, Порошенко повернув більш за 3000 наших полонених без таксистів та сепарів а головне без втрати державних інтересів, не рахуючи Савченко.
Це значно важливіше чим тупо піаритися з судом.
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09.10.2021 00:12 Ответить
Трохи виправлю. Не "завдяки йому", а "використовуючи його". Завдячувати мертвечуку не варто.
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09.10.2021 07:02 Ответить
Саме так. Дякую.
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09.10.2021 08:20 Ответить
Оффшор от черта тоже в их понимании "борьба за независимость"(с)???
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09.10.2021 00:09 Ответить
Ще один опшорник.
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09.10.2021 00:18 Ответить
Йо ж моє. То Америка не незалежна держава? Вона ж у НАТО. Рятуйтесь.
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09.10.2021 00:26 Ответить
Больной Вова кто бы ему лектричеством мозг бы оплавил?! а то не поймёшь идиот на 73% Вова или на 773%???!!!
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09.10.2021 00:23 Ответить
Фигня!!!

Это продолжение ЗЕленого спектакля.
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09.10.2021 00:34 Ответить
Отвлекает внимание от Вагнергейта с помощью дела о Медведчуке. Когда спадёт гнев народа, тогда оставят Медведчука тоже в покое.
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09.10.2021 10:48 Ответить
Мыльный пузырь против Медведчука, это политическое преследование Порошенко .....
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09.10.2021 01:11 Ответить
дело Шеремета уже раскрыли??? или по тихому на тормозах спустили после того, как невиновных людей за решетку на полтора года упрятали по команде зеленого обдолбыша ... ушлепки зеленые...
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09.10.2021 01:14 Ответить
Так Лукашенко кумир нашего маленького недонаполеончика.
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09.10.2021 10:49 Ответить
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09.10.2021 01:20 Ответить
Хіба думав Медведчук коли звинувачував Стуса в державній зраді (чи то а антирадянській діяльності), що настане час коли і його будуть судити за державну зраду, за антиукраїнську діяльність. Закон карми ніхто не відміняв.
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09.10.2021 01:39 Ответить
Суды по медвечуку - это цирк для лохов73%. Там санкция предусматривает содержание в сизо, а не домашний арест.
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09.10.2021 06:06 Ответить
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09.10.2021 01:42 Ответить
этот борец офшорный просто поднимает себе цену
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09.10.2021 02:09 Ответить
быканов... во всем быканов...
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09.10.2021 05:15 Ответить
95-й Цирк Шапито,вы своим тупизмом задрали уже всю страну...,вам бы на гастроли на Кипр или Грецию,где вы были в 2014 году....
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09.10.2021 06:03 Ответить
Если у кого-то короткая память, то я напомню, что мертведчук как и его говноканал в 2019-м агитировали за клоуна. Именно за годы правления клоуна мудачук стал сказочно богатым. Я вот только не пойму, почему зе-упыри не отправляют мудачука в сизо по такому серьезному обвинению, может потому, что этот цирк с судами - не более чем сериал для лохов73%?
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09.10.2021 06:04 Ответить
Кучмисты Зелемойские и Ведмедчук одно шобло...,с хорошо расписанным сценарием...,а Порошенко обосрал Новороссию да и саму РАБссию вонючку Гопника Мавзолейного от Харькова до Одессы Ольга ********* до сих пор СкреПОНОСом изошла...,в программе Час ненависти к Ураине...,КРЫСЫ ПОЗОРНЫЕ...., Путлер утроил расходы на госпропаганду...это значит Салавьев ********* будут получать зарплату не 3 и 10 миллионов...,я бы вам и доллара не заплатил бы...БЫДЛО ГУЛАГовское
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09.10.2021 06:10 Ответить
Боротьба за Незалежність України - це боротьба з чортами зе , каломойським та іншими , на кшалт баканова .
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09.10.2021 06:13 Ответить
Ведмедчук агент советского КГБ с 1972 года...,в следующем году будет юбилей, 50 лет в органах дремучих Гопников....,Зелемойские... не забудьте поздравить ЧеКиздона
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09.10.2021 06:19 Ответить
Книга интересная "НАРЦИС" бывшего народного депутата України Дмитра Чобіта о судьбе бандюка Ведмедчука...,вийшла з друку у 2001 році...,прочитайте...иногда полезно...
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09.10.2021 06:36 Ответить
Зараз Дмитро Васильович Чобіт пише нову книжку "Офшорний бізнес Ведмедчука"...
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09.10.2021 06:39 Ответить
Торговля углем с оккупантами была попыткой поставить Украину в зависимость от РФ.

Об этом в эфире программы https://www.youtube.com/watch?v=N6JD31DU6sg "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава СБУ Иван Баканов, информирует . Источник:
------------------------------------
Вонюшка Бакланов , а розкажи тепер - торгівля з ворогом електроенергією хіба не є -попыткой поставить Украину в зависимость от РФ. !? . Може ти і Герусом тепер займешся .?
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09.10.2021 07:11 Ответить
А офшоры - идейная борьба за денежные знаки.
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09.10.2021 07:21 Ответить
Щоби створити димову завісу і відволікти увагу суспільства від злочинів влади, виявлених розслідувачами
і оприлюднених цього тижня, правоохоронці за прямою вказівкою Зеленського намагаються реанімувати свій давній і абсолютно бездоказовий фейк про нібито зв'язок Порошенка із Медведчуком.

Зелені потвори знову брешуть , так як у Порошенка не було жодних
зв'язків із Медведчуком !
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09.10.2021 08:18 Ответить
Медвед.небось дома "подустал" кушать и ждать,пока Ваня ему "дело" пришьет...Этот цирк пройдет сразу,как дело офшорное подутихнет.Как говорится,до следующего "зашквара" зелени.Придумают что-нибудь новое ..Это история без конца...
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09.10.2021 08:20 Ответить
послушал этого лейтенанта у шустрика в записи
в чем суть дела
они вменяют "госизмена совершенная группой лиц по сговору" по факту закупки угля за наличные на шахтах, которые до "блокады" насиння находились в украинской юрисдикции. закупка была ЗА ГРИВНЫ, шахты принадлежали предприятиям зарегистрированным на территории Украины. Налоги платились в Украине. После "блокады" все шахты были национализированы.
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09.10.2021 08:21 Ответить
Обратите внимание, ВСЕ, кто до прихода во власть в 2019 году ни дали ни копейки на ВСУ, кто не платил налогов, кто воровал деньги выводя их в офшоры, кто гастролировал по Параше или давал концерты для московитов в Турции и Греции, ВСЕ кто уклонялся от призыва и ни минуты не служил в ВСУ (я уже не говорю про участие в боевых действиях) теперь разглагольствуют о борьбе за независимость Украины, как этот говеный лейтенант.
МОРАЛЬНЫЕ УРОДЫ а не люди.
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09.10.2021 08:32 Ответить
Короче, вся эта тема будет прокачиваться до победы Зе во втором туре над Порошенко. Дальше, интересней. Там, действительно, останется два варианта- или сажать, или "выпускать" из страны куда подальше.
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09.10.2021 08:33 Ответить
...В то время, когда вся страна собирала деньги, чтобы поддержать военных, они возили деньги в чемоданах к террористическим организациям", - сказал Баканов...
Я продолжу высер этого героического лейтенанта : а бубочка в 14 году заплатил ноль гривень налогов, все бабло свое перевел в офшоры, чтобы не платить государству и играл своей пипеткой на рояле, кукарекал, что Украина - немецкая порноактриса, в 14 году.
Быканов, ты ведь тоже с найвелычнишым давал концерты сепарам в 14 году в Донецке. Прокукарекай про деньги на крови.
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09.10.2021 08:35 Ответить

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3692149.html ЗЕлёный Попандопуло: "На тебе 100 миллиардов, я себе ещё нарисую..."

Офіс преЗЕдента зажадав від НБУ надрукувати 100 млрд грн. Гроші хочуть надіслати до Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) для того, щоб компенсувати відмову від підвищення тарифів на опалення і гарячу воду.

➡️ В Мінфіні та у Нацбанку до такої ідеї поставилися негативно. Якщо вони під тиском ОП підуть на такий крок, рівень інфляції стримати не вдасться. А це за умови, що мінімальна зарплата у 2022-му зросте всього на 200 грн.

➡️ Між тим, Зеленський пообіцяв звільненням тим, хто саботуватиме цю вказівку.
Здається, у "найвеличнішого" зовсім зірвало дах, і він пішов не тільки по політичному, але й по економічному бєспрєдєлу.
Sharp`s
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09.10.2021 08:38 Ответить
Себя расследуйте офшорники квартальные. Как Привата деньги выводили....
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09.10.2021 09:03 Ответить
А Через три года будут уголовные дела против коррупционеров - офшорников
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09.10.2021 09:51 Ответить
Торговля углем с оккупантами была попыткой поставить Украину в зависимость от РФ.

А скакать по всему миру и требовать, чтобы оккупант прокачивал свой оккупантский газ через украинскую ГТС, это что?
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09.10.2021 10:24 Ответить
что этот младший лейтенант баканов там вякает? Ты сначала зеленского посади за офшоры, за не уплату налогов , за вагнергейт, за ворюгу Тищенка и за ворюг братьев Ермаковых и т . д !! А потом будешь других судить!!
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09.10.2021 13:36 Ответить
Офшорник бакланов брешет, как всегда!
Дело против мертвечука открыто в 2018 году!
Пока каналы мертвечука топили против Пороха за зебыдло --все было тихо--дело лежало на полочке, а когда мертвечук начал топить против зебила---вот тут и дельце опять с полочки сняли и пыль с него струсили, НО продолжили торговаться : свои же люди, бизнеспартнеры, на дни рождения к мертвечуку ходят, бабки от мертвечуковского канала получают на офшоры...
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09.10.2021 22:29 Ответить
 
 